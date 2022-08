Почему Ангола увеличила свою долю в компании Catoca?

Ангольская государственная алмазодобывающая компания Endiama увеличила свою долю в Sociedade Mineira de Catoca, что сделало ее мажоритарным владельцем алмазодобывающей компании, производящей около 75% всех алмазов, добываемых в этой южноафриканской стране.

«Генеральная прокуратура Республики Ангола заблокировала участие компании LLI в Catoca в 2021 году и передала контроль над этой 18-процентной долей государственному органу - Институту управления активами и государственным капиталом (Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado, IGAPE), - говорится в заявлении компании Catoca, с которым ознакомилась The Financial Times. - Так что, Ангола владеет 59% акций Catoca».

IGAPE управляет долями Луанды в компаниях, а LLI International является подразделением China Sonangol.

Оставшиеся 41% акций принадлежит российской компании АЛРОСА.

Так почему китайскому инвестору запретили участвовать в Catoca?

Catoca и генеральная прокуратура Анголы отказались отвечать на вопросы СМИ о том, почему отняли долю LLI.

Тем не менее, The Financial Times процитировала слова эксперта по Анголе Алекса Вайнса (Alex Vines), директора программы по Африке из Chatham House, о том, что Ангола забрала 18%, чтобы убедить инвесторов в том, что она очищает сектор и демонстрирует свои усилия по прекращению связей с компанией China Sonangol.

«China Sonangol была связана с прежним режимом Анголы» и впала в немилость при президенте Жоау Лоуренсу (João Lourenço)», - сказал он.

China Sonangol входила в состав группы компаний Queensway, основным лицом в которой ранее был Сэм Па (Sam Pa), китайский бизнес-магнат, который заключал сделки с авторитарными африканскими правительствами.

Избрание Лоуренсу новым президентом Анголы в сентябре 2017 года после почти сорока лет правления ныне покойного Жозе Эдуарду душ Сантуша (Jose Eduardo dos Santos) вселило много надежд в людей этой южноафриканской страны.

Лоуренсу стремится быть переизбранным в этом месяце, а когда он впервые пришел к власти, то пообещал бороться с семейными монополиями и сделать Анголу более привлекательной для инвесторов.

Поэтому неудивительно, что его правительство преследовало компанию LLI, учитывая ее предполагаемую связь с Па.

China Sonangol отрицает какие-либо отношения с Па в настоящее время, и его местонахождение неизвестно.

Он был арестован в Пекине в 2015 году по делу о коррупции.

Это затрудняет действия Луанды по захвату доли в алмазной компании.

«Поскольку мы назначили ангольского адвоката, который будет представлять нас в этом вопросе, и этот вопрос находится на рассмотрении в ангольских судах, мы не можем давать дальнейшие комментарии по этому поводу», - цитирует Financial Times заявление компании China Sonangol.

Это не первый случай, когда Луанда отменяет решения, принятые администрацией Ж. Э. душ Сантуша.

В декабре 2017 года правительство Лоуренсу вывело государственную алмазную компанию Sodiam из инвестиций в женевскую ювелирную компанию De Grisogono, которую контролировал покойный Синдика Доколо (Sindika Dokolo), муж Изабель душ Сантуш (Isabel dos Santos), старшей дочери бывшего ангольского президента Жозе Эдуарду душ Сантуша.

Sodiam разорвала отношения с De Grisogono «по причинам государственных интересов и законности».

В 2018 году Endiama также приостановила свои проекты по геологоразведке и добыче в Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Венесуэле, чтобы сосредоточиться на геологоразведке и добыче новых запасов алмазов в Анголе.

В 2018 году Изабель потеряла лицензии на разведку алмазов, ранее зарезервированные для нее, в пользу инвесторов.

Ранее она владела лицензиями на участки Камафука-Камасамбо (Camafuca-Camazambo) и Чири (Chiri).

Президент компании Endiama Хосе Мануэль Ганга Жуниор (José Manuel Ganga Júnior) заявил в феврале 2018 года, что срок действия лицензий истек и теперь они доступны для новых партнеров по геологоразведке.

В июне 2018 года правительство Анголы также утвердило новую политику торговли алмазами, которая гарантирует эффективность системы.

Производителям алмазов, таким как Catoca, теперь разрешено продавать до 60% своей продукции компаниям по своему выбору, а также своим торговым подразделениям, что лишает Sodiam права выбирать покупателей.

В декабре прошлого года De Beers заявила, что подала заявку на проведение геологоразведочных работ на северо-востоке Анголы после существенных и последовательных реформ, проведенных правительством Анголы.

Этот алмазодобывающий гигант ранее имел «остаточное присутствие» в Анголе с 2014 года после истечения срока действия его лицензий на геологоразведку кимберлитового кластера Мулепе-1 (Mulepe) в 2012 году.

Если алмазодобывающему гиганту удастся добиться успеха с заявкой на получение лицензии на разведку, Ангола станет единственной крупной страной-производителем алмазов, в которой присутствуют АЛРОСА, Rio Tinto и De Beers.

Это было бы невозможно, если бы Ангола не улучшила свой имидж.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished