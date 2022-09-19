Россия на мировом рынке цветных ювелирных камней: камнецветное сырье

В этом обзоре роли России на мировом рынке цветных ювелирных камней речь пойдет о сырьевом товаре – камнецветном (или, как его также называют – камнесамоцветном) сырье. По таможенной номенклатуре это позиция 710310 – «драгоценные камни (кроме алмазов) и полудрагоценные камни, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке» (код HS6 ID 710310). Для упрощения текста далее будем рассматривать эти объекты под названием «камнецветное сырье».

Для экспертной оценки как и прежде воспользуемся данными о международной торговле камнецветным сырьем от Observatory of Economic Complexity, OEC (https://oec.world/en/profile/hs/precious-semi-precious-stones-unworked-partly-worke), и имеющимися в открытом доступе данными за 2019 – 2021 годы от Федеральной таможенной службы, ФТС (http://stat.customs.gov.ru/analysis).

По данным OEC, объем мирового экспорта камнецветного сырья в 2020 году упал по сравнению с 2019 годом на 48,3% до $0,41 млрд, что составило 9,39% всего рынка цветных ювелирных камней*.

* - другие доли рынка цветных ювелирных камней составляют группы по коду HS6 ID 710391 «Рубины, сапфиры и изумруды, обработанные» ($2,83 млрд, или 64,7% всего рынка цветных ювелирных камней и по коду HS6 ID 710399 «Камни драгоценные и полудрагоценные, обработанные» ($1,13 млрд, или 25,9% всего рынка цветных ювелирных камней).

Доля России в мировом обороте обработанного камнецветного сырья по данным OEC невелика, и составила в 2020 году $8,48 млн экспорта (2,07% мирового экспорта в данной подгруппе) и всего $473 тыс. импорта (0,12% мирового импорта в данной подгруппе).

В 2020 году крупнейшими мировыми экспортерами камнецветного сырья были Гонконг (59,3 млн долларов), Сингапур (45,3 млн долларов), Таиланд (44,1 млн долларов), США (31,2 млн долларов) и Бразилия (31,1 млн долларов).







Распределение долей стран мира в экспорте камнецветного сырья

По данным OEC, Россия по объему экспорта камнецветного сырья в денежном выражении занимает лишь 15-е место в мире. Экспортный поток камнецветного сырья из России по данным https://oec.world за последнюю четверть века был нестабильным, с пиками и провалами, и только последнее десятилетие приобрел тенденцию к постепенному наращиванию, но все же провалился в 2020 году:







Динамика экспорта из России камнецветного сырья по коду 710310 (данные https://oec.world)

Относительно стабильный экспорт камнецветного сырья, по данным OEC, Россия все эти годы осуществляла в Китай, Гонконг и Индию. Причем Китай оказался единственной страной, годовой экспорт в которую из России хотя бы единожды превысил $10 млн (это случилось в 2018 году, $14,9 млн). Ежегодный экспорт из России в остальные страны этой тройки покупателей никогда не достигал даже $5 млн – рекордным для экспорта камнецветного сырья из России в Гонконг был 2018 год ($4,82 млн), а в Индию – 2015 год ($4,34 млн).

Впрочем, по одному разу российский экспорт камнецветного сырья «взлетал» при поставках в США ($5,13 млн в 1995 году, но в другие годы он не поднимался выше $475 тыс.) и при поставке в Кипр ($8,31 млн в 1999 году, при нулевых поставках в другие годы).

Далее, с большим отрывом, пиковые значения российского экспорта камнецветного сырья приходятся на:

- Австралию ($1,51 млн, 1998 год),

- Швейцарию ($1,17 млн, 2006 год),

- Беларусь ($730 тыс., 2017 год),

- Казахстан ($561 тыс., 2014 год),

- Арабские Эмираты ($502 тыс., 2017 год),

- Германию ($369 тыс., 1995 год),

- Таиланд ($386 тыс., 2019 год),

- Бельгию ($327 тыс., 2017 год),

- Польшу ($291 тыс., 2013 год),

- Южную Корею ($234 тыс., 1996 год),

- Израиль ($213 тыс., 1995 год),

- Канаду ($182 тыс., 2007 год),

- Великобританию ($195 тыс., 2013 год),

- Малайзию ($155 тыс., 2017 год),

- Тайвань ($131 тыс., 2003 год),

- Монголию ($126 тыс., 2013 год).

Еще в десяток стран экспорт камнесамоцветного сырья из России поставлялся на сумму менее $100 тыс. в год.

Данные ФТС по экспорту из России камнецветного сырья в позиции 710310 в 2020 году практически совпадают с данными OEC:







Выяснить наименование камней, экспортируемых в позиции 710310 по тем или иным ГТД не представляется возможным, поэтому можно делать лишь предположения (в 6-ой колонке таблицы). Однако понятно, что на долю сырьевых драгоценных камней, а именно, изумруда, приходилось не более $1,595 млн.

Российский экспорт камнецветного сырья можно характеризовать как нестабильный, эпизодический и разнонаправленный – более 20 стран, каждая из которых закупала камнецветное сырье нерегулярно и на относительно небольшие суммы. Разве что Китай выглядит устойчивым покупателем российского камнецветного сырья, но не драгоценных, а полудрагоценных и поделочных камней.

Объемы импорта камнецветного сырья в Россию очень незначительны из-за слабо развитой промышленности обработки камня. В России нет ни одного крупного или среднего гранильного предприятия, работающего с цветными камнями.

Да и число малых предприятий по обработке цветного камня в России составляет на сентябрь 2022 года составило по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended#) лишь 112 единиц, причем 110 из этого числа – это микро-предприятия, и лишь 2 – малых. Причем число субъектов, занимающихся обработкой цветных камней последовательно сокращалось все последние годы. Так, еще три года назад их было в России 180 (на 60% больше), включая 4 малых предприятия. А в 2005 году в отрасли было 12 малых предприятий по обработке цветных камней, в шесть раз больше, чем сегодня.

Очевидная причина такого плачевного состояния и деградации камнеобрабатывающей отрасли экономики заключается в чрезмерном, совершенно неподъемном уровне зарегулированности оборота драгоценных камней, в основе которого лежат нормы принятого в 1998 году Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Динамика импорта в Россию камнецветного сырья по коду 710310 за четверть века по данным https://oec.world выглядит следующим образом:







Динамика импорта в Россию камнецветного сырья по коду 710310 (данные https://oec.world)

Наиболее стабильный, хотя и очень слабенький поток импорта камнецветного сырья поступает в Россию из Германии. В пике (это было в 2003 году) он достиг $1,04 млн, но все последние годы колеблется в районе $20 тысяч в год. А максимальный за все годы объем импорта камнецветного сырья в Россию из отдельно взятой страны пришелся на Италию в 2010 году и составил он $3,22 млн.

Как и в случае с экспортом камнесамоцветного сырья, объемы поставок из других стран шли с большим отрывом. Так, пиковые значения российского импорта камнецветного сырья приходятся по отдельным странам на:

- Швейцарию ($757 тыс., 2009 год),

- Великобританию ($583 тыс., 2010 год),

- Таиланд ($347 тыс., 2011 год),

- Польшу ($331 тыс., 2019 год),

- Армению ($277 тыс., 2019 год),

- Литву ($274 тыс., 2017 год),

- Замбию ($244 тыс., 2002 год),

- Гонконг ($234 тыс., 2019 год),

- Танзанию ($118 тыс., 2013 год),

- Бразилию ($109 тыс., 2013 год),

- Мадагаскар ($101 тыс., 2006 год).

Более-менее серьезные совокупные поставки в Россию камнецветного сырья произошли лишь единожды, в 2010 году, когда общий объем импорта по позиции 310710 составил около $4,3 млн. Но в другие годы он выше $1 млн не поднимался. И это при том, что в России нет своих промышленных месторождений таких важнейших цветных драгоценных камней, как рубин и сапфир. Впрочем, как ранее отмечалось в части 1 обзора, и в уже ограненном виде эти камни завозились в Россию в совсем небольших количествах.



Владимир Збойков для Rough&Polished