Горная добыча с женским лицом

Вчера в Красноярске завершил свою работу Красноярский экономический форум, на котором традиционно обсуждаются перспективы экономического развития Сибири.

Шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished Мэтью Няунгуа принял участие в панельной онлайн-сессии форума «Глобальные тенденции в области человеческого капитала».

Эта статья является результатом обмена мнениями и информацией между экспертами.

Исторически добыча полезных ископаемых была прерогативой мужчин, поскольку считалась «мужской», а женщины выполняли домашнюю работу, или так называемую «женскую» работу.

Такое бинарное противопоставление определило гендерные роли в большинстве горнодобывающих стран и сообществ.

По данным Всемирного банка, горнодобывающие компании редко нанимают в среднем более 10% женщин в качестве своей рабочей силы.

Исследование вопроса привлечения женщин в состав советов директоров горнодобывающих компаний, проведенное PricewaterhouseCoopers в 2013 году, показало, что женщины занимают лишь 5% мест в советах директоров 500 крупнейших горнодобывающих компаний.

В исследовании также говорилось, что в горнодобывающей промышленности наименьшее количество женщин находятся в составе советов директоров среди всех секторов в мире.

Согласно смоделированным оценкам Международной организации труда (International Labour Organization, ILO), в 2019 году в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров было занято около 21,4 млн человек, из которых примерно 18,3 млн мужчин и 3,1 млн женщин.

Хотя занятость в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров со временем росла, число женщин оставалось относительно стабильным, и доля женщин оставалась низкой.





Рисунок 3. Занятость мужчин и женщин в горнодобывающей промышленности, (2000-2019), тыс. человек

Female - Женщины. Male - Мужчины.

Примечание: Эти показатели основаны на данных, предоставленных государствами–членами Международной организации труда. Принимая во внимание неофициальный характер разработки месторождений полезных ископаемых старательским способом или в мелких масштабах (Artisanal and Small-scale Mining, ASM), полученные данные, вероятно, не включают большое число женщин и мужчин, занятых в ASM.

Женщины на руководящих должностях

Хотя в горнодобывающем секторе по-прежнему преобладают мужчины, женщины занимают все более широкий круг должностей, в том числе работают в качестве членов советов директоров, главных исполнительных директоров, руководителей шахт, горных инженеров, горняков, административного персонала, подрядчиков и поставщиков, кроме всего прочего.

PricewaterhouseCoopers отметила в другом отчете, касающемся 40 ведущих горнодобывающих компаний, что доля женщин в составе советов директоров незначительно выросла с 19% в 2018 году до 21% в 2019 году.

В Африке Lucara Diamond, которой полностью принадлежит рудник Карове (Karowe) в Ботсване, лидирует среди других алмазных компаний по гендерной инклюзивности и качественным характеристикам.

Управляющий директор Lucara Botswana Насим Лахри (Naseem Lahri) - женщина.

Генеральный директор Lucara также является женщиной.

Не менее 75% руководящего состава на уровне группы составляют женщины, а в Ботсване - 67%.

В России предпринимаются усилия по содействию профессиональному развитию женщин, занятых в горнодобывающей отрасли.

Автономная некоммерческая организация (Autonomous Non-Commercial Organization, ANCO) создана в 2020 году совместно с руководителями российской металлургической отрасли для содействия реализации программ развития женского лидерства, популяризации инженерных профессий и предоставления площадки для профессионального общения.

Компания ««Норникель»» является ключевым партнером организации.

В 2021 году организация «Women in Mining Russia» (WIM Russia) учредила единственную в России премию «Талантливая женщина в добывающей отрасли».

По данным Дарьи Крячковой, вице-президента компании «Норильский никель», всего было подано 237 заявок от 24 компаний горнодобывающей отрасли, и были отобраны 63 финалиста, из которых победительницами стали четыре сотрудницы «Норникеля».

В их числе находится Ольга Мережко, заместитель главного механика по зданиям и сооружениям рудника «Комсомольский», а также Ольга Александрова, инженер-технолог технического отдела Надеждинского металлургического завода, и Дарья Ермакова, главный специалист по управлению устойчивым развитием Кольского ГМК.

Всего в финал конкурса вышли 11 представителей компании «Норильский никель».

Короче говоря, необходимо сделать еще больше для стимулирования участия женщин в горнодобывающей промышленности.

Женщины должны быть не только инженерами или горняками, но и занимать руководящие должности.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



