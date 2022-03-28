В среднесрочной перспективе индийская алмазная отрасль будет ежегодно расти на 5-7 процентов

Алмазная отрасль в Индии пережила множество потрясений с момента своего скромного появления примерно в 1966 году, но всегда переживала их, становясь только сильнее и устойчивее. Сегодня некоторые из крупнейших в мире алмазных компаний - это индийские компании, в том числе 33 аккредитованных покупателя, а также многие другие покупатели, работающие по контракту с крупнейшими мировыми производителями алмазов. Индийские алмазные компании владеют и управляют предприятиями по огранке и полировке бриллиантов в Ботсване, Намибии, Китае, Вьетнаме и многих других странах мира.

В Сурате, главном индийском центре огранки и полировки бриллиантов, в настоящее время работает свыше 0,8 миллиона мастеров и других сотрудников, и здесь производится 14 из 15 бриллиантов в мире. Так что, когда геополитическая ситуация в России изменилась более месяца назад, неудивительно, что индийская алмазная отрасль была обеспокоена, поскольку российская алмазодобывающая компания АЛРОСА была поставщиком алмазного сырья для индийского алмазного сектора. Алмазный сектор Сурата, известный как мировой центр производства бриллиантов, поначалу выражал опасения. Но индийская отрасль, известная своей устойчивостью, вскоре нашла опору и сорганизовалась, чтобы управлять сектором без каких-либо сбоев, особенно в области поставок алмазного сырья.

Более того, СМИ драматизировали ситуацию до такой степени, что рисовали мрачную картину, утверждая, что индийская алмазная отрасль может сильно пострадать от санкций, введенных против российской алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Рейтинговое агентство Crisil в пояснительной записке отмечает, что санкции повлияют на рост алмазной отрасли. Если перерыв в торговле затянется, продажи в следующем квартале понизятся на 25-30 процентов, сократившись примерно на $2-$2,5 млрд, сказал Рахул Гуха (Rahul Guha), директор Crisil Ratings.

Были утверждения о том, что санкции, введенные Соединенными Штатами и европейскими странами в отношении России после начала украинских событий, вероятно, окажут прямое влияние на индийскую алмазную отрасль в то время, когда она находится в режиме восстановления после пандемии и планирует получить доход в размере $24 млрд в 2022-ом финансовом году, предупреждают они.

Вся шумиха быстро утихла, когда Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Индии быстро и правильно определил влияние событий на Украине на индийскую алмазную отрасль. Поскольку АЛРОСА является важным поставщиком алмазного сырья для алмазной отрасли, алмазодобывающая компания также открыла зеленый свет Индии.

Колин Шах (Colin Shah), председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий в Индии, признал, что санкции США, введенные против России, могут повлиять на индийскую алмазную отрасль, но заверил отрасль в поддержке со стороны АЛРОСА.

«Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА, частично принадлежащая государству, является одним из крупнейших в мире производителей алмазов, на ее долю приходится около 30% мировой добычи алмазов, - говорится в пояснительной записке. - Индия напрямую импортирует около 10% общего объема добычи алмазов АЛРОСА. Однако большинство российских алмазов после прохождения через торговые центры попадает в Индию для огранки и полировки», - добавил Колин.

Кроме того, GJEPC также считает, что санкции против России могут повлиять на индийский алмазный бизнес, поскольку индийские алмазные компании могут столкнуться с трудностями при осуществлении платежей за алмазное сырье, полученное от АЛРОСА, поскольку Россия была отключена от финансовой системы SWIFT. Это затронет пять крупнейших российских банков, в том числе поддерживаемых государством Сбербанк и ВТБ, двух крупнейших кредиторов страны. Ожидалось, что задержка платежей повлияет на поставки алмазов на 2-3 недели, что приведет к дефициту выделенных российских алмазов.

Однако GJEPC получил письмо от АЛРОСА от 28 февраля, в котором говорилось, что «АЛРОСА готова решать проблемы, связанные с текущей деятельностью, и говорилось, что расчеты АЛРОСА с иностранными партнерами продолжаются в обычном режиме, поскольку нет ограничений на операции компании в долларах, евро или других валютах. Проведение операций через разнообразных банковских партнеров позволяет компании работать в обычном режиме без каких-либо задержек».

В АЛРОСА также заверили, что они работают в обычном режиме и имеют все необходимые ресурсы для обеспечения нормальной работы в текущих условиях. Они будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, находящимися в любой точке мира.

Что касается денежных переводов в адрес АЛРОСА-Россия, GJEPC рекомендовал индийским импортерам проконсультироваться со своими банкирами и с их одобрения перевести валюту в пользу АЛРОСА.

В четверг на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Дели с двухдневным официальным визитом для важных переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди и министром иностранных дел Субраманьямом Джайшанкаром. Помимо переговоров на высоком уровне о текущей геополитической ситуации, обсуждалась торговля с возможностью закупки Индией больших объемов уцененной российской нефти. И российская, и индийская стороны проявили большой интерес к схеме «рубль-рупия» в рамках двусторонней торговли. Что касается индийской алмазной отрасли, то торговая схема «рубль-рупия» может оказаться удобной для закупки алмазов у АЛРОСА и любых других платежей.

Поскольку алмазная отрасль Индии на 100% зависит от импорта, любой дефицит алмазного сырья может оказать серьезное влияние на деятельность по производству бриллиантов и занятость в этом секторе. Это также окажет огромное влияние на общий объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий, поскольку бриллианты составляют более 50% экспорта.

Однако Индия импортирует, проводит огранку и полировку 80-90 процентов алмазного сырья в мире. «На данный момент серьезного воздействия нет, хотя есть проблемы с некоторыми банками, что касается перевода денежных средств. Мы держим пальцы скрещенными и следим за ситуацией, поскольку АЛРОСА является важным источником», - сказал Сабьясачи Рэй (Sabyasachi Ray), исполнительный директор Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, информационному индийскому агентству PTI месяц назад.

Из-за санкций от системы SWIFT отключили Центральный банк России и два крупных банка. По словам агентства Crisil, хотя они не запрещают вести дела с АЛРОСА, торговые расчеты усложнились, что может привести к перебоям в поставках.

Но за короткий период все проблемы, с которыми столкнулась индийская алмазная отрасль, были урегулированы и разрешены, что позволило отрасли нормально функционировать на данный момент. Индийская алмазная отрасль, которая почти полностью ориентирована на экспорт, вероятно, получит доход в размере $24 млрд в этом финансовом году, вернувшись к допандемическим уровням. Ожидается, что в среднесрочной перспективе индийская отрасль продемонстрирует совокупный годовой темп роста в размере 5-7 процентов на фоне устойчивого спроса и ужесточения цен.

Опять же, почти месяц назад торговые СМИ хорошо оценили ситуацию, заявив, что пока еще слишком рано понимать все последствия кризиса, но чем дольше он будет продолжаться, тем глубже будет его влияние на рынок. «АЛРОСА была добавлена ​​в список санкций на основе «меню», но не внесена в Список лиц особых категорий и запрещенных лиц (Specially Designated Nationals List)», - пояснил Комитет по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC).

Но вскоре в индийской алмазной отрасли дела снова пришли в норму, и Сурат зафиксировал огромный всплеск прямого импорта алмазного сырья. Согласно сообщению Times of India, алмазный город Сурат установил своего рода рекорд, поскольку импорт алмазов напрямую в Сурат значительно вырос по сравнению с импортом алмазов через традиционные ворота города Мумбаи.

Согласно отчету, в текущем финансовом году импорт алмазов в Сурат был почти в четыре раза больше, чем в Мумбаи. В 2019-2020-ом финансовом году объем импорта алмазного сырья в Сурат был немного больше, чем в Мумбаи. Но импорт алмазов в Мумбаи резко сократился в финансовом 2020-2021-ом году во время пандемии Covid-19, тогда как в Сурате он немного вырос. Тем не менее, знаменитая отрасль огранки и полировки бриллиантов в городе быстро восстановила свой блеск.

«Основная причина такого большого всплеска заключается в том, что более мелкие предприятия по производству бриллиантов начали импортировать алмазное сырье напрямую в город. Они осуществляют доставку через курьеров сюда», - сказал Динеш Навадия (Dinesh Navadiya), председатель регионального отделения GJEPC.

«Раньше некоторые люди, которые традиционно импортировали алмазное сырье, получали их в Мумбаи, а позже их забирали суратские предприятия. Таким образом, объемы импорта в Мумбаи были высокими. GJEPC запустил программы по повышению осведомленности владельцев предприятий, чтобы расширить их возможности, и они постепенно начали импортировать напрямую сюда», - сказал Навадия.

Эксперты утверждают, что формальности, связанные с налогом на товары и услуги, также являются одной из причин прямого импорта алмазов в этот город, а не в Мумбаи. Алмазы поступают в Индию из разных алмазодобывающих стран мира.

«Если их импортируют в Мумбаи, то приходится выполнять процедуры, связанные с налогом на товары и услуги, при транспортировке грузов в Сурат», - пояснил Навадия.

Индийская алмазная отрасль закупает алмазное сырье у многих производителей, поэтому никаких серьезных проблем в цепочке поставок быть не может. Председатель регионального отделения GJEPC Динеш Навадия уверен, что сектор огранки и полировки Сурата останется сильным, контролируемым и устойчивым производственным сектором.

В настоящее время сектор производства бриллиантов в Сурате работает нормально и на полную мощность, как обычно. На гранильных и полировальных фабриках производство осуществляется нормально, и поставки алмазного сырья не оказывают негативного влияния на производство бриллиантов. Производственный сектор Сурата получает достаточно алмазного сырья, и процесс огранки и полировки продолжается в обычном режиме. Все предприятия по производству бриллиантов в Сурате работают на полную мощность, как и раньше. Недостатка в алмазах нет, и предприятия в секторе производства бриллиантов в Сурате работают в обычном темпе.

Но, поскольку ситуация далека от завершения, GJEPC обратился к правительству с просьбой рассмотреть долгосрочную политику, в соответствии с которой платежи в евро российским контрагентам были бы общеприемлемыми для всех, или, в качестве альтернативы, предусмотреть механизм, позволяющий иметь торговое соглашение с Россией с расчетами индийскими рупиями и рублями, о чем ведутся переговоры с 2018 года, с целью облегчить платежи в Россию в рупиях и смягчить сбои в торговле. Кроме того, если АЛРОСА получит разрешение на открытие торгового представительства в Индии, то доступность алмазного сырья может быть обеспечена в Индии, что сэкономит время и деньги, а также поможет увеличить объем индийского экспорта.

Индия, являясь лидером в производстве бриллиантов, проводит огранку и полировку 94% бриллиантов в мире по объему и имеет для этого специальную интегрированную производственную инфраструктуру с инвестициями в миллионы долларов. Непосредственно в алмазной отрасли Индии занято около 1 млн человек, большинство из которых принадлежит к сельской и малообеспеченной части общества. GJEPC считает, что, если ситуация не улучшится, то это может повлиять на отрасль в ближайшее время. Однако, поскольку поставки алмазов от АЛРОСА возобновились, гранильный и полировальный сектор в Сурате и других местах работает в обычном режиме.

Индийская алмазная отрасль также импортирует алмазы из различных источников по всему миру, например, из ОАЭ, Бельгии, России, Южной Африки, Канады, Израиля, Ботсваны, Гонконга, Анголы, Сингапура и т. д. Это позволяет сектору производства бриллиантов работать без сбоев. Таким образом, поскольку индийская алмазная отрасль имеет различные источники поступления алмазного сырья, не будет никаких серьезных проблем с поставками алмазов сейчас или в будущем, которые могли бы создать помехи в цепочке поставок производства бриллиантов.

Между тем, индийская алмазная отрасль опасается колебаний цен на алмазное сырье в течение следующих нескольких месяцев, учитывая текущую сложную ситуацию. Торговый журнал недавно написал, что алмазные дилеры сообщили, что цены на алмазное сырье на открытом рынке существенно упали после нескольких месяцев повышенной активности. Покупатели запасались товарами в ожидании дальнейшего повышения цен, в то время как рост цен на алмазное сырье привел к низкой марже при производстве бриллиантов.

Согласно отчету, цены на вторичном рынке за последние недели снизились примерно на 10% на камни весом от 2 каратов и более, при этом цены на алмазы весом до 0,75 карата снизились на 20-25% по данным одного участника рынка. Согласно источникам, цены на самые мелкие товары категории «меле» также упали примерно на 40%, а на тендерах цены также упали более чем на 10%.

Согласно информации источников на рынке, АЛРОСА сохранила цены на прежнем уровне на недавней продаже по контрактам. Сообщается, что клиенты были готовы покупать, но также проявляли осторожность и использовали различные платежные решения из-за финансовых санкций в отношении России.

Что касается оплаты, председатель регионального отделения GJEPC в Гуджарате также сказал, что Индия ведет переговоры с Россией с 2018 года о разрешении заключать торговые соглашения с оплатой индийскими рупиями и рублями, что, в частности, будет благоприятным условием для алмазной отрасли. Но на вопрос о колебаниях цен на рынке, которые повлияют на отрасль, он сказал, что цены на алмазы и бриллианты зависят от спроса и предложения. И на данный момент, кажется, нет никаких факторов, влияющих на цены.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



