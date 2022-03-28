Палладий вернулся на пик, но эта победа выглядит пирровой

Цены на сырьевые товары резко взлетели в конце февраля этого года, реагируя на военное обострение в Украине, итогом которого могут стать широкомасштабные санкции в отношении российских компаний-экспортеров. Крупнейший производитель палладия российский «Норникель», как и его основные бенефициары, не включен в санкционные списки, но сталкивается с серьезными ограничениями при реализации своей продукции. Запрет на авиаперелеты над Европой затруднил отгрузки металла, который, как правило, перевозится пассажирскими самолетами. Опасения резкого ухудшения доступности металла подтолкнули цены на палладий, которые с начала 2022 года взлетели почти на 60%, до $3000 за унцию, практически повторив свой пиковый уровень мая 2021 года.

На сегодняшний день масштабы сбоев до конца не понятны, реакция рынка может оказаться эмоциональной, поэтому мы хотели бы вернуться к анализу фундаментального состояния рынка этого металла по состоянию на день, предшествовавший началу «военной спецоперации» России.

В прошлом году цены на палладий пережили турбулентность по мере изменения состояния автопрома. Спрос со стороны этой индустрии - ключевой фактором для драгметалла, являющегося важнейшим компонентом каталитических нейтрализаторов, используемых для снижения выбросов бензиновых двигателей. Рост продаж автомобилей и ужесточение правил выбросов в течение нескольких лет приводили к дефициту палладия. Достигнув рекордного уровня около $3018 за унцию в мае на фоне ожиданий постковидного восстановления автопрома, цены на палладий упали примерно к концу 2021 года до $1800 после того, как нехватка полупроводников вынудила автопроизводителей сократить объемы производства.

Оптимизм насчет того, что с восстановлением глобальной цепочки поставок ситуация для палладия улучшится, позволил металлу отыграть часть потерь в начале 2022 года. Но стратегические перспективы палладия под вопросом из-за роста доли электромобилей. «Норникель» в конце прошлого года обратился к ученым и изобретателям для поиска новых сфер применения этого металла.

ПОХОЛОДАНИЕ НА РЫНКЕ ПАЛЛАДИЯ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 2022 ГОДА

Ограничение авиаперелетов стало первым, но не единственным признаком резкого изменения ситуации на рынке палладия в конце февраля – начале марта 2022 года. Поскольку большая часть воздушного пространства Европы закрыта для полетов из России, горнодобывающие компании, такие как «Норникель», изучают альтернативные маршруты поставок клиентам, сообщило агентство Bloomberg.

По мнению Никоса Кавалиса, управляющего директора Metals Focus Ltd, которого цитирует Bloomberg, способы преодоления этих трений в торговле появятся со временем. Это могут быть более сложные маршруты, поставки в Китай или другие страны.

Основным потребителем российского палладия является немецкая компания BASF, которая использует его для производства автокатализаторов. Поставки металлов из России по-прежнему осуществляются, заявили агентству Argus в немецкой компании. «Если будут введены санкции, ограничивающие или запрещающие торговлю металлами российского происхождения, BASF будет полагаться на альтернативные источники для покрытия собственных нужд. Мы можем компенсировать краткосрочные перебои с поставками за счет собственных запасов», - заявил представитель BASF.

Между тем, ряд других западных компаний стремятся диверсифицировать свои поставки, отказавшись от закупок у «Норникеля», пишет WSJ.

«Запреты на полеты, проблемы с логистикой и санкции будут держать палладий в состоянии very bullish, потому что это происходит в то время, когда спрос итак начал сильно расти», - отмечает старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Для адекватной оценки нынешней шоковой ситуации на рынке палладия вернемся к анализу ситуации на нем по состоянию на 23 февраля.

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ ДЛЯ ПАЛЛАДИЯ В 2021 ГОДУ

Изначально ожидалось, что 2021 год будет успешным для палладия, за счет бурного восстановления авторынка на фоне размаха вакцинации и снятия коронавирусных ограничений. Масштаб проблем стал понятен только к августу-сентябрю, когда автопроизводители признали, что сокращение достигнет не 2-3 млн единиц, а 8 млн автомобилей, то есть в 2021 году будет произведено примерно столько же автомобилей, сколько и в 2020 году.

Реакцией на глобальное ограничение доступности полупроводников стало ухудшение фундаментальных условий для рынка палладия. Оценка «Норникелем» дефицита снизилась в ноябре более чем вдвое – с 400 – 500 тыс. унций до 200 тыс. унций. При этом, по расчетам Metals Focus, рынок палладия объемом около 10 миллионов унций в 2021 году достиг первого годового профицита за десятилетие.

По итогам 2021 года палладий, который за год до этого подорожал на 29%, впервые за шесть лет упал в цене. Это резко контрастирует с общей силой в большинстве commodities, чей эталонный индекс S&P GSCI, состоящий из 24 фьючерсов в пяти сырьевых секторах, показал самое высокое значение с 2009 года, увеличившись на 28% в 2021 году.

Глобальная нехватка чипов, негативно отразившаяся на спросе на платиноиды, «сильно повлияла на настроения инвесторов и их позиционирование», говорит директор по исследованиям World Platinum Investment Council Тревор Раймонд (Trevor Raymond).

Дефицит полупроводников является результатом «идеального шторма», говорится в обзоре, подготовленном «Норникелем» и ICBC Standard Bank. Закупочные отделы автопроизводителей были в 2019 году были уверены, что смогут сначала отказаться от своих контрактов на чипы, а потом легко возобновить их, по мере улучшения рынка. К сожалению, этого не произошло, потому что конкуренция с электронной промышленностью за чипы осложнилась во время пандемии, когда работающие из дома потребители и компании стали запасаться ноутбуками, игровыми приставками и другим оборудованием. Запасы микросхем были опустошены, а в самый острый период пандемии некоторые заводы по выпуску полупроводников пришлось закрыть, что сделало производителей менее готовыми к возобновлению заказов со стороны автопрома в 2020 и 2021 годах.

Еще одной причина была торговая война между США и Китаем, в результате которой произошли сбои в работе рынка полупроводников из-за ограничений. Дополняли картину многочисленные погодные катаклизмы в районах расположения основных производственных мощностей: засуха на Тайване в 2021 году и Зимний шторм в Техасе, которые привели к ограничению или остановке конвейеров.

Другим узким местом автомобильного сектора стала проблема доступности магния. Этот металл является ключевым компонентом для создания алюминиевых сплавов, которые широко применяются в современных автомобилях. Основным производителем магния с долей около 85% является Китай. Когда во время энергетического кризиса осенью 2021 года власти Китая стали сокращать энергопотребление, остановились более половины мощностей по выпуску магния, а цена на магний взлетели с $2 тыс. до $14 тыс. за тонну. Хотя ситуация с тех пор улучшилась, дефицит магния может стать еще одним «черным лебедем» на пути восстановления авторынка, говорится в обзоре, подготовленном «Норникелем» и ICBC Standard Bank.

Проблемы автопрома оказали на палладий большее влияние, чем на платину, так как автокатализаторы являются основной сферой применения этого металла. Палладий задействован в основном в бензиновых автомобилях, в то время как платина в дизельных, которые не так пострадали в силу значительно меньшего распространения.

НОРМАЛИЗАЦИЯ СИТУАЦИИ С ЧИПАМИ В НАЧАЛЕ 2022 ГОДА

К началу 2022 года перспективы палладия несколько улучшились, пишет в своем обзоре «ВТБ Капитал». Значительное улучшение динамики выпуска автомобилей в 2022 году может вернуть рынок палладия в состояние дефицита, считает банк.

Часть автопроизводителей, включая Ford и GM, в четвертом квартале прошлого года заявили о том, что ситуация с поставками чипов нормализуется. Hyundai, GM и Volkswagen также ожидают снижения дефицита в 2022 году. По оценкам «Норникеля», проблема нехватки микросхем разрешится во второй половине 2022 года, но автомобильное производство все же не вернется к допандемийным уровням ранее 2023 года.

По мнению Раймонда, если проблемы с цепочкой поставок автопроизводителей разрешатся, рост цен на палладий «может быть драматичным». Он ожидает, что цены на палладий останутся высокими, поскольку китайские автопроизводители покупают этот металл на спотовом рынке для краткосрочного использования, а рост предложения «так же ограничен, как у платины».

ПРОБЛЕМЫ С ПОСТАВКАМИ – ДО ОБОСТРЕНИЯ НА УКРАИНЕ

Еще до обострения ситуации на Украине на рынке палладия образовался дефицит, - пусть и не такой значительный, - что оказывало поддержку ценам.

Производство палладия увеличилось более чем на 0,5 млн унций в 2021 году в основном за счет восстановления добычи в Южной Африке и переработки незавершенного производства, накопленного Anglo Platinum и другими африканскими производителями. Этого было достаточно, чтобы полностью компенсировать снижение выпуска металла в России (из-за сокращения выпуска «Норникеля» в результате аварий). Рост поставок мог быть и более значительным, но объемы recycling в итоге не превысили слабый итог 2020 года, так как дефицит новых автомобилей затянул расставание автовладельцев с подержанными машинами, что сказалось на сборе лома.

После истощения запасов незавершенного производства Amplats снизила на 10% свой прогноз по выпуску платиноидов на 2022-й финансовый год. Impala Platinum отсрочила начало работ на заводе Rustenburg в Южной Африке как минимум на 4 недели после остановки производства, произошедшей в ноябре. Производственные потери пока не раскрываются, но ситуация может оказать давление на производство металлов в декабре и январе. В 2020 году на Rustenburg было произведено 635 тыс. унций платины и 311 тыс. унций палладия. SibanyeStillwater также снизила свой производственный прогноз на 2022 фингод на 8-11% из-за сбоев, связанных с ремонтом и модификацией производственных мощностей.

Принимая во внимание улучшение предложения в России в 2022 году, «Норникель» ожидает в этом году увеличения дефицита до 300 тыс. унций (с 200 тыс. унций в 2021 году).

ПОСЛЕДНЕЕ РАЛЛИ

С оживлением в автомобильном секторе палладий может ожидать ралли в следующем году, но оно вероятно будет последним, свидетельствуют данные опроса Reuters. Ожидаемая экспансия электромобилей обернется для палладия долгосрочным снижением.

Пока же на актуальные низкие цены, с учетом их разворота в краткосрочной перспективе, рынок смотрит оппортунистически. «На этих уровнях мы настроены оптимистично», - сказал аналитик Macquarie Маркус Гарви (Marcus Garvey).

По его оценке, производство автомобилей может вырасти на 15% в 2022 году, поскольку нехватка чипов уменьшится, что приведет к дефициту на рынке палладия примерно в 500 тыс. унций и возврату цены к $2500 за унцию или даже выше.

Когда ситуация в автопроме нормализуется, ралли палладия может быть стремительным, считает аналитик Citi Макс Лейтон (Max Layton), так как спекулянтам придется закрывать свои шортовые позиции, которые достигли рекордного уровня на Nymex по крайней мере с 1995 года, эквивалентного почти 400 тыс. унций.

Но вскоре картина станет медвежьей для металла, согласен он. «Какую бы цену мы ни увидели в течение следующих 12-24 месяцев, этот будет максимум цикла», - сказал Лейтон. «Палладий - это полная противоположность аккумуляторным материалам. По всей видимости, с 2024 года спрос на него будет последовательно снижаться», - добавил он.

ВЫЗОВ СО СТОРОНЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Если нехватка чипов или магния является пусть острыми, но в большей степени тактическими проблемами, то рост выпуска электромобилей выглядит как долгосрочная негативная тенденция для палладия.

Мировой рынок электромобилей к концу 2021 года оценивался в 4,2 млн единиц, что на 91% больше, чем годом ранее. Наиболее растущий с этой точки зрения регион мира – Китай – вырос на 130%, до 2,4 млн. В ЕС рост составил 70% (1 млн машин), в США – 38% (600 тыс. машин).

В условиях недостатки чипов автопроизводители стали отдавать приоритет своим наиболее прибыльным и раскрученным с точки зрения пиара моделям, которыми обычно являются электромобили, тем более, что спрос покупателей в этой категории менее эластичен по цене, говорится в обзоре, подготовленном «Норникелем» и ICBC Standard Bank. Это решение позволяло автопроизводителям соответствовать средним целям по выбросам CO2, что особенно важно для рынков ЕС и США. Еще одной причиной высоких результатов EV является распространенность налоговых льгот и преференций для покупателей и производителей электромобилей, что позволяет поддерживает комфортные цены на них.

Вызванные сочетанием этих факторов исключительные темпы роста EV в 2021 году, по оценке «Норникеля», вряд ли сохранятся в будущем. Консенсус-прогноз на основе ожиданий нескольких агентств и инвестиционных банков, оценивает среднегодовой темп роста продаж электромобилей в мире на уровне 33% в 2020–2028 годах.

Как только доступность обычных автомобилей и гибридов улучшится в 2022 году, «Норникель» ожидает замедления рост темпов электромобилей. По мере увеличения доли электромобилей проблемы с наличием зарядных станций и развертыванием электросетей, а также с вводом новых генерирующих мощностей будут становиться все острее. «Мы видим, что даже при ускоренном внедрении электромобилей гибриды всех типов и обычные автомобили останутся основной опорой автомобильного производства с долей 24% и 60% в 2026 году соответственно», - говорится в обзоре.

Тем не менее, в силу чрезмерной зависимости от автопрома стратегические перспективы палладия выглядят довольно уязвимыми и это не может не волновать крупнейших его производителей. «Норникель» в октябре прошлого года объявил о запуске в партнерстве с Международным институтом драгоценных металлов (IPMI) конкурса Palladium Challenge, цель которого - расширение сферы применения этого драгметалла и поиск новых областей его использования после 2030 года. «Конкурс Palladium Challenge - это инициатива, призванная вдохновить ученых, изобретателей и бизнес на исследование и разработку устойчивого сценария использования палладия и повышения спроса на него», - объяснила компания.

«Мы считаем, что палладий обладает огромным потенциалом не только в области автокатализаторов. Мы видим высокий спрос на палладий в других отраслях, включая «зеленую» экономику и декарбонизацию. Есть множество других областей, где палладий может выполнять важнейшие функции... Мы надеемся, что этот конкурс поможет выявить выдающиеся результаты научных исследований», - прокомментировал вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

Игорь Лейкин для Rough&Polished

