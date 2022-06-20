Семь мыслей по поводу алмазопровода

Автор: Яаков Алмор (Ya'akov Almor)

Недавно Пранай Нарвекар (Pranay Narvekar) и Хаим Эвен Зохар (Chaim Even Zohar) опубликовали свой доклад «Алмазопровод 2021» (2021 Pipeline) на вебсайте IDEX. Доклад интересно почитать, но в некоторых случаях авторы, похоже, торопятся высказать мнения, от которых им потом будет трудно отказаться.

1. Это не вина De Beers!

Цитата: «De Beers, лидер отрасли природных бриллиантов, спровоцировала всеобщее признание конкурирующего продукта – выращенных в лаборатории бриллиантов (lab-grown diamonds, LGD), выпустив свою линейку бриллиантов Lightbox».

Если уж на то пошло, De Beers несет ответственность за то, чтобы быть инновационной и диверсифицированной компанией. И если какие-либо сомнения относительно легитимности синтетических бриллиантов на потребительском рынке должны возлагаться на кого-либо, так это на саму алмазную отрасль и, в частности, на розничную торговлю. Действительно, более крупные розничные сети, обладающие большей финансовой мощью, чем мириады независимых розничных продавцов ювелирных изделий, относительно быстро освоились в этом поле.

Десятилетия назад эксперты по цветным драгоценным камням стали свидетелями роста популярности синтетических бриллиантов ювелирного качества и предложили алмазной отрасли обратить внимание на страничку из истории цветных драгоценных камней. Торговля цветными драгоценными камнями успешно справляется с синтетическими аналогами, особенно с большой тройкой, то есть с рубином, сапфиром и изумрудом, уже более века! Да, больше ста лет! А в 1970-х и 1980-х годах Американское общество драгоценных камней (American Gem Society, AGS) и Американская ассоциация торговли драгоценными камнями (American Gem Trade Association, AGTA) приняли в свои ряды компании, производящие и продающие синтетические драгоценные камни. И: у любого респектабельного торговца цветными драгоценными камнями на полке найдется много книг о синтетике, и он будет держаться в курсе последних событий.

Вместо того, чтобы поддерживать производителей и продавцов синтетических бриллиантов, алмазная отрасль, в которой, к счастью или несчастью, доминирует пара гигантских производителей, ныла и жаловалась, тем самым обеспечивая превосходное освещение синтетике. Объявив ей войну, Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) стала де-факто рекламным агентом синтетических бриллиантов, тратя средства, о которых производители синтетики могли только мечтать!

Затем один из основателей и спонсоров DPA обманул своих коллег и выпустил собственную линию украшений с синтетическими бриллиантами. Вот так сюрприз, не правда ли? Действительно, De Beers никогда не афишировала, что на протяжении многих десятилетий является одним из крупнейших в мире производителей синтетических технических алмазов. Итак, теперь у нас есть компания De Beers, как заметил один мой друг, «которая играет сразу обе роли - и сторонника природных бриллиантов, и сторонника синтетических бриллиантов - в полной гармонии, но в разных церковных хорах». Везет же людям.

2. Цена бриллиантов.

Цитата: «Те, кто следил за нашим ежегодным анализом в течение многих лет, помнят, что мы говорили, что со временем ценовая дифференциация между природными и синтетическими бриллиантами исчезнет, ​​и рынок будет знать только один продукт, называемый бриллиантами».

Так быть не должно. Саморегулирование отрасли будет иметь решающее значение, когда станет ясно, что система сертификации Кимберлийского процесса мертва. Нет недостатка в инструментах, созданных независимыми организациями, не связанными обязательствами перед тем или иным алмазодобытчиком или какой-либо компанией, которые могут отслеживать алмазы и бриллианты по всему алмазопроводу поставок, включая лакомую продукцию, т. е. мелкие алмазы и бриллианты.

Помните безукоризненную работу, проведенную Индо-Аргайльским советом (Indo-Argyle Council) (1993-2008 гг.) в отношении так называемых «околоювелирных» бриллиантов? Это тоже была инновация, изменившая соотношение ценностей на рынке.

Теперь нам нужен «Совет по природным алмазам менее 0,15 карата» (NDC-Under 15 Council). Совету по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC) необходимо приложить значительные усилия и средства для обеспечения того, чтобы производители алмазов и бриллиантов использовали процедуры отслеживания, гарантирующие подтверждение происхождения самых мелких камней. Большинство таких камней весят менее 0,15 карата.

Пример объяснения розничного ювелира, описывающего установленные в кольце бриллианты:

«Да, мадам, мы гарантируем, что эти 28 бриллиантов на невидимых закрепках в вашем новом кольце происходят из Намибии, России и Анголы! Нет, мадам, мы не можем сказать, откуда какой камень, но наша программа отслеживания на основе блокчейна абсолютно надежна. Позволь мне это продемонстрировать».

Добавьте рекламную и просветительскую кампанию в поддержку мелких бриллиантов со слоганом в духе Джеймса Хэрриота: «О всех созданиях – больших и малых», и вы получите свою модель, обеспечивающую ценовую дифференциацию между мелкими природными и синтетическими бриллиантами.

В конечном счете все будет зависеть от алмазодобытчиков, производителей бриллиантов и их клиентов, которые будут сотрудничать в предоставлении сведений о происхождении мелких алмазов и бриллиантов и в подтверждении таких сведений. Чем лучше история, которую они рассказывают о камнях, тем больше у них шансов очаровать потребителя и получить свою цену. Без этих усилий производители ювелирных изделий будут все чаще обращаться к синтетике, чтобы удовлетворить свой спрос и воплотить в жизнь кошмарные предсказания Нарвекара и Эвен Зохара.

3. Слишком поздно для бунта?

«Это всего лишь вопрос времени, когда страны, производящие природные алмазы, в полной мере осознают тот необратимый ущерб, который легитимация выращенных в лаборатории алмазов нанесла трубопроводу природных алмазов. В любом случае Ботсване и Намибии, вероятно, уже слишком поздно восставать против De Beers».

Как сообщается, поскольку переговоры между De Beers и правительством Батсваны зашли в тупик, правительство наняло нескольких бывших руководителей De Beers с тем, чтобы они давали советы по ведению переговоров с их бывшим работодателем.

Правительства Намибии и Батсваны неоднократно заявляли, что они хотят, чтобы происхождение их алмазов сохранялось на протяжении всего трубопровода, что мало повлияло на De Beers. De Beers только на словах поддерживает проекты, касающиеся происхождения и отслеживаемости. Компания создала несколько эпизодических проектов с Tracr, но это не имеет большого значения.

Таким образом, как только Ботсвана и Намибия возьмут под контроль свое производство и то, как их алмазы перемещаются по трубопроводу, им не нужно будет привязываться к какой-либо проприетарной программе отслеживания, и они смогут выбирать свои собственные инструменты на основе блокчейна.

И они уже доказали, что могут это делать! Независимая фирма по продаже алмазов из Ботсваны, Okavango Diamond Company (ODC), совместно с GIA начала проект по отслеживанию своих крупных камней. Она также стремится пойти по стопам компании Lucara и заключить партнерские соглашения с игроками из перерабатывающего сектора с тем, чтобы разделить прибыль от получаемых в результате огранки бриллиантов.

Следовательно, хотя производители бриллиантов могут по-прежнему покупать алмазы у De Beers или других горнодобывающих компаний/продавцов алмазного сырья, работающих в разных странах, эти производители бриллиантов, предлагая их потом на рынке, будут в первую очередь продавать «страну происхождения», а не марку компании.

4. Природные и синтетические бриллианты несут одно и то же послание любви:

Цитата: «Несмотря на то, что рыночная доля ювелирных изделий с синтетикой постоянно увеличивается, значительная часть оптового спроса на нее по-прежнему исходит от ее внедрения в новых магазинах, а не от спроса на конечный продукт. Но это изменится из-за изощренности и эффективности рекламных акций, продвигающих синтетические бриллианты, включая маркетинговые расходы Lightbox. Кроме того, большинство продавцов ювелирных изделий с синтетикой имеют опыт работы с природными бриллиантами, и некоторые из применяемых там приемов, таких как предложения камней на консигнацию и т. д., начали использоваться в отрасли лабораторных бриллиантов для стимулирования продаж. На деле то же самое эмоциональное послание любви, которое использовалось для продвижения природных бриллиантов, теперь применяется и в продвижении лабораторного продукта».

Этот аргумент основан на нынешней «враждебности» между рынками природных и синтетических бриллиантов. Так не должно быть. Обучение розничному маркетингу и альтернативный обмен сообщениями будут необходимы для устранения этой враждебности. Эти запросы потребуют от розничных продавцов также взять на себя такую ответственность. По общему признанию, это вызов для независимых и небольших сетей розничной торговли.

Представьте себе: NDC будет учить розничных продавцов не уклоняться от синтетических бриллиантов, а использовать их в своем маркетинге и рекламных повествованиях.

Вот, например, розничный ювелир разговаривает со старым покупателем: “Джонс, вы наш постоянный клиент, и мы ценим это. Вы действительно хотите потратить пять тысяч на бриллиантовый кулон для вашей 16-летней внучки? Представьте, что она потеряла его на пляже или на прогулке? Посмотрите, это лабораторных бриллиант голубого цвета, который обойдется вам в 800 долларов. Вспомните, как вы учили ее кататься на велосипеде - сначала с тренировочными боковыми колесами, - когда она была ребенком? Лабораторный бриллиант похож на «тренировочный бриллиант». А этот уникальный намибийский бриллиант, добытый юношей ее возраста, вы сможете купить ей, когда ей исполнится 18 лет!»

5. Лицемерие по-прежнему изобилует

Цитата: «Очевидно, что для алмазной отрасли санкции останутся, и отрасль должна быть готова к долгосрочной перспективе и должна выбирать, на чью сторону встать. Санкции, вероятно, сохранятся даже после того, как конфликт прекратится. Одной из основных сильных сторон отрасли является ее устойчивость и приспособляемость ее компаний, что снова и снова доказывается на протяжении десятилетий.

В сообщениях указывается, что российское сырье уже начало поступать на рынок. По мере того, как наша отрасль адаптируется к многополярной среде, компаниям явно необходимо занять чью-либо сторону, сокращая свой бизнес, чтобы продолжать соответствовать требованиям.

При действующих правилах отрасль, вероятно, будет разделена пополам: одни компании будут соблюдать санкции, а другие компании будут иметь дело с российскими алмазами, но не поставлять их в развитые страны.

Другими словами, ожидается, что Индия найдет способы обойти санкции и покупать алмазы российского происхождения, производить бриллианты и продавать их, не подвергаясь наказанию».

Конечно, мошенники всегда будут, идет ли речь о санкциях или других правилах. Найдутся всякие Моди, Чокси или другие мошенники, которые запятнают репутацию Индии. Но когда прослеживаемость на основе блокчейна станет новой Сертификационной схемой Кимберлийского процесса, то есть национальным законодательством в каждой стране происхождения, и Всемирный алмазный совет (World Diamond Council) соответствующим образом обновит свою Систему гарантий (System or Warranties), у мошенников будет меньше возможностей обмануть систему. Вот если бы Государственный департамент США вступил в дело и предложил закон в этом отношении… Несбыточная мечта?

6. Разделить мелкие алмазы можно, но это слишком дорого.

Цитата: «Разделение крупных камней (> 0,20 карата), которые обычно гранятся индивидуально, может осуществляться промышленностью. Проблема заключается в мелких бриллиантах, которые торгуются и продаются многократно смешиваемыми партиями».

Эта проблема была решена. Есть несколько доступных программ на основе блокчейна, которые можно использовать. Взгляните, например, на относительно новую программу отслеживания под названием iTraceiT (www.itraceit.io/). Это не ракетостроение, и это можно сделать.

7. Легитимность лабораторных бриллиантов.

Цитата: «Большинство крупных брендов воздерживаются от использования выращенных в лаборатории бриллиантов в своих украшениях или часах. Остается вопрос, перейдут ли они Рубикон и решат ли использовать такие камни в своих предметах роскоши, а также примут ли их клиенты эти продукты, а также какую раскрутку их маркетинговые команды дадут этому решению».

LVMH и Benny Landa только что ответили на этот вопрос. [https://www.businesswire.com/news/home/20220609006051/en/LUSIX-Completes-90-Million-Investment-Round-from-LVMH-Luxury-Ventures-and-Other-Key-Investors].

Что LVMH будет делать с этими лабораторными бриллиантами? Использовать их для получения большей доли на рынке доступных предметов роскоши!

Недавно компания Swatch сделала блестящий маркетинговый ход: выпустила то, что я называю часами «Swomega».

Названные Omega x Swatch, эти часы являются частью коллекции Omega x Swatch BIOCERAMIC MoonSwatch. Любители часов теперь могут надеть модную версию легендарного хронографа Omega Speedmaster Chronograph всего за 260 долларов, а не за более чем шесть тысяч, которые потребитель заплатит за оригинальный легендарный хронограф Omega Speedmaster Chronograph в рознице. Если вы сможете найти мне Swomega по официальной розничной цене, дайте мне знать. В одночасье они становятся предметом коллекционирования и продаются по гораздо более высоким ценам на вторичном рынке.

Сколько времени понадобится компаниям, производящим роскошные часы, чтобы последовать такому примеру? И предложить гораздо более дешевые автоматические часы с циферблатом, украшенным лабораторными бриллиантами?

Для Совета по природным алмазам настало время взяться за дело.