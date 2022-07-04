Судно «Benguela Gem» компании Debmarine Namibia хорошо зарекомендовало себя в морской добыче алмазов

Debmarine Namibia, совместное предприятие De Beers и правительства Намибии с равным участием 50:50, во втором квартале года увеличило объем производства на 96%, до 488 000 каратов, по сравнению с 249 000 каратов годом ранее.

Данные, опубликованные De Beers, также показали, что Debmarine Namibia увеличила объем производства в первом полугодии на 73%, до 863 000 каратов, по сравнению с 498 000 каратов в предыдущем году.

Высокие показатели Debmarine помогли увеличить во втором квартале объем производства компании De Beers в Намибии на 67%, до 600 000 каратов.

Из всех четырех стран, в которых De Beers работает, только в Намибии было зарегистрировано повышение объема добычи.

Это увеличение было связано с сохраняющейся высокой производительностью судна для добычи алмазов ««Benguela Gem»», ранее известного как «AMV3».

Судно ««Benguela Gem»» было введено в эксплуатацию в первом квартале года с опережением графика и затратами ниже бюджета.





Фото: De Beers

Ожидается, что благодаря этому алмазодобывающему судну, добавится 500 000 каратов дорогостоящих алмазов к ежегодному объему морской добычи и он увеличится примерно на 45% после инвестиций в размере около $420 млн.

«Benguela Gem» является первым в своем роде судном для морской добычи алмазов и представляет собой выдающееся достижение инженерной мысли, технологических инноваций и показателей устойчивого развития», - сказал в марте прошлого года генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).

«Инвестиции в это судно обеспечат долгосрочное и устойчивое будущее алмазного сектора Намибии, имеющего одни из самых востребованных алмазов в мире», - добавил он.

Кроме того, генеральный директор Anglo Марк Кьютифани (Mark Cutifani) заявил, что ввод в эксплуатацию судна «Benguela Gem» знаменует собой дальнейшее продвижение по пути собственного внутреннего роста группы, направленного на повышение прибыли более чем на 20% в течение следующих трех лет.

«Это дополнительное судно еще больше увеличивает объем производства одних из самых качественных и дорогостоящих алмазов в мире, обеспечивая при этом устойчивые экономические выгоды для Намибии», - сказал он.

«Benguela Gem» — это специально построенное судно, сочетающее в себе новейшие технологии и полностью интегрированное инженерное решение для достижения непревзойденной эффективности, надежности и точности.

Современная система динамического позиционирования автоматически оптимизирует работу судна при изменении погодных условий, чтобы свести к минимуму потребление энергии.

Объем производства компании Namdeb в 2021 году составил 1,5 млн каратов по сравнению с 1,4 млн каратов в предыдущем году, что отражает рост, достигнутый за счет повторной мобилизации большинства судов в конце 2020 года.

До поступления судна Benguela, у Debmarine Namibia было пять судов для добычи алмазов.

Отмечая рост производства во втором квартале и в первом полугодии, можно с уверенностью сказать, что в этом году De Beers сочтет деятельность в Намибии наиболее эффективной по сравнению с работой предприятий компании в Ботсване, Канаде и Южной Африке.

Повышение объема морской добычи происходит на фоне снижения объема продукции, производимой наземными предприятиями компании Namdeb.

Работа наземных предприятий Namdeb подошла бы к концу в конце 2022 года из-за неустойчивых экономических показателей.

Тем не менее Виндхук предложил компании Namdeb снижение роялти с 2021 по 2025 год, при этом ставка роялти на этот период снизится с 10% до 5%.

Это эффективно помогло компании Namdeb продлить работу ее наземных предприятий на срок до 20 лет.

Министр горнодобывающей промышленности Намибии Том Алвендо (Tom Alweendo) заявил в октябре прошлого года, что закрытие наземных рудников компании Namdeb в конце 2022 года оказало бы серьезное влияние на экономику Намибии.

«Поэтому было крайне важно защитить это предприятие в интересах сохранения жизни рудника как для национальной экономики, так и для поддержания занятости наших людей и обеспечения средств к существованию семей, которые зависят от него», - сказал он.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished