Открытие нефти в Намибии: уроки, которые можно извлечь из добычи алмазов

Компания Shell подтвердила открытие легкой нефти в скважине Graff-1 на шельфе Намибии в начале февраля, что стало первой находкой нефти для южноафриканской страны.

Скважина Graff-1 была пробурена на общую глубину 5 376 метров при глубине воды около 2 000 метров.

Ожидается, что дальнейшее бурение на участке лицензии на разведку нефти (Petroleum Exploration Licence, PEL) 0039 начнется ближе к концу 2022 года.

PEL 0039 охватывает около 12 000 км² глубоководного побережья Намибии.

«Результаты нашей разведочной скважины обнадеживают, устанавливая наличие работающей нефтяной системы с легкой нефтью, — цитирует американское информационное агентство S&P Global Platts неназванного представителя Shell. — Мы продолжим оценку данных и проведем дальнейшую разведку, чтобы определить масштабы системы и количество углеводородов, которые можно извлечь».

Были проведены обширные лабораторные анализы, чтобы получить представление о качестве нефтеносного слоя и потенциальной скорости потока.

В прошлом месяце Shell открыла второе месторождение Orange Basin на объекте La Rona-1, где скважина подтвердила продуктивность углеводородов на нескольких уровнях.

«Безопасное и успешное бурение этих параллельных разведочных скважин в короткие сроки является свидетельством высокой эффективности этого партнерства», — сказал исполнительный вице-президент компании по разведке Марк Герритс (Marc Gerrits).

Shell является оператором PEL 0039 с 45-процентной рабочей долей вместе с компаниями QatarEnergy (45%) и NAMCOR (10%).

Французская компания TotalEnergies также объявила в конце февраля этого года, что она обнаружила легкую нефть с попутным газом на изучаемой площади Venus, расположенной на участке 2913B (PEL 56) месторождения Orange Basin на шельфе южной Намибии.

Скважина Venus 1-x, которая считается значительной, была пробурена на общую глубину 6 296 метров буровым судном Maersk Voyager, в результате чего был обнаружен высококачественный легкий нефтеносный песчаный пласт нижнемелового периода.



Источник: TotalEnergy

«Это открытие на шельфе Намибии и очень многообещающие первоначальные результаты доказывают потенциал месторождения Orange Basin, в плане разработки которого TotalEnergies занимает важное место как в Намибии, так и в Южной Африке, — сказал старший вице-президент TotalEnergies по разведке Кевин Маклахлан (Kevin McLachlan). — Комплексная программа по отбору керна и каротажу завершена. Это позволит подготовить работы, предназначенные для оценки коммерческой ценности этого открытия».

Участок 2913B исследуется группой совместного предприятия, в которую входят TotalEnergy (40%), QatarEnergy (30%), Impact Oil and gas (20%) и NAMCOR (10%).

«После недавнего успеха, достигнутого компанией Shell на скважине Graff-1, это второе открытие легкой нефти компанией TotalEnergies продемонстрировало потенциал мирового класса этого нового месторождения в глубоководных районах месторождения Orange Basin, который может изменить правила игры для экономики Намибии и ее народа», — сказал управляющий директор Namcor Иммануэль Мулунга (Immanuel Mulunga) в феврале прошлого года.

Запасы нефти Намибии составляют около 11 млрд баррелей, и ожидается, что добыча первой нефти начнется к 2026 году.

По последним оценкам издания Business Live, стоимость нефти превышает 300 млрд долларов, что в 30 раз превышает размер номинального ВВП Намибии в 2020 году.

В то время как южноафриканская страна с радостью восприняла известие об открытии месторождений легкой нефти, возникли вопросы о том, выиграет ли страна от добычи нефти в такой же степени, в какой алмазы внесли свой вклад в национальный кошелек с момента их первоначального открытия в мае 1908 года недалеко от южного прибрежного города Людериц.

В 2017 году постоянный директор De Beers в Намибии высказал мнение, что эта южноафриканская страна зарабатывает более 80 центов с каждого доллара, полученного в результате партнерства.

De Beers и правительство Намибии владеют по 50% акций Namdeb Holdings и Namibia Diamond Trading Company (NDTC).

Президент Хаге Гейнгоб сказал в интервью изданию AlJazeera в марте прошлого года, что открытие и последующая добыча сырой нефти не сильно помогут, если не будет добавленной стоимости.

«Мы должны быть осторожны [и] не волноваться… это займет много времени, это правда, что это может помочь нам в развитии нашей страны, но нефть стала проклятием во многих странах, — сказал он. — Поэтому, поскольку мы последние (sic), кто получил это… мы разговариваем с теми, кто участвует, на равных, и мы надеемся, что получим беспроигрышную ситуацию».

Президент Намибии говорил это с трезвой позиции, что показывает, что он осознает реальность на местах.

Намибия попробовала это с алмазами.

Несмотря на то, что Виндхук получает роялти и налоги, он также получает дивиденды как равноправный партнер Namdeb Holdings и Namibia Diamond Trading Company (NDTC).

В прошлом году Намибия подписала новое 20-летнее деловое соглашение с De Beers, согласно которому роялти, выплачиваемые Namdeb, снижены с 10% до 5% на следующие четыре года.

De Beers заявила, что продление срока службы наземных рудников, как ожидается, принесет стране дополнительно 2,71 млрд долларов США за счет налогов, дивидендов и роялти.

Предполагалось, что наземные операции Namdeb прекратятся в 2022 году из-за неустойчивой экономики.

Однако тот факт, что в стране не осуществляется весомая огранка алмазов, означает, что деньги, которые могли бы остаться в стране для местного развития, продолжают выводиться за границу.

Это большой урок, который президент, похоже, извлек из добычи алмазов.

«Деньги должны быть переданы тем, кто обнаружил это [нефть], — откровенно сказал он в интервью Aljazeera. - У нас есть наши гонорары и так далее… у нас есть золото и бриллианты, и мы не видим разницы, они все равно будут уходить в необработанном виде. Добавленная стоимость за пределами страны и рабочие места создаются за пределами страны… поэтому мы, располагая хорошими друзьями в стране, надеемся, что должна быть какая-то добавленная стоимость и таким образом… деньги могут оставаться в [Намибии]».

Глядя на структуру собственности участков PEL 0039 и Block 2913B, интересно, почему правительство не рассмотрело алмазную модель?

Не потому ли, что у него не было достаточно ресурсов для финансирования разведочных работ?

Южноафриканская газета Daily Maverick цитирует Роба Паркера (Rob Parker) из Фонда экономической и социальной справедливости (Economic and Social Justice Trust, ESJT), который в феврале прошлого года заявил, что открытие нефти станет проклятием для намибийцев.

«Последствия для окружающей среды... для нашей рыболовной и туристической индустрии будут катастрофическими. Мы также знаем, что действительно выиграют очень немногие намибийцы, — сказал он. — Открытие нефти не удешевит бензин, как думают некоторые, и не даст рабочих мест в этой стране, где никто не имеет опыта работы на нефтяных месторождениях. В то время, когда есть финансовые стимулы для перехода к «зеленым» технологиям, эта нация, благословленная обильным солнечным светом, должна использовать свое конкурентное преимущество, но вместо этого мы идем по пути, с которого уходят все остальные», - заявил он.

Некоторые активисты опасаются подъема экстремистских группировок, как это произошло в дельте Нигера, из-за того, что местное население не смогло извлечь выгоду из нефти.

«Мы не хотим, чтобы нас эксплуатировали так, как Shell эксплуатирует дельту Нигера», — цитирует газету члена ESJT Ринаани Мусутуа (Rinaani Musutua).

Еще неизвестно, что ждет в будущем нефтегазовую отрасль страны.

Президент знает об уроках, которые можно извлечь из алмазной отрасли, но вопрос заключается в том, увеличат ли власти свою долю в производствах, если они станут коммерческими, и смогут ли они убедить своих партнеров создавать добавленную стоимость нефти в стране?

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished