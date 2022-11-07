Серебро, платина и палладий как инвестиционные инструменты

Помимо золота, как частные инвесторы, так и профессионалы, могут инвестировать в серебро, платину и палладий. Динамика цен на эти металлы зависит от многих факторов.

«ЗОЛОТО БЕДНЯКОВ»

По оценкам экспертов, серебра на планете в 9 раз больше, чем золота, поэтому оно дешевле. Из-за более привлекательной цены за унцию серебро называют «золотом бедняков».

Тем не менее почти 75% годового производства серебра приходится на нужды промышленности, остальная часть идет на производство ювелирных изделий и инвестиционных инструментов (монеты и слитки).

Качества серебра многочисленны. Это пластичный, легкий, антибактериальный, нерастворимый в воде и обладающий отличной теплопроводностью и электропроводностью металл. Он входит в состав многих сплавов.

Учитывая эти сильные стороны, серебро используется в передовых технологиях (солнечная энергия, ядерная энергетика, электроника, телефония, нанотехнологии, медицина и т.д.).

Производство серебра составляет около 25 тыс тонн в год, однако в течение нескольких лет находится в состоянии стагнации из-за хронического недоинвестирования со стороны горнодобывающих компаний.

Крупнейшим производителем серебра в мире является Мексика, которая опережает Перу и Китай. На эти три страны приходится почти половина мировой добычи этого металла.

Что касается инвесторов, соотношение золота и серебра является очень популярным индикатором для измерения привлекательности белого металла. Он рассчитывается путем деления цены унции золота на цену унции серебра.

Волатильность курса серебра выше, чем у золота. Это связано с тем, что рынок более узкий и, следовательно, предлагает меньше гарантий ликвидности. Если золото воспринимается как безопасное убежище, то серебро имеет более «спекулятивный» профиль, считают эксперты boursorama.com.

ПЛАТИНА

По степени редкости платина в тридцать раз превышает золото. Около 40% платинового производства используется для изготовления каталитических нейтрализаторов для автомобилей. Ужесточение правил в отношении выбросов CO2 в автомобильной промышленности стимулировало спрос на платину.

На долю ювелирных изделий приходится еще 40% производства платины. Самыми крупными рынками потребления являются США, Китай, Япония и Индия.

Платина пластична, нетоксична, хорошо выдерживает высокие температуры и устойчива к коррозии. Наряду со своими промышленными возможностями, этот металл находит множество применений в области медицины (имплантаты сетчатки, кардиостимуляторы и прочее).

Производство платины стабильно составляет менее 200 тонн в год. На сегодняшний день ЮАР является крупнейшим в мире (75% от общего объема производства) производителем платины, опережая Россию и Зимбабве.

Для инвесторов платина не является чем-то само собой разумеющимся с точки зрения капиталовложений.

Исторически на слитки и монеты приходилось менее 2% спроса на платину. Его резкое падение в период пандемии привлекло внимание многих инвесторов.

ПАЛЛАДИЙ

Воспринимаемый как благородный и редкий, палладий является одним из металлов платиновой группы. Однако его плотность ниже, чем у платины. Палладий имеет также более низкую температуру плавления. Как и платина, он используется при производстве каталитических нейтрализаторов для транспортных средств и, таким образом, обеспечивает сокращение выбросов загрязняющих атмосферу веществ.

Палладий используется также в производстве электронных компонентов для телефонии и стоматологических сплавов. Кроме того, палладий служит электродом в топливных элементах.

Годовое производство палладия аналогично производству платины - около 200 тонн. Основными странами-производителями являются Россия, Южная Африка, США, Канада и Зимбабве.

На финансовых рынках цена на палладий выше, чем на золото. Ожидается, что прибавку в цене может обеспечить спрос на электромобили.

Алекс Шишло для Rough&Polished