Цельнометаллическая оболочка российского туризма

Стоимость поворота России от добычи полезных ископаемых к освоению своих огромных территорий как туристических направлений превышает $30 млрд, и это привлекает внимание.

Как сообщило агентство Bloomberg на прошлой неделе, в настоящее время осуществляется более 600 крупных проектов в области развития на Дальнем Востоке, в северных и арктических регионах России, финансирование которых осуществляется некоторыми из самых богатых людей и компаний в стране, состояния которых основаны на сырьевых товарах и их добыче. Правительство России рассматривает это как серьезный политический толчок, осуществляемый для того, чтобы направить существенно больший объем средств на развитие инфраструктуры в отдаленных районах страны, сократить отток населения в более развитые регионы, такие как Москва, С. Петербург и другие городские конгломераты. Эта политика также совпадает с интересами промышленников, поскольку является надежным средством удержания персонала в районах их деятельности, часто в изолированных и не очень развитых небольших городах и поселках.

По данным Bloomberg, российские миллиардеры и их компании прислушиваются к призыву правительства выделить около $31 млрд на десять лет для создания инфраструктуры и транспортных сетей, дорог, аэропортов, курортов, отелей и туристических достопримечательностей с целью привлечения туристов в регионы, в том числе в Сибирский регион российского Севера. План переориентации структуры экономики России, объявленный как «решающий», демонстрирует высокую степень совпадения бизнес-целей и интересов самых богатых предпринимателей страны с основными приоритетами деятельности правительства.

Два таких примера включают отдаленный полуостров Камчатка протяженностью 780 миль на Дальнем Востоке России, где плотность населения является одной из самых низких на Земле (6 квадратных миль на человека) и где находится много кратеров, ледников, вулканов, термальных источников, бурлящих гейзеров, больших бурых медведей и богатая уникальная флора и фауна. На западной границе страны с Финляндией и Норвегией находятся нетронутые снежные поля и глубокие моря с богатой морской фауной. По словам главы государственной туристической корпорации Сергея Суханова, которые приводит Bloomberg, бόльшая часть из примерно 600 реализуемых проектов развития будет финансироваться частным сектором страны.

Старейшая российская частная инвестиционная компания «Интеррос», возглавляемая Владимиром Потаниным, только что объявила о переносе своей кипрской холдинговой компании на остров Русский рядом с Владивостоком на российском Дальнем Востоке, где введен особый режим для офшорных компаний, желающих вернуться в Россию (Специальный административный район, САР). Как резидент САР, «Интеррос Капитал» будет реализовывать инвестиционные проекты этой группы компаний в Дальневосточном федеральном округе, в том числе новый курорт «Парк «Три вулкана», предназначенный для развития экологического туризма на Камчатке, и венчурный фонд «Восход», который будет инвестировать в высокотехнологичные проекты и стартапы.

Владимир Потанин, президент «Интерроса», сказал: «Как старейшая частная инвестиционная компания в стране, мы приветствуем тот факт, что в России созданы подходящие условия для ведения бизнеса, которые снимают необходимость использования офшорных компаний. Регистрация в Специальном административном районе на острове Русский позволит «Интерросу» более эффективно управлять внутренними инвестициями, в том числе в Дальневосточном и Арктическом регионах».

«Развитие туризма может создать мощную точку экономического и социального роста в регионах, - сказал Суханов, добавив, что федеральное правительство предоставит значительную часть столь необходимых инвестиций в инфраструктуру, а региональные власти могут также вложить небольшую часть средств. - Это означает десятки тысяч новых рабочих мест, сотни миллиардов рублей поступлений в бюджет от сферы гостеприимства, а также рост новых средних и малых компаний».

Туризм, на долю которого приходится всего лишь 4% ВВП России, может вырасти до 10% к 2035 году, сказала Татьяна Караваева, вице-президент поддерживаемого государством Центра стратегических разработок. Правительство нацелено на развитие туристического рынка в объеме 16,3 триллиона рублей к 2035 году с 3,16 триллиона в 2019 году. «Туризм - это новые рабочие места, - сказала Караваева. - Он положительно сказывается на доходах предпринимателей и налоговых поступлениях в региональный и городской бюджеты».

«Норильский никель» Владимира Потанина стремится создать особую социальную и культурную среду на севере Красноярского края, чтобы люди хотели там оставаться, отмечает Bloomberg. Для этого компания разрабатывает туристический проект на плато Путорана - объекте наследия ЮНЕСКО с его озерами, реками, каньонами и оленями. «Норильский никель» планирует вложить около $270 млн в проект «Затундра», построив туристическую деревню для любителей природы. В Мурманской области, где у компании есть второй крупный производственный кластер, она планирует вложить около 28 млрд рублей в создание туристической деревни. Начало строительства намечено на 2023 год. Кроме того, компании Потанина планируют осуществить еще один утвержденный государством проект на сумму более $1 млрд в Сочи, а также проект стоимостью полмиллиарда долларов на Камчатке в «Парке «Три вулкана» - с геотермальными отелями, горнолыжной инфраструктурой и трассами. Общая черта, лежащая в основе всех этих девелоперских проектов Потанина, - их выдающееся положение в области устойчивого туризма, что является относительной новинкой, подхваченной и разработанной его инвестиционной компанией «Интеррос».

Помимо Потанина, есть и другие люди, которые предпринимают шаги по развитию туризма в чрезвычайно слаборазвитых и удаленных районах страны, охватывающей 11 часовых поясов. Так, семья миллиардера Андрея Гурьева, владеющая компанией «ФосАгро» по производству удобрений, инвестирует свыше $500 млн в развитие туризма в г. Кировске Мурманской области. Там компания развивает новый горнолыжный курорт «Большой Вудъявр».

Крупнейшая нефтехимическая компания «Сибур», основным акционером которой является миллиардер Леонид Михельсон, инвестировала в развитие г. Тобольска, который раньше был столицей Сибири. Его компания вкладывает более $256 млн в строительство нового аэропорта и взлетно-посадочной полосы. «Это должно помочь нам раскрыть впечатляющий туристический потенциал города. Важно не только платить налоги и создавать рабочие места, но и поддерживать устойчивый рост в регионах, в которых мы работаем», - сказала Марина Медведева, член правления «Сибура».

Российская холдинговая компания «Аэропорты Регионов», контролируемая компанией «Ренова» Виктора Вексельберга, модернизирует аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском стоимостью $240 млн. «Мы заинтересованы в развитии Камчатки. Я люблю Камчатку. Ее нужно защищать и продвигать правильно и в соответствии с лучшими стандартами», - сказал Виктор Вексельберг в интервью информационному агентству. Дизайнер, нанятый для проектирования аэропорта, - тот же самый, который создал дизайн роскошной квартиры-студии Канье Уэста (Kanye West) на Манхэттене: итальянский архитектор Клаудио Сильвестрин (Claudio Silvestrin).

Хотя экономический климат по-прежнему находится в противоречии с глобальным климатом, становится совершенно очевидно, что некоторые из самых богатых людей России уделяют ему пристальное внимание и принимают меры.

Владимир Малахов, Rough&Polished