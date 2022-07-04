Инновации помогают индийской алмазной отрасли в преодолении трудностей

История показывает, что индийская алмазная отрасль пережила много взлетов и падений, но стойкий сектор всегда возвращался еще более окрепшим, хотя и переносил некоторые потрясения! Около 90 процентов бриллиантов в мире проходят огранку и полировку в Сурате и других местах в западном штате Гуджарат в Индии. Этот раз ничем особым не отличается. Отрасль испытала потрясения, но не была сломлена геополитической ситуацией, из-за которой индийский сектор огранки и полировки бриллиантов пострадал от дефицита алмазного сырья.

Однако в настоящее время отрасль по производству бриллиантов, подобно фениксу, возродилась и вернулась в свое обычное активное состояние благодаря некоторым инновациям, введенным постоянно адаптирующейся индийской алмазной отраслью.

Но в первые месяцы после возникновения ситуации, связанной с Украиной и геополитическими проблемами России, приведшей к введению санкций западными странами, полностью прекратил поставки алмазодобывающий гигант АЛРОСА, на долю которого традиционно приходилось более трети алмазного сырья, поступающего в Индию. Это ударило по предприятиям по производству мелких бриллиантов по всей стране, в то время как сектор Сурата выжил, потому что занимался в основном более крупными камнями. Но многие предприятия по огранке и полировке мелких бриллиантов в Сурате были вынуждены закрыться из-за нехватки мелких камней. Большинству из двух миллионов рабочих, занимающихся огранкой бриллиантов в производственных центрах, пришлось пройти через серьезные трудности, когда предприятия столкнулись с дефицитом алмазного сырья, поскольку АЛРОСА поставляла в основном мелкие алмазы. Санкции, наложенные Западом на Россию, крупнейшего поставщика алмазного сырья в Индию, привели к тому, что рабочим, стекавшимся со всего штата Гуджарат в гранильные центры, стало не хватать работы. Только в алмазной отрасли Гуджарата занято около 1,5 млн рабочих. В то время как местный профсоюз подсчитал, что от 30 000 до 50 000 рабочих, занятых в производстве бриллиантов в Сурате, потеряли работу, торговцы в Сурате открыто торгуют на улицах бриллиантами на миллионы долларов каждый день, держа драгоценные камни в бумажных свертках.

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), региональный председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gems and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), высказал мнение, что российско-украинский конфликт отрицательно сказался на средствах к существованию сотен тысяч работников алмазной отрасли в Гуджарате, особенно в сельских районах округа Саураштра, где многие предприятия импортируют мелкие алмазы из России для проведения огранки и полировки.

В алмазной отрасли штата Гуджарат занято около 1,5 млн рабочих. Из-за дефицита поставок мелкого алмазного сырья из России бизнесмены Гуджарата были вынуждены закупать сырье в африканских странах и других местах, что сказывается на их прибыли. Следовательно, гранильные предприятия в штате сократили рабочее время своих рабочих и огранщиков, что повлияло на их средства к существованию, сказал он. Огранка крупных бриллиантов в основном осуществляется на предприятиях в городе Сурат этого штата.

США, куда из Индии экспортируется 70% прошедших огранку бриллиантов, ввели запрет на деятельность российских компаний. Навадия сказал, что несколько крупных компаний в США уже прислали им электронные письма, в которых говорится, что они не будут покупать товары российского происхождения. Таким образом, это отрицательно сказалось на рабочих алмазной отрасли штата Гуджарат, в основном в районах Бхавнагар, Раджкот, Амрели и Джунагадх округа Саураштра, а также в некоторых северных частях штата. «Из всех бриллиантов, прошедших огранку и полировку в Гуджарате, 60% имеют российское происхождение, и большинство из них - это мелкие бриллианты», ​​- сказал Навадия.

Некоторые компании по производству бриллиантов в Сурате утверждали, что на долю России приходится половина алмазов, которые их фирма превращает в ослепительные драгоценные камни, используя самые современные станки для сканирования и лазерной резки. Но за те месяцы, когда западные санкции отрезали Россию в марте от международной платежной сети SWIFT, предложение сократилось в десять раз по сравнению с тем, что было раньше. Поскольку компании не могли получать товары из России из-за платежной системы, они попытались сократить разрыв за счет поставок из Южной Африки и Ганы. Торговля алмазами между Россией и Индией на сумму $18 млрд сейчас сильно пострадала.

Но проблема заключалась не только в снабжении алмазным сырьем. Экспортеры заявили, что спрос со стороны США и Европы также резко упал в последние месяцы, поскольку многие компании, такие как Tiffany & Co, Chopard, Pandora и другие, отказались покупать бриллианты российского происхождения.

Но не падающий духом Сурат быстро использовал существующую инфраструктуру своих производственных предприятий и рабочих для огранки и полировки выращенных в лаборатории бриллиантов (LGD). Хотя производство выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов существовало и раньше, гораздо больше предприятий стали заниматься огранкой и полировкой LGD как полноценным бизнесом.

Гранильные предприятия, занимающиеся природными бриллиантами, перевели 20% объема своего производства на выращенные в лаборатории камни из-за отсутствия природных алмазов, поставлявшихся российской алмазодобывающей компанией АЛРОСА, и наняли этих рабочих. Предприятия по производству природных бриллиантов сделали это из-за растущего спроса в США на выращенные в лаборатории бриллианты. США, переживающие инфляционное давление, просят у Индии выращенные в лаборатории бриллианты, поскольку они дешевле на 40 процентов по сравнению с природными бриллиантами. Экспорт выращенных в лаборатории бриллиантов увеличился на 108,27% в 2022 финансовом году по сравнению с 2021 финансовым годом.

На данный момент ситуация в Сурате улучшилась, и наряду с огранкой и полировкой природных бриллиантов также увеличилось производство выращенных в лаборатории бриллиантов. Некоторые предприятия, занимающиеся огранкой и полировкой природных бриллиантов, перевели 20-30 процентов объема своей продукции на выращенные в лаборатории бриллианты, создав рабочие места для рабочих по огранке бриллиантов в Сурате.

В настоящее время доля Индии в мировом объеме производства выращенных в лаборатории бриллиантов составляет около 15%. По сообщениям СМИ, в Сурате также появляются новые предприятия по работе с LGD и создаются новые рабочие места. Индийская алмазная торговля также призвала министра торговли ввести выращенные в лаборатории бриллианты в рамки схемы «стимулирования, связанного с производством» (production-linked incentive, PLI), поскольку их экспортный потенциал составляет 400 млрд рупий в течение следующих пяти лет.

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, сказал: «Природные бриллианты и выращенные в лаборатории бриллианты - это две разные вещи, и они не могут заменить друг друга. Выращенные в лаборатории бриллианты как категория растут, и у них есть другая клиентская база, которая любит носить различные виды модной бижутерии». Он заявил: «Выращенные в лаборатории бриллианты обладают потенциалом для создания и поддержания более сильной и самодостаточной отечественной отрасли огранки и полировки. Мы попросили министра торговли страны Пиюша Гояла (Piyush Goyal) включить отрасль LGD, которая потенциально может обеспечить работой 1 миллион человек для огранки 150 млн каратов выращенных в лаборатории алмазов и достижения в скором времени оборота экспорта в размере 400 млрд рупий».

«Алмазные предприятия предоставляют рабочие места рабочим, но не в довоенных масштабах. Они работают шесть часов вместо восьми, как было раньше, им предоставляется два выходных в неделю вместо одного дня, как давали раньше», - сказал Навадия.

На сегодняшний день производители бриллиантов выживают, несмотря на убытки. Себестоимость производства увеличилась, а готовые товары не продаются по нужной цене. Следовательно, алмазные предприятия обеспечивают ограниченное количество рабочих мест, сокращая рабочее время работников. Существует нехватка алмазного сырья, но производители бриллиантов используют имеющиеся у них запасы, чтобы поддерживать занятость гранильщиков.

США являются крупным покупателем бриллиантов, произведенных в Индии, на долю которых приходится почти 50% экспорта бриллиантов и ювелирных изделий с бриллиантами из страны. Ювелирные ритейлеры в США, опасаясь непреднамеренного получения бриллиантов, поступающих из России, попросили предприятия по огранке и полировке бриллиантов в Сурате и Мумбаи указывать в своих счетах место их происхождения.

Американские ритейлеры также потребовали от индийских предприятий по огранке бриллиантов заявления о том, что они не будут использовать алмазное сырье из России. Их требование может нанести ущерб индийскому экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий и осложнить ситуацию для алмазной отрасли страны, которая и без того ощущала на себе воздействие санкций, введенных против России.

Выращенные в лаборатории алмазы пришли на помощь тысячам рабочих, которых 16 мая на предприятиях по огранке и полировке природных бриллиантов в Сурате попросили уйти в 15-дневный отпуск из-за дефицита алмазного сырья.

В настоящее время ситуация в Сурате значительно улучшилась. Наряду с огранкой и полировкой природных бриллиантов набирает обороты производство выращенных в лаборатории бриллиантов. Некоторые предприятия, занимающиеся огранкой и полировкой природных алмазов, перевели 20-30% объема своей продукции на выращенные в лаборатории бриллианты. Это создает рабочие места для рабочих по огранке бриллиантов в Сурате. Он добавил, что в Сурате также появляются новые предприятия по огранке лабораторных бриллиантов и создаются новые рабочие места.

С целью поддержки индийской алмазной отрасли правительство Индии повышает налог на товары и услуги (Goods and Services Tax, GST) на бриллианты с 0,25% до 1,5%. GJEPC добивался повышения GST на бриллианты до 1,5%, снижения GST на оценку и сертификацию до 1,5%, возмещения накопленного входного налогового кредита (input tax credit, ITC) и т. д. Совет по налогам на товары и услуги (GST Council) на своем 47-ом заседании, состоявшемся 28 и 29 июня 2022 года, предложил пересмотреть ставки GST для ряда товаров. Что касается бриллиантов, с 18 июля 2022 года налог на товары и услуги был увеличен с 0,25% до 1,5%, что приветствуется алмазным сектором, поскольку это решает проблему накопления входного налогового кредита, возникающего из-за возвращенной пошлины в соответствии с режимом налогов на товары и услуги. Отсутствие возможности требовать возмещения такого входного налогового кредита, накопленного за счет производственных услуг в соответствии с Центральным законом о товарах и услугах (Central Goods and Services Act) 2017 года, привело к огромному накоплению входного налогового кредита по транзакциям во внутреннем потоке, которые в конечном итоге завершаются экспортом. Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «Мы благодарны министру финансов за рационализацию ставок налога на товары и услуги на бриллианты и облегчение ситуации с накоплением входного налогового кредита (ITC) для алмазного сектора. По оценкам, на сегодняшний день в алмазной отрасли накопление входного налогового кредита достигло суммы около 6 млрд рупий. Повышение ставки GST на бриллианты не только остановит дальнейшее накопление ITC, но и высвободит заблокированный оборотный капитал и будет стимулировать рост отрасли. Теперь мы настоятельно призываем правительство формализовать механизм, позволяющий трейдерам получать возмещение накопленного налога на товары и услуги».

Благодаря поддержке индийского правительства алмазная отрасль в настоящее время находится в хорошем состоянии и надеется достичь еще больших высот в будущем.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished