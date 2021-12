Крупнейшие алмазные рудники мира в тяжёлом 2020 году и подающем надежды 2021 году

«Пандемийный» 2020 г. был сложным как для мирового алмазно-бриллиантового комплекса в целом, так и для алмазодобывающего сектора в частности. Многие предприятия в течение года вынуждены были приостановить работу по различным причинам, так или иначе связанным с пандемией COVID-19: вспышкам болезни на рудниках, национальным локдаунам, сокращением спроса на алмазное сырьё на мировом рынке. Ещё одним серьёзным событием в отрасли стало закрытие австралийского рудника Аргайл (Argyle) в ноябре 2020 г., являвшемся одним из крупнейших и высокопроизводительных алмазодобывающих предприятий мира, в связи с исчерпанием запасов. Фактически это означает, что Австралия выбыла из без того немногочисленного списка стран–крупных производителей алмазов, в котором остались только Россия, Канада, Ботсвана, ЮАР, Ангола и ДРК.

В данном обзоре рассмотрены крупнейшие действующие алмазные рудники мира в контексте особенностей их функционирования в 2020 и 2021 гг., объёмов алмазодобычи, текущего состояния и перспектив развития.

Ботсвана

Жваненг (De Beers (входит в холдинг Anglo American))

За первые девять месяцев 2021 г. производство алмазов на самом крупном в мире руднике Жваненг (Jwaneng) превысило «допандемийный» уровень, составив 10,2 млн кар [4]. За этот же период 2018 и 2019 гг. на руднике было получено примерно равное количество камней – около 9,1 млн кар [3]. В «кризисном» 2020 г. из руд, добытых на Жваненге было извлечено лишь немногим более 6 млн кар алмазов, что в основном связано с национальным локдауном в Ботсване в период со 2 апреля по 18 мая, а также с плановой переработкой более бедных руд (вследствие слабой конъюнктуры алмазного рынка). Соответственно, в 2021 г. обогатительные фабрики рудника работали без перебоев и на них поступала руда с более высоким содержание алмазов, благодаря чему объём производства камней увеличился на 68%.

Согласно горному плану, утверждённому в 2020 г., вероятные запасы (probable reserves) и часть предполагаемых ресурсов (inferred resources) алмазов месторождения Жваненг для открытой отработки (с учётом проектов расширения Cut-8 и Cut-9) позволят вести его эксплуатацию до 2036 г. [2]. В перспективе планируется перейти на подземную добычу, что позволит продлить срок эксплуатации месторождения ещё на 20 лет. Запуск подземного рудника может состояться уже в 2023 г., выход на полную проектную мощность – около 9 млн кар – в 2034 г. [22].

Орапа, Летлхакане, Дамчаа (De Beers (входит в холдинг Anglo American))

Данные о производстве алмазов ещё на трёх рудниках, эксплуатируемых компанией Debswana (входит в De Beers), – Орапа (Orapa), Летлхакане (Letlhakane) и Дамчаа (Damtshaa) приводятся в сумме. За первые три квартала 2021 г. эти рудники обеспечили 6,9 млн кар, что на 11% выше, чем за аналогичный период 2020 г., но на 20% и 16% ниже, чем за первые девять месяцев 2018 и 2019 гг. соответственно. В том числе это связано с тем, что рудник Дамчаа с ноября 2020 г. переведён в режим поддержания работоспособности на три года, поскольку качество добываемых здесь камней ниже, чем на остальных рудниках Debswana и их извлечение стало нерентабельным в текущей ситуации на мировом рынке алмазов [23]. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность продажи рудника [20]. Кроме того, в ноябре 2020 г. Debswana сообщила о закрытии обогатительной фабрики №1 на руднике Орапа, действовавшей с 1972 г., из-за износа оборудования [28].

Согласно горному плану, эксплуатация месторождения Орапа на базе вероятных запасов (probable reserves) и части предполагаемых ресурсов (inferred resources) будет вестись до 2036 г., месторождения Летлхакане – до 2044 г. При этом надо отметить, что на Орапе в значительном количестве оценены выявленные ресурсы (indicated resources): 286,5 млн кар для открытой отработки и 128,1 млн кар в хвостах обогащения [2], что позволит вести алмазодобычу в течение ещё как минимум 30 лет.

