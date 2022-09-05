Перспективы платины в геополитике

Как производство, так и спрос на платину в первой половине этого года находились под давлением. Предложение пострадало из-за перебоев в ЮАР, где основные производители скорректировали ориентиры по добыче на фоне плохих погодных условий и истощения запасов накопленного в пандемию незавершенного производства. Спрос был затронут украинским конфликтом, который усугубил ситуацию в автопроме, где восстановление и так затягивалось из-за продолжающейся проблемы доступности полупроводников. Цена достигла 9-месячного максимума $1180 за унцию на опасениях насчет доступности металла из России (обеспечивает 10% мирового выпуска платины и 40% палладия), но к сентябрю скорректировалась почти на 30%.

При этом долгосрочные прогнозы производителей предполагают быстрое сокращение предложения платины при практически безупречном спросе. Важным драйвером этого станет развитие водородной экономики, ускорившееся под влиянием стремления ЕС сократить зависимость от российского газа и высоких цен на него.

БАЛАНС - ПРОГНОЗЫ

В 2022 г на рынке платины будет избыток размере 900 тыс. унций, что не на много меньше уровня 2021 г (около 1 млн унций), считает «Норникель». Автомобильный сектор восстановится во втором полугодии 2022 г, в то время как спрос на ювелирные изделия находится под угрозой из-за риска предстоящей рецессии в развитых странах, считают эксперты компании. Профицит частично может быть поглощен инвестиционным спросом.

Спрос на металл (без учета инвестиций) в 2022 г, по прогнозам «Норникеля», сократится на 4% до 6,9 млн унций, в то время как мировое производство первичной платины сократится на 5% до 6,2 млн унций, а вторичное предложение сократится на 6%, до 1,6 млн унций.

В 2023 г профицит рынка платины снизится до 600 тыс. унций, поскольку восстановление спроса на автомобили продолжится, а темпы роста предложения замедлятся, считает «Норникель».

Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) оценивает профицит в 2022 г в 627 тыс. унций, что на 44% ниже уровня 2021 г. Совокупное первичное и вторичное предложение снизится на 5% (до 7,78 млн унций), в то время как спрос вырастет на 2%, до 7,155 млн унций.

Проблемы с цепочками поставок сократят спрос на платину для автомобилей на 271 тыс. унций, считает WPIC. Эта организация признает риски замедления экономического роста для спроса на платину, но считает, что они будут компенсированы эффектом неудовлетворенного спроса на новые автомобили и более высокими загрузками платины в автокатализаторы в Китае, где этот показатель уже близок к европейскому и североамериканскому. Китай в 2020 и 2021 гг импортировал больше металла, чем использовал, при этом в прошлом году избыточного импорта Китая было достаточно, чтобы полностью абсорбировать профицит в 1,2 млн унций, напоминает WPIC. В итоге эта ассоциация не исключает варианта существенного сокращения или даже ликвидации профицита в этом году и нарастания дефицита в 2023 – 26 гг.

Anglo American Platinum (Amplats) считает, что в 2022 г профицит рынка платины снизится до уровня примерно 300 тыс. унций, а с 2023 г прогнозирует наступление дефицита на рынке платиноидов из-за развития водородной экономики, решения проблемы нехватки полупроводников и замещения палладия. Дефицит будет достигать 300 тыс. унций в 2023-25 гг, полагает Amplats.





(источник – Amplats annual results presentation 2021)

СПРОС: АВТОПРОМ

Сокращение спроса на платину в этом году обусловлено в первую очередь падением мировых объемов выпуска автомобилей, отмечает «Норникель»: на частичном восстановлении глобального рынка автомобилей негативно скажется снижение потребления в Китае.

Мировые продажи легковых автомобилей снизились в первом полугодии 2022 г на 9%. Европа, на долю которой приходится треть мирового спроса на платину со стороны автомобильного сектора, больше всего пострадала от украинского кризиса с точки зрения сбоев в цепочке поставок автозапчастей. Конфликт в Украине обернулся сокращением производства жгутов и неона, что в свою очередь привело к снижению числа продаж автомобилей в ЕС почти на 20%. Также дополнительное давление на спрос создает сокращение доли новых легковых автомобилей с дизельным двигателем в ЕС. Китай столкнулся с серьезными ограничениями из-за введенных локдаунов, связанных с распространением коронавируса, которые почти парализовали местное автопроизводство примерно на два месяца.

Помимо этого, «Норникель» обращает внимание на то, что в Китае использование металла в 2022 году в производстве автомобилей не вырастет, как полагает WPIC, а сократится. Это объясняется тем, что производители будут оптимизировать загрузки после сильного роста в прошлом году из-за введения нормативов по выбросам China VI, которые привели к увеличению объемов платины, затрачиваемой на производство грузовиков.

И, наконец, все еще нерешенная проблема нехватки полупроводников негативно сказывается на мировых объемах производства автомобилей, дефицит которых в этом году оценивается более чем в 2 млн единиц, заключил «Норникель».

Недостаток чипов продолжить оказывать влияние на выпуск автомобилей вплоть до второй половины 2023 г, хотя в будущем году эффект уже будет незначительным и не помешает объемам производства автомобилей превысить доковидный уровень 2019 г, считает Amplats.





WPIC полагает, что спрос в автопроме в этом году вырастет на 16% (или на 412 тыс. унций), так как проблемы с поставками полупроводников будут компенсированы более высокими показателями по загрузке металла в автокатализаторы и нарастающей заменой палладия платиной.

СПРОС: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЮВЕЛИРНАЯ ОТРАСЛЬ

По прогнозу WPIC, промышленный спрос на платину упадет в этом году примерно на столько же, насколько вырастет спрос в автопроме (на 16% или 399 тыс. унций), в основном за счет сокращения ввода новых мощностей в оптике по сравнению с рекордным в этом плане 2021 годом.

Спрос в ювелирной отрасли по итогам года упадет на 2%, поскольку жесткие меры по борьбе со вспышками COVID-19 в Китае тормозят торговлю ювелирными изделиями, компенсируя более оптимистичную картину в других важных регионах, считает WPIC.

«Норникель» также ожидает годовое падение спроса в промышленных отраслях, включая ювелирную.

В первом квартале спрос на платину в ювелирной отрасли упал на 9%, в промышленности – рухнул на 25%.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СПРОС: ВОДОРОДНАЯ ЭКОНОМИКА

Ожидаемая структура рынка легковых автомобилей в долгосрочной перспективе создает для платины очень комфортные условия, полагает WPIC. Автомобили с ДВС (ICE), включая гибриды, plug-in hybrid electric vehicles (PHEV) и mild hybrid electric vehicles (MHEV), будут доминировать вплоть до 2030-х годов, что позитивно для платины с учетом повышения загрузок в связи с ужесточением экологических стандартов и замены палладия в бензиновых автомобилях. К 2028 году спрос на платину, связанный с ICE, достигнет своего пика, затем постепенно начнет снижаться. Но после этого спрос на платину будет стимулировать экспансия FCEV (fuel cell electric vehicles, автомобили на водородных топливных элементах), в которых металл будет вновь востребован. В итоге по меньшей мере до 2040-х годов спрос на платину в автопроме будет на исторических уровнях, делает вывод WPIC.





(источник – WPIC Platinum Essentials June 2022)

Другой фактор – это геополитический кризис в этом году. Ситуация способствует развитию инфраструктуры для водородных топливных элементов, так как принятая Еврокомиссией стратегия сокращения зависимости Европы от российского газа (обеспечивал 40% потребности ЕС), предполагает замещение значительной части поставок экологически чистым водородом. Высокие цены на газ еще более ускорят этот процесс, считает WPIC.

Для растущей водородной экономики необходимы такие металлы как платина и родий, следовательно, среднесрочный и долгосрочный спрос на них не вызывает вопросов, отмечает Northham. Northham также поддерживает тезис о том, что, несмотря на электрификацию, доминировать в сегменте легковых автомобилей в течение следующих двух десятилетий будут ICE и гибридные автомобили, причем нормы по выхлопам продолжат ужесточаться. «Двигатели внутреннего сгорания в той или иной форме будут использоваться во всем мире еще многие десятилетия», - говорит глава компании Пол Данн. Такая же позиция у «Норникеля».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В первом квартале текущего года мировое производство первичной рафинированной платины (1,695 млн унций) было на 13% ниже данных годичной давности, и в целом за полгода оказалось ниже первоначальных ожиданий, поскольку южноафриканские горнодобывающие компании столкнулись с перебоями в производстве.

Крупные производители Amplats, Impala Platinum и Northham Platinum снизили ориентиры по выпуску в этом году совокупно почти на 490 тыс. унций. Amplats пересмотрел свои прогнозы из-за отставания добычи на месторождении Mogalakwena (крупнейший в мире платиновый карьер) по причине сильных дождей в начале года. Impala закрыла одну из своих печей в Rustenburg на четырехмесячное техническое обслуживание, в результате чего производство платины сократится примерно на 140 тыс. унций в первом полугодии 2022 г. Помимо этого, в середине июня была закрыта шахта Stillwater, поскольку наводнения повредили дороги и мосты в непосредственной близости от производственных активов Sibanye.

«Норникель» ожидает, что мировое производство первичной платины сократится на 5%, до 6,2 млн унций, учитывая риск снижения добычи платины в Южной Африке, связанный с потенциальными перебоями в электроснабжении и забастовками на предприятиях Sibanye. По оценкам компании, вторичное предложение сократится на 6%, до 1,6 млн унций на фоне снижения доступности ювелирного лома в Китае.

WPIC прогнозирует падение добычи платины на 7% (до 5,87 млн унций), вторичного производства – на 2% (до 1,91 млн унций). В первом квартале recycling просел на 20% г/г, так как автовладельцы предпочитали подольше использовать свои машины на фоне спада выпуска новых автомобилей.

На фоне более чем десятилетнего недоинвестирования горнодобывающей промышленности ближе к 2030 г будет наблюдаться сокращение первичного предложения платины и родия, в то время как предложение палладия останется на прежнем уровне, обращает внимание производитель Northam, проанализировавший глобальные ресурсы и запасы платиноидов. «Существует систематическая глобальная проблема с первичными поставками, и нехватка как новых ресурсов, так и новых проектов по добыче полезных ископаемых очень сильно отразится в будущем», - говорит глава компании Пол Данн.





(источник – Northam results presentation 2022)

ПРОГНОЗЫ ПО ЦЕНАМ

Цена на платину достигла своего локального максимума 8 марта на уровне $1150 за унцию, реагируя на опасения по поводу поставок из России, но по мере того, как эти опасения стихли, цена на платину к концу августа скорректировалась до годового минимума около $840 за унцию.

Аналитики и трейдеры, опрошенные Reuters в начале августа, резко снизили свои прогнозы по ценам на платиноиды из-за опасений влияния глобального экономического спада на спрос. Среднее значение прогноза 27 аналитиков и трейдеров по платине снизилось до $914 за унцию в третьем квартале и $1013 в 2023 г. Три месяца назад этот же пул экспертов прогнозировал $1170 за унцию в будущем году.

«Постоянная слабость в автомобильном секторе оказывает давление на спрос на платиновые автокатализаторы, также страдает спрос на ювелирные изделия», — говорят аналитики банка ANZ.

Четыре эксперта считают, что предложение платины в этом году будет избыточным, но избыток сократится в 2023 году; один предсказал дефицит в 2023 году.

ЗАМЕНА ПАЛЛАДИЯ ПЛАТИНОЙ

Замещение палладия платиной в катализаторах новых легковых автомобилей с бензиновым двигателем является важным фактором роста спроса на платину в среднесрочной перспективе. Этот процесс стимулирует как разница в стоимости металлов при схожести свойств, так и намерение многих западных компаний снизить зависимость от российского палладия, указывает WPIC.

В этом году этот процесс может увеличить спрос на платину в автомобилях на 340 тыс. унций, считает WPIC. В июле оценка была увеличена до 512-853 тыс. унций. WPIC напоминает о проекте по выпуску tri-metal catalysts, который реализует BASF совместно с Impala Platinum и Sibanye-Stillwater. К проекту могут подключиться и другие производители катализаторов. Отталкиваясь от консервативных уровней замещения, WPIC прогнозирует, что обусловленный замещением палладия спрос на платину увеличится до 739 тыс. унций в 2024 г и 960 тыс. унций в 2026 г.

По оценке WPIC, до 75% палладия в катализаторах бензиновых автомобилей можно заменить платиной без потери термической стабильности, однако ассоциация консервативно оценивает варианты 30%-ного и 50%-ного замещения и считает, что оно затронет 20% ежегодных продаж новых автомобилей, позволив автопроизводителям сэкономить от $671 до $1,12 млрд.





(источник – WPIC Platinum Essentials July 2022)

Sibanye-Stillwater полагает, что замещение стимулирует спрос в размере до 1,5 млн унций в год к 2024 г, что более чем в 2 раза выше прогноза WPIC.

Иное мнение у «Норникеля». «Проект по замене палладия платиной в автокатализаторах, несмотря на активное продвижение в СМИ некоторыми участниками отрасли, пока не получил широкого распространения и его непосредственное влияние на спрос весьма ограничено. Мы считаем, что он может стать значимым фактором для рынка платиноидов только в долгосрочной перспективе», - полагает российская компания.

Замещение палладия на платину в бензиновых катализаторах недостаточно для того, чтобы переломить обратный тренд - снижение доли дизельных автомобилей в структуре продаж и их замещение на бензиновые гибриды и электромобили, считает «Норникель». При этом «Норникель» согласен с тем, что долгосрочные перспективы спроса на платину сильно зависят от развития водородной экономики.



Игорь Лейкин для Rough&Polished