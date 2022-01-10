Встретит ли алмазный рынок препятствия на пути к рекордам?

Алмазный рынок, если судить по всем доступным нам индикаторам, вступает в праздничный сезон с недостаточными запасами на всех этапах создания стоимости, что вызвано сокращением предложения. Продажи ювелирных изделий остаются высокими, и первые данные о расходах американцев на День Благодарения позволяют смотреть с оптимизмом на рождественский период. Преградой в этом, казалось бы, неумолимом забеге к рекордам, может стать фактор низкой рентабельности огранки, обострившийся на фоне дефицита алмазного сырья и притормозившей цены бриллиантов. Рынок уже спотыкался об эту проблему несколько лет назад, правда, тогда картину дополнял спад продаж ювелирных изделий. Но сейчас итак уже двукратный отрыв в динамике роста алмазов и бриллиантов может усугубиться на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 в Южной Африке, порождающего перебои с поставками алмазов и риски ужесточения дефицита.

ДОБЫЧА И БАЛАНС РЫНКА

Предложение алмазного сырья остается ограниченным, не только из-за сокращения производства крупнейших поставщиков, закрытия малых добывающих компаний и общего истощения запасов, но и за счет ухудшения ассортимента у АЛРОСА и De Beers, пишет в своем обзоре «ВТБ Капитал».

Добыча алмазов упала на 15% в реальном стоимостном выражении с 2018 года, и рост спроса в этом году был покрыт запасами добывающих компаний, которые, похоже, сейчас исчерпаны. В среднесрочной перспективе может произойти некоторое восстановление объемов добычи «АЛРОСА» и De Beers, но общее истощение запасов и отсутствие новых крупных проектов могут ограничить рынок в ближайшем будущем.

«Поскольку мы не видим каких-либо значительных источников дополнительного предложения в ближайшие годы, только рост цен может привести рынок к равновесию», - считает «ВТБ Капитал». По мнению банка, ситуация с поставками алмазов в будущем году останется напряженной.

Добыча в 2021 году вырастет на 4% к уровню 2020 года, за счет того, что некоторые рудники, такие как канадские Renard и Ekati, а также трубка им. Гриба в России, нарастили объемы после снижения в прошлом году из-за пандемии, что отчасти компенсирует эффект от закрытия Argyle, пишет Ави Кравиц из Rapaport. АЛРОСА планирует увеличивать добычу на 1 млн карат ежегодно до 2026 года, запуская беднотоварные месторождения и возвращая к полной производительности россыпи. В тоже время, De Beers снижает свой производственный прогноз до 32 млн карат из-за продолжающихся операционных сложностей, вызванных COVID-19. Единственным крупным новым источником сырья в относительно близкой перспективе является проект Луаше в Анголе, который, судя по заявлениям министра минеральных ресурсов и нефти этой страны Диамантино Азеведу, в 2023 году может произвести около 5,7 млн карат алмазов, что составляет более половины добычи страны в 2020 году.

«Похоже, что с точки зрения объема добычи природных алмазов в каратах планка была снижена, и ожидается, что эти уровни сохранятся в краткосрочной и среднесрочной перспективе», - считает Кравиц.

Предложение алмазов сейчас на 25% ниже, чем до пандемии, и на 10% ниже, чем в начале 2010-х годов, когда рынок был близок к балансу, но с тех пор спрос на ювелирные изделия вырос на 25-30%, комментировал в конце ноября начальник управления АЛРОСА по корпоративным финансам Сергей Тахиев.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОДАЖ

Ограниченное предложение отражается торможением продаж. В сентябре-октябре продажи алмазного сырья замедлились, будучи на 10% ниже исторического среднего показателя для «АЛРОСА» и на обычном уровне для De Beers. Несмотря на высокий спрос со стороны midstream, продажи сдерживаются из-за низкого уровня запасов и ухудшения ассортимента в течение последних нескольких лет, считает «ВТБ Капитал».

De Beers в ходе девятого в этом году цикла продаж, прошедшего с 8 по 23 ноября, реализовала продукцию на общую сумму $430 млн, что на 13% ниже показателя предыдущего торгового цикла ($492 млн) и на 7% ниже показателя годичной давности. Спрос соответствовал ожиданиям, но на показатель повлияло сезонное закрытие гранильных фабрик в Индии во время фестиваля Дивали, заявил глава De Beers Брюс Кливер.

Продажи АЛРОСА в октябре ($308 млн) оказались на 7% ниже среднего исторического уровня для этого периода, хотя и были немногим ниже уровня годичной давности, когда торговая активность возвращалась после пандемии.

Причиной снижения выручки является отсутствие алмазов в необходимом рынку количестве, пояснил Тахиев. "Мы продали все запасы уже к концу второго квартала. И начиная с июня продавали с колес. Это сигнал того, что рынок очень сильный: клиенты готовы стоять и ждать, пока этот камень мы не выкопаем, не промоем и не отдадим его в руки", - сказал он. Беспокоясь за наличие сырья, клиенты активно авансируют будущие покупки.

РОСТ ЦЕН

Цены при этом растут. Индекс цены на алмазы с начала года вырос на 25%, в том числе в третьем квартале алмазы подорожали на 10%, достигнув уровня 2018 года. В октябре АЛРОСА вновь повысила цены - в среднем на 1%.

De Beers перед ноябрьским сайтом повысила цены на недорогие мелкие алмазы, сообщал в начале месяца Rapaport. Стоимость в самых дешевых категориях поднялась на несколько процентов. Спрос на них восстанавливается в последнюю очередь, но сейчас такие камни стали востребованы на фоне озабоченности ювелирных ритейлеров США наличием бриллиантов для украшений во время праздничного сезона, поясняло агентство.

Поскольку продажи ювелирных изделий стремительно растут, предложение сокращается, а запасы по всей цепочке создания стоимости остаются низкими, у индекса цен на алмазное сырье есть еще 30%-ный потенциал роста с уровней сентября, полагает «ВТБ Капитал». Возможен даже более значительный рост, в случае price squeeze в ходе сезонного цикла пополнения запасов в первом квартале 2022 года. Подобное случалось в 2012 – 2013 годах.

АЛРОСА считает логичным в 2022 году возврат средней цены реализации ювелирных алмазов к уровням 2013-2015 годов, когда она была в пределах $170-175 за карат, сказал Тахиев. Сейчас цена более чем на 25% ниже тех значений - по итогам 9 месяцев этого года она близка к $130 за карат.

В 2013-2015 годах рынок алмазов был сбалансирован, а средняя цена алмазов АЛРОСА была в пределах $170-175 за карат. Так как сейчас на рынке наблюдается острый дефицит, возвращение цены не было бы неожиданным, считает Тахиев. Если принимать во внимание накопленную с тех пор инфляцию, то "в реальном выражении цена должна быть под $200, минимум $180 за карат", сказал он.

"Но с учетом того, что есть дефицит, есть все шансы пробить и выше", - полагает представитель АЛРОСА. По его мнению, не сильно большое значение в этом смысле имеет изменение ассортимента, потому что "рынок нужно отсчитывать от того, сколько готов потребитель потратить на ювелирное изделие".

С сентября 2020 года было продано 180 млн карат алмазов, при производстве 110 млн карат, уточнил Тахиев. Дефицит стал новой реальностью, а балансировка рынка осуществляется в основном за счет цены. При этом рынок не реагирует на снижение предложения столь быстро, как в случае с газом и нефтью, отметил он.

Распространение в конце ноября нового варианта COVID-19 (Omicron) в Южной Африке и Ботсване, где расположены основные месторождения De Beers, дало ценам на алмазное сырье новый импульс. Как сообщает индийское издание Economic Times, реагируя на новости о новом штамме и вызванными им проблемами с поставками, цены на алмазы выросли на 5-10% за несколько дней.

Рост цен на алмазы в сочетании с возможными ограничениями со стороны предложения вызвал опасения среди огранщиков из Сурата и Мумбаи, которые получают заказы на бриллианты из США, Китая и Ближнего Востока. Индийские огранщики стали придерживать свои запасы, чтобы им не пришлось покупать алмазы по более высокой цене.

MIDSTREAM

Цены на бриллианты, по некоторым оценкам, покажут в этом году прирост в районе 12%, что довольно прилично само по себе, памятуя о прошлогоднем спаде, но кажется недостаточным на фоне 25%-ного роста индекса цены на алмазы только за 9 месяцев. Такая ситуация угрожает рентабельности огранщиков.

По данным Rapaport, некоторые гранильные компании Индии были вынуждены продлить время каникул на праздник Дивали до трех недель из-за высокой стоимости и ограниченной доступности алмазного сырья. «У отрасли был хороший год после трех лет турбулентности, но все ожидают, что следующий год будет очень неспокойным, если цены на алмазное сырье останутся на этих уровнях. Я думаю, что пройдет некоторое время, прежде чем цены на бриллианты начнут расти», - сказал Rapaport руководитель компании по производству бриллиантов.

При этом, у midstream, который претерпел массовое сокращение запасов за последние несколько лет, остается большой потенциал их пополнения, считает «ВТБ Капитал». Незначительное пополнение запасов midstream началось в сентябре перед фестивалем Дивали, когда импорт алмазного сырья вырос на 40% к 2020 году, хотя экспорт бриллиантов в целом не изменился.

Midstream не осуществлял значительных пополнений запасов после распродажи в 2018-19 годах во время кризиса ликвидности на этом рынке, когда банки отозвали кредитные линии у многих огранщиков и им потребовалось укрепление баланса, которое было достигнуто за счет избавления от излишков. В ювелирном ритейле в этом году самый низкий оборот за последние 7 лет, что частично вызвано переходом на e-commerce, в котором не требуется большой сток. Дальнейшее снижение запасов и в этом сегменте маловероятно, считает «ВТБ Капитал».

Midstream, как правило, отличается быстрой оборачиваемостью капитала, стремясь скорее реализовать продукцию ритейлерам и закупить сырье у поставщиков, поэтому не держит более-менее крупные запасы, пояснил Тахиев.

В октябре импорт алмазов в Индию, по данным GJEPC, повысился всего на 2% к данным прошлого года, составив $1,38 млрд, что может говорить о недостатке сырья после сильных закупок в предшествующие месяцы. Экспорт бриллиантов из Индии в октябре вырос до $2,56 млрд (на 45% к данным годичной давности), что стало рекордным уровнем с сентября 2017 года, что отражает предшествующий Дивали всплеск активности и сильный спрос ритейла перед праздниками в США.

ЮВЕЛИРНЫЙ РИТЕЙЛ

Мировой ювелирный рынок продолжает удивлять своим ростом, драйверами которого является мягкая денежно-кредитная политика и ограничение путешествий. АЛРОСА ожидает рекордного спроса на ювелирные изделия с бриллиантами в США и Китае в преддверии Рождества, Нового года (в том числе, китайского), а также Дня святого Валентина. Конечный спрос может превысить $90 млрд, что на 18% выше уровня предыдущего года.

Глобальные продажи ювелирных изделий, по оценке «ВТБ Капитала», вырастут более чем на 30% в 2021 году, причем в США рост превысит 50%. Хотя в 2022 году возможен некоторый спад, обусловленный тем, что на показатель в 2021 году повлиял отложенный спрос во время пандемии, уровень продаж будет на 10% выше, чем в 2019 году.

В сентябре продажи ювелирных изделий в США выросли на 32% г/г, оказавшись на 58% выше к данным 2019 года. Продажи ювелирных изделий в Китае также демонстрируют сильную динамику, увеличившись на 22% в годовом сопоставлении и на 47% по сравнению с сентябрем 2019 года, хотя, по данным ритейлеров, это в основном связано с продажами ювелирных изделий из золота.

Одним из индикаторов продаж ювелирных изделий в праздничный сезон могут являться данные о расходах в США за выходные в День Благодарения. По данным Mastercard SpendingPulse, в этом году они выросли на 14%, что было обусловлено ростом продаж ювелирных изделий и одежды. В частности, продажи ювелирных изделий выросли в этот период на 78%. Расходы в магазинах подскочили на 17% по сравнению с 2020 годом, а онлайн-продажи выросли на 5%. Обе категории также превзошли показатели 2019 года.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Не имея возможности быстро насытить рынок необходимым сырьем, алмазодобытчики решили обратить еще более пристальное внимание на эффективность по всей цепочке создания стоимости.

Точные детали новой модели неизвестны, но АЛРОСА пояснила, что ее логика в том, чтобы «максимально точно адаптировать спецификации под нужды покупателей, учитывая не только предысторию закупок, но и специфику бизнеса каждой категории клиентов – гранильных предприятий, трейдеров и ювелирных ритейлеров». Такой подход к долгосрочным договорам, который вступит в силу в январе будущего года, будет способствовать поддержанию равновесного положения в отрасли, снижая волатильность и зависимость от внешней конъюнктуры, полагает компания. «Благодаря этому мы теперь можем формировать спецификации под нужды каждого клиента максимально индивидуально, обеспечивая эффективный выкуп», - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Новый подход, который исповедуют крупнейшие поставщики, приведет к созданию более жесткой цепочки поставок и вызовет конкуренцию за имеющиеся товары, что еще больше подчеркнет редкость природных алмазов, считает Кравиц.

Игорь Лейкин для Rough&Polished