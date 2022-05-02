Мировой рынок золота

Золото известно человечеству с древнейших времен. Поскольку оно встречается в природе в свободном (самородном) состоянии, а не только в виде соединений, пожалуй, золото можно считать одним из первых металлов, обнаруженных людьми.

В разные периоды развития мировой экономики и кредитно-денежных отношений роль золота менялась. Однако неизменной оставалась его функция в качестве надежного средства сохранения богатства.

Выделяют 4 этапа эволюции места золота в глобальной валютной системе:

1. В период золотого стандарта, длившийся с 1867 по 1914 гг., этот драгоценный металл был единственной формой мировых денег;

2. С 1922 по 1939 гг. – время золотодевизного стандарта, когда банкноты можно было разменивать на девизы других стран (американский доллар и фунт стерлингов), которые затем могли быть обменены на золото;

3. В период с 1944 по 1971 гг. действовала Бреттон-Вудская валютная система. Наряду с золотом американский доллар стал международным резервным средством и единственной формально обратимой в металл национальной валютой. Официальная цена золота составляла 35 долларов за тройскую унцию.

4. С 1976 г. по настоящее время функционирует Ямайская валютная система, в рамках которой золотой стандарт и золотые паритеты (привязка валют к золоту во внутренних и международных операциях) отменены.

Как видим, на начальном этапе национальные валюты большинства государств должны были быть обеспечены золотом на 100%. Однако постепенно главенствующая роль драгоценного металла утрачивалась, а функции резервной мировой валюты по очереди выполняли сначала британский фунт, а позже –доллар США. Тем не менее, именно на золото обращают внимание в периоды кризисов, неопределенностей, напряженной международной обстановки и войн.

Мировой спрос на золото

По состоянию на 2020 год, золото являлось шестым продаваемым товаром в мире. В 2021 году по мере оживления глобальной экономики мировой спрос на этот металл составил 4,021 тыс. тонн (рост на 10%) против 3,759 тыс. тонн в предыдущем году. Это стало минимальным значением с 2009 года, когда данный показатель впервые опустился ниже 4 тыс. тонн. Снижение в 2020 г. мирового спроса на золото было обусловлено распространением пандемии COVID-19.

В настоящее время глобальный спрос на золото восстанавливается. Его структура выглядит следующим образом: 53% приходится на ювелирные изделия; 28% – на слитки и монеты; 11% – на центральные банки, 8% – технологии.

Диаграмма 1





В 2021 году спрос на ювелирные изделия увеличился на 67%, на инвестиции в слитки и монеты – на 31%, на золото, используемое в технологиях, - на 9%. Центральные банки накопили 463 тонны золота, что на 82% больше, чем в 2020 году, подняв, таким образом, мировые резервы почти до 30-летнего максимума.

Страны-лидеры по запасам и добыче золота

Безоговорочным лидером в мире по объемам запасов золота является Австралия, в недрах которой сосредоточено 11 000 тонн золота (20,3% общемировых запасов). Далее следуют Россия – 6 800 тонн, ЮАР – 5 000 тонн, США – 3 000 тонн, Китай – 2 600 тонн. На 10 крупнейших стран приходится порядка 71,5% глобальных запасов этого металла.

Согласно предварительным данным Геологической службы США, по итогам 2021 года Китай сохранит первое место в мире по добыче золота в размере 370 тонн. В пятерку стран-золотодобытчиков входят Австралия – 330, Россия – 300, США – 180, Канада – 170.

Долгое время ЮАР была крупнейшим золотодобытчиком. С 1920 года здесь было извлечено около 50 000 тонн металла – почти одна треть всего золота, добытого в мире. В 1993 год на долю Южной Африки приходилось 30% мирового производства золота или 619 тонн – рекордный объем за всю историю добычи этого металла.

Со временем этот показатель начал снижаться. В 2007 году Южная Африка уступила пальму первенства Китаю, где было добыто 275 тонн золота против 252 тонн в ЮАР. В 2010 году Россия впервые опередила Южную Африку – 192 тонны против 189 тонн и с тех пор постоянно увеличивает объемы добычи.

В 2020 году в ЮАР было добыто лишь 96 тонн этого металла, что объясняется излишне жесткими, на мой взгляд, ограничительными мерами южноафриканского правительства в связи с пандемией COVID-19. Совет по минералам Южной Африки (бывшая Горная палата) оценивает, что 75% золотых приисков страны являются убыточными или едва приносят доход. С 2016 по 2017 гг. стоимость производства золота выросла на 18% до $1010 за унцию, что значительно выше среднемирового показателя в $878.

Страны-импортеры золота

Мировой импорт золота в 2020 году составил $375 млрд, увеличившись на $79 млрд по сравнению с 2016 годом, когда этот показатель оценивался почти в $296 млрд.

Пять крупнейших мировых импортеров золота (Великобритания, Швейцария, США, Турция, Индия) купили более двух третей (68,8%) от общемирового объема драгоценного металла.

Диаграмма 2

На диаграмме 2 указаны 15 стран, которые закупили 94,8% всего золота, импортированного в 2020 году. Среди вышеперечисленных стран самыми быстрорастущими рынками золота с 2019 года были: США (+258,1%), Австрия (+193,1%), Турция (+123,5%) и Италия (+ 86,4%).

Среди стран, снизивших импортные закупки золота были Китай (-74%), Объединенные Арабские Эмираты (-68,7%), Индия (-29,7%) и Таиланд (-28,1%).

С географической точки зрения, за 2020 год европейские страны купили наибольшее количество золота на сумму $202 млрд (53,9% от общемирового объема закупок). На втором месте оказались азиатские импортеры с 32%, в то время как 11,6% международных закупок золота пришлось на Северную Америку. Меньше всего золота было импортировано в Океанию (1,7%), Африку (0,7%) и Латинскую Америку (0,04%)1.

Страны-экспортеры золота

В 2020 году мировые продажи золота составили $417 млрд. Это почти на $90 млрд больше, чем в 2016 году, когда мировые поставки золота оценивались в $327 млрд.

На долю 5 крупнейших экспортеров золота (Швейцария, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания и США) приходилось 44,2% мирового вывоза этого металла. Россия заняла 6-е место в мире по объему продаж золота на международных рынках, при этом стоимость российского экспорта золота увеличилась на 222,9% с 2019 по 2020 гг.

Диаграмма 3

На диаграмме 3 указаны 15 стран, которые в стоимостном выражении отгрузили 73,3% мирового экспорта золота в 2020 году.

С 2019 по 2020 гг. самыми быстрорастущими экспортерами золота были Россия (+222,9%), Ирак (+214,2%), Гвинея (+187,2%) и Таиланд (+ 75,7%).

Единственной страной, зафиксировавшей снижение экспортных продаж золота, стала Великобритания, где в годовом исчислении наблюдался спад на -8%.

Между тем, весьма примечательным является тот факт, что две страны – Великобритания и Швейцария – занимают ключевые позиции в мировой торговле золотом. На них в 2020 году пришлось 22,3% мирового экспорта драгоценного металла и 46,9% мирового импорта.

В случае со Швейцарией это объясняется тем, что эта страна является своеобразным транзитным пунктом, глобальным центром торговли золотом. Часть золота (по несколько десятков, а иногда сотен тонн ежегодно) оседает в швейцарских банках.

Одной из важнейших причин больших масштабов экспортно-импортных операций с золотом у Швейцарии является то, что на ее территории находятся аффинажные заводы, услугами которых пользуются многие страны, добывающие этот драгоценный металл. Четыре из пяти крупнейших в мире аффинажных заводов расположены в Швейцарии – Valcambi, PAMP, Argor-Heraeus и Metalor. Именно здесь в среднем перерабатывает около 70% мирового золота в год.

Что касается Великобритании, то для нее характерно устойчивое и значительное превышение импорта золота над его экспортом. Одновременно Лондон – мировой центр биржевой торговли золотом. На территории Великобритании находятся мощные хранилища золота. Многие банки Лондона предлагают клиентам из разных стран мира услуги по открытию счетов как безналичного, так и наличного (физического) золота. Примечательно также, что на Туманный Альбион приходилось более 90% всего экспорта золота из России за период с 2019 по 2020 гг.

Шесть стран с самыми большими запасами золота

Во всем мире в хранилищах центральных банков находится 35 218,6 тонн золота, из которых 10 772,2 тонн находятся в пределах еврозоны. При этом государства еврозоны в целом владеют значительной долей золотых резервов в их общих резервах – 59,1%.

1. Согласно официальным данным на апрель 2022 года, наибольшими запасами золота в мире обладают США. В Хранилище золотого запаса США на территории военной базы Форт-Нокс, а также в хранилище ФРС находится 8 133,5 тонн золота. Это составляет 78,6% от общего объема их резервов, что является самой высокой долей среди всех стран с точки зрения валютных резервов.

2. Запасы золота в Германии составляют 3 358,5 тонн и высокая доля золота в ее общих запасах – 78,2%.

3. Италия обладает третьим по величине запасом золота в мире – 2 451,8 тонны. Это составляет 70,8% всех ее резервов.

4. Франция имеет 2 436,5 тонн золотых запасов, что составляет 66,1% всех ее резервов.

5. С 2012 года Россия увеличила свои золотые запасы до 2 298,5 тонн. Однако это составляет лишь 21,5% ее валютных резервов. Как видим, это значительно меньше, чем в США и странах ЕС. Этот показатель в разы уступает даже государствам, обладающим меньшими объемами золота, чем в нашей стране. Например, доля золота в международных резервах Португалии (382,6 тонн2) и Нидерландов (612,5 тонн) составляет 79% и 69% соответственно.

6. Запасы золота в Китае – 1 948,3 тонны. Это всего лишь 3,3% от его общих запасов. Но с Китаем не все так просто…

Китай и его золотые запасы

Дело в том, что сегодня Китайская Народная Республика является самым крупным производителем золота, удерживая пальму первенства в этой отрасли с 2007 года. Одновременно Китай постоянно наращивает импорт этого драгметалла. Поэтому есть все основания предполагать, что в Поднебесной в настоящее время накоплены самые большие запасы желтого металла.

В 2019 г. при средней цене на золото около 1 393 долларов за тройскую унцию импорт драгоценного металла в Китай (в физическом выражении) составил 915 тонн. Это более чем в 3 раза превышает объем внутренней добычи золота Китаем. Получается, что в 2019 году внутри Китая прирост золотого запаса составил: 380 тонны (добыча) + 915 тонн (импорт) = 1 295 тонн.

По самым скромным подсчетам, если суммировать добычу и официальный импорт, в хранилищах этой страны находится, как минимум, 10 000 тонн этого драгметалла. Все импортные операции последних лет проводятся через Гонконг. В 2015 году было импортировано более 1 300 тонн. Если просуммировать весь импорт с 2010 года, то на территорию КНР ввезено более 5 000 тонн драгоценного металла. Импорт золота в эту страну с 2010 года вырос на 750%, что является свидетельством того, что Китай активно накапливает этот металл.

В Поднебесной отсутствует экспорт золота. А это означает, что все золотые слитки, монеты и украшения, попадающие в страну или производящиеся на её территории, остаются в распоряжении китайских граждан и правительства. Одновременно национальные банки активно закупают слитки и монеты на мировых рынках. Таким образом, озвученная выше цифра золотовалютного резерва – это всего лишь официальная статистика для мирового сообщества, прикрывающая огромный золотой запас Китая.

Золото в периоды кризисов – стратегический ресурс

Торговля золотом сконцентрирована в трех наиболее важных центрах, которыми являются Лондонский внебиржевой рынок, фьючерсный рынок США (COMEX) и Шанхайская золотая биржа. На этих площадках осуществляется свыше 90% мировых объемов торгов. Также существуют локальные центры вторичного рынка как внебиржевые, так и биржевые.

Как показывает вся история ценообразования золота, оно прибавляет в цене в моменты катаклизмов, когда вкладчики, по-прежнему считая его самым надежным активом для инвестирования, увеличивают на него спрос. Именно поэтому при прогнозировании цен на это драгоценный металл, в первую очередь, учитываются макроэкономические факторы и международная обстановка.

Таблица 1





Золото считается одним из самых стабильных активов с точки зрения волатильности как в периоды кризисов, так и в условиях «оживления» экономики. Это наглядно подтверждается ситуацией сегодня, в эпоху неопределенности и военной операции стоимость золота демонстрирует позитивный тренд.

Сегодня золото стоит почти в два раза выше, чем платина ($1975,9 против $1010,9 за тройскую унцию3). И это несмотря на расширение санкций в отношении России, занимающей второе место в мире после ЮАР по производству платины. Западные ограничения подстегивают увеличение мирового спроса на платину, использующуюся в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, а также в производстве катализаторов, ввиду опасения затруднения поставок российскими сырьевыми компаниями за рубеж.

Более того, за период с 2000 по 2021 гг. средняя цена золота за унцию составляла $1 060,0. Для сравнения стоимость платины за тот же период была около $1 141,0 за унцию. Пока среднее ценовое соотношение в пользу платины. Но есть все основания утверждать, что поскольку напряженная международная ситуация будет сохраняться, а новые пакеты санкций в отношении России приводят к разрыву устоявшихся торгово-экономических и логистических цепочек и могут вести к перебоям с поставками как энергоносителей, так и других значимых для глобальной экономики ресурсов, золото будет оставаться в цене и не уступать по стоимости платине.

Маргарита Образцова для Rough&Polished

1 исключая Мексику, но включая страны Карибского бассейна.

2 Объем золотого запаса в странах.

3 по состоянию на 19 апреля 2022 г.