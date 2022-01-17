О книге А.В. Николащенко «Мировой алмазный рынок. От зарождения до современного состояния». Часть I

В 2019 году московское издательство URSS выпустило монографию А.В. Николащенко «Мировой алмазный рынок. От зарождения до современного состояния». Этот весьма объемный труд (свыше 700 страниц) создан автором, имеющим более чем 35-летний опыт работы на алмазном рынке в качестве сотрудника научно-исследовательского конъюнктурного института Министерства внешней торговли СССР, «Алмазювелирэкспорта», АЛРОСА. Аннотация позиционирует работу как приоткрывающую «завесу над закрытым от посторонних миром алмазной торговли» и предназначенную для специалистов «в области алмазодобычи, торговли алмазами, производства бриллиантов, а также экономистам, историкам, политологам».

Книги такого масштаба появляются весьма редко. Тем более удивительно, что за два года, прошедшие после выхода в свет, монография Николащенко не получила сколь-нибудь серьезных рецензий и отзывов в специализированных изданиях. Возможно, это связано с тем, что книга не имеет электронной версии, а тираж бумажного варианта оказался недостаточным для охвата соответствующей аудитории. А между тем труд Николащенко достоин самого пристального внимания, хотя бы в силу довольно неожиданной претензии на абсолютную эксклюзивность.

«Ни в российской, ни в зарубежной печати особенности алмазного рынка и торговли алмазами никогда сколько-нибудь развернуто не освещались людьми, профессионально связанными с этой сферой. Эта книга представляет собой попытку такого рода»1.

«Как же так!?» - вправе воскликнуть пораженный читатель. – «Хорошо известны коллективные монографии «История алмаза» (1997 г.), «Мировой алмазный рынок» (1999 г.), «Мировая добыча алмазов» (2000 г.), «Феномены мирового алмазного рынка и Россия» (2017 г.) и другие обобщающие работы, среди авторов и редакторов которых - президенты АЛРОСА, аналитики алмазных компаний и Минфина, первооткрыватели алмазных месторождений, участники переговоров с «Де Бирс». Разве можно отказать этим людям в том, что они профессионально связаны с этой сферой!?». Оказывается можно, уважаемый читатель! В книге Николащенко вы не найдете ни одной ссылки на перечисленные труды – по всей видимости в его представлении эти дилетантские потуги упоминания не заслуживают.

Хотя столь мощная заявка Николащенко сильно смахивает на популярный в русскоязычной аудитории анекдот про поручика Ржевского и Д’Артаньяна, я все же вынужден признать, что его книга – действительно эксклюзив. Но не столько в плане каких-либо новых сведений об алмазном рынке, сколько в методологическом принципе, которым руководствовался автор.

Принцип этот вкратце можно сформулировать так: алмазный рынок необходимо исследовать исключительно как замкнутую систему производственных и торговых отношений, не пытаясь объяснить ход событий факторами, лежащими за пределами собственно алмазного рынка. Или еще проще: политику в анализ рынка вмешивать нельзя, ибо в таком случае вместо анализа получается «конспирология», базирующаяся на слухах, домыслах и нерелевантной информации.

Николащенко пишет: «Самые смелые домыслы гласили, что «Де Бирс» - часть «мировой закулисы», связана с разведками ведущих мировых держав, с английской короной, а также с финансовой верхушкой от Ротшильдов до Морганов. Монополия представлялась неким спрутом, опутавшим своими щупальцами весь мир, всепроникающим оком, от которого невозможно скрыться»2. Далее в качестве образца такого рода вредных «домыслов» приводится цитата из моей книги «Битвы алмазных баронов» (2013 г.), к которой автор испытывает явно негативные эмоции, и завершается все безапелляционным приговором: «мостик, переброшенный к геополитике, разваливается от малейшего прикосновения»3.

Этот методологический принцип, декларируемый с первых страниц монографии, Николащенко пытается последовательно провести через весь текст. В результате получился очень интересный эксперимент, заключающийся в попытке максимально возможной «очистки» алмазного рынка от влияния политических факторов и исследования его в таком «рафинированном» виде. Попытаемся оценить, насколько этот эксперимент удался.

Большая часть монографии Николащенко – это, по сути, литературный обзор открытых англоязычных источников разных уровней, от обобщающих монографий до журнальных статей и корпоративных отчетов. Обзор великолепный! Ничего подобного я не встречал ни в русскоязычном, ни в англоязычном сегментах литературы об алмазном рынке. Безупречная скрупулезность в описании событий, внимание к второстепенным, но ярким деталям, тончайшие нюансы слияний и поглощений, изящно изложенная история формирования механизмов управления ценами – все это делает книгу Николащенко обязательным приобретением для любого аналитика, журналиста или историка, пишущего на алмазные темы. И до определенного момента автору удается следовать заданному методологическому принципу: даже политической биографии С. Родса он уделяет всего лишь несколько строк, хотя об этом феномене написаны целые тома. Политика отдельно, рынок отдельно – никакой «конспирологии»!

Но все меняется, когда автор подходит к описанию алмазного рынка времен второй мировой войны. В этой точке алмазный рынок и геополитика пересекаются столь явно и грубо, что методологический принцип Николащенко лопается как мыльный пузырь. В мировой историографии до сих пор никто не смог дать внятного ответа на вопрос: «Откуда и на каких условиях гитлеровская Германия, фашистская Италия и императорская Япония получали технические алмазы?». Страны Оси не контролировали ни одного алмазного месторождения, но их промышленность в течение многих лет была способна производить горы самого совершенного оружия по технологиям идентичным тем, что были у США, Англии и СССР. А потому и потребление технических алмазов должно было быть если не равным, то сопоставимым. И любой исследователь, взявший на себя труд изучать историю алмазного рынка, обязан ответить на этот вопрос. Ответил на него и Николащенко:

«Нацисты продолжали во время войны получать алмазы. УСС установило, что их источником являются рудники компании «Форминьер» в Бельгийском Конго – это район Чикапа. В деле был замешан шеф бельгийской полиции в Леопольдвилле. Попытки проследить цепочку дальше закончились арестом информатора и высылкой агента УСС из страны. «Де Бирс» была глубоко вовлечена в алмазную отрасль Бельгийского Конго, в том числе и имела отношение к обеспечению безопасности алмазных рудников, и как минимум могла располагать информацией о происходившем»4.

Один абзац на 700 страниц, и никакой «конспирологии». Увы, это не ответ. Это фарс. Танковые армады Вермахта, средиземноморский флот Муссолини, превосходная палубная авиация Японии не могли возникнуть и развиваться без технических алмазов. И все это обеспечил туземный полицейский из Леопольдвилля? Открытые англоязычные источники, которые использовал Николащенко при написании своей версии алмазной истории, действительно ссылаются на отчет УСС (Управление Стратегических Служб США – предшественник ЦРУ), в котором говорится об утечках алмазов из Бельгийского Конго в Германию в 1944 году. Но это всего лишь маленький эпизод, эта поставка не покрыла и десяти процентов годовой потребности немецкой (только немецкой) военной машины.

Сегодня в нашем распоряжении есть документы трофейной комиссии под председательством К. Ворошилова, которая занималась учетом технических алмазов и алмазного инструмента, захваченного СССР в Третьем Рейхе. Количество этого добра было впечатляющим – минимум три годовых нормы потребления советской оборонной промышленностью. Этого инструмента хватило на три года работы новых советских заводов по выпуску турбореактивных двигателей, скопированных с немецких образцов, и С. Королеву для копирования двигателей ФАУ-2 кое-что осталось. А в документации, захваченной вместе с этими алмазами и инструментом, отчетливо просматривается источник поставок. И это не Бельгийское Конго. Так что жители Кента, Эссекса и Норфолка, когда им на головы падал очередной шедевр инженерной мысли от Вернера фон Брауна, должны были благодарить за яркие эмоции отнюдь не «шефа бельгийской полиции», благодетель был значительно ближе.

Военная промышленность нацистской Германии не испытывала ни малейшего дефицита в технических алмазах на всем протяжении своего существования с 1933 по 1945 гг. Более того, ее поставщик был настолько щедр, что трофейный алмазный инструмент позволил уже СССР создать новые отрасли в области двигателестроения (первый советский завод по производству алмазного инструмента был пущен только в 1959 г.). Мотивы такого рода поставок убедительно описаны в монографии Гвидо Препарата "Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали Третий Рейх" и здесь я не буду на них подробно останавливаться. Замечу только, что сегодня у нас есть возможность документально подтвердить эти «конспирологические домыслы».

