Жизнь ювелиров под санкциями: какой она будет?

24 февраля 2022 года разделило ведение ювелирного, как и любого другого, бизнеса в России на «до» и «после». В отсутствие фактического прекращения оборота основных валют (доллара и евро) события привели к де-факто возвращению валютного статуса у драгоценных металлов, прежде всего золота. И если до 24 февраля ювелиры рассматривали золото исключительно как сырье для ювелирного производства, то после этой даты российским ювелирам приходится считаться с фактически новым статусом этого благородного металла…

«Объекты повышенной концентрации стоимости»

Краткий экскурс в историю вопроса, без которого трудно оценивать перспективу российского рынка ювелирных изделий в текущих условиях. Драгоценные металлы унаследовали валютный статус со времен СССР, в котором все драгоценные металлы и камни (ДМДК) относились к валютным ценностям. На их добычу, производство, оборот и использование была установлена государственная монополия, а граждане имели право на владение только ювелирными изделиями. Фактическим куратором сферы ДМДК являлся КГБ СССР. В новой России, после распада СССР, в сфере ДМДК продолжили действовали отраслевые нормативные правовые акты СССР, просто скорректировав свои названия. Так, статус ДМДК как валютных ценностей был сразу же подтвержден Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-1 от 09.10.1992 г.

Разработка новых отраслевых нормативных правовых актов в сфере ДМДК началась лишь в 1988 году, и вскоре был принят Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Необходимость разработки данного отраслевого закона была обусловлена либерализацией рынка ДМДК, но - с сохранением валютного статуса ДМДК. Причем в своих нормах закон 41-ФЗ неоднократно ссылался на другой Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-1 от 09.10.1992 г.

Валютный статус ДМДК потеряли в России только в виде уступки требованиям, предъявленным к России при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО). С 18 июня 2004 года все ДМДК были выведены из перечня валютных ценностей Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (закон оставил прежнее наименование, но уже с другим номером).

Однако Минфин России не захотел в связи с ликвидацией у ДМДК статуса валютных ценностей существенно менять прежнее действовавшее законодательство в сфере ДМДК, ограничившись техническими, чисто косметическими, по сути, правками текста Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и его подзаконной базы. Из их текстов только были удалены ссылки на нормы Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-1 от 09.10.1992 г., причем и это было сделано только год спустя, Статьей 5 Федерального закона от 18.07.2005 № 90-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время жесткое регулирование сферы ДМДК в России осуществляется на основании действующей редакции Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и многочисленных подзаконных актах. При этом жесткость регулирования обосновывается «учетом особых свойств драгоценных металлов и драгоценных камней как неких «ценностей», «объектов повышенной концентрации стоимости», как их определил на тот момент Заместитель Министра финансов России, а ныне Руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.

Таким образом, для восстановления признания в России всех ДМДК вновь валютными ценностями достаточно лишь «сменить вывеску», ибо вся необходимая для жесткого контроля оборота этих объектов нормативная правовая база сохранена.

Золото как новая безальтернативная российская валюта

Чтобы лучше понять новую роль золота в российской экономике, есть смысл кратко напомнить про меры, предпринимаемые Россией из-за санкционных проблем оборота доллара и евро. Сразу после развала СССР в начале 90-х, на фоне гиперинфляции, доллар служил спасительным решением вопроса сохранения экономики России. В те годы цены едва ли не всех товаров, от бытовой техники до автомобилей, недвижимости и готовых бизнесов, продавцы указывали исключительно в долларах. Которые, как писала пресса, в наличном виде завозили в Россию грузовыми самолетами.

Сегодня ситуация обратная - Правительство РФ предлагает изменить статьи 317 и 424 Гражданского кодекса РФ, введя запрет на допущение указания определения цены сделок в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте. Россия под санкциями, в одночасье лишилась, как минимум, на время, половины всех своих золотовалютных активов. Тех самых долларов и в евро, находящихся на счетах. Совершение транзакций в этих валютах стало крайне затруднительно, а ряд крупнейших российских банков и вовсе отключены от системы SWIFT. На этом фоне Россия обязала экспортеров продавать 80% валютной выручки, запретила российским банкам продажу наличных валют, ограничила для граждан вывоз из России 10 тысячами наличных долларов, ограничила выплату банковских вкладов граждан в валюте теми же 10 тысячами долларов, ограничила отток капиталов, запретив нерезидентам распродажи акций российских компаний, ввела 12-процетную комиссию на продажу валют через брокерские компании и озвучила новые правила продажи своих сырьевых товаров «недружественным» странам – только за российские рубли. Пока речь идет о газе, но, возможно, к газу добавятся удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес.

Что означает для «недружественных» стран покупка российского сырья за доллары и евро при фиксированной в рублях цене этого сырья? А то, что, покупая российские рубли за свою валюту, в случае снижения рублевой цены этих валют на российском рынке будет расти для них стоимость сырья! Да плюс издержки на конвертацию. Причем для российской стороны снижение внутреннего курса валют будет выгодно, т. к. будет приводить к поступлению от покупателей сырья все большей массы валюты. Но именно это и делает высоким шанс на то, что хозяйствующие субъекты «недружественных» стран из политических соображений покупать российское сырье за рубли не согласятся… Что, в свою очередь, почти прекратит поступление доллара и евро российским компаниям и в российский бюджет. Представитель Еврокомиссии заявил об отказе ЕС оплачивать российский газ в рублях и аналогичное решение приняли страны G7. Очевидно, такое развитие событий российской властью также предусматривалось, но выбор в любом случае за компаниями «недружественных» стран.

Но насколько сохраняется для России ценность в долларах и евро, с учетом всех введенных санкционных мер? По долгам с «недружественными» странами разрешено на безальтернативных условиях расплачиваться российскими рублями. Из-за отказа многочисленных компаний «недружественных» стран от поставки в Россию товаров и услуг в принципе у них и за валюту купить теперь мало что можно. Похоже, ценность доллара и евро для российской экономики в целом и для российских хозяйствующих субъектов в сложившихся условиях резко падает. Что и подтверждает снижение курса ЦБ РФ с 11 по 30 марта по доллару с 120 до 86 рублей за доллар и по евро со 132 до 96 рублей за евро.

Конечно, снижение курса валют носит многофакторную природу, включающую и сокращение спроса на валюту как у компаний-экспортеров (из-за сложностей ее перечисления в банки зарубежных продавцов, усложнения логистики, да и замене самих поставщиков на новых), так и у населения (из-за сокращения возможности заграничных поездок и отсутствия легальной возможности валюту купить). Не стоит забывать, что поступление в Россию валюты от импортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки за рубли, все еще высоко, а отток капитала сильно ограничен, и для важнейших транзакций имеющейся валюты государству и компаниям пока хватает. Но факт – валюта в России стала нужна меньше, и оттого дешевеет.

Тем не менее, и на восточном рынке за российские рубли много не купишь… Конечно, что-то удается покупать в национальных валютах сторон, но – не все. А какое же средство оплаты остается универсальным (если не считать крайне ненадежных биткоинов и прочих криптовалют)? Конечно, золото! Да, покупку золота «недружественными» странами санкции против России, конечно, тоже затронули. Но вот для всех прочих стран золото остается золотом, имеющим ясный Лондонский фиксинг.

С началом санкций у золота в России началась «вторая жизнь», если кончиной первой считать отмену «золотого стандарта» в 1971 году в США. Однако очевидно, что использование Лондонского фиксинга для формирования цены золота на внутреннем рынке для России сегодня вряд ли целесообразно – он же привязан к валютам, которые для России утрачивают экономический смысл. Являясь страной, золото добывающей, гораздо целесообразнее для внутреннего рынка привязываться к себестоимости добычи золота, которая рассчитывается в рублях (хотя, понятно, валютная составляющая в себестоимости добычи золота также есть).

Поэтому Центральный банк РФ пошел на беспрецедентный шаг – с 28 марта 2022 года он фактически отвязал внутреннюю цену золота от Лондонского фиксинга, установив цену покупки золота у кредитных организаций по фиксированной цене в 5000 рублей за 1 грамм. Пока - по 30 июня 2022 года включительно. По истечении указанного периода цена покупки золота может быть уточнена с учетом складывающегося баланса спроса и предложения на внутреннем рынке.

Фиксированная цена, установленная Центральным банком РФ на указанный срок, примерно на 17% меньше, чем цена золота по Лондонскому фиксингу:

Решение о фиксированной цене покупки золота Центральный банк РФ объявил 25 марта, а накануне золото на Лондонском фиксинге стоило 63,18 долларов за грамм. Если исходить из зафиксированной цены покупки золота Центральным банком РФ в 5000 рублей за грамм, то получается курс доллара 5000 / 63,18 = 79,14 рублей за доллар. К этой дате рубль укреплялся уже в течение двух недель и в тот момент преодолевал рубеж в 100 рублей за доллар. Значит ли это, что Центральный банк РФ оценивает целесообразное укрепление рубля до примерно 80 рублей за доллар? Возможно, и в таком случае при достижении этого значения можно будет ожидать некоторых валютных послаблений. Например, отмену или снижение 12-процетной комиссии на продажу валют через брокерские компании.

Насколько у банков может быть интерес продажи золота в Центральный банк РФ по заявленной фиксированной цене? До тех пор, пока учетная цена золота Центрального банка РФ выше фиксированной цены покупки, такой интерес выглядит для банков сомнительным. Тем более, что в рамках замещения доллара и евро во владении гражданами России, т.е. физическими лицами, 4 марта 2022 года через изменение подпункта 9 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ был отменен НДС на драгоценные металлы при их реализации физическим лицам.

В первый день реализации физическим лицам слитков аффинированного золота без НДС, цена на них в коммерческих банках не выглядела привлекательной. Так, Сбербанк реализовывал слитки аффинированного золота с ценой от плюс 33,5 до 38 процентов к учетной цене Центрального банка РФ. Пик наценки банка был достигнут 9 марта, составляя от плюс 47,1% до плюс 51,6%.

Однако уже к 11 марта маржа Сбербанка сильно сократилась, зайдя в пределы от плюс 3,5% до плюс 6,7%. Еще меньше она была 29 марта, когда можно было приобрести слиток аффинированного золота по цене плюс 2,8% к учетной цене Центрального банка РФ. Но 30 марта 2022 года наценка Сбербанка составляла уже от плюс 6,5% до плюс 11,1% в зависимости от веса слитка:

Цены купли и продажи на аффинированные слитки золота в Сбербанке

Вопрос реализации слитков аффинированных драгоценных металлов для физических лиц обсуждался в Минфине России и Правительстве РФ давно, с активизацией темы в 2018 году. Но опасения правоохранителей перетока драгоценных металлов от физических лиц к юридическим не позволяли принять окончательное решение, только шли обсуждения и готовились проекты. Все изменили санкции, поставившие вопрос дедолларизации инвестиций населения. Вопрос оказался решен моментально, пройдя все инстанции в течение одного дня.

Насколько привлекательными покажутся населению инвестиции в драгоценные металлы, и в какой степени они заменят привычные инвестиции в доллар или евро, покажет время. В любом случае, волатильность драгоценных металлов и золота, в частности, в принципе выше, чем у валют, т.к. в случае с ними кроме волатильности цены металла на Лондонском фиксинге добавляется волатильность курса доллара.

Кроме того, оперативность распоряжением безналичными валютами на счетах в банке несопоставимо выше, чем при работе с физическим драгоценным металлов в слитках. Да и проблем с хранением этих слитков у населения тоже немало… Однако в условиях отсутствия возможности приобретения долларов или евро, выбор оказывается небольшим. Если, конечно, граждане не пожелают вкладываться в российские ценные бумаги или криптовалюты. Но это совсем другая тема.

Санкции: что прибыло, и что убыло на российском ювелирном рынке

К сожалению, появление для граждан слитков аффинированного драгоценного металла без НДС не обошлось без очень существенных потерь для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих с драгоценными металлами. Той же поправкой Налогового кодекса РФ, снимающей НДС со слитков аффинированного золота при реализации физическим лицам, статьи 34612 и 34643 были дополнены новыми нормами, вводящими запрет на использование упрощенной и патентной систем налогообложения при производстве и оптовой, а также розничной торговле ювелирными изделиями. Эти новые нормы вступают в силу с 1 января 2023 года.

Это сильнейший удар по малому и микробизнесу, работающему в ювелирной сфере. Переход на общую систему налогообложения потребует от малого бизнеса не только ведение в штат бухгалтера, без которого предпринимателям точно не справиться с ведением полноценной бухгалтерии, но, что самое главное, под обложение НДС подпадают в этом случае все операции, совершаемые этими хозяйствующими субъектами. Что, безусловно, очень существенно снижает рентабельность ведения их бизнеса. Фактически, ожидается передел российского ювелирного рынка, на котором доля малого и микробизнеса сократится, вероятно, кратно, уступив свою долю бизнесу среднего и крупного масштабов, и в текущее время работающих с использованием общей системы налогообложения.

Можно сказать, что лишение малого и микробизнеса возможности продолжать работу, используя патентную и упрощенную системы налогообложения – это главная потеря рынка от введенных санкций, т.к. если бы их не было, то не было бы и острой необходимости срочно снимать НДС со слитков золота, делая их альтернативой доллару и евро для населения, и такое решение по-прежнему еще долгие годы пребывало бы в стадии обсуждений между регулятором и общественными организациями бизнеса. Наверняка был бы найден некий приемлемый обеими сторонами компромисс. Но санкции не дали время на его поиск и принятие.

Вероятно, закупка Центральным банком РФ золота по фиксированной цене на уровне ниже учетной ставки может снизить рентабельность, а следовательно, и привлекательность ведения бизнеса для золотодобытчиков и аффинажных предприятий. Впрочем, с учетом санкционных ограничений на экспорт золота из России, не все так однозначно. Но это другая тема.

Никуда не делись на российском ювелирном рынке проблемы внедрения государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Пройдя этапы регистрации в системе и передачи в ГИИС ДМДК сведений об остатках ДМДК, полуфабрикатов и готовых ювелирных изделий, участники рынка ДМДК теперь до 1 апреля 2022 года должны передать в ГИИС ДМДК уточненные и детализированные сведения об этих остатках.

Правда, в условиях санкций, регулятор (Минфин России) предлагает Правительству РФ перенести на полгода этапы внедрения системы. Однако следующий этап наступает 1 апреля, а накануне решение все еще не принято… Безусловно, перенос сроков по этапам внедрения ГИИС ДМДК облегчил бы ювелирному бизнесу возможность работы, но здесь пересекаются две противоположные тенденции: с одной стороны, в условиях санкций власть в целом стремится облегчить контрольно-надзорные административные меры, но с другой стороны, возрастание роли золота как новой и теперь единственной в России валюты, напротив, требует более строго контроля за его оборотом…

Что же касается санкционных мер многих стран мира по запрету на поставки в Россию предметов роскоши, включая дорогостоящие ювелирные изделия, то эти санкции только «на руку» российским ювелирным производственным компаниям. В среднем, потребители ювелирных изделий на российском рынке очень небогаты, и исчезновение с витрин бутиков дорогостоящих ювелирных брендов не заметит 99% населения. К тому же прекращения поставок ювелирных изделий из Турции, драгоценных камней из Индии и других стран Востока, в рамках санкций не ожидается, а только в них и заинтересованы российские ювелиры.

В целом можно констатировать – ювелирная сфера – это та сфера производства, где в России исторически все было хорошо, и импортозамещение уже давно было достигнуто. Так что санкционное сокращение импорта – это, скорее, благо для российских ювелиров, чем беда. Правда, есть тема оборудования, расходных материалов для производства. Но здесь есть надежда на страны Востока, особенно Китай.

Другое дело – ожидаемое очень существенное сокращение доходов населения в целом. Вряд ли кто сомневается, что оно будет. Вопрос – насколько. Если у населения доходов из-за санкционным мер будет хватать лишь на самые необходимые вещи (питание, одежда, коммунальные услуги), то, понятно, ювелирный бизнес претерпит катастрофический спад спроса. Выживут в этом случае только крупнейшие и очень успешные ювелиры-художники, которые, как раз, и заместят ушедшие зарубежные ювелирные бренды.

Но есть для ювелирного бизнеса в России и обратная сторона санкционного давления: из-за ограничений зарубежного выездного туризма, из-за исчезновения с полок магазинов многих дорогостоящих зарубежных товаров и прочего результата действия санкций, вплоть до отсутствия в кинотеатрах интересных зарубежных премьер, выбор того, на что можно потратить все-таки имеющиеся свободные деньги, скорее всего окажется невелик. Как когда-то было в СССР, выбор подарков, особенно женщинам, был сильно ограничен имеющимся в магазинах ассортиментом, что в немалой степени способствовало популярности ювелирной продукции.

А в целом – кризис, как известно, это время новых возможностей.

Владимир Збойков для Rough&Polished