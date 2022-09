Доходят ли российские бриллианты, находящиеся под санкциями, до американского потребителя? И «Да»,… и «Нет», но для тех, кто сознательно причастен к этому, дается предупреждение: вы играете с огнем

Понятно, что алмазы и бриллианты российской компании АЛРОСА, проникают в глобальную цепочку поставок, причем различными путями, в основном совершенно законными, в конце концов становясь камнями нероссийского происхождения. В этой статье подробно описаны некоторые из этих механизмов и возможные среднесрочные последствия, особенно для тех, кто участвует в этом сознательно.

Автор: Ричард Четвоуд (Richard Chetwode), Лондон, 27 сентября 2022 года.

В следующий раз, когда вы будете в международном аэропорту, внимательно посмотрите, и вы должны увидеть инициалы SITA на многочисленных логотипах. SITA… или, если использовать полное название, Société Internationale de Télé Communications Aéronautiques, предоставляет авиационной отрасли технологические и коммуникационные услуги, начиная с отправления авиакомпаниями сообщений своим пилотам и кончая программным обеспечением для управления службой потерянного багажа. SITA для мировой авиационной отрасли - это то же самое, что SWIFT для международной финансовой системы.

В период с 2013 по 2018 год базирующаяся в Европе компания SITA (зарегистрированная в Бельгии и имеющая штаб-квартиру в Швейцарии) приобрела пять ближневосточных авиакомпаний в качестве новых клиентов, что вызвало тревогу в Управлении по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Asset Control, OFAC) Министерства финансов США, потому что эти иранско-сирийские авиакомпании были обозначены как Глобальные террористы особой категории (Specially Designated Global Terrorists, SDGT). Так называемые «первичные санкции» применяются к любому физическому или юридическому лицу, обозначенному как «субъект, находящийся под юрисдикцией США» (US Person).

Но в данном случае SITA была европейской компанией, предоставляющей услуги за пределами США, клиентам на Ближнем Востоке, и платежи не производились в долларах США. Вы можете спросить, какое это имеет отношение к OFAC, базирующемуся в США?... Давайте вернемся к этому позже.

В феврале этого года Россия начала военную операцию на Украине, и OFAC наложило санкции на российскую алмазодобывающую компанию АЛРОСА (33% которой принадлежит московскому правительству), включив ее в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated National, SDN)1. Российским банкам, которые использовались клиентами АЛРОСА для оплаты алмазов, было отказано в доступе к международной платежной системе SWIFT. Указом президента Соединенных Штатов президент Байден запретил ввоз российских алмазов и бриллиантов в США, и многие крупные ювелирные бренды, такие как Tiffany, Kering, Richemont, LVMH, Signet, Chopard и Brilliant Earth… - это лишь некоторые из них - сразу же дали понять, что они больше не будут покупать российские бриллианты. Даже перевозка российских алмазов становилась проблематичной; Lloyds и крупные страховые компании перестали их страховать, крупные западные авиалинии отказались осуществлять их транспортировку, крупные службы безопасности (такие как Brinks или Malca Amit) отказались их перевозить. Казалось, что российскую алмазную продукцию вытесняют с мирового рынка,… так что опять возникает вопрос: в чем проблема?

Ну, если вы читаете лондонскую Financial Times, или Bloomberg, или New York Times,… или, может быть, вы близки к алмазной отрасли, то вы, вероятно, знаете, что российские алмазы и бриллианты по-прежнему легально и нелегально попадают в глобальную цепочку поставок. Не сводит ли это на нет санкции США? Похоже, что так, и этот вопрос стоит изучить.

Согласно положениям Кимберлийского процесса (Kimberley Process, КP), любой необработанный природный алмаз, пересекающий международную границу (ЕС считается единой страной для целей КP) должен сопровождаться выданным государством сертификатом КP (KP Certificate), в котором указывается страна происхождения. Но алмазы из разных стран часто смешиваются в процессе торговли, и для целей КP допустимо классифицировать эти камни как партии «смешанного происхождения».... Можно понять, чем все кончается,… смешайте российские алмазы с алмазами из другой страны, и они больше не будут российскими алмазами.

Но есть еще одна проблема. Когда были приняты правила, регулирующие Североамериканское соглашение о свободной торговле (North American Free Trade Agreement, NAFTA), разгорелись острые дебаты (в связи с импортными пошлинами США) о «стране происхождения» аргентинской шерсти, которая была преобразована в пряжу, а затем экспортирована в Канаду и была использована для изготовления шерстяных рубашек для продажи в США. Была ли рубашка «Сделана в NAFTA»… или нет? Пришли к выводу, что «страной происхождения» была та, где продукт претерпел «существенную трансформацию», - в данном случае та,… где шерсть была превращена в пряжу,... и с тех пор это правило применяется ко всем продуктам, импортируемым в США,... включая бриллианты. Действительно, в 2019 году Таможенно-пограничная служба США (US Customs and Border Protection, CBP)2 постановила от имени диамантера, базирующегося в Нью-Йорке, что партия алмазов, импортированных из Ботсваны, экспортированных в Китай для дробления на блоки и резки (ранние стадии производства бриллиантов), а затем отправленных в Индию для лазерной резки, огранки и полировки, прошли «существенное преобразование» в Индии, поэтому, когда они были реимпортированы в США, они уже были индийскими бриллиантами. Таким образом, как только российский алмаз превращен в бриллиант, его «страной происхождения» становится Индия (или Бельгия, Израиль… и т. д.).

