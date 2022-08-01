Горнодобывающие компании и коренные народы – взаимовыгодное партнерство

Девятого августа под эгидой ООН отмечается Международный день коренных народов мира. На нашей планете насчитывается более 200 млн человек, относящихся к аборигенным народам и этническим группам. Сегодня они зачастую населяют экологически уязвимые, но богатые природными ресурсами регионы. Именно поэтому важно соблюдение баланса интересов коренных народов, населяющих свои исконные земли, и промышленных компаний, ведущих свою деятельность в этих регионах.

В России к коренным малочисленным народам Севера (КМНС) отнесены около 50 этносов. Более половины из них проживают на территории Арктической зоны России, в том числе две трети - за пределами городских поселений.

Поскольку сохранить исконную среду обитания КМНС практически невозможно, жизнь коренного населения Севера должна меняться с учетом новых жизненных обстоятельств, равно как и у других жителей России, утверждает профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Игорь Сергеев.

Важным условием устойчивого развития коренного населения Севера, по мнению ученого, становится его вовлечение в управление хозяйственной деятельностью, которая осуществляется на земле обитания этносов (за исключением военных объектов).

ИНИЦИАТОР СПОС

Компания «Норильский никель» впервые в истории российской горнодобывающей отрасли запустила в 2021 году так называемую процедуру свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС) и предложила коренным жителям Таймыра самим выбрать путь расселения поселка Тухард.

Успешно завершенная в 2022 году процедура СПОС стала примером соблюдения права коренных народов на самостоятельное определение своих политических, социальных, экономических и культурных приоритетов.

Как рассказал на прошедшей в июле конференции «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов» вице-президент «Норникеля» по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимир Жуков, взаимодействие с малочисленными коренными народами является одним из важных направлений деятельности компании по обеспечению устойчивого развития.

В этом плане процедура СПОС была призвана стать гарантом соблюдения прав коренных народов Таймыра.

«Норникель» исторически оказывал общинам коренного населения активную поддержку, но сейчас сотрудничество вышло на новый уровень. Два года назад мы заключили пятилетнее соглашение с объемом финансирования 2 млрд рублей, которое составили по результатам диалога с общинами на основе их потребностей и запросов», - сказал Жуков.

Инициативы, включенные в «дорожную карту» СПОС, предусматривают строительство цехов по переработке оленины и рыбы, закупки холодильных установок, строительство этнического комплекса с цехами по переработке меха, субсидирования вертолетных перевозок, целевого обучения профессиям, востребованным на «Норникеле», а также издание учебников на языках коренных народов и много других специальных и комплексных инициатив.

Хотя процедура СПОС напрямую не включена в законодательство РФ, «Норникель», являющийся крупнейшим в мире производителем палладия и высококачественного никеля, а также крупным производитель платины и меди, добровольно признает международные стандарты и Декларацию ООН о правах коренных народов.

ПЕРЕДОВЫЕ ПОДХОДЫ

Подходы «Норникеля» в области взаимодействия с коренными народами бесспорно являются передовыми в России.

В Арктической зоне проживают 19 народностей. Поддержка КМНС прописана в 10-летней Стратегии развития «Норникеля» до 2030 года, которая предусматривает сохранение их традиционного уклада жизни, поддержку хозяйственной деятельности и культуры, финансирование мероприятий по сбережению экосреды, строительство социальных объектов и сохранение языков народностей, а также развитие туризма.

Таким образом, «Норникель» является сегодня единственной в России добывающей компанией, в стратегии развития которой отдельно прописана поддержки представителей КМНС.

В июне 2022 года «Норникель» провел предварительные консультации с представителями коренных народов в поселках Ловозеро и Краснощелье Мурманской области в связи с перспективами разработки крупнейшего месторождения лития в России - Колмозерского.

В диалоге участвовали саамы, ненцы и коми, а также представители оленеводческих хозяйств, власти, госкорпорации «Росатом» и независимые эксперты в области прав коренных народов.

Основной целью встречи было выстроить двухсторонний диалог между компанией и коренными народами, информировать представителей местных сообществ о готовящемся проекте, выслушать и зафиксировать предложения и замечания организаций коренных народов.

«Для компании важно учесть и минимизировать все возможные негативные последствия для коренных народов региона. У «Норникеля» есть богатый опыт поддержки оленеводства на Таймыре, и эти знания и компетенции будут применимы и в Мурманской области», - прокомментировал вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ

Запасы полезных ископаемых, добываемых на промышленной основе, в основном находятся в местах компактного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.

Так, алмазы добывают в Анабарском, Булунском, Жиганском и Мирнинском районах Якутии. Несколько лет назад алмазы были обнаружены в Нюрбинском районе. Каменный уголь добывают в Южной Якутии, золото - в Алдане и Оймяконе, олово - в Усть Яне. Во всех этих местах проживают коренные малочисленные народы Севера.

В России численность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока составляет около 50 тыс человек. Одной из приоритетных задач российских горнодобывающих предприятий является сохранение их численности, традиций и территорий проживания.

Компания АЛРОСА, разрабатывающая алмазные месторождения в Якутии, уделяет значительное внимание социальной ответственности. Компания ставит перед собой масштабную задачу: развивать регионы своего присутствия, чтобы местные жители всегда были обеспечены работой и достойной заработной платой.

АЛРОСА финансирует организацию отдыха детей в детских оздоровительных лагерях, помощь малоимущим слоям населения, ветеранам войны и тыла, обществу слепых.

Помимо благотворительной помощи, АЛРОСА способствует трудоустройству представителей коренных народов, доля которых среди сотрудников компании составляет около 11,6%.

В свою очередь ОАО «Алмазы Анабара» в рамках соглашения о сотрудничестве с Анабарским национальным улусом уделяет внимание трудоустройству представителей коренного населения на участках предприятия.

ОАО «Нижне-Ленское», со своей стороны, занимается разработкой алмазов на территориях четырех улусов – Анабарского, Оленекского, Жиганского и арктического Булунского, с которыми компанией подписаны соглашения о социально экономическом сотрудничестве.

МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Миллионы долларов жертвуют на поддержу населения стран Юга Африки британская горнодобывающая группа Anglo American и ее дочерняя компания De Beers.

De Beers и National Geographic создали стратегическое партнерство, направленное на защиту исчезающих видов Африки, обеспечение водной и продовольственной безопасности свыше миллиона человек и создание возможностей для получения средств к существованию для 10 тыс аборигенов.

Австралийская горнодобывающая компания Rio Tinto, владеющая предприятиями в 36 странах, разработала собственный стандарт взаимоотношений и социальной местных жителей.

На золотой и медной шахте Оюу-Толгой (Oyu Tolgoi) в Монголии Rio Tinto взяла на себя защиту материального и нематериального культурного наследия коренного населения.

Rio Tinto также работает над восстановлением доверия и отношений с аборигенами Западной Австралии после разрушения древних пещер их проживания в ущелье Джуукан в регионе Пилбара.

Швейцарская компания GLENCORE, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров, также проводит активную работу с группами коренных народов.

Деятельность компании ведется с соблюдением рекомендаций Международного совета по горному делу и металлургии (International Council on Mining and Metals, ICMM) по коренным народам и горнодобывающей промышленности, который требует, чтобы проекты, расположенные на землях, традиционно принадлежащих коренным народам или находящихся в их обычном пользовании, реализовались с учетом прав и интересов этносов.

В свою очередь австралийская BHP, одна из крупнейших горнодобывающих компаний, в 2016 году создала Рабочую группу по коренным народам (Global Indigenous Peoples Working Group), в которую входят представители всех международных активов компании, включая Minerals Australia и Minerals America.

Рабочая группа занимается разработкой, управлением и реализацией стратегии компании в отношении коренных народов, а также, кроме прочего, поддержкой региональных групп в разработке и реализации планов работы с аборигенами.

Компания Lucara Diamond, расширяющая свой алмазный рудник Карове (Karowe) в Ботсване, успешно работает с 19 различными местными сообществами, проводя регулярные встречи с представителями каждого из них, чтобы лучше понять их конкретные потребности. Компания также сотрудничает с коренными народами на Аляске.

Компании по добыче природных алмазов начинают работать с местными властями еще до открытия рудника. Составленные планы преследуют не только цели сбережения биоразнообразия и обеспечение безопасности прилегающих земель, но и сохранение культуры и традиций коренного населения, повышение его экономического статуса и образовательного уровня, предоставление медицинских и социальных гарантий, а также выплату компенсаций.

Так, компания Debswana, являющаяся ведущим производителем алмазов в Ботсване, руководит начальными школами в горнодобывающих сообществах, а De Beers выплачивает стипендии для девушек и женщин, проходящих обучение в сфере точных наук.

Промышленные компании-гиганты сегодня все в большей степени ориентированы на доверие между местным сообществом и бизнесом, «зеленую экономику», устойчивое региональное развитие, в частности, на укрепление роли местного населения в развитии бизнеса.

НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Большинство активов крупных промышленных компаний расположены в непосредственной близости от проживания коренных народов. Таким образом, активное промышленное освоение природных ресурсов в разных уголках планеты не может не отразится на жизни коренных малочисленных народах, которые проживают на этих территориях.

В процессе открытия новых рудников у большинства горнодобывающих компаний случаются конфликты с коренными жителями, связанные с необходимостью их переселения. Несмотря на инициативы по вовлечению аборигенов в бизнес, они довольно ревностно относятся к изменению границ земель, где они проживают.

Как сообщалось недавно, коренные жители Северной территории Австралии потребовали от местных властей компенсацию за ущерб, нанесенный их священным деревьям цинковой и свинцовой шахтой МакАртур Ривер (McArthur River), которой владеет Glencore.

По информации агентства Roving Reporters, в странах Юга Африки на аборигенные народы оказывается повышенное давление с целью заставить их согласиться на деятельность горнодобывающих предприятий, которая является экологически опасной.

Алекс Шишло для Rough&Polished