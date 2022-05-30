Ралли палладия не снимает вопросы о будущем

В конце прошлого года значительная часть экспертов ожидала ралли палладия в 2022 году после приближения цены к ковидным минимумам в декабре на уровне $1600 за унцию. Этот прогноз базировался на оживлении автомобильного сектора из-за нормализации ситуации с доступностью чипов и образовании на рынке дефицита металла в размере 500 тыс. унций.

Ралли палладия действительно свершилось – но причиной тому была не нормализация ситуации в автопроме, который в этом году пока разочарует в первую очередь из-за более медленного, чем ожидалось, снижения дефицита чипов. В начале марта палладий достиг пика в $3339 за унцию на фоне широкомасштабных экономических санкций Запада против России и опасений в доступности российского металла. Хотя позже в этом же месяца цена опустилась до $2200 за унцию, поскольку палладий «Норникеля» продолжал поступать на рынок, риски, связанные с российскими палладием, создают дополнительную неопределенность для потребителей и способствуют волатильности цен.

При этом с повестки дня не снимается и такая экзистенциальная угроза для палладия, как развитие электромобилей. Она получила новый импульс в прошлом году, когда автопроизводители на фоне дефицита микросхем перенаправили ресурсы на выпуск электромобилей, ориентируясь на высокий спрос на авто с нулевым уровнем выбросов и для достижения целей по выбросам углерода. Несмотря на то, что электромобили обычно потребляют в два раза больше полупроводников, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) аналогичного размера и класса, доля гибридов в мировом производстве легковых автомобилей в 2021 году выросла до 14% с 9% в 2019 году, а доля рынка аккумуляторных электромобилей (BEV) - утроилась за последние два года до 6% в 2021 году.

БАЛАНС РЫНКА В 2022 ГОДУ: СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рынок палладия в 2022 году будет близок к балансу, с небольшим дефицитом в 100 тыс. унций, следует из обзора рынка, подготовленного экспертами «Норникеля». В феврале «Норникель» ожидал дефицит в 300 тыс. унций на этот год, но сейчас оценка снижена из-за более медленного восстановления спроса в автопроме, что вызвано сохраняющимся дефицитом чипов и военным конфликтом в Украине.

Годом ранее рынок палладия был в целом сбалансирован, в 2020 году дефицит достигал около 650 тыс. унций.

Несмотря на то, что темпы восстановления автомобильной промышленности в этом году оказались значительно ниже, чем ожидалось, палладий должен быть сбалансирован из-за снижения первичного предложения, поскольку компании из Южной Африки пересмотрели свои производственные планы, а также уменьшили переработку, следует из обзора «Норникеля».

Запасы незавершенного производства, которые могли бы компенсировать падение добычи в Южной Африке в этом году, уже были переработаны в 2021 году. С другой стороны, деятельность «Норникеля» должна полностью восстановиться в 2022 году после временной остановки рудников «Октябрьский» и «Таймырский» и инцидента на Норильской обогатительной фабрике. В итоге предложение металла вырастет в пределах 1%.

Общий мировой спрос на палладий в 2022 году вырастет на 3%, до 10,3 млн унций, в основном за счет частичного восстановления автомобильного сектора с низкой базы 2021 года, считает «Норникель».

Крупнейший мировой производитель материалов для автокатализаторов британская Johnson Matthey также считает, что палладий может стать дефицитным в 2022 году на фоне рисков перебоев поставок из России и сокращения выпуска металла в Южной Африке.

Южная Африка в 2022 году сократит поставки палладия более чем на 6% к предыдущему году, до 2,49 млн унций, в связи с исчерпанием запасов незавершенного производства и плановым техобслуживанием перерабатывающих мощностей, а также текущими эксплуатационными проблемами, считает Johnson Matthey.

Спрос на платиноиды тоже затронут последствиями конфликта: несмотря на то, что Россия не является крупным потребителем металлов платиновой группы, кризис усугубит существующие трудности в цепочках поставок, усилит инфляцию и замедлит экономический рост, полагает Johnson Matthey.

СПРОС: АВТОПРОМ

Дефицит чипов остается важнейшим сдерживающим фактором для развития автомобильной индустрии. В 2021 году производители автомобилей и чипов ожидали, что кризис значительно ослабнет в 2022 году и в конечном итоге завершится в первом полугодии 2023 года. Сейчас консенсус сводится к тому, что нехватка чипов сохранится в течение 2023 и 2024 годов, отмечает «Норникель».

Пока выпуск автомобилей продолжает страдать от недостатка чипов, продажи тормозятся из-за высокой инфляции и долгого периода ожидания, что побуждает потенциального покупателя переоценить потребность в новом автомобиле.

В Северной Америке продажи легковых автомобилей в первом квартале 2022 года сократились на 16% к данным годичной давности, производственные потери достигли за этот период 400 тыс. автомобилей. Хотя запасы автомобилей достигли в феврале своего исторического минимума, упав ниже 65 тыс. единиц, что сигнализирует о значительном отложенном спросе и потенциальном росте продаж при возобновлении доступности машин, их дефицит сохранится как минимум в течение 2022 года, полагает «Норникель».

В Китае восстановление автопрома было прервано из-за вспышки коронавируса, которая побудила власти ввести жестокие локдауны, наиболее серьезным из которых стало закрытие Шанхая, который является не только важным автомобильным рынком, но и крупной сборочной базой автомобилей и автокомпонентов. Данные о продажах в Китае в апреле были катастрофическими: падение составило 45%, в результате чего продажи с начала 2022 года снизились на 8%. Хотя спрос на автомобили скорее откладывается, чем пропадает, производственные потери вряд ли можно будет восстановить в этом году.

Еще одной особенностью Китая является растущее сокращение доли загрузок платиноидов в автокатализаторы. С учетом того, что следующий этап ужесточения нормативов по выбросам не будет реализован до середины 2023 года, у китайского автопрома появилось время для передышки. В итоге, по оценкам Johnson Matthey, средняя загрузка платиноидов в китайских бензиновых автомобилях сократилась более чем на 10% в 2021 году.

Это контрастирует с ситуацией в ЕС, где все новые легковые автомобили, зарегистрированные в 2021 году, должны полностью соответствовать стандартам Euro 6d, что привело к двузначному росту средней загрузки платиноидов в катализаторы. Среднее содержание палладия в автомобилях с бензиновым двигателем в США также выросло в 2021 году благодаря строгим стандартам федерального законодательства Tier 3.

С другой стороны, растет применение платиноидов в промышленности Китая, который в рамках своих пятилетних планов развития широко использует эти металлы в модернизации нефтяной и химической отраслей. Благодаря активности Китая, на который приходится 38% мирового промышленного спроса на платиноиды, потребление в этой сфере находилось на необычно высоком уровне в течение последних четырех лет, будучи на максимуме в 2021 году.

Позитивным для палладия в долгосрочной перспективе может стать введение в этом году стандарта Евро-7, который, как ожидается, повлияет на производство автомобилей в Европе с 2025 года. Хотя влияние на спрос на платиноиды можно будет количественно оценить только после официального объявления программы, очевидно, что она приведет к росту загрузок металлов в катализаторы.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ

Конфликт в Украине также сказался на автомобильном секторе, еще не полностью восстановившемся после дефицита полупроводников, так как европейские автопроизводители сократили производство автомобилей из-за отсутствия жгутов, поставляемых с Украины. В апреле выпуск автомашин в ЕС рухнул на 28% в годовом сравнении, с начала года падение составило 16%.

Другое последствие конфликта, непосредственно для полупроводниковой промышленности, заключается в перебоях с поставками неона, 90% мирового спроса на который обеспечивает Украина. Смесь газов с участием неона используется в лазерах, с помощью которых осуществляется фотолитографирование кремниевых пластин. Нехватка этого сырья может подорвать наметившееся восстановление полупроводниковой отрасли, отмечают опрошенные Financial Times аналитики.

Учитывая все эти факторы, «Норникель» скорректировал ожидания по выпуску автомобилей. Прогноз мирового производства легковых автомобилей в 2022 году понижен до 80 млн с ожидавшихся в ноябре прошлого года 86 млн единиц, что означает снижение спроса на 570 тыс. унций палладия и 170 тыс. унций платины. В будущем году будет выпущено 91 млн вместо 93 млн автомашин, что обернется падением спроса на 370 тыс. унций палладия и 120 тыс. унций платины.

Johnson Matthey оценивает выпуск легковых автомобилей в этом году ниже 80 млн единиц.

Рост спроса в этом году будет сдерживаться слабым выпуском автомобилей и программами по снижению издержек со стороны потребителей металла, полагает Johnson Matthey. Высокие цены на палладий, во многом подогреваемые опасениями по поводу поставок из России, вызвали значительную экономию со стороны китайских автопроизводителей, а также ускорили масштабы замены палладия платиной в бензиновых автокатализаторах.

ЗАМЕЩЕНИЕ ПАЛЛАДИЯ ПЛАТИНОЙ

Замещение палладия платиной получило дополнительный импульс, так как опасения автопроизводителей по поводу возможных перебоев с поставками из России побуждают их отказываться от этого источника. Этого можно добиться либо за счет перехода на альтернативных поставщиков, либо за счет ускорения замены палладия платиной, говорится в обзоре «Норникеля».

При этом, как полагает «Норникель», учитывая технические ограничения в процессе замены, темпы замещения палладия платиной не могут быть увеличены выше уровня, стимулируемого ценовой разницей между двумя металлами.

В любом случае, этот процесс не представляется реально осуществимым, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку на долю России приходится около 40% мировых поставок первичного палладия, а это означает, что его нельзя быстро заменить другими участниками рынка, считает «Норникель». По оценкам компании, риторика южноафриканских горнодобывающих компаний показывает их неспособность быстро нарастить производство.

ПОСТАВКИ МЕТАЛЛА

В 2021 году мировое производство аффинированного палладия выросло на 12% (до 7 млн унций), превысив допандемийный уровень 2019 года за счет восстановления работы рудников и облегчения логистических проблем. В этом году производство стабилизируется, так как южноафриканские горняки уже переработали львиную долю ранее накопленного незавершенного производства. «Норникель» ожидает, что мировое производство аффинированного палладия сократится на 1%, до 6,9 млн унций.

В Южной Африке, как считает «Норникель», выпуск палладия из-за нормализации запасов незавершенного производства снизится на 12%, до 2,5 млн унций, после роста на 58% в 2021 году.

Anglo American Platinum, продажи которой в 2021 году выросли на 75%, по итогам первого квартала этого года сократила прогноз по годовому выпуску платиноидов с 4,2 – 4,6 млн унций до 4 – 4,4 млн унций в связи с чрезмерными осадками и продолжающимся эффектом COVID-19 для цепочки поставок. Плановое техобслуживание плавильного завода Polokwane и южной обогатительной фабрики Mogalakwena не оставляет компании возможностей восполнить дефицит к концу 2022 года тем более, что запасы незавершенного производства очень незначительны, считает «Норникель».

Также скорректировал свой прогноз другой крупный производитель, Impala Platinum – с 3,3 – 3,56 млн унций до 3,1 – 3,2 млн унций, в связи с техническим обслуживанием печи на Rustenbourg, которую компании придется полностью реконструировать.

Помимо плановых капремонтов печей, южноафриканским производителям предстоят в этом году переговоры по заработной плате с профсоюзами, обычно чреватые забастовками, особенно во второй половине года, напоминает Johnson Matthey, хотя базовый прогноз этой компании не предполагает длительных простоев по этой причине.

Выпуск металлов платиновой группы в Северной Америке (в 2021 году на этот регион пришлось 13% мирового производства) останется слабым по сравнению со средним историческим уровнем, пишет Johnson Matthey. Рудник Vale, являющийся частью никелевого предприятия Sudbury, был закрыт в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года из-за повреждения одной из шахт, в то время как предприятие SibanyeStillwater в Монтане сократило прогноз производства из-за операционных проблем.

Поставки вторичного металла на рынок в этом году, по прогнозам Johnson Matthey, сократятся почти на 5% (до 3,21 млн унций), отражая последствия нехватки полупроводников. Из-за дефицита новых автомобилей подержанные машины будут использоваться дольше, чем обычно, что в краткосрочной перспективе будет ограничивать объемы лома, особенно в Европе и Северной Америке.

ПОД УГРОЗОЙ ЛИ ПОСТАВКИ ИЗ РОССИИ?

Крупнейший производитель палладия «Норникель» отметил, что работает в прежнем режиме, несмотря на определенные трудности с логистикой и поставками оборудования, запчастей и расходных материалов из-за сложной геополитической ситуации. Компания подтвердила план производства на 2022 год на уровне 2,451–2,708 млн унций палладия и 604–667 тыс. унций платины.

Обязательства перед клиентами выполняются в полном объеме, несмотря на вызванные ограничением международных рейсов логистические препятствия, поскольку правительство РФ не ввело никаких ограничений на экспорт этих металлов из России. Клиенты не разрывают договоры, будучи заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества, подчеркнул «Норникель».

Решение LPPM об отзыве статуса Good Delivery у двух основных российских аффинажных заводов, а также введение Великобританией 35%-ной импортной пошлины на российские платиноиды не оказало заметного влияния на «Норникель», говорится в обзоре. Компания всегда ориентировалась на продажи индустриальным клиентам, а не на лондонский OTC, а непосредственный импорт в Великобританию незначителен (31 тыс. унций палладия и 5 тыс. унций платины в 2021 году).

Johnson Matthey более осторожно оценивает ситуацию с отгрузками российского палладия. Сейчас драгметаллы «Норникеля» продолжают поступать на рынок, так как после прекращения авиасообщения с Россией «Норникель» отгружает металл через хабы на Востоке. Однако исключение российских аффинажных заводов из листинга LPPM вызывает опасения по поводу будущей доступности металла, так как означает, что произведенные ими после 8 апреля слитки и растворы больше не имеют статуса Good Delivery на рынке драгоценных металлов в Лондоне и Цюрихе. Это повлияет на поставки западным покупателям в будущем, считает Johnson Matthey. Из-за неопределенности в этом вопросе Johnson Matthey не приводит прогноз по предложению палладия в этом году.

Помимо отзыва статуса Good Delivery, есть и проблема опасений по поводу российского происхождения металла, говорится в обзоре Johnson Matthey. До последнего времени на Европу и США приходилось более двух третей российского палладия, но сейчас направление части российского экспорта меняется. Поставки могут быть перенаправлены в другие пункты назначения, возможно, со скидкой, но для заключения новых контрактов потребуется некоторое время, говорится в обзоре.

В итоге «Норникель», хоть и подтвердив производственный прогноз, может быть не в состоянии поставлять на рынок всю свою продукцию, заключил Johnson Matthey.

Помимо этого, экономические санкции и утрата доступа к западным технологиям в краткосрочной перспективе могут снизить эффективность производства на рудниках, а в долгосрочной перспективе «Норникель» может столкнуться с задержками в реализации проектов по расширению производства.

Игорь Лейкин для Rough&Polished