Карове (Lucara Diamond)

Ботсванский рудник Карове (Karowe), действующий на базе кимберлитовой трубки АК-6, хоть и не является крупным алмазодобывающим предприятием по объёму извлекаемых камней (около 350-400 тысяч кар алмазов в год), несомненно заслуживает внимания, поскольку именно здесь в течение последних семи лет были найдены пять из десяти крупнейших в мире алмазов, в том числе три – массой более 1 тыс. кар.

В первой половине 2021 г. производство алмазов на руднике сократилось относительно первого полугодия 2020 г. на 6% – с 192,7 тыс. кар до 181,3 тыс. кар [9]. В то же время выручка оператора Карове – компании Lucara Diamond за этот же период увеличилась в 2,4 раза благодаря росту средней цены реализации алмазов с 268 долл./кар до 618 долл./кар. Всего в 2021 г. компания планирует получить на руднике 340-370 тыс. кар алмазов и выручку 180-210 млн долл. (за первое полугодие она составила 99,4 млн долл.).

В сентябре 2021 г. совет директоров Lucara одобрил проект расширения подземного рудника Карове стоимостью 220 млн долл. [8], который продлит срок эксплуатации месторождения до 2040 г. Предполагается, что подземный рудник начнёт функционировать с 2026 г., а до этого времени месторождение будет отрабатываться открытым способом [10].

ЮАР

Венеция (De Beers (входит в холдинг Anglo American))

Крупнейший в ЮАР алмазный рудник Венеция (Venetia), базирующийся на кусте кимберлитовых трубок, за первые три квартала 2021 г. обеспечил немногим более 4 млн кар алмазов, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 г. [4]. Это также значительно превышает объёмы производства алмазов в течение первых девяти месяцев 2018 и 2019 гг. – на 22,5% и 63% соответственно. Увеличение алмазодобычи в 2021 г. De Beers объясняет плановой переработкой более богатых руд и улучшением показателей работы обогатительной фабрики. Кроме того, в 2020 г. в ЮАР был введён национальный локдаун на 21 день (26.03 – 16.04).

Перевод кимберлитовых трубок рудника Венеция на подземный способ отработки, который продлит срок его эксплуатации до 2045 г., начнётся уже в 2023 г., поскольку запасы для открытой отработки близки к исчерпанию. Работы в данном направлении уже ведутся, а весь проект оценён в 2,1 млрд долл. [1].

Куллинан (Petra Diamonds)

Один из самых знаменитых в мире алмазных рудников – Куллинан (Cullinan) на одноимённой кимберлитовой трубке, разрабатываемой подземным способом, в 2021 фин. г. (01.07.2020 – 30.06.2021) обеспечил 1,9 млн кар алмазов, что на 19% больше, чем в 2020 фин. г. [16]. В 2021 фин. г. из руд Куллинана было извлечено рекордное количество «исключительных» камней [17]:

• в сентябре 2020 г. Petra Diamonds заявила об обнаружении пяти голубых алмазов высокого качества и чистоты массой от 9,61 до 25,75 кар (всего 85,6 кар), получивших название Letlapa Tala Collection; коллекция была продана за 40,4 млн долл.;

• в январе 2021 г. был обнаружен белый алмаз массой 299,3 кар типа II А, проданный в марте 2021 г. за 12,8 млн долл.;

• в апреле 2021 г. был извлечён алмаз голубого цвета типа II В массой 39,34 кар, проданный по рекордной для Petra Diamonds цене – 1 млн долл. /кар (40,2 млн долл.).

Уже в 2022 фин. г. (в июле 2021 г.) Petra Diamonds обнаружила на Куллинане ещё один «исключительный» камень – белый алмаз массой почти 343 кар.

Выявленные ресурсы (indicated resources) месторождения Куллинан по состоянию на 30.06.2021 г. составляли 132,6 млн кар, включая вероятные запасы (probable reserves) в количестве почти 15 млн кар. Кроме того, на объекте оценены предполагаемые ресурсы (inferred resources) – в 17,2 млн кар [18]. Текущий горный план разработан до 2030 г., но ресурсы алмазов позволят продлить эксплуатацию месторождения ещё как минимум на 50 лет.

Petra Diamonds проводит комплекс мероприятий по повышению производительности рудника. В том числе компания закупила дополнительные рентгеновские установки Буревестник (произведённые на российском АО «ИЦ Буревестник», дочернем предприятии АК «АЛРОСА» (ПАО)) для увеличения мощности обогатительной фабрики.

Финш (Petra Diamonds)

Ещё один подземный рудник компании Petra Diamonds, действующий на базе кимберлитовой трубки Финш (Finsch), в 2021 фин. г. продемонстрировал снижение алмазодобычи – было извлечено 1,2 млн кар камней, тогда как в 2020 фин. г – 1,6 млн кар (-23%). Это связано с вовлечением в отработку руд с меньшим средним содержанием алмазов (0,53 кар/т против 0,59 кар/т), а также, отчасти, с сильными дождями в начале 2021 г. В то же время продажи алмазов в 2021 фин. г. увеличились на 19% (с 1,3 млн кар до 1,6 млн кар) благодаря улучшению конъюнктуры алмазного рынка [19].

Выявленные и предполагаемые ресурсы (indicated + inferred resources) месторождения на 30.06.2021 г. составляли 37,7 млн кар, включая вероятные запасы (probable reserves) в количестве 14,8 млн кар. Горный план утверждён до 2030 г., но по данным компании, срок жизни рудника может быть продлён ещё на 25 лет [19].

Ангола

Катока (Sociedade Mineira de Catoca)

На крупнейшем в Анголе и одном из самых крупных в мире руднике Катока (Catoca), действующем на базе одноимённой кимберлитовой трубки, в 2020 г. было получено 6,5 млн кар алмазов – почти на 13% меньше, чем в 2019 г. [7]. Производственные цели на 2020 г. были намеренно снижены из-за пандемии COVID-19 и мероприятий по сокращению её распространения. В том числе в сентябре 2020 г. была закрыта одна из обогатительных фабрик. Данные по алмазодобыче на руднике Катока за 2021 г. не приводятся, однако известно, что в первой половине года Sociedade Mineira de Catoca продала 2,9 млн кар алмазов на сумму 280 млн долл., что на 81% больше, чем за аналогичный период 2020 г. [27]. В годовом отчёте компании за 2020 г. выражена надежда на изменение ситуации в лучшую сторону в связи с началом программы вакцинации населения Анголы, стартовавшей в 2021 г.

Канада

Даявик (Rio Tinto)

На канадском алмазном руднике Даявик (Diavik) в 2021 г. произошли серьёзные изменения – в ноябре компания Rio Tinto заявила о том, что стала его единственной владелицей, выкупив 40%-ю долю у Dominion Diamond Mines [26].

В 2020 г. на руднике было получено 6,2 млн кар алмазов, на 7,5% меньше, чем в 2019 г. В первой половине 2021 г. – около 3,2 млн кар, из которых на долю Rio Tinto пришлось 1,9 млн кар, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 г. [24]. По итогам первого полугодия 2021 г. Rio Tinto планировала извлечь из руд месторождения Даявик около 3–3,8 млн кар алмазов за год, однако на тот момент учитывалась лишь 60%-я доля компании в этом активе. Соответственно, всего в 2021 г. на руднике может быть получено 5–6,3 млн кар алмазов.

Вероятно, в следующие три года на Даявике будет производиться около 5,5 млн кар алмазов в год, поскольку Rio Tinto планирует закрыть рудник в 2025 г., а его выявленные и предполагаемые ресурсы (indicated + inferred resources) с учётом подтверждённых и вероятных запасов (proved + probable reserves) по данным на 31.12.2020 г. составляли 22,35 млн кар алмазов [25].

Экати (Arctic Canadian Diamond Company)

Ещё один канадский рудник, ранее принадлежащий обанкротившейся компании Dominion Diamond Mines, в феврале 2021 г. купила Arctic Canadian Diamond Company [5]. В марте 2020 г. рудник был переведён в режим поддержания работоспособности из-за пандемии COVID-19. Изначально планировалось возобновить работу в ноябре 2020 г., однако из-за проблем у Dominion Diamond, приостановка продлилась дольше. О восстановлении производства было объявлено только в январе 2021 г., при этом в сообщении отмечалось, что вернуть всех работников удастся лишь в конце февраля [6]. В марте 2021 г. Arctic Canadian заявляла о планах по выходу на уровень производства алмазов около 4,5 млн кар в текущем году и 5 млн кар – в 2022 г. Эксплуатацию месторождения компания планирует вести до 2028 г. [21].

Гачо Куэй (De Beers – 51%, Mountain Province Diamonds – 49%)

Приостановка работы из-за вспышки COVID-19 имела место и на руднике Гачо Куэй (Gahcho Kuе), но уже в 2021 г. и только на три недели – с 6 по 26 февраля [13]. За первые 9 месяцев 2021 г. на руднике было получено 4,7 млн кар алмазов, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 г. и на 2,6% меньше, чем за первые 9 месяцев 2019 г. [14, 15]. Всего в 2021 г. планируется получить 6,3–6,5 млн кар алмазов [12], что на 2-5% больше результата предыдущего года (6,2 млн кар). При это ещё в начале 2021 г. компания Mountain Province воздерживалась от публикации прогнозов по алмазодобыче на 2021 г. из-за неопределённости, связанной с распространением COVID-19.

Вероятные запасы (probable reserves) алмазов месторождения Гачо Куэй по состоянию на 31.12.2020 г. подсчитаны в 46,2 млн кар, что позволит вести алмазодобычу до середины 2028 г. (при мощности 6,2 млн кар в год). Выявленные и предполагаемые ресурсы (indicated + inferred resources), оценённые в количестве 21,8 млн кар [11], позволят продлить её до 2030 г.

Россия

Трубка Юбилейная (АК «АЛРОСА» (ПАО); Айхальский ГОК)

Руды трубки Юбилейная, разрабатываемой открытом способом, являются крупнейшим источником алмазов в России (более 20% производства алмазов компании АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г.). В 2020 г. на месторождении было получено 6,2 млн кар алмазов, на 1 млн кар (14%) меньше, чем в 2019 г. [30], что связано с плановым сокращением алмазодобычи по причине слабой конъюнктуры мирового рынка алмазов из-за пандемии COVID-19. За первые 9 месяцев 2021 г. производство алмазов на месторождении также сократилось относительно аналогичного периода 2020 г. – на 21% (с 5,7 млн кар до 4,5 млн кар) в связи со снижением среднего содержания алмазов в рудах [32].

Запасы алмазов трубки Юбилейная категорий А+В+С1+С2 по состоянию на 01.01.2020 г. составляли 117,7 млн кар [33], что позволяет обеспечить работу рудника до 2039 г. при мощности по добыче около 6,2 млн кар в год.

Трубка Удачная (АК «АЛРОСА» (ПАО); Удачнинский ГОК)

Кимберлитовая трубка Удачная разрабатывается подземным способом. В 2020 г. производство алмазов из руд трубки увеличилось на 1 млн кар (с 3,1 до 4,1 млн кар [30]) в рамках планомерного выхода подземного рудника на полную производственную мощность, несмотря на то что на обогатительной фабрике №12 в течение 2020 г. были длительные простои [29]. За первые три квартала 2021 г. производство алмазов из руд трубки составило 2,8 млн кар, что на 65% выше, чем за аналогичный период 2020 г. (1,7 млн кар), благодаря возобновлению бесперебойной работы обогатительной фабрики.

По количеству запасов алмазов трубка Удачная является крупнейшей в России – по данным на 01.01.2020 г. они подсчитаны в 202,9 млн кар по категориям А+В+С1+С2 [33].

Трубка Интернациональная (АК «АЛРОСА» (ПАО); Мирнинский ГОК)

Разработка трубки Интернациональная также ведётся подземным способом. В 2020 г. из её руд получено 1,8 млн кар алмазов, на 18% меньше, чем в 2019 г. [30] В 2021 г. производство алмазов продолжило сокращаться, за первые 9 месяцев года оно уменьшилось до 0,5 млн кар – на 55% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. Однако, это связано не с пандемией COVID-19, а с переводом обогатительной фабрики №3, на которой перерабатываются кимберлиты Интернациональной в сезонный режим работы, предполагающий сезонную приостановку на период с 1 апреля по 30 сентября [32].

Запасы алмазов трубки составляют 46,1 млн кар по категориям А+В+С1+С2 [33].

Трубка Айхал (АК «АЛРОСА» (ПАО); Айхальский ГОК)

На подземном руднике Айхал в период с 15 мая по 1 октября 2020 г. была осуществлена плановая приостановка работы в рамках антикризисных мер, реализованных компанией АК «АЛРОСА» (ПАО) в связи со снижением мирового спроса на алмазы из-за пандемии COVID-19. В результате в 2020 г. производство алмазов из руд трубки сократилось на 38,5% по сравнению с 2019 г. – до 1,6 млн кар [30]. В 2021 г. работы велись в штатном режиме, и за первые 9 месяцев года было извлечено 1,7 млн кар –на 31% больше, чем за аналогичный период 2020 г. и даже больше, чем за весь год.

Обеспеченность рудника запасами алмазов достаточно высокая, по состоянию на начало 2020 г. они подсчитаны в количестве 64,4 млн кар по категориям А+В+С1+С2 [33].

Трубки Нюрбинская и Ботуобинская (АК «АЛРОСА» (ПАО); Нюрбинский ГОК)

Производство алмазов из руд трубок Нюрбинская и Ботуобинская, эксплуатируемых открытым способом, в 2020 г. также заметно снизилось относительно 2019 г. – на 12% (до 2,9 млн кар) и 60% (до 2,2 млн кар) соответственно. Это связано с тем, что в третьем квартале 2020 г. руды с данных месторождений не перерабатывались на обогатительной фабрике Нюрбинского ГОКа в рамках решений по снижению алмазодобычи. Вместо этого на фабрику поступали пески одноимённых россыпных месторождений [31].

В 2021 г. добыча на коренных месторождениях увеличилась. За первые три квартала года из руд Нюрбинской трубки было получено 3,2 млн кар алмазов (на 6% больше, чем за аналогичный период 2020 г.), из руд Ботуобинской – тоже 3,2 млн кар (в 2,5 раза больше) [32].

Запасы алмазов трубок категорий А+В+С1+С2 по состоянию на 01.01.2020 г. подсчитаны в количестве 30,3 млн кар для Нюрбинской и 90,6 млн кар для Ботуобинской [33].

Группа месторождений имени М. В. Ломоносова (ПАО «Севералмаз» (входит в группу АЛРОСА; Ломоносовский ГОК)

В настоящее время в отработку вовлечены два месторождения из группы имени Ломоносова – трубки Архангельская и имени Карпинского-1 (всего их шесть). В 2020 г. работы на обоих объектах были приостановлены в рамках антикризисных мер, на Архангельской трубке с 13 мая по 1 сентября, на трубке имени Карпинского-1 – с 13 мая по 21 октября. Это закономерно привело к сокращению производства алмазов в сравнении с результатами 2019 г. – на 24% по трубке Архангельская (до 1,6 млн кар) и на 43% по трубке имени Карпинского-1 (до 1,2 млн кар).

За первые 9 месяцев 2021 г. из руд Архангельской трубки было извлечено 1,2 млн кар (на 18% меньше, чем за аналогичный период 2020 г.), из руд трубки имени Карпинского-1 – 1,4 млн кар (на 14% больше) [31, 32]. При этом суммарное производство алмазов из руд обеих трубок за три квартала 2021 г. осталось на уровне этого же периода 2020 г.

После того, как запасы трубок, суммарно составляющие 64,7 млн кар по категориям А+В+С 1 [33], будут исчерпаны, ПАО «Севералмаз» начнёт разработку остальных месторождений группы имени М. В. Ломоносова.

Помимо карьеров на трубках Айхал, Архангельская и имени Карпинского-1, АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 г. приостанавливала работу на месторождениях Верхне-Мунское, трубка Зарница и трубка Заря. Все эти объекты являются наименее маржинальными среди активов компании, так как их руды характеризуются сравнительно низким средним содержанием алмазов и их стоимостью.

В целом можно отметить, что в 2021 г. на большинстве крупных рудников объём производства алмазов вышел на «допандемийный» или близкий к нему уровень. Для предприятий, на которых этого не произошло, сокращение алмазодобычи вызвано уже не COVID-19, а другими причинами. Однако расслабляться пока рано, ведь вирус непредсказуем, и неизвестно, какое влияние он окажет на отрасль в наступающем 2022 г.

Анастасия Смольникова, эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий, для Rough&Polished



