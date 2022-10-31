Отчет WGC: сетевые магазины составляют 35% розничного рынка золотых украшений в Индии

Недавно Всемирный совет по золоту (World Gold Council) выпустил отчет под названием «Структура рынка ювелирных изделий» (Jewellery market structure) в рамках серии углубленного анализа индийского рынка золота.

Согласно отчету, подкрепленному изменениями в поведении потребителей и постановлениями правительства, за последние несколько лет на индийском рынке золотых украшений произошел сдвиг парадигмы. Хотя небольшие независимые розничные торговцы по-прежнему доминируют на рынке, сетевые магазины, как национальные, так и региональные, за последнее десятилетие неуклонно росли, увеличивая свою долю рынка.

Однако по сравнению с розничной торговлей ювелирными изделиями изменения на уровне производства происходили сравнительно медленнее.

П. Р. Сомасундарам (Somasundaram PR), региональный генеральный директор Всемирного совета по золоту в Индии, прокомментировал: «За последнее десятилетие на индийском рынке розничной торговли ювелирными изделиями произошло несколько структурных изменений, некоторые из них были вызваны нормативными актами, а некоторые - изменением поведения потребителей. Хотя введение окончательной формы обязательного клеймения должно обеспечить одинаковые условия игры, тем не менее, национальные и региональные сетевые магазины настроены на получение доли рынка в текущей тенденции благодаря их доступу к кредитам и имеющимся большим складским запасам. Мелкие игроки должны стать более прозрачными и быстрее внедрять технологии, если им необходимо получить аналогичный доступ к кредитам и защитить долю рынка. С другой стороны, производственный сектор находится только в начале столь необходимого преобразования. Ювелирные парки, некоторые из которых уже созданы, помогут решить проблемы, связанные с этическими стандартами и условиями труда. Они же смогут помочь устранить барьеры, препятствующие росту промышленности, что еще больше поддержит спрос. Суть в том, что сектор вырос, но волна перемен, с которой столкнулась отрасль из-за внедрения технологий и более широкого соблюдения налогового законодательства в экономике, может быть благом для тех, кто готов трансформироваться, и значительным риском для других, чьи бизнес-модели продолжают полагаться на существовавшие практики».

Что касается структуры розничного рынка Индии, в отчете говорится, что за последние несколько лет демонетизация и введение налога на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST) помогли отрасли стать более организованной и, следовательно, более прозрачной. Более того, изменение потребительских предпочтений помогло отраслевым организациям, поскольку клиенты стремятся получать более качественное обслуживание в магазинах, иметь прозрачное ценообразование, политику обратного выкупа, и они все чаще совершают покупки с помощью счетов и онлайн.

В связи с вышеизложенным, сетевые магазины выросли за последние 10-15 лет, завоевав 35% доли рынка по состоянию на 2021 год. Кроме того, спрос на более интересный дизайн и более качественное обслуживание потребителей, рост осведомленности о клеймении, улучшение структуры ценообразования и конкурентоспособная политика возврата ускорили переход покупателей к сетевым магазинам.

Сетевые магазины, работающие по всей стране, сосредоточены на повседневных и ходовых ювелирных изделиях (таких как цепочки и кольца), и на эти товары приходится 50-60 процентов их бизнеса.

В отчете указывается, что в течение следующих пяти лет сетевые магазины продолжат расширяться, а их доля на рынке превысит 40%. Только пять ведущих ритейлеров, вероятно, откроют 800-1 000 магазинов за этот период.

В отчете также отмечается, что индийский онлайн-рынок ювелирных изделий быстро рос за последние несколько лет по мере повышения спроса со стороны поколения двухтысячных. Движущей силой большинства продаж являются потребители в возрасте от 18 до 45 лет. В отчете дан прогноз, что рыночная доля онлайн-продаж ювелирных изделий может увеличиться до 7-10 процентов в следующие пять лет.

Проблема, отмеченная в докладе, заключается в том, что индийская отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий все еще испытывает трудности с получением банковского кредита. Более 20% кредитов, предоставленных этому сектору, превратились в безнадежные активы (non-performing assets, NPA), в результате чего на отрасль драгоценных камней и ювелирных изделий приходится всего 2,7% от общего объема кредитов в Индии. Получение финансирования еще более проблематично для небольших независимых ювелиров, которые, как правило, полагаются на ежемесячную золотую схему в финансировании или выступают в качестве кредиторов.

В отчете делается предположение, что национальные и региональные сетевые магазины продолжат увеличивать свою долю рынка благодаря доступу к кредитам и большому количеству имеющихся складских запасов. И наоборот, если более мелкие участники отрасли не смогут соответствовать принятым стандартам прозрачности, их доступ к кредитам будет ограничен, поскольку банки и финансовые учреждения по-прежнему опасаются кредитовать сектор драгоценных камней и ювелирных изделий.

Достоверным наблюдением в отчете является то, что несмотря принадлежность Индии к крупнейшим в мире производителям золотых украшений, ее промышленность по-прежнему сильно фрагментирована и не организована. В отчете говорится, что только 15-20 процентов производственных единиц работают как организованные и крупномасштабные объекты, которых пять лет назад было менее 10%.

В отчете этот рост объясняется тремя различными факторами: расширением организованной розничной торговли, ростом экспорта и ужесточением мер, принимаемых властями. В промышленности по-прежнему преобладают небольшие ювелирные мастерские и ремесленники. Хотя официальной информации о количестве производителей в Индии нет, а многие из них работают самостоятельно в качестве фрилансеров, отраслевые оценки позволяют предположить, что по всей стране насчитывается 20 000–30 000 производственных предприятий. Хотя ремесленники составляют основу индийской индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, многие из них по-прежнему работают в крайне плохих условиях и получают меньше, чем в других отраслях.

Тем не менее, правительство и отрасль сосредоточены на переносе производства из перегруженных центров в ювелирные парки, и это поможет организациям в сфере торговли. Эти комплексные индустриальные парки обеспечат доступ к объектам для ремесленников под одной крышей, включая производственные предприятия, коммерческие площадки, жилые дома для промышленных рабочих, службы коммерческой поддержки и выставочный центр.

Индийское правительство путем введения обязательного клеймения пытается создать равные условия с точки зрения чистоты и позволить розничным торговцам сосредоточиться на дифференциации. Эти шаги правительства позволят поддержать спрос и устранить барьеры в промышленности.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished