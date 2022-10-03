Рынок золота: плавное падение главного защитного актива

Цена на золото ненадолго поднялась до $2000 за унцию в конце февраля – начале марта с эскалацией конфликта между Россией и Украиной, однако геополитические риски постепенно исчезли из поля зрения инвесторов. На первый план вышел рекордный за 40 лет рост инфляции в США и повышение процентных ставок. Пока деньги большинства инвесторов стремятся прочь из золотых ETF, падает и потребление физического металла в ювелирной отрасли Индии и Китая, лидирующих в закупках золота. Восстановление цены золота эксперты связывают с эскалацией геополитических рисков, подстегивающих спрос на защитные активы, что уже и произошло в марте 2022 года. Еще один фактор – окончание цикла жесткой монетарной политики, на что рынок может среагировать с опережением, то есть, не дожидаясь объявленных решений о снижении ставок.

Спрос

Для первой половины 2022 года был характерен устойчивый спрос на золото, но во втором квартале произошло замедление, констатирует в своем исследовании World Gold Council (WGC).

Мировой спрос на золото во втором квартале 2022 года составил 948 тонн, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за полугодие спрос (2,189 тыс. тонн) остается на 12% выше, чем годом ранее, что обусловлено сильным первым кварталом, когда под влиянием разгона инфляции и событий в Украине аппетит к золоту был на самом высоком уровне с четвертого квартала 2018 года.

Средняя цена золота во втором квартале была $1871 за тройскую унцию, что на 3% выше, чем во втором квартале прошлого года. Но в течение квартала цены упали на 6% под давлением роста процентных ставок и укрепления доллара.

В третьем квартале цена золота потеряла 10% и к концу сентября находится около $1630 за тройскую унцию. Падение драгоценного металла ускорилось в августе-сентябре на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, укрепления доллара и роста доходностей treasuries.

Отток из ETF, вызванный падением цены, во втором квартале составил 39 тонн, что частично сгладило результаты января-марта, когда приток в фонды средств инвесторов, ищущих «тихую гавань», стал основным фактором роста спроса. Чистый приток в ETF за первое полугодие составил 234 тонны по сравнению со 127 тоннами оттока за первое полугодие 2021 года, подсчитал WGC.

Потребительский спрос на ювелирные изделия во втором квартале достиг 453 тонн, что на 4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост продаж в Индии и на Ближнем Востоке, где настроения улучшились в связи с ростом цен на нефть, перевесил спад в Китае и России. При этом абсолютный показатель остается довольно слабым, на 10% ниже среднего квартального уровня за пять лет (505 тонн). Общий спрос на ювелирные изделия в первом полугодии (928 тонн) был на 2% ниже, чем в первом полугодии 2021 года, и на 12% ниже среднего допандемийного уровня 2019 года.

Общий объем инвестиций в слитки и монеты за первое полугодие, по оценке WGC, упал на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 526 тонн из-за слабости Китая. Карантин, введенный в нескольких ключевых городах и регионах на протяжении большей части второго квартала, привел к тому, что доступ к розничным торговым точкам был закрыт для широких слоев потребителей. Во втором квартале показатель (245 тонн) не изменился в годовом сравнении, поскольку резкое падение в Китае было компенсировано ростом в Индии, на Ближнем Востоке и в Турции.

Мировые центробанки продолжили покупать золото, но объем (180 тонн) по итогам второго квартала оказался на 14% ниже, чем годом ранее. Чистые покупки за первое полугодие достигли 270 тонн.

Основные объемы закупок пришлись на центробанки Турции (добавила 63 тонны к своим золотым резервам и теперь держит 32% их общего объема), Египта (+44 тонны), Ирака (+34 тонны), Индии (+15 тонн) и Аргентины (+7 тонн). В то же время, некоторые центробанки сокращали свои запасы, особо значительно – Казахстан, который сократил свои резервы на 18 тонн.

Спрос в технологическом секторе снизился во втором квартале на 2% г/г до 78 тонн из-за сокращения спроса на бытовую электронику.

Предложение

Добыча на рудниках за первое полугодие выросла на 3% г/г, составив 1,764 млн тонн, что стало рекордом, отмечает WGC. Росту производства способствовало отсутствие локдаундов, а также продолжающееся восстановление в Китае, где остановки производства в провинции Шаньдун по соображениям безопасности ограничили добычу в 2021 году.





Во втором квартале на рудниках добыча подросла на 4% г/г, до 912 тыс. унций, что превзошло предыдущий максимум второго квартала 2018 года (899 тыс. унций). По сравнению с первым кварталом производство увеличилось на 7%, в основном за счет сезонного фактора.

В 2021 году добыча золота выросла на 2%, хотя этот рост был сглажен резким 11%-ным падением recycling.

Основной рост добычи во втором квартале пришелся на Азию (рост в Китае на 9% более чем компенсировал падение на 41% в Монголии) и Северную Америку (рост на 10% и 9% в Канаде и США соответственно). Выпуск в Африке незначительно подрос, хотя в ЮАР было падение на 16% г/г из-за забастовки на предприятиях Sibanye-Stillwater. СНГ оказался единственным регионом, где добыча осталась без изменений. В частности, в России добыча упала за квартал на 3%, по причине остановки производства на месторождении Купол (Kinross) вслед за началом конфликта в Украине.

Вторичное производство оставалось на высоком уровне по сравнению с 2021 годом, достигнув наивысшего показателя с 2016 года, пишет WGC. В первом полугодии объемы recycling выросли на 8% к данным 2021 года, составив 592 тонн, так как более высокий средний уровень цен в сочетании с усилением экономических трудностей во многих регионах способствовал увеличению объемов переработки. Показатель второго квартала был на 5% выше данных годичной давности.

Объемы переработки увеличились бы еще сильнее, если бы на Китай не оказывали влияния последствия возрождения COVID. В США, в отличие от Европы, объемы вторичной переработки во втором квартале падали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уверенное состояние экономики не стимулировало продажу старых драгоценностей: подтверждением этого служит факт, что поиск в Google в США по термину Cash for Gold не показывал никаких признаков всплеска интереса.

Издержки

Издержки производителей также растут в 2022 г, несмотря на рост добычи и относительно высокие цены (стоимость золота в долларах выросла на 5% к предыдущему кварталу), пишет директор горнодобывающего отдела Metal Focus Адам Уэбб. В первом квартале all-in sustaining costs (AISC) выросли на 9% к предыдущему периоду, до $1232 на унцию. Этот рост является следствием глобальной инфляции: повышением зарплат горняков, цен на дизтопливо, тарифов на электроэнергию, затрат на расходные материалы. Ситуацию усугубило снижение среднего содержания металла в руде (на 4%, до 1,35 г/т).

Рост затрат привел к сокращению на 3% по сравнению с предыдущим кварталом средней отраслевой маржи, которая упала до $646 за унцию. Это на 31% меньше пикового значения в $938 за унцию, достигнутого в третьем квартале 2020 года, тем не менее, все еще выше среднего значения за 2012-19 гг ($338).

Маржа в отрасли продолжит снижаться, так как инфляционное давление на производственные затраты растет, отмечает Уэбб. Рост цен на нефть и газ, вызванный конфликтом России и Украины, приведет к еще большему повышению цен на дизтопливо и электроэнергию для горнодобывающих компаний, что окажет дополнительное давление на затраты во втором квартале 2022 года и далее. Производители с более высокими затратами могут оказаться под большим давлением.

Прогноз по спросу

WGC ожидает, что инвестиционный спрос, несмотря на сильное первое полугодие, может оказаться сдержанным из-за ряда макроэкономических факторов, таких как агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики и продолжающееся укрепление доллара. С другой стороны, сохраняющийся спрос на активы-убежища может стимулировать инвестиции и покупки центробанков даже в случае некоторого замедления инфляции. Чистые покупки центробанков будут, скорее всего, на уровне 2021 года, рассчитывает WGC.

Продолжающееся ужесточение финансовых условий и экономический спад могут повлиять на располагаемые доходы потребителей, а также позволят стимулировать увеличение вторичной переработки, что может стать значимым фактором роста предложения.

Основные вызовы для рынка золота в этому году ожидаются в странах-основных потребителях золота, таких как Китай и Индия. В Китае, скорее всего, потребительский спрос останется слабым в отсутствие эффективных мер государственного стимулирования, а спрос в ювелирной отрасли Индии, хотя и более устойчивый, но не сможет повторить рекорд второго полугодия прошлого года, считает WGC.

Топ-10

По итогам I полугодия список компаний, входящих в первую десятку - Топ-10 - по объему добычи золота, выглядел так:

Newmont

Barrick Gold

Полюс

AngloGold

Gold Fields

Agnico Eagle

Kinross

Newcrest

Endeavour

Harmony

Newmont, объединившийся с Goldcorp, с середины 2019 года занимает первое место в секторе. Бывший до этого лидером Barrick Gold, который помимо золота добывает медь, по итогам второго квартала 2022 года почти вдвое опережал Newmont по EBITDA на унцию. Российский «Полюс», занимающий третью строчку, в 2021 году занимал второе место по этому показателю, уступая Barrick и опережая Newmont. Также у «Полюса» по итогам прошлого года были самые низкие издержки среди крупнейших производителей (AISC $715 на унцию против $885 у Endeavour и $1026 у Barrick). Во втором квартале 2022 года, когда издержки всех золотодобытчиков выросли на фоне инфляции, AISC «Полюс» вновь на самом низком уровне в отрасли ($825 на унцию против $940 у Newcrest и $940 у Endeavour). Слабее всех в ТОП-10 выглядит южноафриканская Harmony, у которой издержки почти равны цене реализации и наименьшая EBITDA на унцию.

Прогнозы по цене

У аналитиков преимущественно осторожные ожидания по ценам на золото. Сдерживающий эффект от роста процентных ставок очевиден, но фактор геополитической напряженности продолжает оставаться драйвером для спроса на защитные активы, в первую очередь, на золото.

ABN Ambro снизил в конце августа свой прогноз на конец года до $1700 за унцию с $2000, прогнозируя, что динамика доллара, реальной доходности в США и политика центральных банков будут по-прежнему определять направление цен на золото до конца этого года и в 2023 году. Банк полагает, что снижение золота будет умеренным, учитывая, что реальная доходность в США близка к пику или уже достигла его, в итоге, вероятно, этот драйвер не окажет существенного давления на цены на золото с текущих уровней. Таким образом, снижение ниже $1700 – 1680 будет временным, считает ABN Ambro.

В будущем году цены на золото начнут постепенно восстанавливаться (хотя прогноз снижен до $1900 c $2000), полагают эксперты банка. Причиной тому ослабление доллара, снижение ставки ФРС и реальной доходности в США во второй половине 2023 года. При этом, из-за того другие центральные банки вряд ли начнут снижать ставки, поскольку будут продолжать бороться с инфляцией, даже если их экономика еще больше ухудшится, цены на золото вряд ли установят новый максимум, полагает ABN Ambro.

Аналитики BMO Capital Markets в конце сентября снизили свой прогноз цены на золото на 2023 год на 6%, до среднегодового уровня около $1649 за унцию. Они ожидают, что цены будут продолжать снижаться до 2024 года, при этом прогноз средней цены составляет $1615 за унцию, что на 4% ниже предыдущей оценки. Долгосрочная цена золота банка остается неизменной на уровне около $1400 за унцию.

«В краткосрочной перспективе все более жесткая денежно-кредитная политика, вероятно, будет давить на золото, но растущая вероятность экономических проблем должна помочь поддержать цены», - говорят аналитики BMO. К этим проблемам они относят опасения по поводу укоренившейся инфляции, падение доллара с многолетних максимумов, рецессию или эскалацию геополитической напряженности.

Когда в конце сентября ситуация в Украине вновь обострилась на фоне объявления мобилизации в России, привлекательность золота как актива-убежища возросла, считает Оле Хансен, глава отдела стратегии в commodities Saxo Bank. «Спрос на золото в качестве убежища помог золоту превзойти другие активы и не рухнуть полностью, пока мы наблюдаем 10-процентное ралли доллара и крупнейшую распродажу облигаций в новейшей истории», — сказал он.

Тем не менее, к концу сентября медвежьи настроения на рынке золота достигли четырехлетнего максимума. При этом, несмотря на перепроданность и условия для short squeeze, многие аналитики предупреждают инвесторов, чтобы они не пытались ловить «падающие ножи» и дождались стабилизации на рынке.

Согласно последним торговым данным Commodity Futures Trading Commission, растущий импульс доллара США и рост доходности облигаций вынудили хедж-фонды увеличить свои медвежьи ставки в золоте до самого высокого уровня с ноября 2018 года.

Аналитики Commerzbank по сырьевым товарам рекомендовали инвесторам избегать золотых ETF в текущих условиях. Последняя неделя сентября стала уже 15-й неделей оттока средств из биржевых инструментов, обеспеченных золотом.

Аналитики TD Securities также заявили об ожиданиях дальнейшего сокращения длинных позиций в золоте из-за давления со стороны продавцов, реагирующих на ужесточение денежно-кредитной политики и рост реальных ставок.



Игорь Лейкин для Rough&Polished