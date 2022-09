Россия на мировом рынке цветных ювелирных камней: полудрагоценные камни и александрит

То, о чем идет речь в данном материале, необходимо пояснить. В России действует федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» №41-ФЗ. В законе не дано определение, что такое «драгоценные камни по закону», зато приводится перечень их наименований:

«драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней».

Выделение драгоценных камней среди прочих ювелирных камней не всегда очевидно, так как если понятия природного алмаза как минерала и жемчуга как органического вещества действительно не нуждаются в нормативно-правовом определении, то приведенные в перечне закона драгоценные камни изумруд, рубин, сапфир и александрит – это лишь разновидности минералов берилла, корунда и хризоберилла, выделяемые достаточно условно и субъективно.

Однако помимо понятия «драгоценные камни», российская нормативная правовая база в классификаторе ТН ВЭД ЕАЭС, используемом для проведения таможенных операций, использует также понятие «полудрагоценные камни» (а в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) встречаются еще и понятия «самоцветы», «поделочные камни»). При этом ни «полудрагоценные камни», ни «поделочные камни», ни «самоцветы» нигде в нормативной правовой базе Российской Федерации раскрытия и пояснений не имеют. А в геммологической литературе часто используется еще один термин – «ювелирные камни», также не имеющий никакого нормативно-правового статуса.

Необходимо заметить, что ТН ВЭД ЕАЭС хотя и гармонизирован со всемирной терминологией классификации товаров, но – в основном до первых шести цифр кода. Поскольку в данной статье речь идет об обработанных полудрагоценных камнях (а также драгоценных камнях в мировом понятии, но кроме алмаза, рубина, сапфира и изумруда), то рассматриваемый таможенный код данной позиции – это 7103 99 Stones; precious (other than diamonds) and semi-precious stones (other than rubies, sapphires and emeralds), worked other than simply sawn or roughly shaped, not strung, mounted or set.

В международной практике этот код имеет расширение:

- 7103 99 10 - жадеит, обработанный различным способом (Jadeites, otherwise worked);

- 7103 99 90 - другие драгоценные и полудрагоценные камни, обработанные различным способом (Other precious stones & semi-precious stones, otherwise worked).

На пространстве ЕАЭС в ТН ВЭД расширение кода несколько иное:

- 7103 99 000 1 - нефрит,

- 7103 99 000 2 - александриты,

- 7103 99 000 8 - прочие.

Данные отличия таможенных кодов ЕАЭС от мировых обусловлены малой значимостью для Российской Федерации оборота жадеита, но повышенной важностью контроля за экспортом александритов (являющихся в России официальными драгоценными камнями) и нефрита, месторождения которого значительны.

Для экспертной оценки воспользуемся данными о международной торговле драгоценными и полудрагоценными камнями от Observatory of Economic Complexity, OEC (https://oec.world/en/profile/hs/precious-semi-precious-stones-nes-worked-not-set) и имеющимися в открытом доступе данными за 2019 – 2021 годы от Федеральной таможенной службы, ФТС (http://stat.customs.gov.ru/analysis).

По данным OEC, объем мирового экспорта обработанных рубинов, сапфиров и изумрудов (код HS6 ID 710399) в 2020 году достигал $1,13 млрд, что составило 25,9% всего рынка цветных ювелирных камней*.

* - другие доли рынка цветных ювелирных камней составляют группы по коду HS6 ID 710391 «Рубины, сапфиры и изумруды, обработанные» ($2,83 млрд, или 64,7% всего рынка цветных ювелирных камней) и по коду HS6 ID 710310 «Камни драгоценные, полудрагоценные, необработанные или частично обработанные» ($0,41 млрд, или 9,39%).

Доля России в мировом обороте обработанных цветных драгоценных камней (за исключением рубинов, сапфиров и изумрудов) по данным OEC составила в 2020 году всего $3,16 млн экспорта (0,28% мирового экспорта в данной подгруппе) и $6,36 млн импорта (0,56% мирового импорта в данной подгруппе).

Мировыми лидерами экспорта в данной подгруппе являются Гонконг (Китай), за которым с двукратным отрывом следуют США, Индия, Израиль, Европейский союз, Германия и Бразилия. Россию на мировом рынке данных товарных позиций заметить сложно…

Экспорт обработанных драгоценных и полудрагоценных камней по коду 710399 на протяжении последней четверти века по данным https://oec.world все время оставался незначительным, причем объемы поставок изменялись кратно, а страны-импортеры также все время менялись:





Динамика экспорта из России обработанных драгоценных и полудрагоценных камней по коду 710399 (данные https://oec.world).

Относительные взлеты экспорта камней по коду 710399 наблюдались в 2013 году (около $16 млн) и в 2015 году (порядка $7 млн). В эти годы основным импортером российских камней был Китай с объемами $13,6 млн в 2013 году (еще на 2,01 млн приобрели камней в США) и $5,57 млн в 2015 году.

Однако закупки Китаем камней по коду 710399 из России стабильными назвать нельзя – до 2012 года их объемы не поднимались выше $1 млн, в отдельные годы опускаясь практически до нуля.

Любопытно, что опубликованные данные ФТС (http://stat.customs.gov.ru/analysis) по экспорту камней в коде 710399 существенно отличаются от данных OEC.

Так, по данным ФТС, экспорт России в данной позиции в 2020 году был всего $2,48 млн (вместо $3,16 млн у OEC). И страны-импортеры оказались иными – например, основным импортером в 2020 году получалась Армения с объемом в $1,377 млн, а вот на долю Китая в этом году пришлось не $2,07 млн, как у OEC, а всего около $30 тыс.

Однако, благодаря приведенным на ресурсе ФТС данным ГТД, можно рассчитать примерную стоимость экспортируемых камней. Максимальной усредненной ценой поставки в 2020 году оказалось 444 $/ct, что, вероятно, означает поставку в Армению александритов или демантоидов. Хотя основная масса поставок в среднем едва дотягивала до 35 $/ct, обычно составляя менее 1-5 $/ct.

Динамика импорта обработанных драгоценных и полудрагоценных камней по коду 710399 за 25 лет по данным https://oec.world выглядит следующим образом:





Динамика импорта в Россию обработанных драгоценных и полудрагоценных камней по коду 710399 (данные https://oec.world).

До 2002 года, по данным OEC, импорт в Россию камней по коду 710399 не превышал $1 млн, но к 2004 году вырос примерно до $2,3 млн. При этой очень скромной сумме число стран-поставщиков оказалось впечатляющем: Австралия - $171 тыс., Бразилия - $21,6 тыс., Польша - $111 тыс., Италия - $23,5 тыс., Швейцария - $203 тыс., Германия - $535 тыс., Израиль - $94 тыс., Индия - $112 тыс., Гонконг - $553 тыс., Таиланд - $451 тыс., Южная Африка - $46,3 тыс. Иными словами, стабильными каналами поставок ограненных полудрагоценных камней российские ювелиры к этому году точно еще не обзавелись…

Но к 2008 году перечень основных поставщиков полудрагоценных камней в Россию сформировался. Ими стали Таиланд и Гонконг, меньше – Индия и Китай, а с 2014 года – еще и Армения. Впрочем, стабильные объемы обеспечивает только Таиланд. Пик импорта ограненных полудрагоценных камней в Россию пришелся на 2013 год, когда объем импорта составил около $9,3 млн.

По данным ГТД от ФТС, в 2019-2021 г. одноразовые закупки не превышали суммы в $750 тыс., а максимальная цена импортируемых камней составила 622 $/ct (но в подавляющем большинстве ГТД – от 1 до 50 $/ct).

Естественно, геополитика и экономические кризисы сильно влияют на ювелирную отрасль, включая сферу оборота цветных камней. Что мы и видим на диаграмме – провалы импорта в Россию в 2008 и 2015 годах…

С 2005 по 2008 годы Росстат публиковал данные о предприятиях по огранке в стране драгоценных и полудрагоценных камней, а также оптовой торговле ими (объемы продукции пересчитаны в доллары США по среднегодовому курсу ЦБ РФ):







Нетрудно заметить, что крупным и средним предприятиям в сфере работы с цветными драгоценными камнями места в современной российской действительности не нашлось – они оказались нерентабельными. А малый бизнес использовать упрощенную систему налогообложения тогда еще не мог.

В целом же следует отметить: объемы экспорта и оборота в целом полудрагоценных камней в России совершенно незначительны в масштабах экономики страны и непропорционально малы по отношению к доле России в мировом производства ювелирных изделий.

Иными словами, российские ювелиры используют полудрагоценные камни примерно в 7 раз реже, чем это происходит в мире (доля России от мирового объема импорта составляет 0,56% против 4% внутреннего объема производства ювелирных изделий).

Правда, полудрагоценные камни используются российскими ювелирами все же чаще, чем драгоценные рубины, сапфиры и изумруды, которые используются в 29 раз реже (доля России от мирового объема импорта составляет 0,14% против 4% внутреннего объема производства ювелирных изделий).

Вот такой он, российский рынок полудрагоценных камней – маленький и неразвитый…

Владимир Збойков для Rough&Polished