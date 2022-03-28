Дисбаланс между спросом и предложением на алмазное сырье толкает цены вверх

По данным АЛРОСА, в 2020 году производители алмазов сократили объем производства на 20%, до 107 млн ​​каратов, по сравнению с уровнем 2019 года.

«Естественный спад на фоне запланированного вывода из эксплуатации крупных истощившихся месторождений усугубился из-за распространения COVID-19 и связанных с этим локдаунов», — говорится в анализе рынка в прошлом году.

«Ключевой вехой для всей алмазной отрасли стало закрытие в ноябре 2020 года австралийского рудника Аргайл (Argyle), на долю которого приходилось до 10% мирового объема производства алмазов».

Данные, опубликованные Bain & Company, показывают, что цены на алмазы упали на 7% в 2019 году и на 11% в 2020 году.

Увеличение

АЛРОСА заявила, что алмазодобывающие компании обеспечили стабильность отрасли, следуя во время кризиса стратегии «цена важнее объема», пока не стабилизировался спрос, создав условия для восстановления роста цен.

По мнению Bain, со временем ожидается рост дефицита, вызванного нехваткой алмазов.

«Даже если спрос будет соответствовать консервативному сценарию, а добыча будет расти по оптимистичному сценарию, спрос все равно будет превышать предложение ко второй половине 2030-х годов», - прогнозирует АЛРОСА.

«Это означает, что проблема увеличивающегося дефицита будет решаться в основном за счет роста цен на алмазы и бриллианты».

Спрос и предложение природных алмазов, оптимистичный и консервативный сценарии, $





Надписи:

Forecast - Прогноз. Long-term growth trend* (1-2%) - Долгосрочный тренд роста* (1-2%). Optimistic natural rough diamond demand - Спрос на природные алмазы по оптимистичному сценарию. Conservative natural rough diamond demand - Спрос на природные алмазы по консервативному сценарию. Optimistic natural rough diamond supply - Предложение на природные алмазы по оптимистичному сценарию. Conservative natural rough diamond supply - Предложение на природные алмазы по консервативному сценарию.

Под графиком:

* Серая линия - динамика изменения объема продаж алмазов в период с 2000 года и далее; прогноз спроса и предложения представлен в реальных условиях, цены 2020 года и постоянные курсы обмены валюты; спрос на алмазы конвертирован по спросу на бриллианты с помощью исторического соотношения значений для алмазов и бриллиантов.

Источник: Bain, The Global Diamond Industry 2020-21

Мы видели, как De Beers повысила цены на алмазное сырье примерно на 23% в 2021 году.

Это не закончилось в 2021 году, поскольку алмазодобывающая компания продолжала повышать цены на алмазное сырье на своей недавно проведенной первой в этом году торговой сессии по продаже алмазов в Габороне, Ботсвана.

Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщает, что алмазный гигант поднял цены на более крупные камни примерно на 5%, в то время как цены на некоторые более мелкие необработанные камни выросли примерно на 20%.

Rapaport также отметила, что рост цен на более крупные камни колебался от 5% до 12%, а на более мелкие камни - примерно на 15%.

В прошлом году спрос на бриллианты со стороны крупных розничных продавцов в таких странах, как США и Китай, был выше, поскольку источники алмазов продолжали истощаться.

Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) сказал изданию Rough&Polished, что причина, по которой De Beers повысила цены на алмазы, заключается в том, что по-прежнему сохраняется дисбаланс между спросом и предложением на алмазы, который, по-видимому, станет еще более выраженным в начале 2022 года по мере того, как отрасль будет пополнять запасы после ажиотажа в сезон праздничных продаж.

«После рекордного спроса конечных потребителей на природные бриллианты в 2021 году наряду с ограниченным предложением вполне обоснован возврат цен на бриллианты к рекордно высокому уровню, достигнутому в 2011 году», - сказал он.

Хотя ранее цены повышались на более крупные камни, теперь основное внимание уделяется более мелким и более дешевым камням.

«Бриллианты меньшего размера, используемые в более дешевых ювелирных изделиях, продаваемых в таких местах, как Walmart Inc., годами испытывали трудности на фоне избыточного предложения. Однако к концу 2021 года цены на них сильно выросли, поскольку предложение сократилось, а товары более высокого качества подорожали», - пишет издание Bloomberg.

«Это привело к ажиотажному объему покупок на вторичном рынке, где аккредитованные покупатели De Beers и АЛРОСА продают товар другим производителям драгоценных камней. Это побудило De Beers отреагировать повышением собственных цен», - добавило оно.

Зимниски сказал, что АЛРОСА указала, что видит возможности для умеренного повышения цен в ближайшем будущем, учитывая «структурный дефицит предложения».

На вопрос, вероятно ли, что отрасль столкнется с дальнейшим повышением цен в будущем, он сказал:

«Я действительно думаю, что цены на бриллианты в целом в конце 2022 года будут выше, чем в начале года, хотя я не думаю, что траектория роста цен, которую мы наблюдали в 2021 году, является устойчивой. Так что я думаю, что мы увидим повышение цен, но более умеренными темпами».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished