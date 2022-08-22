Отчет ICMM: показатели по технике безопасности, достигнутые компаниями-членами совета в 2021 году

Международный совет по металлургии и горнодобывающей промышленности (International Council of Metals and Mining, ICMM) недавно опубликовал отчет, в котором дан анализ показателей по технике безопасности, достигнутых компаниями-членами совета в 2021 году. Из отчета видно, что цель - добиться нулевого вреда - все еще не достигнута, несмотря на то внимание, которое отрасль уделяет производственным, культурным и управленческим преобразованиям, что позволило сократить количество смертельных случаев в последние годы.

По данным ICMM, организация начала проводить анализ и публиковать данные по соблюдению правил техники безопасности сотрудниками компаний в 2012 году с целью стимулирования обмена информацией и знаниями, а также проведения обучения в отрасли. С 2012 года ICMM определяет и раскрывает показатели по соблюдению техники безопасности в компаниях-членах совета. Этот сравнительный отчет был направлен на то, чтобы показать достижения участников по недопущению смертельных случаев.

В отчете также представлены данные о показателях по технике безопасности в компаниях-членах ICMM в 2021 году в соответствии с документом «Показателями ICMM по охране труда и технике безопасности» (ICMM’s Health and Safety Performance Indicators).

Как члены ICMM, компании обязаны сообщать эти данные в своих ежегодных отчетах об устойчивом развитии в соответствии с требованиями документа «Мировые отчетные показатели» (Global Reporting Indicators, GRI). Сравнение этих наборов данных может быть затруднено из-за различий в критериях отчетности. В некоторых случаях отчетные периоды или критерии, по которым регистрируются наборы данных о травмах, могут быть несопоставимы напрямую ввиду различий в юрисдикционных или институциональных требованиях к отчетности.

В ходе сопоставления данных компаний-членов ICMM по согласованному отчетному периоду, например, календарному, по сравнению с различными финансовыми годами, можно последовательно представить их, объединяя их в соответствии с общим набором показателей. Эти данные о безопасности продолжают играть важную роль в информировании руководства о решениях и стратегиях по охране здоровья и технике безопасности. Постоянный анализ несчастных случаев и связанных с ними основных причин будет и впредь давать информацию об инновационных и действенных подходах к повышению показателей по технике безопасности в отрасли.

Исторически сложилось так, что ICMM проводил сравнение и публиковал данные о показателях по технике безопасности своих членов, используя в качестве основных показателей количество смертельных случаев и общее количество регистрируемых травм (Fatality and Total Recordable Injury, TRI), а также коэффициенты частоты таких случаев. Однако в настоящее время ICMM изучает, какие показатели наиболее эффективно помогают компаниям и их заинтересованным сторонам добиться устранения смертельных исходов.

В отчете ICMM также содержится обзор показателей по технике безопасности членов ICMM, что касается смертельных случаев и травм. В 2021 году в компаниях-членах ICMM погибло 43 человека. Это количество можно сравнить с 44 смертельными случаями в 2020 году и 287 случаями в 2019 году (общее количество 287 человек в 2019 году включает 250 рабочих, погибших в результате обрушения дамбы хвостохранилища в Брумадинью (Brumadinho)). В целом общее количество отработанных часов в 2021 году увеличилось на 7% по сравнению с 2020 годом, а количество случаев со смертельным исходом сократилось на 2,5%. Это привело к снижению коэффициента частоты несчастных случаев со смертельным исходом (Fatality Frequency Rate, FFR).

Произошло три несчастных случая, в результате которых погибло более одного человека, что равно большому количеству несчастных случаев со смертельным исходом в 2020 году. Данные показывают снижение числа смертельных случаев с 2016 года (если не учитывать обрушение хвостохранилища в 2019 году), но, по-видимому, они сровнялись за последние два года.

Опасность, которую представляют транспортные средства, является общей для всей отрасли, поскольку она не зависит от географии или производимого товара. В рамках совместной инициативы ICMM «Инновации, направленные на более чистые и безопасные транспортные средства» (Innovation for Cleaner Safer Vehicle, ICSV) участники работают в партнерстве с изготовителями комплектного оборудования по поиску и продвижению решений, включая технологии предотвращения столкновений, усовершенствование производственных процессов и обучения, способные исключить смертельные случаи при пользовании транспортными средствами. Помимо того, что мобильное оборудование является основной причиной смертельных случаев, оно также является наиболее географически распространенной причиной в семи странах.

Следующей по значимости причиной смертельных случаев является «обрушение породы». Эти данные отличаются от показателей 2020 года, когда «обрушение породы» было самой распространенной причиной несчастных случаев. При подземных работах погибло 27 человек, при разработке открытым способом - 5 человек, в других производственных процессах - 11 человек.

Обрушение горной породы может быть принудительным или преднамеренным, то есть обрушение породы вызвано методом добычи, например, обрушение породы за лавой, обрушение кровли в шахте c камерно-столбовой системой разработки или обрушение породы в шахте с блоковым обрушением; а также незапланированным или непреднамеренным (например, землетрясение), которое означает любое обрушение породы в горных выработках, где могут находиться люди.

На долю обрушений горной породы приходится 29,6% смертельных случаев при подземных работах. Остальные смертельные случаи при подземных работах вызваны причинами, аналогичными открытым карьерам и другим производственным процессам, что позволяет предположить, что возможен общий подход к предотвращению несчастных случаев на всех горных предприятиях.

Отчет ICMM показывает, что из восьми зарегистрированных смертельных случаев при обрушении горной породы шесть произошли в Южной Африке. Травмы в результате обрушения породы являются наиболее распространенными производственными травмами в горнодобывающей промышленности Южной Африки из-за преобладания в стране глубоких шахт в зонах напряженного состояния. Самые глубокие шахты могут находиться на глубине 3 500 м. Совет по полезным ископаемым Южной Африки (Minerals Council South Africa) сосредоточил свои усилия на несчастных случаях, связанных с обрушением породы, и это может стать движущей силой сокращения числа вызванных этим смертельных случаев. Двадцать два (51%) из 43 случаев со смертельным исходом произошли в Южной Африке (всего 27 смертельных случаев на всем Африканском континенте).

Что касается количества смертельных случаев по степени опасности в период с 2017 по 2021 год, сравнение по годам (исключая очень большое количество погибших в 2019 году из-за обрушения дамбы хвостохранилища Брумадинью, отнесенного к категории разрушения конструкции) показывает различную структуру смертельных случаев, обусловленную рядом причин, таких как обрушение горной породы и передвижное оборудование. Это говорит о том, что мероприятия, направленные на развитие основополагающих составляющих надлежащей культуры безопасности, таких как лидерство в области техники безопасности и производительности человека, могут быть более эффективными для устранения основных причин случаев со смертельным исходом.

Наибольшее число погибших в 2021 году была в Южной Африке (22), за ней следуют США (4) и Демократическая Республика Конго (3). Однако с точки зрения коэффициента частоты несчастных случаев со смертельным исходом, данные показывают, что в Кот-д’Ивуаре самые высокие уровни (0,163), что связано с относительно небольшим количеством отработанных часов в стране (6 128 213 часов). Боливия (0,123 на 8 133 244 отработанных часа) и Япония (0,108 на 18 586 908 отработанных часов) занимают второе и третье место соответственно. Континентом с наибольшим числом смертельных случаев была Африка, на долю которой в 2021 году приходилось 63 процента от общего числа погибших среди компаний-членов ICMM. Следующей была Южная Америка, за ней следовала Северная Америка.

Важные средства контроля, или барьеры, - это действия, предпринимаемые для предотвращения развития опасных ситуаций в опасные случаи. Там, где отсутствуют важные средства контроля, например, когда не завершена полная оценка рисков и не производится управления ими, нет барьера для предотвращения несчастных случаев. Такие случаи также могут происходить там, где средства контроля существуют, но не выполняются, например, если не соблюдаются стандартные процедуры. Поддержание эффективного контроля является основной деятельностью в управлении рисками. В отчете показано, что на проблемы, связанные с разработкой и выполнением критически важных средств контроля, приходится 86 процентов смертельных случаев. Важные средства контроля имеют решающее значение для предотвращения таких случаев или смягчения их последствий.

ICMM утверждает, что он работал с членами с целью подчеркнуть важность этого вопроса и поделиться подходами к улучшению критически важных средств контроля для снижения количества смертельных случаев, и это останется основным направлением его работы в будущем.

Согласно отчету ICMM, уровень травматизма в компаниях в период с 2012 по 2021 год повысился на 5% по сравнению с общим количеством регистрируемых травм с 6 997 в 2020 году до 7 355 в 2021 году. В связи с увеличением продолжительности рабочего времени общий уровень травматизма снизился с 2,94 в 2020 году до 2,90 в 2021 году. В компании Sibanye Stillwater зарегистрировано 16 несчастных случаев, в результате которых погибло 20 человек, что составляет 46 процентов от общего числа погибших. Одиннадцать компаний-членов ICMM (42%) не зафиксировали смертельных случаев в течение 2021 года.

Отвечая на ключевые вызовы отрасли, в новой трехлетней стратегии ICMM поставлены амбициозные цели. В сфере охраны здоровья и техники безопасности участники отрасли будут работать вместе по изучению основных причин причинения вреда и по поиску новых способов достижения нулевого вреда.

Приоритеты ICMM на цикл стратегии 2022-2024 годах:

Укрепление лидерских позиций: члены ICMM выражают твердую приверженность работе по охране здоровья и соблюдению требований по технике безопасности своими работниками и неустанно работают над тем, чтобы не допускать смертельные случаи и предотвращать травмы. ICMM будет продолжать поощрять и способствовать обмену знаниями, используя уроки, извлеченные из неудач, чтобы помочь предотвратить смертельные случаи в будущем и изучать вместе с поставщиками технологий инновационные подходы к средствам контроля за охраной здоровья и соблюдением техники безопасности, а также работать с изготовителями комплектного оборудования и научными учреждениями. ICMM также будет изучать инновации, связанные с работоспособностью людей и продвигать операционные и технические инновации. Например, инициатива ICMM «Инновации, направленные на более чистые и безопасные транспортные средства» объединяет членов ICMM и некоторых из крупнейших мировых изготовителей комплектного оборудования в неконкурентной среде с целью добиться ускорения разработки нового поколения горнодобывающих машин, которые сведут к минимуму воздействие выхлопных газов дизельных двигателей на работу, и к 2025 году сделать технологии предотвращения столкновений транспортных средств доступными для горнодобывающих компаний.

С этой целью ICMM поддерживает компании в решении отраслевых проблем и внедрении операционных и технических инноваций, а также в ориентации на новые и более сбалансированные коллективные показатели, так как мониторинг и отчетность по показателям охраны труда и технике безопасности играют важную роль в повышении производительности. ICMM работает совместно с другими организациями над определением сбора необходимых данных и параметров отчетности по охране труда на основе основных показателей эффективности (включая случаи с высокой вероятностью опасных последствий, несчастные случаи со смертельным исходом, серьезные случаи и другие показатели).

Согласно отчету ICMM, в 2021 году на производстве погибли 43 человека из компаний-членов ICMM. Новая трехлетняя стратегия организации ориентирована на амбициозные коллективные действия. ICMM будет продолжать работу по охране здоровья и технике безопасности с целью изучения причины продолжающегося причинения вреда, и предпринимать дополнительные меры для искоренения случаев нанесения вреда.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



