Могут ли золотые монеты остановить безудержную инфляцию в Зимбабве?

Резервный банк Зимбабве (Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ) недавно объявил о планах начать в конце июля продажу золотых монет в качестве средства сбережения для сдерживания галопирующей инфляции, которая разрушает местную валюту.

По официальным данным, годовая инфляция в стране в июне составила около 192%.

Однако американский ученый Стив Ханке (Steve Hanke) из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University) утверждает, что годовая инфляция в Зимбабве сейчас составляет 426%, что делает ее самой высокой в ​​​​мире.

Гиперинфляция до сих пор преследует зимбабвийцев, которые беспомощно наблюдают, как их сбережения и пенсии тают, не говоря уже о постоянной нехватке продовольствия.

Официальная средняя инфляция, которая в середине 1990-х годов составляла менее 20%, резко подскочила до 231 миллиона процентов в июле 2008 года, что вынудило правительство дать указание органу, которому поручено собирать данные об инфляции потребительских цен, прекратить публиковать данные об инфляции.

Однако МВФ заявил после визита в Зимбабве в марте 2009 года, что, как показали расчеты, инфляция достигла пика в 500 миллиардов процентов в сентябре 2008 года.

Во второй половине 2008 года большинство неофициальных валютных курсов рухнули, и единственным сохранившимся эталоном был валютный курс ООН, приравнивавший 1 доллар США к 35 квадриллионам зибабвийских долларов.

Когда доллар Зимбабве резко упал, рынки и общественность приняли альтернативные методы ценообразования, включая бартерную торговлю и зависимость от иностранной валюты, в основном доллара США и южноафриканского ранда.

У Хараре не было другого выбора, кроме как официально признать использование нескольких валют, что помогло положить конец гиперинфляции.

17 марта 2009 года новое правительство национального единства (ПНЕ) официально демонетизировало местную валюту.

МВФ заявил, что в результате долларизации инфляция снизилась до 3,2 процента к концу 2010 года.

Когда в 2013 году ПНЕ прекратило свое существование, и партия ZANU-PF во главе с покойным президентом Робертом Мугабе одержала победу на всеобщих выборах 30 июля 2018 года, Хараре вернулся к старым привычкам, которые поставили страну на колени.

Введение облигаций (суррогатной валюты, замещавшей зимбабвийский доллар), привязанных к доллару США, в 2016 году привело к появлению параллельного рынка иностранной валюты.

Затем правительство нынешнего президента Эммерсона Мнангагвы вновь ввело местную валюту в 2019 году, но ее стоимость падала, как домино.

Волшебная палочка?

Столкнувшись с этой реальностью и растущим спросом на доллар США для защиты от инфляции, центральный банк ввел золотые монеты в качестве средства сбережения.

Золотая монета «Моси-оа-туня», названная в честь водопада Виктория, будет иметь статус ликвидного актива.

«Их можно будет легко конвертировать в наличные, и ими можно будет торговать на местном и международном уровнях, — заявил Мангудья (Mangudya), управляющий Резервным банком Зимбабве. — Монеты также могут использоваться в транзакционных целях».

Он сказал, что золотая монета будет содержать одну тройскую унцию золота и иметь чистоту 22 карата.

Однако некоторые аналитики не убеждены, что золотые монеты помогут решить проблему инфляции в стране.

Зимбабвийский экономический аналитик Тинаше Мурапата (Tinashe Murapata) заявил в Твиттере, что монеты будут подпитывать инфляцию, а не сдерживать ее.

«Что [помешает] [правительству Зимбабве] печатать деньги для покупки [золотых] монет?» — спросил он риторически.

Он заметил, что центральному банку не хватает доверия в глазах общественности.

«Деньги похожи на своего эмитента. Резервный банк Зимбабве не вызывает доверия. Поэтому его монеты должны торговаться по номиналу наравне с золотыми слитками и только после независимой проверки подлинности и веса, — добавил Мурапата. — На международном рынке такие монеты будут приняты только как золотые слитки».

Однако некоторые люди не согласились с ним, заявив, что золото — единственная истинная форма «денег».

«Все остальное — фиатная валюта, у золота нет контрагентского риска, поэтому оно использовалось в качестве «денег» на протяжении тысячелетий», — сказал один из пользователей.

Многие люди не доверяют Резервному банку Зимбабве после многих лет плохой денежно-кредитной политики, а иногда и действий, выходящих за рамки его мандата.

Пока бушуют дебаты, только время покажет, нашло ли правительство Зимбабве решение остановить инфляцию с помощью золотых монет в сочетании с его разрешением использовать доллар США в качестве законного платежного средства в течение следующих пяти лет.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished