«Правда редко бывает чистой и никогда не бывает простой» (Оскар Уайльд). Как Россия и Украина оказались в нынешней ситуации, ... но никто не хочет об этом говорить

Автор: Ричард Четвоуд (Richard Chetwode)

Как гласит легенда, в январе 1897 года Уильям Рэндольф Хёрст (William Randolph Hearst) отправил телеграмму художнику Фредерику Ремингтону (Frederic Remington) в Гавану:… «Пожалуйста, оставайтесь [на Кубе]. Вы поставляете картины, а я поставлю войну!». Сегодня почти в каждой газете можно увидеть спутниковые снимки десятков тысяч российских военнослужащих, находящихся на границе с Украиной; молитесь богу, чтобы у нас не было полномасштабной войны, хотя, по правде говоря, молодые украинские солдаты гибнут каждый день. Существует мнение о лицемерии, авторитаризме, запугивании и военной агрессии… России, - так что вина явно лежит на России. Но вот появляется важный вопрос,… - а что, если все не так однозначно; что, если мы зациклены только на своей версии? Что, если мы настолько убеждены в правильности своей позиции, что отказываемся признать, что мы тоже можем быть основной частью проблемы. Что в течение двадцати лет, глядя на мир только нашими глазами, из-за высокомерия и самоуспокоенности, Запад почти на каждом шагу не только полностью игнорировал стратегические интересы России, но и неуклонно загонял Россию в угол, не допуская оправдания или поддержки действий России каким-либо образом,… это история, которую нужно рассказать, потому что от этого в большой мере зависит то, почему мы находимся в такой ситуации сегодня.

Тридцать лет назад, когда Советский Союз вывел свои войска из Восточной Европы, лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и НАТО пообещали,… что НАТО никогда не будет распространяться дальше на Восток!

Если вернуться на тридцать лет назад, - падение Берлинской стены, воссоединение Германии и обретение свободы странами бывшего советского блока в Восточной Европе. Замечательно! За исключением того, что ничего этого не могло бы произойти без согласия лидера Советского Союза, реформатора Михаила Горбачева, который отдал приказ о выводе советских войск. Горбачев попросил взамен только одно, - чтобы учитывались исторические и нынешние интересы Советского Союза в области безопасности, чтобы НАТО никогда не распространялась на восток от Германии. Госсекретарь США Джим Бейкер (Jim Baker) заверил его: «Ни пяди нынешней военной юрисдикции НАТО не распространится в восточном направлении1»; слова, повторенные, в частности, президентом США Джорджем Бушем-старшим, министром иностранных дел Западной Германии Гансом-Дитрихом Геншером и канцлером Германии Гельмутом Колем, президентом Франции Франсуа Миттераном, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер (и ее преемником Джоном Мейджором), а также министром иностранных дел Великобритании Дугласом Хёрдом (Douglas Hurd) и генеральным секретарем НАТО. Кажется, лучше не бывает.

Украина передает свое ядерное оружие с гарантией от России, США и Великобритании уважать ее границы и суверенитет.

Между тем, в конце 1991 года народ Украины подавляющим большинством проголосовал за независимость и, добиваясь международного признания и экономической помощи (со стороны Соединенных Штатов), правительство первоначально согласилось вернуть свой ядерный арсенал России2. Затем они уклонились от сдачи всего арсенала, требуя гарантий безопасности от Соединенных Штатов и России, компенсации стоимости обогащенного урана и экономической помощи. Только в 1994 году на переговорах между Украиной и Россией при посредничестве США три стороны наконец достигли соглашения3, а в конце того же года Соединенные Штаты, Россия и Великобритания подписали Будапештский меморандум (Budapest Memorandum)4, дающий гарантии не создавать угрозы или применять силу против территории и независимости Украины и обещание уважать ее суверенитет и границы.

Это была хорошая новость для всего мира. Советский Союз (который вскоре стал Российской Федерацией) больше не был врагом, с которым НАТО сталкивалась 40 лет, и ни одно новое нестабильное государство из числа бывшего Советского Союза не имело ядерного оружия. Справедливо сказать, что с момента избрания Горбачева в 1985 году по 2007 год практически невозможно найти действия, предпринятые СССР и Российской Федерацией, которые можно было бы истолковать как враждебные Западу. Когда и как все пошло не так?

По мере приближения нового тысячелетия и при активной поддержке США Польша, Чешская Республика и Венгрия вступают в НАТО. НАТО действительно стала распространяться на восток.

Может быть, 1992 год - подходщее время для начала; заместитель министра обороны США по вопросам политики Пол Вулфовиц (Paul Wolfowitz)5 написал аналитический доклад (позже известный как доктрина Вулфовица (Wolfowitz Doctrine)), в котором обсуждалась будущая роль Америки в мире после распада Советского Союза и победы в войне в Персидском заливе, состоявшейся в 1991 году. Его идея такова: США никогда больше не должны позволять какой-либо другой стране конкурировать с их положением единственной сверхдержавы, «мы должны поддерживать механизм для сдерживания потенциальных конкурентов даже от стремления к тому, чтобы занять бόльшую региональную или глобальную роль». Он также выступал за политику односторонних действий и превентивных ударов везде, где может возникнуть угроза или происходит продвижение интересов США. Но на данный момент новый президент США Билл Клинтон был больше сосредоточен на своей внутренней повестке дня... до кампании по переизбранию 1996 года, когда его обвинили в слабости во внешней политике и поддержке НАТО, а Клинтон в ответ призвал НАТО расширить полноправное членство на ряд стран Восточной Европы, состоявших в бывшем советском блоке. Внезапно эти важные обещания, данные России, перестали быть удобными. С Россией, конечно, не консультировались,… во всяком случае, к этому времени она превратилась в незначительное государство,… в 1999 году Польша, Венгрия и Чехия присоединились к НАТО. НАТО начала продвигаться на восток.

Россия надеется наладить партнерство с Западом, в то время как Соединенные Штаты приступают к разработке новой системы противоракетной обороны и разрывают Договор по противоракетной обороне 1972 года.

В следующем году в России произошли кардинальные изменения… в лучшую сторону. Президентом был избран Владимир Путин, и он буквально вытащил страну из экономического затяжного кризиса и перевернул страну. Он хотел быть ближе к Европе,… заявляя,… «Россия - часть европейской культуры. И я не могу представить свою страну изолированной от Европы и того, что мы часто называем цивилизованным миром», и он также ясно дал понять, что стремится присоединиться к НАТО, «если и когда взгляды России будут приняты во внимание как взгляды равноправного партнера6».… по сути, «давайте вместе бороться с плохими парнями как партнеры». Такое приглашение так и не пришло.

Президент США Джордж Буш приложил большие усилия, чтобы построить личную дружбу с новым президентом России, но в некотором смысле его внешняя политика, которую можно кратко охарактеризовать как «наказать врагов и вознаградить друзей», была опасно упрощенной. Перефразируя министра иностранных дел Великобритании XIX века лорда Палмерстона (Palmerston), «у страны нет друзей, у нее есть только интересы7». В мае 2001 года президент Буш объявил о создании стратегической ракетной системы в континентальной части Соединенных Штатов для защиты Америки от удара баллистических ракет8. Он лично заверил президента Путина, что речь идет об Иране; теперь Россия была другом Америки, а не ее врагом. К сожалению, здесь была ловушка; чтобы добиться этого, США должны были выйти из Договора по противоракетной обороне 1972 года, который не позволял одной из сторон строить оборонительную систему, которая позволила бы им безнаказанно атаковать другую, - в течение 30 лет это было краеугольным камнем стратегической стабильности. Правительство России было глубоко недовольно и предупредило,... что «… необходимость сохранения Договора по ПРО является категорической и неизменной9», но не желая портить очень хорошие отношения с США из-за системы, которой так привержен Буш, - и это было все еще лишь концептуально, - Путину пришлось принять это как свершившийся факт10.

Россия предлагает беспрецедентную помощь НАТО после 11 сентября. Европа отвергает президента Путина, и все больше стран бывшего советского блока присоединяются к НАТО.

Шесть месяцев спустя именно Владимир Путин был первым международным лидером, который позвонил президенту США и предложил поддержку после террористических атак 11 сентября…. «Россия не понаслышке знает, что такое террор. И поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа, и, обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами11». Спустя несколько дней Путин сделал беспрецедентный шаг и активно поддержал американскую войну с террором: поделился разведданными, открыл российское воздушное пространство для гуманитарных полетов12 и скоординировал действия с бывшими советскими республиками Средней Азии, чтобы позволить иностранным войскам (НАТО) использовать свои базы для вторжения в Афганистан, что исторически было неслыханным сотрудничеством.

Если не считать того, что в ноябре 2002 года Джордж Буш предложил еще семи странам бывшего советского блока начать переговоры, направленные на их присоединение к альянсу НАТО. Затем в марте 2003 года США вторглись в Ирак, являвшийся давним союзником России, чтобы избавить страну от несуществующего оружия массового уничтожения и «освободить» ее народ. Президент Путин (вместе с президентом Франции Шираком и канцлером Германии Шредером) утверждал, что вторжение было незаконным, но именно Франция, а не Россия пригрозила наложить вето на любую дальнейшую резолюцию ООН, разрешающую войну. Сам Путин не предпринял никаких дальнейших действий, но можно предположить, что он, должно быть, начал сомневаться в том, что внешнеполитические мотивы Буша имеют какое-либо отношение к соблюдению международного права. Стоит отметить, что администрация Буша состояла в большой степени из неоконсерваторов и воинов холодной войны.

В середине 2004 года президент Путин попросил лидеров Европы открыть свои границы для россиян, не в последнюю очередь потому, что у Калининграда, российского анклава, сухопутные границы были с Польшей и Литвой, которые только что присоединились к Европейскому союзу. Ссылаясь на проблемы России с преступностью и нелегальной иммиграцией в качестве своих основных проблем, Европа ответила «НЕТ». Казалось, что Европа желает интегрировать Россию в Европу экономически и политически,… но что касается каких-либо шансов на предоставление преимуществ в отношении членства13?… Забудьте об этом! В том же году к НАТО присоединились Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения, что привело к дальнейшей изоляции Калининграда. У любого русского это вызывало больше, чем недоумение. Им сказали, что НАТО не пойдет на Восток,… а она пошла, хотя советского блока, для борьбы с которым была создана НАТО, больше не существовало. Более того, какое отношение имело расширение НАТО до границ России к борьбе с терроризмом и борьбе с ядерными государствами-изгоями?

Проамериканские революции в Грузии и на Украине, и Россия начинает чувствовать все бόльшую угрозу

Затем, ближе к концу того же года, «революция роз» в Грузии и последующая «оранжевая революция» на Украине привели к власти прозападные правительства на самой границе России. В обеих странах не было секретом, что организации, поддерживаемые США, активно поддерживали антироссийскую (и продемократическую) сторону. Для США это была поддержка демократии,... для России это была активная политика США по окружению России проамериканскими странами в ее традиционной сфере влияния.

К 2006 году должно было стать еще более очевидным, что Буш заинтересован в разрешении катастрофической ситуации в Ираке, борьбе с терроризмом, противодействии ядерным государствам, угрожающим международной безопасности, и в поощрении распространения демократии; интересы России, за исключением тех случаев, когда они совпадали с интересами Буша, не имели значения. Поэтому на саммите G7 в Москве Путин шутливо ответил Бушу: «Мы не хотим, чтобы у нас была такая же демократия, как в Ираке!14»

Президент Путин предупреждает Запад об угрозе интересам России. Президент Буш объявляет, что новая система противоракетной обороны также накроет Европу, и игнорирует озабоченности России.

В феврале 2007 года в Мюнхене Путину, казалось, надоело. Он предупредил о последствиях действий Америки: «[Вся система права одного государства, прежде всего, конечно,] Соединенных Штатов во всех отношениях перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере, - навязывается другим странам... Кому это понравится? В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности… И это крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть: никто не чувствует себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за международным правом как за каменной стеной».

А что касается новой ракетной системы… «Баланс будет абсолютно нарушен и… у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности 15». Он добавил, что у России теперь нет другого выбора, кроме как разработать новую систему вооружений для противодействия ей. Началась новая гонка вооружений.

Реакция США? Заявление о том, что новая противоракетная оборона теперь будет развернута также и в Восточной Европе... для защиты от нападения со стороны Ирана,... конечно. Разъяренная Россия приступила к разработке новых ракет для противодействия новой системе обороны США. Недовольство Путина было очевидным... «У некоторых участников международного общения возникло желание диктовать свою волю всем и вся, не сообразуя свои действия с нормами международного общения и права», но позиция Америки была пренебрежительной: «Мы хотим партнерство с Россией в 21-ом веке, но порой кажется, что Россия думает и ведет игру с нулевой суммой, как в другую эпоху», - ответила Кондолиза Райс (Condoleezza Rice)16.

Во время саммита «большой восьмерки» в начале июня президент Путин предложил создать альтернативную радиолокационную станцию ​​противоракетной обороны на существующей радиолокационной станции раннего предупреждения в Азербайджане, а не в Чешской Республике. Но радиолокационная станция в Азербайджане не могла использоваться для защиты Соединенных Штатов от нападения со стороны России - предложение было отклонено17.

Президент Путин понимает, что президент Буш никогда не хотел партнерских отношений, кроме как на своих условиях. Президент Буш призывает Грузию и Украину вступить в НАТО... На границах России вспыхивает гражданская война, Хорватия и Албания вступают в НАТО.

Возможно, именно в это время Путин осознал, что его односторонние попытки построить позитивные партнерские отношения с Западом были пустой тратой времени, и, вероятно, это также время, когда демократия в России начала умирать. Владимир Путин авторитарный? Да. Он демократ? Нет,... но дело не в этом; что бы вы ни думали о нем сегодня, помните, что в течение первых пяти (если не семи) лет пребывания у власти, когда он не был полностью против демократии (он также был невероятно популярен), он не просто спас Россию экономически и дал ее людям реальное будущее, он также протянул руку подлинной дружбы Западу. Эту руку сильно укусили . Ему сказали ввести больше демократии, но потребности России в безопасности полностью игнорировались, и во многих отношениях эта очень гордая и все еще очень могущественная страна рассматривалась как не имеющие значения граждане второго сорта. Россия хотела, чтобы Америка (главным образом) уважала Россию как партнера и разговаривала с Россией на равных; Америку это не интересовало. И вот чего мы достигли на настоящий момент,… и все началось.

В следующем году (2008) на встрече НАТО в Бухаресте18 было обещано членство19 Грузии и Украине в будущем (Буш «решительно поддержал» вступление Украины в НАТО, и он сказал, что России не будет позволено наложить вето на заявку на членство20). Буш также дал понять, что он не заинтересован в заключении сделки с Россией по спорной ракетной системе.

В августе продолжающиеся трения между полунезависимыми территориями Южной Осетии21 и Абхазией и Грузией переросли в войну, - в конфликт быстро была втянута Россия. Связанные события? В конце концов, почти наверняка это был «задний двор» России. В 2009 году Хорватия и Албания присоединились к НАТО…. По мнению Путина, НАТО превратилась в ничто иное, как во внешнеполитическое оружие правительства США22.

Россия убирает руку дружбы и сотрудничества… и заменяет ее стальным кулаком. Из Москвы поступает новое сообщение; если Запад не уважает наши интересы, тогда Запад научится нас бояться.

Новое сообщение пришло из Кремля; Запад проигнорировал попытки России быть другом и попрал то, что она считала очень важным, тогда, может быть, Западу придется прислушиваться, если они начнут бояться России - России, с которой пришлось иметь дело последующим президентам США. С этого момента нам известны обвинения (многие из них заслуженные, но некоторые необоснованные); отравления в Солсбери; продолжающаяся кибервойна и вмешательство в выборы. Так называемая Революция достоинства в соседней Украине с аннексией (пророссийски настроенного) Крыма и нарушением гарантии, данной Россией в 1994 году, уважать суверенитет и границы Украины, а затем с военной поддержкой (пророссийски настроенных) самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик на востоке Украины. Совсем недавно газовый кризис в ЕС, и теперь ее армии находятся на границе с Украиной, и мы сталкиваемся с вполне реальной угрозой войны.

В прошлом месяце американские конгрессмены Стив Коэн (Steve Cohen) и Джо Уилсон (Joe Wilson) представили резолюцию о непризнании президента Путина, «если автократ останется у власти» после истечения его нынешнего срока23. Серьезно?! Что ж, Стив и Джо, конечно, останутся в стороне, но их предложение соответствуют точке зрения Генри Киссинджера (Henry Kissinger):… «Для Запада демонизация Владимира Путина - это не политика; это подтверждение ее отсутствия 24».

Запад, который не в силах понять, что у России есть свои собственные интересы, свои потребности, надежды и страхи, загнал Россию в угол… и ожидает, что Россия выберет один из двух проигрышных вариантов. Может быть, небольшое понимание (примечание: понимание, а не слабость) поможет предотвратить катастрофу.

Вам не обязательно любить Владимира Путина или его политику, но более чем двадцать лет мы загоняли Россию в угол, и эту ситуацию, по крайней мере, отчасти мы сами создали. Если мы не сможем найти способ смягчить его опасения по поводу безопасности, либо он отступит, то есть мы заставим его отступить (маловероятно, если вы прочитали эту статью), либо он вторгнется и создаст новое пророссийское государство на востоке Украины, но он будет осознавать цену этого; т. е. мы сознательно делаем ему проигрышное предложение.

Запад совсем не доверяет президенту Путину, а президент Путин совсем не доверяет Западу, так что мирного решения больше не может быть. Но если кто-то хочет его найти, может оказаться полезным, если вы поймете, что у этой истории есть две стороны; и перестаньте относиться к России как к незначительной стране,... последствия будут только хуже. Удачи, президент Байден,... вам понадобится весь ваш опыт, чтобы решить эту проблему... в свою очередь.

Ричард Четвоуд - председатель правления Намибийской алмазодобывающей компании Trustco Resources, председатель Консультативного совета австралийской технологической компании Yourdiomnds.com и неисполнительный директор компании Roystonea Ltd, занимающейся недвижимостью, а также консультант нескольких алмазных (и других) компаний. Все мнения, изложенные в этой статье, его собственные.