Окончательно красивая и стройная модель «рафинированного» алмазного рынка рушится, когда Николащенко переходит к теме экспортно-импортных алмазных операций и становления алмазной промышленности СССР. Здесь мы наблюдаем уже откровенное фиаско.

«Импортировались ли в СССР технические алмазы? Об импорте алмазного сырья в царскую Россию и Советский Союз информации найти не удалось. Судя по отдельным упоминаниям – да, но импорт покрывал лишь около половины потребности страны»5.

Не удалось, печально… В 2019 году… Первая в мировой истории книга по алмазному рынку, написанная профессионалом и такая досадная неудача! А всего-то надо было заехать в ГАРФ, найти в фонде 5446 дело 965 и раскрыть на странице 3. Voi là! Перед нами картина алмазного импорта СССР, изложенная в докладе Наркома тяжелого машиностроения В. Малышева Председателю экономического совета при СНК СССР А. Микояну. Вся раскладка – и по деньгам, и по годам, и по наркоматам, и по областям применения. Вот только нет там сетований по поводу того, что импорт покрывает лишь половину потребности. Потому что это откровенная глупость – как же вторая половина, по мнению Николащенко, покрывалась? Святым духом что ли? Документ рассекречен лет 20 назад. Но… не удалось!

Но кое-что Николащенко все же удалось: «Но М. Ф. Шестопалов стал инициатором не только идеи. Письмо, написанное им И.В. Сталину, повлекло за собой создание в 1946 году профильного Геологического управления, позднее преобразованного во второй трест, куда вошла Центральная ГРЭ, задачей которого и стал поиск алмазных месторождений. В 1946 году М.Ф. Шестопалов был назначен главным инженером, а позднее и начальником Центральной ГРЭ ВСЕГЕИ»6.

Вообще говоря, упоминание о легендарном алмазном богатыре Шестопалове и его чудодейственном письме Сталину – это безошибочный маркер отсутствия у автора адекватных представлений о становлении советской алмазной промышленности. Поразительно другое – каждый автор, с восторгом повествующий о письме Шестопалова Сталину отыскивает новые детали этого сакрального акта, которые не встречались в предыдущих сказках. И откуда они их берут? Мне доводилось читать святочные рассказы о том, как Сталин посылал за Шестопаловым лимузин и даже самолет, как ему отводили люкс в лучших гостиницах Москвы и как он выступал в Кремле, гневно обличая тупых сталинских министров в нежелании искать и добывать алмазы. Теперь вот стараниями Николащенко Шестопалов получил в 1946 г. назначение в ВСЕГЕИ.

Специально для господина Николащенко и других любителей алмазных былин мы публикуем фото 1946 года, на котором тов. Шестопалов изображен в мундире капитана МВД. В этом чине тов. Шестопалов пребывал и в 1946, и в 1947, и в 1948, и в 1949 годах, не имея, разумеется, ни малейшего отношения к ВСЕГЕИ. Был в эти годы тов. Шестопалов главным инженером треста «Уралалмаз», а по совместительству – зам. нач. Кусинского ИТЛ (КУСИНЛАГ). И письмо, написанное тов. Шестопаловым тов. Сталину «повлекло за собой» лишь одно обстоятельство: вместо тюремной робы (которую для Шестопалова за воровство и саботаж требовал министр госконтроля тов. Л. Мехлис), или даже пули (на которой настаивал министр цветной металлургии тов. П. Ломако), тов. Шестопалов получил погоны капитана МВД и был отправлен руководить зеками на уральские алмазные прииски. Это у тов. Сталина юмор такой был… своеобразный.

Но если приключения Шестопалова, хотя и годятся для сюжета в духе Дюма-отца, все же не критично влияют на общую картину развития советской алмазной индустрии, то следующее откровение Николащенко уже гораздо серьезнее. «По намекам в некоторых источниках можно предположить, что в годы Второй мировой войны СССР закупал алмазы для технических нужд и закупки эти производились в Англии, а значит, с большой долей вероятности через подставные фирмы «Де Бирс». С возникновением железного занавеса прекратились и поставки, что повлекло за собой всплеск поисковых работ на алмазы на территории страны»7.

Таинственные «намеки в некоторых источниках» — это всего лишь газета «Правда» от 11.06.1944 г., в которой приведены точные данные о поставках технических алмазов из Англии по ленд-лизу. А вот утверждение о том, что вместе с установлением железного занавеса прекратился импорт алмазов в СССР – это откровенная ложь. Поставки алмазов из Англии в СССР не только не прекратились в послевоенные годы, но кратно возросли по сравнению с довоенными, а в 1952 г. превысили довоенные на порядок! В результате в Гохране был накоплен сток, обеспечивающий потребности советской промышленности на 10 - 15 лет вперед. Следовательно, и причина «всплеска поисковых работ на алмазы» никак не могла быть связана с вымышленным «алмазным эмбарго». Поскольку архивные документы по этим поставкам опубликованы нами в 2018 г. (т.е. за год до появления книги Николащенко), я вынужден констатировать, что Николащенко сознательно прибегнул к фальсификации, принципиально искажающей историческую картину.

Я мог бы привести еще множество грубых ошибок, содержащихся в книге Николащенко, но тогда публикация грозит из статьи превратиться в книгу. Это, пожалуй, преждевременно, поскольку мы опубликовали пока не более четверти имеющихся в нашем распоряжении рассекреченных архивных документов и впереди еще много «открытий чудных». Следует только отметить, что мы, как «конспирологи», опирающиеся на «слухи» и «домыслы», готовы под каждый свой «конспирологический» тезис подложить десяток – другой, а то и сотню рассекреченных архивных документов и точно знаем координаты остальных. А вот в эпическом труде Николащенко ни одной корректной архивной ссылки нет.

Очень бы нам хотелось получить от Николащенко и других настоящих специалистов в области торговли алмазами и бриллиантами ответ на вопрос - почему все документы по закупке в Англии алмазов в 1951 – 1953 гг. имели гриф «совершенно секретно»? Секретно от кого? Советская сторона была в курсе, английская сторона была в курсе. Кто же не должен был ничего знать об этих сделках? О сделках в Лондоне в разгар Корейской войны, когда советские, британские, американские, канадские, австралийские, южноафриканские пилоты сбивали друг друга сотнями во имя торжества идеалов коммунизма или демократии - кому как нравится? И почему в англоязычных источниках, которые так тщательно изучил Николащенко, нет ни единого слова об этих поставках технических алмазов, едва ли не крупнейших за всю историю рынка? Нет ли здесь «конспирологии», заговора, щупальцев «мировой закулисы»?

Или вот еще хороший вопрос – почему рассекречены 2 и 3 тома «Доклада бригады МВД СССР о результатах обследования Вилюйского алмазоносного района», а 1-й том по-прежнему остается под грифом? Во 2 и 3 томах детально расписано, какие алмазные месторождения должен осваивать ГУЛАГ в Якутии в 1952 г., сколько лагерей надо для этого создать, сколько зеков туда согнать, где дороги проложить, где пристани, где электростанции построить. А что в 1-м томе? Ну не даром мы же «конспирологи», руководствуемся домыслами, слухами всякими… Можем предположить (только предположить, разумеется) что там, как и в любом нормальном проекте, содержится пояснительная записка – для чего нужно осваивать якутские алмазные месторождения, куда следует направить эти алмазы. Может быть, они сразу для экспорта планировались и там контрагент указан? И может быть из уважения к этому контрагенту сегодня, 70 лет спустя, в нарушение всех законодательных норм, такие документы продолжают оставаться засекреченными? Почему, например, все еще засекречены данные по командировке офицеров – горных инженеров МВД СССР в Южную Африку для изучения опыта алмазодобычи в 1946 году? Постановление, подписанное Сталиным, есть и оно рассекречено, а отчет по командировке недоступен. Прямо теряешься в загадках – кто же был принимающей стороной, кто же в 1946 г. в Южной Африке алмазы добывал?

Продолжение следует

Сергей Горяинов, Rough&Polished





1 А.В. Николащенко. Мировой алмазный рынок. М., URSS. Стр. 9-10.

2 А.В. Николащенко. Мировой алмазный рынок. М., URSS. Стр. 10.

3 Там же.

4 А.В. Николащенко. Мировой алмазный рынок. М., URSS. Стр. 461.

5 А.В. Николащенко. Мировой алмазный рынок. М., URSS. Стр. 641.

6 А.В. Николащенко. Мировой алмазный рынок. М., URSS. Стр. 619.

7 А.В. Николащенко. Мировой алмазный рынок. М., URSS. Стр. 642.