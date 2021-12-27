Международная платиновая гильдия о торговле ювелирными изделиями из платины на четырех основных рынках в третьем квартале

В Обзоре платинового ювелирного бизнеса (Platinum Jewellery Business Review, PJBR) опубликовано исследование показателей по платиновым ювелирным изделиям на четырех основных рынках - в США, Китае, Индии и Японии - в третьем квартале 2021 года.

Согласно заявлению, ВВП Китая замедлился в третьем квартале до самого низкого уровня в 2021 году. Экономика Японии столкнулась с проблемами, в первую очередь вызванными нехваткой электроэнергии и чрезвычайным положением в цепочке поставок в третьем квартале. Продажи платины росли, но медленнее, чем по другим категориям.

США: Экономика США в третьем квартале столкнулась с препятствиями, и после пандемии наблюдалось V-образное восстановление. Продажи платиновых ювелирных изделий стратегических партнеров Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI) и деловых партнеров PGI, измеряемые двузначными числами, показали заметный рост, обусловленный ранним ростом продаж после устойчивого первого полугодия. США выбрали трех претендентов с различными бизнес-моделями на получение Гранта на развитие бизнеса (Business Development Grant) для продолжения расширения рынка платиновых ювелирных изделий.

Восстановление пандемии в США столкнулось с некоторыми препятствиями в третьем квартале ввиду замедления экономического роста, частично из-за узких мест в цепочке поставок и из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Рост ВВП в третьем квартале снизился до 2,1% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим кварталом, а также снизился с показателя роста 6,7%, наблюдавшегося во втором квартале.

Снижение роста в основном объяснялось потребительскими расходами, которые ранее способствовали восстановлению, и замедляло инвестиции в бизнес. В годовом выражении ВВП все же вырос на 4,9% по сравнению с 12,2% во втором квартале.

Благодаря значительному росту продаж к концу третьего квартала, коллекция «Платиновая женщина» (Platinum Woman) приветствовала нового представителя бренда и еще одного ритейлера, предлагающего новые продукты, которые будут выпущены в четвертом квартале.

Платиновый бизнес стратегических партнеров продемонстрировал значительный рост в третьем квартале и начал накапливать запасы для значительного сезона праздничных продаж с запуском новых коллекций, запланированными мероприятиями по агрессивному маркетингу, рекламными акциями и специальными предложениями, поскольку они стремятся повысить маржу, чтобы компенсировать потерю бизнеса в 2-ом квартале 2021 года.

КИТАЙ: Продажи платиновых ювелирных изделий снизились на фоне значительного восстановления в прошлом году и острой конкуренции со стороны золота. Экономика Китая показала признаки замедления: ВВП в третьем квартале вырос на 4,9% в годовом исчислении, что является самым низким показателем в этом году после роста на 18,3% в годовом выражении в первом квартале и на 7,9% в годовом выражении во втором квартале. Это привело к росту ВВП на 9,8% в годовом выражении за первые девять месяцев 2021 года.

Продажи изделий из платины в Китае снизились на 37% в годовом исчислении в 3-ем квартале, в то время как продажи у розничных партнеров PGI снижались медленнее и составили 22% в годовом выражении в 3-ем квартале. Несмотря на низкие показатели в целом, брендовые платиновые коллекции принесли потребителям новизну и превзошли по показателям продукцию массового производства. Целевые маркетинговые мероприятия показали, что хороший дизайн и продвижение приводят к положительным результатам.

Общий объем транзакций с платиновыми изделиями через Шанхайскую золотую биржу (Shanghai Gold Exchange) увеличился на 87% в годовом исчислении до 18,0 т в 3-ем квартале 2021 г., приведя к росту на 39% в годовом выражении, до 46,9 тонн, за первые три квартала. Этот рост частично объясняется реализацией планов производителей стекловолокна по расширению производства и увеличением запасов, но в целом основной движущей силой торговых потоков являются спекулятивные покупки.

Согласно исследованию, данные таможни Китая показали, что чистый импорт платины в третьем квартале 2021 года также увеличился на 67% в годовом исчислении, до 31,9 тонны, что привело к увеличению на 32%, до 85,1 тонны, за первые три квартала. Чистый объем импорта платины в Гонконг, свидетельствующий о неофициальном импорте для ювелирных изделий, снизился на 21% в годовом выражении, до 4,8 тонны, в третьем квартале 2021 года, но все же увеличился на 239%, до 10,1 тонны, за первые три квартала.

Продажи изделий из платины снизились на 37% в годовом исчислении в 3-ем квартале на фоне V-образного восстановления в 3-ем квартале 2020 г. (+ 13% в годовом выражении), опережая другие категории, такие как золото (-25% в годовом выражении в 3-ем квартале 2020 г.). Это привело к сокращению производства на 16% в годовом выражении за первые три квартала 2021 года.

На ювелирном рынке Китая рост продаж в третьем квартале 2021 года замедлился из-за спорадических вспышек пандемии COVID-19 и продолжающегося ослабления экономики. Объем продаж платины розничными партнерами PGI снизился на 22% в годовом исчислении в 3-ем квартале 2021 г., что привело к снижению на 2% в годовом выражении в первых трех кварталах 2021 г. Показатели компаний, не являющихся партнерами PGI, были значительно хуже. Брендовые платиновые коллекции принесли потребителям новизну и превзошли по показателям продукцию массового производства.

Несмотря на общую низкую эффективность, рекламная деятельность по брендированным коллекциям продемонстрировала большое влияние хорошего дизайна и продвижения в обеспечении положительных результатов для множества партнеров в третьем квартале.

Изделия из чистой платины упали на 40% в годовом выражении в третьем квартале, поскольку популярность золота сузила пространство для платины. По сравнению с августом, объем продаж изделий из чистой платины в сентябре повысился на 33% несмотря на то, что он все еще оставался ниже уровня сентября 2020 года, когда платина быстро восстановилась. Большее предпочтение продуктов, сохраняющих стоимость, привело к росту спроса на золотые украшения в дополнение к относительно низкой цене на золото, а переход на ценообразование на основе веса для премиальных товаров из золота еще больше стимулировал спрос, что привело к снижению доли кошельков для других категорий, включая платину и изделия с драгоценными камнями.

Рынок ювелирных украшений с драгоценными камнями также пострадал: производство платиновых ювелирных изделий с драгоценными камнями снизилось на 13% в годовом выражении. Предпочтение отдавалось крупным бриллиантам из-за сохранения их стоимости. Большинство производителей ювелирных украшений с драгоценными камнями неохотно делают запасы готовой продукции, а производство платиновых ювелирных изделий с драгоценными камнями пострадало из-за увеличения срока изготовления.

Объем продаж платиновых ювелирных изделий у стратегических партнеров PGI в 3-ем квартале 2021 года по сравнению с 3-им кварталом 2020 года вырос на 55-60% в годовом выражении, что было обусловлено несколькими факторами. Рост превышает низкую базу, наблюдавшуюся в третьем квартале 2020 года, когда большинство рынков были в основном закрыты и бизнес был ограничен, поскольку восстановление еще не началось в прошлом году. Хотя рынок открылся в июне, чтобы сохранить весь третий квартал, некоторые покупки свадебных украшений были сделаны в третьем квартале на фоне потенциальной третьей волны в четвертом квартале.

Стратегия PGI по ускорению восстановления рынка в начале третьего квартала с помощью маркетинговых программ для Platinum Days of Love (Платиновых дней любви) и Platinum Evara придала импульс за счет привлечения потребителей в магазины. У стратегических партнеров наблюдалось более быстрое восстановление продаж платины благодаря программам конверсии, проводимым PGI.

Рекламные акции PGI, проводимые отдельными розничными продавцами во время Дня Святого Валентина в Китае, праздника середины осени и выездных презентаций, обеспечили двузначный или трехзначный рост продаж платиновых ювелирных изделий. Стратегические партнеры продолжили запускать платиновые коллекции и товары, ориентированные на молодых потребителей.

Производители продвигали мужские изделия более тяжелого дизайна и украшения дизайна «унисекс», чтобы возместить потерю объема из-за производства более легких изделий.

PGI выпустила широкий спектр новых дизайнов под тремя платиновыми брендами (55%-60%), а ведущие производители представили более 2 000 новых продуктов.

ИНДИЯ: Экономика Индии переживает V-образный подъем из-за пандемии, ограничений цепочки поставок и локдауна в первом полугодии, но розничные продажи оставались высокими. Бизнес восстановился, особенно в секторе золота, благодаря снижению цен на этот драгоценный металл. Продажи платиновых ювелирных изделий от стратегических партнеров PGI и деловых партнеров PGI, измеряемые двузначными цифрами, показали заметный рост, обусловленный ранним ростом продаж после стабильного первого полугодия.

Потребительское доверие в Индии, определяемое Резервным банком (Reserve Bank), в третьем квартале выросло. Индекс текущей ситуации в сентябре улучшился до 57,7, что отражает лучшее отношение к общей экономической ситуации, занятости, доходам и расходам домохозяйств. Индекс будущих ожиданий также показал аналогичную положительную тенденцию, чему способствовал более высокий оптимизм в отношении перспектив на год вперед.

Согласно исследованию, Индия значительно расширила свою программу вакцинации и по состоянию на 1 октября 2021 года ввела более 896 млн доз вакцины. 70% взрослого населения Индии получили первую дозу, а 25% полностью вакцинированы по состоянию на 4 октября 2021 года.

Поскольку большинство ограничений было ослаблено в штатах во время праздничного и свадебного сезона в 4-ом квартале, правительство и Индийский совет медицинских исследований (Indian Council of Medical Research, ICMR) предупредили людей, чтобы они не теряли бдительность из-за угрозы возможной третьей волны. После сбоя во втором квартале, вызванного интенсивной второй волной COVID-19, экономика Индии начала устойчивое восстановление в третьем квартале, чему способствовало сокращение числа новых случаев заражения, и это привело к открытию рынков по всей стране.

ВВП Индии в третьем квартале вырос на 8,4% в годовом исчислении по сравнению с сокращением на 7,4% в годовом выражении год назад. Это медленнее, чем рост на 20,1% в годовом выражении во втором квартале. Инвестиции оставались ключевым драйвером роста, однако расходы на частное потребление по-прежнему отставали. Это привело к росту на 13,7% в годовом выражении в первом полугодии 2021-2022 финансового года, и главный экономический советник Министерства финансов прогнозирует двузначный рост на весь финансовый год (апрель 2021 - март 2022).

Всемирный банк (World Bank) в своем последнем прогнозе ожидает роста ВВП Индии на 8,3% в текущем финансовом году, в то время как Резервный банк Индии дал прогноз роста ВВП на 9,5%. Уровень безработицы в Индии также постепенно восстановился в сентябре до 6,9% по сравнению с маем 2021 года, когда он составлял 11,9%, согласно данным Центра мониторинга индийской экономики (Centre for Monitoring Indian Economy Survey). Активизация цепочки поставок и производственной деятельности привела к тому, что индекс национальной ассоциации менеджеров по закупкам (purchase managers index, PMI) для обрабатывающей промышленности улучшился до 53,8 в третьем квартале 2021 года по сравнению с 51,5 во втором квартале 2021 года, и любой показатель выше 50 указывает на рост. Общий сбор налога на товары и услуги (GST) достиг пика за пять месяцев в сентябре 2021 года. Согласно правительственным данным, сборы GST оставались выше $13,62 млрд во всех трех месяцах третьего квартала 2021 года.

После второй волны COVID-19 желание индийцев тратить на драгоценные изделия резко выросло, а бренды изделий из платины находятся на подъеме.

ЯПОНИЯ: Продажи платиновых украшений выросли незначительно. Индекс потребительского доверия в Японии упал в августе до 36,7 на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения COVID-19. Пик новых случаев заболевания пришелся на конец августа, когда стал распространяться дельта-штамм, но к концу октября их количество снизилось.

Розничные продажи в Японии застопорились в третьем квартале, снизившись второй месяц подряд в сентябре (-0,5% в годовом выражении), после чего последовало падение на 3,2% в годовом выражении, поскольку потребители ограничили свои расходы на фоне опасений по поводу более длительного, чем ожидалось, периода пандемии. Третий квартал был худшим в 2021 году, поскольку на него повлияло резкое увеличение числа случаев после сильного отскока во втором квартале. В течение 202 дней из 273 в 2021 году действовало «чрезвычайно положение», включая весь третий квартал, и оно было окончательно отменено с 1 октября 2021 года.

Продажи платины обусловлены товарами типа активов и предложениями новых товаров, которые, как ожидается, вырастут после окончания чрезвычайного положения. Коллекция «Platinum Woman», ориентированная на молодых потребителей, приветствовала нового представителя бренда и еще одного ритейлера, предлагающего новые товары. Перспективы в отношении спроса на платиновые ювелирные изделия в 4-ом квартале оптимистичные, особенно с учетом предложения новых товаров незадолго до сезона рождественских продаж.

Продажи в третьем квартале выросли на 2,4% в стоимостном выражении, на 1,1% по количеству проданных изделий и на 1,3% по средней цене по сравнению с тем же периодом прошлого года, но еще не вернулись к до-ковидным уровням. Несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры, в третьем квартале трафик потребителей увеличился, и розничные торговцы привыкли к работе в обстановке «сосуществования с COVID». В условиях ограниченных расходов на путешествия и посещение ресторанов, состоятельные люди продолжали поддерживать продажи, сохраняя свое желание приобретать дорогостоящие ювелирные украшения.

На рынке выросла средняя цена за единицу свадебных ювелирных украшений, но объем продаж остался на том же уровне. Платина потенциально может выиграть от этой тенденции.

Реальный ВВП Японии сократился на 0,8% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, или на 3% в годовом исчислении, что ниже ожиданий на фоне ухудшения ситуации с распространением COVID-19 с прошлого года. В годовом выражении ВВП вырос на 1,4% по сравнению с низкой базой прошлого года.

Среди партнеров PGI платина продолжает свой впечатляющий двузначный рост, и все они ожидают хороших результатов по итогам года не только по сравнению с 2020 годом, но и по сравнению с 2019 годом. Для многих в отрасли этот год был «знаменательным», и настроения были исключительно позитивными.

Продажи платиновых ювелирных изделий у основных партнеров PGI USA по развитию бизнеса росли пятый квартал подряд почти на 20%. Объемы платины в унциях выросли более чем на 30%, поскольку ритейлеры начали наращивать запасы для предстоящего сезона праздничных продаж. В третьем квартале продажи платиновых оправ увеличились более чем на 20% в годовом выражении, что свидетельствует о большей привлекательности платины для ювелирных изделий с бриллиантами и драгоценными камнями.

Бренд ювелирных изделий с драгоценными камнями, входящий в PGI USA, сообщил, что продажи за первые девять месяцев 2021 года почти совпали с объемом продаж за весь 2020 год. Компания продолжила расширять свой сбыт в крупных сетях, универмагах и через независимых розничных продавцов.

PGI дает очень позитивный прогноз в отношении бизнеса платиновых ювелирных изделий на 4-ый квартал и на весь 2022 год. Настроения среди независимых ритейлеров и производителей ювелирных изделий были положительными. У них устойчивые балансовые отчеты, поскольку они сократили устаревшие складские запасы, пока были закрыты во время пандемии, и более активно взаимодействуют с потребителями с помощью обновленной многоканальной стратегии. Наиболее распространенной проблемой сейчас является удержание и привлечение рабочих, особенно опытных мастеров-ювелиров.

Средние ожидаемые расходы на самостоятельную закупку ювелирных изделий, не связанных со свадебными украшениями, увеличились на всех четырех рынках, при этом рост выражался двузначными числами в Японии, Китае и Индии, а в США - на 6%. Расходы на другие категории также увеличились, особенно в Японии и Китае, в то время как в Индии и США рост был небольшим. Между тем, самостоятельные расходы на свадебные ювелирные украшения для большинства рынков, по оценкам, будут выше, чем в третьем квартале 2020 года, при этом Китай лидирует с ростом на 21%, за ним следуют Индия (+ 10%) и США (+ 4%).

Миллениалы и потребители из числа поколения Z являются движущей силой будущих покупок. Согласно исследованию, молодые потребители, такие как миллениалы и представители поколения Z, будут движущей силой на рынке драгоценных ювелирных изделий не только потому, что они являются основными потребителями свадебных украшений.

Платина привлекла больше внимания со стороны молодых потребителей на многих рынках. Большее предпочтение платине отдают в Китае и США, а наибольшее предпочтение платине продолжали отдавать японцы. Повышенное предпочтение платине в основном наблюдается в отношении помолвочных и свадебных колец.

Предпочтение платиновым помолвочным и свадебным кольцам преобладало среди японских женщин в возрасте 18-30 лет в третьем квартале 2021 года, что больше по сравнению с менее чем 70% в предыдущие три квартала - до 90% и 75% соответственно. Китайские женщины той же возрастной группы также заявили о росте предпочтения, отдаваемого платиновым свадебным и помолвочным кольцам, по сравнению с последними тремя кварталами.

В рамках перекрестного рыночного исследования было опрошено 2 000 покупателей и владельцев ювелирных украшений в возрасте от 18 до 65 лет на четырех ключевых рынках PGI - в Китае, Индии, Японии и США, которые купили или планируют купить драгоценные ювелирные украшения. Результаты показывают, что настроения потребителей в отношении ювелирных украшений, не связанных с свадебными украшениями, остаются высокими в Китае, Индии и США, а Индия продемонстрировала хорошее восстановление в третьем квартале. Помимо Японии, в целом положительно относятся к драгоценным ювелирным украшениям.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished