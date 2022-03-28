МПГ опережают железную руду как ключевой фактор основной прибыли Anglo

Anglo American недавно опубликовала свой финансовый отчет за 2021 год, в котором показано, что в 2021 году ее базовая прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на $10,8 млрд, до $20,6 млрд, по сравнению с $9,8 млрд в 2020 году.

Рентабельность EBITDA группы по добыче полезных ископаемых в размере 56% была значительно выше 43%, зарегистрированных в предыдущем году, в результате повышения цен на корзину продуктов группы и улучшения показателей производства по МПГ, De Beers и Kumba (железная руда).

Базовая EBITDA по сегментам

Основной вклад

МПГ внесли основной вклад в базовую EBITDA группы в 2021 году, поскольку она увеличилась примерно до $7,1 млрд по сравнению с $2,5 млрд в 2020 году в результате роста цены корзины МПГ на 36%, в основном за счет более высокой средней цены на родий, а также за счет увеличения объемов продаж на 82%.

Бизнес Anglo по производству МПГ осуществляется через 79,2% акций, принадлежащих Anglo American Platinum.

Она полностью владеет и управляет тремя горнодобывающими предприятиями в комплексе Бушвельд (Bushveld) в Южной Африке, включающем крупнейший в мире карьер Могалаквена (Mogalakwena) по открытой добыче МПГ, Амандельбулт (Amandelbult) и Мототоло (Mototolo).

Компания Anglo American Platinum также владеет и управляет рудником Унки (Unki) - одним из крупнейших в мире месторождений МПГ за пределами Южной Африки, на Великой Дайке в Зимбабве.

Она также имела долю в двух шахтах, находящихся в совместном владении и независимо управляемых, Модиква (Modikwa) и Кроондаль (Kroondal), расположенных в Южной Африке.

Железная руда заняла второе место, поскольку ее базовая EBITDA в 2021 году выросла до $6,8 млрд по сравнению с $4,5 млрд в 2020 году.

Железную руду группы добывает компания Kumba, которая управляет двумя рудниками по открытой добыче - Сишен (Sishen) и Коломела (Kolomela), расположенными в провинции Северный Кейп в Южной Африке.

Minas-Rio, интегрированное в Anglo предприятие по добыче железной руды в Бразилии, состоит из карьера и обогатительной фабрики.

В 2021 году базовая EBITDA по меди увеличилась более чем вдвое, до $4 млрд, с примерно $1,9 млрд годом ранее, чему способствовали рекордные цены на медь.

Средняя цена на медь на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange, LME) выросла на 51% из-за сильного восстановления экономической активности после первых волн вспышки Covid-19 в 2020 году.

Хотя спрос резко вырос в 2020 году в Китае, импульс в 2021 году был обусловлен США и Европой, поскольку Китай столкнулся с препятствиями в своем секторе недвижимости.

Медный бизнес компании Anglo расположен в Чили, где компания имеет доли в двух крупных медных предприятиях: 50,1% акций рудника Лос Бронсес (Los Bronces) и 44% акций независимо управляемого рудника Коллахуаси (Collahuasi).

Она также управляет и эксплуатирует шахту Эль Сольдадо (El Soldado).

В Перу она владеет 60-процентной долей в проекте Куэллавеко (Quellaveco).

Базовая EBITDA De Beers увеличилась до $1,1 млрд в 2021 году по сравнению с $417 млн в 2020 году, что отражает увеличение продаж, вызванное восстановлением спроса.

Anglo American владеет 85% De Beers, а остальные 15% принадлежат правительству Ботсваны.

De Beers добывает алмазы в Ботсване, Канаде, Намибии и Южной Африке.

Выверка данных

Anglo отметила, что выверка данных базовой EBITDA с $9,8 млрд в 2020 году до $20,6 млрд в 2021 году показывает контролируемые факторы (например, стоимость и объем), а также факторы, не поддающиеся контролю руководства (такие как цена, валютный курс, инфляция и влияние пандемии), которые определяют показатели группы.

Прибыль Anglo American, приходящаяся на акционеров, значительно увеличилась до $8,6 млрд с $2,1 млрд в 2020 году.

Базовая прибыль выросла до $8,9 млрд в 2021 году по сравнению с $3,1 млрд в предыдущем году, а операционная прибыль составила $17,6 млрд по сравнению с $5,6 млрд в 2020 году.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



