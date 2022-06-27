Инвестиции в драгоценные металлы — лучший вариант в непростые времена…

Золото, платина, палладий и серебро давно признаны ценными металлами и пользуются спросом. Сегодня в портфеле опытного инвестора драгоценные металлы занимают важное место просто потому, что их легко монетизировать в трудные времена, несмотря на волатильность их цен.

Однако во всем мире наблюдаются колебания цен на все драгоценные продукты, включая бриллианты, золото, серебро, палладий и платину, что ставит инвесторов перед дилеммой. Решить, куда безопасно инвестировать, чтобы получить хорошую прибыль, может быть сложной задачей для инвесторов. Что касается металлов, то золото и платина являются двумя наиболее известными и широко используемыми драгоценными металлами. Хотя оба металла имеют ценность как в ювелирных изделиях, так и в промышленности, золото традиционно считалось важным финансовым активом и прекрасным украшением, особенно в азиатских странах.

Платина также является ценным металлом, который используется в ювелирных изделиях и в промышленных целях и является хорошим вариантом для инвестиций. Однако некоторые различия в долгосрочной стабильности и волатильности цен разделяют золото и платину. Цена на платину до недавнего времени была выше, но в настоящее время золото стоит дороже, чем платина.

Хотя платина, как и золото, устойчива к коррозии и блестит, она имеет гораздо меньший рынок сбыта, чем золото. Из-за низкого предложения в силу меньшего количества металла фьючерсы на платину торгуются менее активно, чем фьючерсы на золото.

Спрос на платину в основном ограничивается производителями автомобилей и частично поддерживается покупателями ювелирных изделий и инвесторами. А цена на платину неустойчива из-за изменений на рынке транспортных средств, поэтому соотношение курсов платины и золота столь низкое по сравнению со средними историческими значениями.

Таким образом, с точки зрения инвестирования, золото занимает первое место по сравнению с другими драгоценными металлами, будь то платина или серебро, занимая предпочтительное место в портфеле инвестора. Исследования показывают, что инвесторы, стремящиеся диверсифицировать свои портфели акций, облигаций и денежных средств, обратились к драгоценным металлам. Однако платина считается ценной и превосходной из-за ее редкости и сложности добычи. Сообщается, что в 2018 году мировое производство золота составило 3332 тонны, а производство платины — всего 165 тонн.

С точки зрения популярности, золото на сегодняшний день является самой популярной инвестицией среди драгоценных металлов. В отличие от золота, цена серебра колеблется между принимаемой им ролью средства сбережения и ролью промышленного металла. Поэтому ценовые колебания на рынке серебра более волатильны.

Золото пользуется спросом, потому что металл можно купить в виде драгоценностей, монет, слитков, деривативов, фьючерсных контрактов и биржевых инвестиционных фондов, он долговечен и действует как защита от инфляции.

Кроме того, инвесторы выбирают золото, потому что во время экономического спада или кризиса цены на золото растут. Золото хранится в официальных резервах центральных банков из-за того, что оно воспринимается как альтернативная валюта. В то время как по сравнению с золотом запасы платины гораздо меньше, поскольку добывать ее сложнее, чем желтый металл. Золото добывается в десятках стран мира, а платина добывается только в двух: Южной Африке и России.

Любые политические или экономические проблемы в этих странах могут серьезно повлиять на цены на платину. Кроме того, платина имеет гораздо более широкий спектр применения в бизнесе, и поэтому ее стоимость определяется спросом и предложением, а не мнением инвесторов.

В 2019 году в мире было добыто 3463 тонны золота. Больше всего золота производят Китай, Австралия и Россия. Из-за того, что золото воспринимается как альтернативная валюта, многие правительства и инвесторы хранят золото в больших количествах. По мнению аналитиков, хотя золото и платина со временем меняются одинаково, на каждый драгоценный металл влияют разные переменные. Стоимость платины определяется спросом и предложением, но на стоимость золота в основном влияет настроение рынка.

Таким образом, в то время как серебро торгуется почти так же, как золото в качестве предмета, который нужно копить, спрос/предложение в равной степени влияет на его цену. Сегодня взрывной спрос на электроприборы, медицинские изделия и другие промышленные товары, для которых требуется серебро, повысил спрос на серебро. Оно используется при производстве целого ряда изделий - от подшипников до электрических соединений, аккумуляторов, сверхпроводников и рынков микросхем. Но в какой степени все это повлияет на общий неинвестиционный спрос на серебро, пока неясно.

Во время экономической неопределенности роль золота как убежища для сохранения стоимости повышает его цену, а цены на платину падают из-за сокращения спроса. Однако в периоды непрерывного экономического подъема все обстоит наоборот. Платина чувствительна к колебаниям спроса и предложения в текущих экономических условиях.

Золото иногда опережает в цене платину, а иногда платина опережает в цене золото. Соотношение золота и платины объясняет связь между двумя металлами и дает представление об эмоциях рынка. Если соотношение больше единицы, платина дешевле золота, и наоборот.

Золото и платина являются высоколиквидными активами. Их легко превратить в деньги. Они работают как на внебиржевых, так и на физических рынках по всему миру.

Расхождения в соотношении золота и платины представляют инвестиционные возможности (цена золота, деленная на платину). В прошлом это соотношение было меньше единицы, что указывало на то, что платина была дороже золота.

Однако текущий баланс составляет около 1,6, а это означает, что платина дешевле и привлекательнее. Хотя золото и платина являются ценными металлами, на них влияют разные переменные. В данный момент платина становится ненадежной. Цена на золото колеблется в основном от эмоций инвесторов, а не от спроса и предложения. Она менее волатильна, чем цена на платину.

Золото торгуется как на внебиржевом, так и на физическом рынке по всему миру. Разница между ценой на платину и ценой на золото может дать важную информацию о текущем настроении рынка. Расхождения часто приводят к большим торговым или инвестиционным возможностям.

Платина на самом деле не лучшая инвестиция, чем золото. Золото более стабильно и доступно для добычи, и его цена не меняется, как у платины. Золото стоит намного дороже платины.

Спрос на золото более постоянен, чем спрос на платину. Отрасли, в которых чаще всего используется золото, такие как ювелирные изделия, электротехника и медицина, менее подвержены влиянию экономических соображений. Стоимость золота часто растет во время экономических спадов!

С другой стороны, стоимость платины напрямую связана с производством, особенно с производством каталитических нейтрализаторов. Поскольку спрос низок, когда автомобили производятся медленнее из-за рецессии, стоимость платины снижается. Цена на платину варьируется больше, чем на золото, и поскольку спрос колеблется, наблюдаются колебания цен.

С другой стороны, золото в последнее время ценится больше, чем платина. Чтобы определить тенденции, наиболее информированные инвесторы смотрят на расхождение цен между двумя металлами. Это ценовое неравенство часто выражается в виде коэффициента. В результате платина дешевле золота, если соотношение больше единицы. С другой стороны, платина дороже золота, если отношение меньше единицы.

Золото можно найти почти в любом месте на земле, и правительства добывают его по всему миру. Поскольку золото находится на поверхности земли, добывать его несложно. Платина встречается только в нескольких местах, в основном в Южной Африке. Согласно некоторым исследованиям, в земле больше платины, чем золота, но в основном она находится глубже и ее труднее найти.

Правда, другое исследование отрицает это утверждение, доказывая, что платина встречается в 30 раз реже, чем золото. Платину гораздо труднее добывать, чем золото, но золото считается более полезным и практичным.

Многие инвесторы вкладывают деньги в золото в дополнение к традиционным акциям и облигациям, которые можно продать в случае экономического спада. А вот платину нельзя использовать так же, и инвестору избавиться от нее сложнее, чем от золота.

Если вы серьезный инвестор, золото, вероятно, является лучшим выбором, если для вас важны долгосрочные инвестиции и стабильность. Рыночные исследования показывают, что золото пользуется высоким спросом почти все время, и он только увеличивается во время экономических спадов. Но платина, с другой стороны, часто ассоциируется с растущей экономикой и может резко колебаться в цене, отражая такой рост. Если экономика улучшается, а производственный и промышленный секторы расширяются, платина может стать отличной краткосрочной инвестицией с более высокой доходностью, чем золото.

Чтобы инвестировать в драгоценные металлы, разумно покупать слитки и монеты из платины, золота или других драгоценных металлов. Коллекционные монеты доступны в золоте и платине и могут иметь историческое или эстетическое значение помимо их металлической ценности. Если нет, то инвестиции в золотые или платиновые слитки через акции, паевые и биржевые фонды также популярны, поскольку они обеспечивают большую ликвидность и не требуют безопасного хранения.

Аналитики предполагают, что инвесторам следует попытаться диверсифицировать товарный рынок, тщательнее выбирать драгоценные металлы, такие как платина и золото, поскольку каждый из них имеет свой собственный набор сильных сторон, рисков и рыночных моделей. Но надлежащее изучение экономических условий имеет первостепенное значение, прежде чем делать инвестиционный выбор.

По мнению аналитиков, инвестиции в драгоценные металлы имеют некоторые преимущества по сравнению с инвестициями в акции, такие как защита от инфляции, внутренняя стоимость и отсутствие кредитного риска и так далее. Они полагают, что покупка металла напрямую и хранение его в физической форме, а также покупка бумаг биржевых инвестиционных фондов, которые имеют значительную долю в драгоценных металлах, или бумаг компаний, занимающихся драгоценными металлами, является лучшим шагом при инвестировании в драгоценные металлы.

Аруна Гаитонде, главный редактор Азиатского бюро Rough&Polished