Россия на мировом рынке цветных ювелирных камней: цена вопроса

Рубины, сапфиры и изумруды

Согласно Указу Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203, сводные сведения о российском экспорте и импорте драгоценных камней за исключением природных алмазов отнесены к государственной тайне. Таким образом, давать оценку роли России на мировом рынке цветных драгоценных камней на основании данных ФТС, Росстата или Минфина России не представляется возможным. И хотя для драгоценных камней не являются секретными данные об их балансных запасах в недрах России, объемах их добычи и производства, тем не менее в основе оценки доли России на мировом рынке цветных ювелирных камней во избежание риска нарушения данного Указа лучше ориентироваться исключительно на доступные данные по экспорту и импорту от зарубежных источников.

Для экспертной оценки воспользуемся данными о международной торговле рубинами, сапфирами и изумрудами от Интернет-платформы Observatory of Economic Complexity, OEC (https://oec.world/en/profile/hs/rubies-sapphires-and-emeralds-worked-but-not-set), поддерживаемой компанией Datawheel.

По данным OEC, объем мирового экспорта обработанных рубинов, сапфиров и изумрудов (код HS6 ID 710391) в 2020 году достигал $2,83 млрд, что составило 64,7% всего рынка цветных ювелирных камней*.

Детализированную динамику экспорта и импорта по данному коду ресурс OEC позволяет проследить с 1998 по 2020 год, что достаточно для ясного видения ситуации.

Доля России в международном обороте обработанных рубинов, сапфиров и изумрудов оказалась, по данным OEC, очень невелика и составила в 2020 году всего $0,468 млн экспорта (0,017% мирового экспорта в данной подгруппе) и $3,88 млн импорта (0,14% мирового импорта в данной подгруппе).





Промышленной добычи и обработки рубинов и сапфиров в России нет вообще, поэтому весь экспорт в этой позиции составляют ограненные изумруды. На протяжении последней четверти века добыча изумрудов шла крайне неравномерно, что отражалось и на экспорте. Не могла Россия похвалиться и постоянными покупателями на мировом рынке. В отдельные годы наблюдался всплеск экспорта изумрудов:

- в 1999 г. в США ($3 млн);

- в 2011 г. в Китай ($4,52 млн);

- в 2013 г. в Великобританию ($3,3 млн);

- в 2016 г. в Китай ($1,73 млн);

- в 2019 г. в Швейцарию ($2,43 млн).

На протяжении всех 25 лет шли очень незначительные (от менее, чем $0,1 млн до $0,9 млн) и не постоянные поставки изумрудов из России на экспорт также в Бельгию, Индию, Францию, Японию. Хотя за последние 10 дет поставки изумрудов из России на экспорт более-менее стабилизировались, их объемы оставались совершенно незначительными для мирового рынка, причем с понижательной тенденцией.





Импорт в Россию ограненных рубинов и сапфиров и изумрудов, по данным ресурса OEC, в сколько-нибудь заметных размерах начался примерно с 2004 года. Сначала это были поставки из Таиланда (от $0,316 млн, через пиковые $5,16 млн в 2008 г. и до последнего всплеска в $3,26 млн в 2014 году), но в последние годы импорт этих камней из Таиланда существенно сократился (до $0,466 в 2020 г.).

Вообще, пиковым для России по импорту ограненных рубинов, сапфиров и изумрудов, согласно данным OEC, стал 2008 год, когда помимо Таиланда, камни завозились из Великобритании ($2,66 млн), Гонконга ($1,98 млн), Германии ($1,47 млн), а также, в меньших количествах, из Индии, Арабских Эмиратов, Швейцарии.

Где-то с 2010 года роль основного поставщика на российский рынок ограненных рубинов и сапфиров и изумрудов в связи с развитием Таможенного союза ЕАЭС стала играть Армения. В 2010 году это было всего $0,103, достигнув в 2019 году $10,4 млн. Впрочем, в 2020 году произошел спад импорта этих камней из Армении до $1,69 млн. В этот год на $1,54 млн камней поставила в Россию Швейцария, на $0,466 – Таиланд, и на $0,095 – Германия.

ВЫВОДЫ:

С учетом того, что в целом доля России в мировом производстве ювелирных изделий все же выше – около 4%, а собственной добычи (и огранки) рубинов и сапфиров в России нет (т. е. все эти камни ввозятся в Россию по импорту), доля России в мировом импорте рубинов, сапфиров и изумрудов в 0,14% явно непропорционально мала.

Объяснение можно найти простое: со времен СССР российские женщины привыкли пользоваться ювелирными изделиями исключительно с дешевыми вставками из синтетических камней. Бесчисленные ограненные синтетические рубины огромных размеров (до 10 карта и более) в советские времена заполоняли прилавки ювелирных магазинов. Синтетических изумрудов и сапфиров было гораздо меньше, и их «роль» в ювелирных изделиях часто выполняли цветные стразы. Культура потребления цветных драгоценных камней в стране отсутствовала полностью.

Такой аскетизм потребления цветных драгоценных камней с успехом поддерживался все годы и в новой России. В основном – благодаря национальному законодательству, с удивительным упорством запрещающему гражданам под страхом уголовного преследования не только совершать сделки с драгоценными камнями, но даже просто хранить их вне состава ювелирных изделий.

Отсутствие по-настоящему свободного рынка цветных драгоценных камней в современной России привело как к деградации гранильной отрасли, так и к отсутствию коммерческого продвижения в представлении населения самой идеи ценности обладания природными рубинами, сапфирами и изумрудами.

Мало кто из россиян сегодня не только понимает реальную ценность цветных драгоценных камней хорошего качества, но и вообще испытывает к ним практический интерес. Бриллианты – это россиянам понятно, но все остальные, т.е. цветные драгоценные камни в представлении наших соотечественников ценности имеют мало… И только незначительная часть покупателей в какой-то степени знакома с существованием градаций цен в зависимости от качественных характеристик цветных драгоценных камней.

Безусловно, из любого правила есть исключения. Какая-то часть состоятельных россиян приобретала ювелирные изделия с качественными цветными драгоценными камнями во время нахождения за рубежом. Кто-то покупал ювелирные изделия с хорошими рубинами, сапфирами и изумрудами и внутри России, как правило – у художников-ювелиров, производящих такие эксклюзивные изделия в штучном порядке. Но до мировых масштабов массового производства ювелирных изделий с цветными драгоценными камнями в России дело не дошло.

Кроме фактора низкого спроса на цветные драгоценные камни, на российском рынке работает и другой фактор, снижающий обороты импорта рубинов, сапфиров и изумрудов – относительная бедность наибольшей части населения и наивное стремление состоятельных покупателей что-то дорогое приобрести дешево. Поэтому те цветные драгоценные камни, которые все же завозятся в Россию, обычно очень невысоких качественных характеристик и небольшого размера. А также невысокого качества огранки.

А, кроме того, такие камни, с вероятностью в 99%, еще и глубоко облагорожены. Как пример: если это рубины, то сверх всякой меры содержащие стекло, если это сапфиры – то наверняка с диффузионной окраской (а не термически обработанные), если изумруды – то нещадно пропитанные, и хорошо еще, если бесцветными веществами. Почему они и дешевые.

Увы, на таком рынке внутренняя реализация дорогих, не облагороженных уральских изумрудов – занятие бесперспективное – спроса на них почти нет. Как минимум, нет массового спроса.

Есть еще несколько факторов, снижающих емкость российского рынка цветных драгоценных камней. Но эти факторы действуют не только в отношение именно этой подгруппы, а распространяются на импорт всех драгоценных и полудрагоценных камней, драгоценных металлов, ювелирных изделий и т.д. Это, прежде всего, сложность и затратность для бизнеса администрирования процедуры импорта. В России помимо таможенного контроля, при ввозе драгоценных и полудрагоценных камней действует есть еще и другой, так называемый государственный контроль. И завозить эти ценности можно только через специализированные таможенные посты, обладающие необходимой компетенцией. Причем с уплатой таможенных пошлин.

Немаловажно, что любой вид бизнеса, связанного с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями, очень жестко контролируется в России в соответствии с действующим отраслевым законодательством Федеральной пробирной палатой. Такой контроль ведет к издержкам бизнеса, снижению его маржинальности, и, в конечном итоге, снижению привлекательности. А с введением в действие государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) сложность и затратность ведения бизнеса, связанного с драгоценными материалами, еще более возросла.

Можно ли улучшить ситуацию на внутреннем рынке цветных драгоценных камней, подняв его потенциальную емкость? Безусловно, можно, т.к. исторически россияне самоцветы всегда любили. Не вина населения, что приучено оно оказалось не к настоящему продукту, а его дешевым синтетическим заменителям. Нет продвижения, рекламы товара – не будет и спроса, а без него – не будет и предложения. Но никакой рынок не может жить без свободы.

Все, что нужно сделать для развития здорового внутреннего рынка цветных драгоценных камней, повышения спроса на них – это сделать рынок цветных драгоценных камней совершенно свободным, ликвидировав упоминание о цветных драгоценных камнях в статьях 191 и 192 УК РФ и изменив нормы Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», переименовав его в Федеральный закон «О драгоценных металлах и алмазах». Т.е. о тех объектах регулирования, которые, действительно, имеют важность для экономики государства.

А дальше частная инициатива рынок поднимет рынок цветных драгоценных камней, которые, впрочем, пусть лучше будет называть не драгоценными, а ювелирными камнями. Не сразу, но с годами, их российский рынок станет емким!

* - другие доли рынка цветных ювелирных камней составляют группы по коду HS6 ID 710399 «Камни драгоценные и полудрагоценные, обработанные» ($1,13 млрд, или 25,9% всего рынка цветных ювелирных камней) и по коду HS6 ID 710310 «Камни драгоценные, полудрагоценные, необработанные или частично обработанные» ($0,41 млрд, или 9,39%).