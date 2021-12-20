Розничные инвестиции в 2022 году: золото vs бриллианты

Инфляция в США побила многолетний рекорд – в ноябре текущего года индекс потребительских цен вырос на 6,8% в годовом выражении, обновив 30-летний максимум. Пытаясь противодействовать этой угрожающей тенденции, ФРС интенсифицировала реализацию программы сокращения количественного смягчения и обещает полностью прекратить вливание ликвидности в марте 2022 года, а не в июне, как планировалось ранее. Также ожидается, что процентная ставка по федеральным кредитным средствам в 2022 году будет поднята до 0,9% с текущего диапазона в 0% - 0,25%.



Обмеление потока дешевой ликвидности на фоне рекордной инфляции неизбежно приведет к серьезной турбулентности на фондовом рынке, причем многие сектора ждет серьезная просадка. Эти ожидания уже отразились в инсайдерских продажах: по данным Insider Score объем инсайдерских продаж в январе – ноябре 2021 года превысил результат 2020 года в 1,5 раза. Пока топ-менеджеры и мажоритарии крупнейших компаний энергично сбрасывают рекордные объемы акций, рядовые розничные инвесторы с возрастающим вниманием присматриваются к активам, теоретически позволяющим подстраховать риски потенциальных обвалов на рынках акций.

В первую очередь это, конечно, физическое золото – слитки и инвестиционные монеты. В текущем году граждане США купили свыше 90 тонн золота в слитках и монетах, что почти на 80% перекрыло результат прошлого года. В Китае и Индии продажи увеличились на 54% и 24% соответственно, в России – на 8%. Скромные аппетиты российских инвесторов отчасти объясняются 20% НДС на золотые слитки (на инвестиционные монеты НДС в России нет), в то время как, например, в Европе этот налог равен нулю. Впрочем, вполне возможно, что в 2022 году НДС на золотые слитки в России будет отменен, что усилит внимание российских инвесторов к физическому золоту. Пока же Россия удовлетворяет потребности инвесторов зарубежных, экспортируя почти все золото, производимое в стране: за три квартала текущего года экспорт золота превысил 240 тонн, а производство составило немногим более 250 тонн. Причем экспортеры российского золота освобождены от обязательств зачислять выручку на счета в российских банках.

В складывающихся условиях интерес инвесторов к золоту вполне объясним и оправдан. Вот график биржевых цен на золото за пятилетний период (по вертикали – стоимость тройской унции в долларах США):

Данные Bullion Rates

Более чем 50% рост актива за пять лет – вполне достойный результат, позволивший держателям инвестиционного физического золота не только компенсировать инфляцию, но и прилично заработать. К безусловным достоинствам данного актива относится дробность, т.е. возможность держать актив в достаточно мелких единицах и реализовать частями по мере необходимости (огромное преимущество по сравнению с недвижимостью) и практически идеальная ликвидность. Купить и продать инвестиционные золотые монеты и слитки, цена которых привязана к биржевой котировке золота, достаточно просто через специализированные лицензированные компании в любой цивилизованной стране. Спред между ценой покупки и продажи обычно варьируется в диапазоне 2%-5% и зависит от страны, где происходит сделка и актуального спроса на монеты определенных выпусков. Нередка ситуация, когда монета, например, выпуска пятилетней давности, может выкупаться сегодня по цене, превышающей текущие биржевые котировки на пару процентов. Налоговое законодательство, распространяемое на операции с физическим инвестиционным золотом, отличается в разных странах, но в целом носит скорее поощрительный для розничного инвестора характер. В России, например, инвесторы державшие инвестиционные монеты более трех лет, освобождаются от уплаты подоходного налога при их продаже, в США не облагается налогом прибыль при продажах популярных инвестиционных монет «American Gold Eagle» (чеканятся из золота, добываемого исключительно на территории США), в Великобритании и ЕС нет НДС на золотые инвестиционные монеты и слитки и т.д.

В целом можно констатировать, что золотые инвестиционные монеты и слитки вряд ли могут служить удачным инструментом для краткосрочных спекуляций, но на горизонте в три - пять (и, разумеется, более) лет этот актив вполне способен подстраховать владельца от возможных огорчений, которые способен причинить фондовый рынок в нынешнем, очевидно, сильно перегретом состоянии.

Какие еще физические активы, кроме золота, способны помочь розничному инвестору хеджировать актуальные риски? Недвижимость? Слишком высокий порог входа, невозможность оперировать частями такого актива, достаточно сложные и не быстрые бюрократические процедуры при купле-продаже, затраты на содержание в виде налогов и оплаты коммунальных расходов, etc… Нет ли чего попроще, помобильнее? «Ну как же! Есть!», - воскликнет согласованный хор производителей и продавцов бриллиантов. – «Вот он – прекрасный инвестиционный актив! Просто мечта розничного инвестора!». Во всяком случае, на официальном сайте ведущего российского производителя сказано с подкупающей прямотой: «Бриллианты могут быть не только украшением, но и инвестицией, показывая высокий рост стоимости в долгосрочной перспективе и обеспечивая защиту сбережений от валютных и страновых рисков». Как раз то, что нам и нужно.

Посмотрим на график, отражающий динамику цен за пять лет на бриллианты КР57 весом в 3 карата, с цветом в диапазоне D – J и чистотой в диапазоне IF – SI2, т. е. на товар вполне инвестиционного класса (по вертикали – значения IDEX DIAMOND INDEX).

Данные www.idexonline.com

Увы, по сравнению с динамикой цен на золото, этот график выглядит не слишком впечатляюще. «Высокий рост стоимости» здесь явно не наблюдается. А что с ликвидностью? Купить неоправленный сертифицированный бриллиант – не проблема. А продать? Сегодня в Сети можно найти десятки компаний, любезно предлагающих выкуп бриллиантов у физических лиц «по самым высоким ценам, соответствующим текущим мировым», определенным на основании экспертизы, проведенной высококвалифицированными геммологами. Разумеется, каждый бриллиант индивидуален и экспертиза возможна только off-line. Но предварительную оценку можно получить по сертификату, например GIA.

Как мы можем заметить, здесь уже возникает некоторая проблема. В случае, когда вы продаете инвестиционную монету, на сайте специализированной компании вы всегда можете видеть цену ее продажи и цену покупки (соответственно и спред), привязанные к биржевым котировкам золота в режиме реального времени. И если ваша монета стандартного качества UNC не имеет видимых повреждений, которые могут быть предметом обсуждения и, соответственно, дисконта, то цена известна и механизм ее определения прозрачен. В случае же продажи бриллианта всегда необходима экспертная (т. е. субъективная) оценка, ибо единственная объективно измеряемая характеристика – вес. Проще говоря, при продаже инвестиционного золота от инвестора не требуется какой-либо специальной квалификации, а при продаже бриллианта она весьма желательна. Или же придется дополнительно потратиться на эксперта, которому инвестор доверяет.

Но, как показывает практика, дополнительные затраты на экспертизу – ничто, по сравнению с размером спреда, устанавливаемого компаниями, осуществляющими выкуп инвестиционных бриллиантов. Автор этих строк провел несложный эксперимент, который может быть легко повторен любым желающим. На сайте крупного российского продавца бриллиантов был выбран неоправленный бриллиант инвестиционного качества, имеющий сертификат GIA. По номеру этого сертификата на сайте GIA был получен pdf самого сертификата. Этот сертификат был разослан 11 компаниям, осуществляющим выкуп бриллиантов у физических лиц с предложением дать по данным сертификата предварительную оценку бриллианту, который (якобы) предлагался автором этим компаниям. Ответы были получены довольно оперативно – от 1 до 4 суток. Размер дисконта составил минус 30% - 70% (!) от цены продажи, установленной российским продавцом (средняя минус 49,8%). При спреде между ценой покупки и продажи в 50% и практически нулевом росте стоимости на горизонте в предыдущие пять лет можно говорить об инвестиционной привлекательности актива? Это риторический вопрос.

Так что в свете возможной грядущей турбулентности фондового рынка, розничному инвестору стоит вспомнить слова Дж. П. Моргана, сказанные еще в далеком 1912 году в Конгрессе США: «Что такое деньги, господа? Деньги – это золото. Все остальное – только кредит».

Сергей Горяинов, Rough&Polished