Есть известная фраза… «Хьюстон,… у нас проблема»,… но есть также проблема с масштабом самих санкций.

Во-первых, США ввели санкции против компании АЛРОСА, но не ввели санкции против компании Grib Diamonds (на долю которой приходится примерно 5-10% объема добычи в России в стоимостном выражении), поэтому Grib Diamonds NV на совершенно законном основании продает свои алмазы (пока они не оказываются в США) в Дубай,… как только они смешиваются с другими алмазами, они уже не имеют российского происхождения.

Во-вторых, АЛРОСА, находящаяся под санкциями, по-прежнему может продавать алмазную продукцию в любой из других крупных центров алмазной торговли, потому что ни один из них не ввел санкции на российские алмазы, а после того, как камни прошли огранку и полировку, они имеют индийское или израильское происхождение,… и т. д.; и если алмазы продает (давайте предположим) компания, которая не принадлежит АЛРОСА, то покупатели могут считать, что они не нарушают никаких законов (мы еще вернемся к этому вопросу). Точно так же нет ничего противозаконного в том, что российские бриллианты продаются в ювелирных изделиях в таких крупных странах-потребителях бриллиантов, как Китай, Индия и Ближний Восток.

Неподтвержденные данные из Дубая свидетельствуют о том, что они не будут иметь дело с алмазами АЛРОСА; вопреки распространенному мнению, алмазный бизнес Дубая хорошо регулируется, устойчив к отмыванию денег и очень хорошо управляется, и даже если это не нарушает их собственные законы, не только Таможня ОАЭ (UAE Customs) отказывается разрешать их ввоз в страну, но и Центральный банк (Central Bank) запретил банкам ОАЭ предоставлять финансирование для их покупки,… и в любом случае авиакомпания Emirates отказывается их перевозить…. Обратите внимание.

Но на рынке ходят слухи, что состоялось несколько сессий по продаже в Антверпене, где алмазная продукция АЛРОСА уже давно имеет важное значение для экономического выживания бельгийской алмазной торговли. Действительно, одна из причин, по которой ЕС до сих пор не запретил импорт российской алмазной продукции, заключается в потенциальном экономическом ущербе для Антверпена от такого запрета и в незначительном ущербе для России, которая просто продаст их в другом месте.

Ходят слухи, что небольшая группа индийско-израильских диамантеров покупала эти бриллианты по цене около 80 центов за доллар (хотя оплата производится в евро), финансирование производилось некоторыми неамериканскими банками, а алмазы доставлялись самолетами через определенные дружественные страны и перевозились неамериканской охранной компанией. Ни один закон ЕС не был нарушен.

Точно так же совершенно законно торговать российскими алмазами в Индии (где проходят огранку и полировку 96 из каждых 100 бриллиантов); в июле Резервный банк Индии (Reserve Bank of India, RBI) объявил, что индийские диамантеры могут расплачиваться индийскими рупиями за российские алмазы. Таким образом, российские алмазы могут быть доставлены в Индию напрямую (или через дружественную страну), где их может купить небольшая группа, состоящая, скажем, из 5-10 индийских производителей бриллиантов, которые, возможно, создали новые компании, единственной целью которых является официальная покупка российских алмазов от независимых поставщиков, и после прохождения огранки и полировки их «страной происхождения» является Индия.

Насколько это наносит ущерб? Что ж, это явно нехорошо, за исключением того, что, в отличие от ситуации, существовавшей 25 лет назад, у отрасли есть инструменты для смягчения этой ситуации, но сначала разъяснение … …Сегодня мы должны согласиться с тем, что очень сложно отследить самые маленькие, самые крошечные алмазы и бриллианты - их объем огромный, они стоят недорого, поэтому давайте займемся важной частью рынка, т. е., всеми другими камнями, кроме этих.

Хорошая новость заключается в том, что можно отследить происхождение природного бриллианта. Если розничному продавцу требуется гарантированное происхождение (а многие это требуют), первым средством является бумажный след, полученный в результате проверки счетов-фактур, начиная с того момента, когда алмазы были добыты, для каждого из них указывается «страна происхождения»... Если ритейлер требует, чтобы бриллианты не поступали из России, этот требование можно будет проверить на каждом этапе алмазопровода. Алмазы, первоначально обозначенные как имеющие «смешанное происхождение» без дополнительных доказательств происхождения, не будут приняты,… и участники отрасли знают, какие компании занимаются огранкой и полировкой российской алмазной продукции.

В настоящее время также существует новая технология для отслеживания алмазов и бриллиантов с момента их добычи до момента покупки потребителем. Например, De Beers внедряет свою программу Tracr; в настоящее время Tracr является единственным в мире распределенным блокчейном, применяемым в алмазной отрасли, который начинается с источника и на должном уровне обеспечивает защиту от несанкционированного вмешательства. Если вы не используете его,… то должны это сделать. Другие компании рассматривают альтернативный блокчейн или проверенные цепочки поставок,… и Всемирный алмазный совет (World Diamond Council) постепенно внедряет в отрасли свою новую Систему гарантий (System of Warranties).

Доверяйте крупным брендам!... Большинство мировых брендов (De Beers Jewellers, Tiffany, Cartier... и т. д.) имеют очень надежные программы выбора поставщиков... (включая принципы устойчивого развития и Кодексы этики, которые должны соблюдаться всеми поставщиками и субподрядчиками). De Beers ForeverMark (FM) гарантирует, что бриллиант FM был добыт с соблюдением этических норм и ответственным образом в (и только в) Южной Африке и Канаде; программа CanadaMark гарантирует канадское происхождение…. В коллекции «Peace of Mind» (Умиротворенность) британского ювелирного дома Boodles продаются только высококачественные бриллианты, добытые на знаменитом руднике Куллинан (Cullinan), принадлежащем Petra Diamonds и находящемся в Южной Африке…. Этот список бесконечен.

Так, что нам это дает? Никто из покупающих российские алмазы и бриллианты, не хочет, чтобы кто-нибудь знал, кто они,… это неудивительно! Когда Bloomberg публично назвал индийские компании Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports двумя крупнейшими покупателями и сказал, что финансирование предоставляет индийский банк IndusInd Bank, они, вероятно, испугались до смерти. Европейские банки, похоже, прекратили финансирование закупок в Антверпене даже в евро, опасаясь последствий со стороны США. Компания Grib Diamonds была вынуждена отменить свою недавнюю продажу в Дубае, потому что один из корреспондентских банков США, который предоставлял транзакционные услуги в долларах США, отказался финансировать последнюю продажу для некоторых клиентов. ЕС, кажется, пересматривает санкции против российских алмазов, так что, возможно, круг замыкается; но всегда есть кто-то, готовый рискнуть, и ходят слухи, что продажи в Индию продолжаются.

Но есть и более важный момент, и это возвращает нас к истории OFAC, SITA и определению «субъекта, находящегося под юрисдикцией США». OFAC заявило, что SITA соответствует определению «субъекта, находящегося под юрисдикцией США» просто потому, что их система обмена сообщениями проходила через MegaSwitch в Атланте, эта технология изначально была основана на программном обеспечении американского происхождения, а их обработка багажа использовала резервный сервер в США.

Под «субъектом, находящимся под юрисдикцией США» подразумеваются все граждане США, лица с двойным гражданством, постоянные резиденты и юридические лица, созданные в соответствии с законодательством США, и все они должны соблюдать экономические санкции США во всей своей деятельности в любой точке мира3 . Для тех, кто купил российские алмазы, находящиеся под санкциями, не используя доллары США и далеко от США, дается предупреждение: если у вас есть член совета директоров, директор или сотрудник с гражданством или грин-картой, или вы осуществляете руководство или проводите маркетинг в США, или у вас там есть дочерняя компания, или, может быть, вы просто продаете там свою продукцию , используете программное обеспечение американского происхождения (например, Microsoft)… или даже используете общий сервис (такой же просто, как использование сервера, базирующегося в США ),… тогда OFAC уже может обладать юрисдикцией.

В свое время OFAC собирается проработать свой список приоритетов и дойдет до «алмазов и бриллиантов», и тогда для тех, кто причастен,… может начаться настоящий ад.

Ричард Четвоуд является председателем намибийской алмазодобывающей компании Trustco Resources, председателем консультативного совета австралийской технологической компании Yourdiomonds.com и неисполнительным директором компании по недвижимости Roystonea Ltd, а также консультирует несколько алмазных (и других) компаний. В этой статье он выражает свое собственное мнение.

1 Блокирует любые активы или организации, на 50% принадлежащие АЛРОСА или Сергею Иванову, и запрещает любому гражданину США предоставлять (или получать) «средства, товары или услуги». 7 апреля 2022 года.

2 «Относительно: Определение страны происхождения бриллиантов» (RE: Country of origin determination for diamonds). Решение Стивена А. Мака (Steven A. Mack), директора, Национальный отдел специалистов по товарам (National Commodity Specialist Division). CBP. NY307372. www.customsmobile.com/rulings/docview?doc_id=NY%20N307372&highlight=7102.39.00%2A

3 «Решительное экстерриториальное действие экономических санкций США: подверженность иностранных компаний правоприменению OFAC» (The Aggressive Extraterritorial Reach of U.S. Economic Sanctions: Foreign Company Exposure to OFAC Enforcement). Обзор национального законодательства, 15 апреля 2020 г. www.natlawreview.com/article/aggressive-extraterritorial-reach-us-economic-sanctions-foreign-company-exposure-to.