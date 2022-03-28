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28 февраля 2022

GJEPC оценивает влияние событий на Украине на индийскую алмазную промышленность

02 марта 2022
Аналитика

Колин Шах (Colin Shah), председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), ниже прокомментировал воздействие санкций США, введенных против России, которые могут затронуть индийскую алмазную промышленность в записке, направленной GJEPC отраслевому информационному агентству Rough&Polished.

Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА, частично принадлежащая государству, является одним из крупнейших в мире производителей алмазов, на долю которого приходится около 30% мировой добычи алмазов, говорится в записке. Индия напрямую импортирует около 10% общего объема добычи алмазов АЛРОСА, однако большинство российских алмазов после прохождения через торговые центры попадает в Индию для огранки и полировки.

Согласно GJEPC, российско-украинский конфликт привел к санкциям США в отношении России, и это может повлиять на индийский алмазный бизнес. Индийские алмазные компании могут столкнуться с трудностями при оплате алмазов, полученных от АЛРОСА, поскольку Россия была исключена из сети передачи финансовых данных SWIFT. Это затрагивает пять крупнейших российских банков, в том числе поддерживаемые государством Сбербанк и ВТБ, два крупнейших кредитора страны. Ожидается, что задержка платежей повлияет на поставки алмазного сырья [с их задержкой] на 2-3 недели, что приведет к нехватке алмазного сырья из российских квот.

Однако GJEPC получил письмо от АЛРОСА от 28 февраля, в котором говорится, что АЛРОСА готова решить проблемы, связанные с повседневной деятельностью в связи с ограничениями США, введенными в отношении АЛРОСА на прошлой неделе.

В письме также указано, что расчеты АЛРОСА с иностранными партнерами продолжаются в обычном режиме, поскольку отсутствуют ограничения на операции компании в долларах, евро и других валютах. Разнообразие банковских партнеров позволяет компании работать в обычном режиме без каких-либо задержек.

В АЛРОСА заверили, что работают в обычном режиме и имеют все необходимые ресурсы для обеспечения нормальной работы в текущих условиях. Они будут выполнять все свои обязательства перед клиентами в любой точке мира.

Что касается денежных переводов компании АЛРОСА в Россию, GJEPC советует проконсультироваться с банкирами и осторожно действовать с их одобрением, только если они уверены, что перевод в АЛРОСА состоится.

Прямая оплата в рублях возможна, если клиенты имеют отношения с российскими банками в Индии или если их банкиры могут иметь договоренность с этими банками (при условии, что они не находятся в санкционном списке SWIFT). Однако оплата в рублях не является жизнеспособным вариантом из-за волатильности и неликвидности на биржевом рынке.

Алмазная промышленность Индии на 100% зависит от импорта, и любая нехватка алмазного сырья окажет серьезное влияние на производственную деятельность и занятость в этом секторе. Это также окажет огромное влияние на общий объем экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий, поскольку алмазы составляют более 50% такого экспорта.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

 

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