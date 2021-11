Во всем мире интерес к более дешевым и доступным альтернативам природным алмазам и бриллиантам возник гораздо раньше, чем хотелось бы. В то время как исчезли другие дешевые альтернативы, выращенные бриллианты (LGD), производимые в лаборатории, но имеющие такое же сверкание, блеск и химический состав, как и у природных бриллиантов, понравились молодым потребителям в Китае, как и во всем остальном мире.

Поскольку LGD дешевле, схожи по свойствам с природными алмазами и более доступны, они становятся популярной альтернативой природным драгоценным камням. По имеющимся данным, потребительский рынок лабораторных бриллиантов составляет всего лишь $150 млн, что составляет только около 2 процентов от потребительского рынка всех бриллиантов. Но отраслевые прогнозы показывают, что он будет расти на 22 процента в год и к 2035 году достигнет $14,9 млрд, что составит около 5 процентов потребительского рынка всех бриллиантов.

Тем временем, обладая более совершенными технологиями, китайские производители модернизируют существующее оборудование для производства более крупных синтетических алмазов лучшего качества, которые можно использовать для производства ювелирных изделий. По словам независимого аналитика алмазного рынка из Нью-Йорка Пола Зимниски (Paul Zimnisky), в Китае уже есть инфраструктура, которая обеспечивает высокую масштабируемость производства высококачественных синтетических алмазов. Он утверждает, что даже если часть китайского производства будет доведена до производства алмазов ювелирного качества, это окажет значительное влияние на мировой объем предложения. На протяжении десятилетий LGD использовались в промышленных целях, но теперь они считаются величайшим разрушителем, с которым когда-либо сталкивались природные алмазы и бриллианты. Потребительский рынок стоимостью $87 млрд нашел альтернативу добываемым из недр драгоценным камням, и она никуда не денется.

На китайском веб-сайте упоминается, что большинство промышленных применений лабораторных алмазов связано с их твердостью, и эта характеристика алмазов делает их идеальным материалом для режущих инструментов. Позже многие учреждения и компании начали рассматривать алмазы для использования в компьютерных чипах, спутниках и даже в 5G-сетях, поскольку они могут использоваться в экстремальных условиях. Наноалмазы - или алмазы размером менее 1 микрометра - также могут работать на более высоких скоростях, потребляя меньше энергии, чем кремниевые чипы. Хотя выращенные в лаборатории алмазы в течение многих лет широко использовались в отраслях, связанных с высокотехнологичным производством, благодаря технологическим достижениям многие лаборатории теперь могут создавать алмазы ювелирного качества с меньшими затратами, как утверждают геологи. Фактически, благодаря быстрым технологическим усовершенствованиям, многие китайские лаборатории смогли избавиться от присутствия других элементов, влияющих на качество алмаза, таких как молекулы азота, которые ухудшают цвет камня и снижают его стоимость.

В отчетах, опубликованных на веб-сайтах, занимающихся анализом бизнеса, также упоминается, что стоимость выращивания лабораторных алмазов также упала на 90% за последние 10 лет, что является хорошим предзнаменованием для дальнейшего роста лабораторий по производству LGD. Сегодня стоимость изготовления лабораторного алмаза примерно на 30 процентов ниже, чем стоимость добычи природного камня аналогичного размера и качества. Кроме того, время, необходимое для выращивания алмаза массой в 1 карат, теперь составляет от пяти до восьми дней, что намного меньше, чем время, необходимое для создания добытого из недр алмаза, формирование которого может занять миллиарды лет. Кроме того, выращенные в лаборатории алмазы созданы искусственно и имеют одинаковые физические и химические характеристики, утверждают сторонники отрасли LGD.

В последнее время LGD также становятся все более популярными в Китае, и поколения, пришедшие после 1980 г. и после 1990 г., стали основными покупателями. А в ближайшие годы количество выращенных в лаборатории бриллиантов, используемых в ювелирных изделиях, возрастет.

Исследования рынка показывают, что потребители, рожденные в 1980-х, 1990-х годах и даже миллениалы, обращаются к LGD, поскольку они дешевле добытых из недр алмазов аналогичного качества и продаются как экологически чистые и полученные с соблюдением моральных норм, что соответствует их пожеланиям.

LGD известны под несколькими разными названиями, включая «синтетические» алмазы, «искусственные» алмазы и «культивированные» алмазы. Но они имеют такие же физические свойства, что и природные алмазы, потому что они создаются в лаборатории с использованием технологии, которая воспроизводит процесс формирования природных алмазов.

Положительной стороной является то, что выращенные в лаборатории алмазы можно получить за одну-четыре недели в зависимости от их размера, вместо формирования аналогичных природных алмазов в течение миллиардов лет. Не только в Китае, но и во всем мире потребители из числа этих поколений все больше осознают экологические и этические последствия своих покупок. Отчеты об исследованиях университетов говорят об ответственности поколения Z, например, в вопросах справедливой оплаты труда рабочих, их работы в безопасных и экологически чистых условиях и т. д., когда дело касается признания использования LGD вместо природных камней. Опять же, это происходит из-за того, что крупные корпорации часто не выполняют обещаний придерживаться строгих этических и экологических стандартов в своей деятельности.

Но утверждения об экологичности LGD, как сообщается, были оспорены аналитической компанией, указавшей, что в процессе выращивания и огранки алмаза весом в 1 карат может образоваться около 511 килограммов углекислого газа по сравнению со всего лишь 160 килограммами в случае природного драгоценного камня. Однако большей частью химических отходов от производства LGD можно управлять в лаборатории, тогда как с природными алмазами дело обстоит иначе.

Китай сейчас присматривается к потребительскому рынку, предлагая недорогие товары более широкому кругу потребителей, используя последние технологические достижения и увеличивая количество лабораторий по производству алмазов, что ведет к росту потребительского спроса. За последние несколько лет отрасль выращенных в лаборатории алмазов неуклонно росла по мере совершенствования технологий и увеличения числа компаний, участвующих в их производстве. К 2030 году объем мирового рынка выращенных в лаборатории алмазов, по прогнозам, составит почти 19,2 млн каратов.

Крупнейшие китайские производители алмазов Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co Ltd и ZhongNan Diamond Co Ltd планируют производить выращенные в лаборатории алмазы для создания линий ювелирных изделий в дополнение к алмазам, используемым для промышленных целей.

Компания Zhengzhou Sino-Crystal Diamond из провинции Хэнань, выращенные в лаборатории алмазы которой широко используются в аэрокосмической промышленности и для производства оборудования, в прошлом году увеличила свои инвестиции в НИОКР на 14,4%, до $75,2 млрд. Технологические достижения компании в области изготовления, обработки алмазов и производства бриллиантов, а также оборудования для них позволили ей производить белые, розовые и голубые алмазы ювелирного качества. Кроме того, увеличение инвестиций было направлено на разработку искусственного интеллекта в производстве и на освоение растущего китайского потребительского рынка выращенных в лаборатории алмазов, предназначенных для производства ювелирных изделий.

Однако Китай все еще находится на начальной стадии, и развитие его потребительского рынка выращенных в лаборатории бриллиантов все еще будет расти. Многие вопросы по оценке и ценообразованию до сих пор остаются без ответа. Хотя природные бриллианты классифицируются по весу в каратах, огранке, цвету и чистоте, оценка качества и стоимости лабораторных бриллиантов еще не сформулирована. Китайская ассоциация торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями (Gems and Jewelry Trade Association of China) создала дочернюю ассоциацию выращенных в лаборатории бриллиантов, что считается значительным шагом для развития этой отрасли в Китае.

В последнее время доля рынка LGD на всем алмазном рынке неуклонно растет и, согласно прогнозам, к 2030 году составит 10 процентов мирового алмазного рынка. По состоянию на 2019 год Китай был крупнейшим производителем лабораторных алмазов в мире, на его долю приходилось 56 процентов мирового объема производства выращенных алмазов в том же году. Доля выращенных в лаборатории алмазов в Индии составляла всего 15 процентов, и Индия была вторым по величине производителем таких камней в мире, а Соединенные Штаты занимали третье место, имея 13 процентов.

Согласно отчету South China Morning Post, сегодня Китай производит 56 процентов выращенных в лаборатории алмазов ювелирного качества, опережая Индию, находящуюся на втором месте. Алмаз с твердостью 10 по шкале Мооса (Mohs) - это минерал, состоящий из углерода, который является самым твердым веществом в природе, известным человеку. С другой стороны, синтетический алмаз - это алмазный продукт, полученный в результате физического или химического преобразования углерода из легко доступных моноплазм или соединений. Синтетический алмаз широко используется для производства строительных материалов, в машиностроении, горнодобывающей промышленности, электронике и других отраслях промышленности благодаря своим превосходным механическим, термическим, электрическим и другим свойствам.

Выращивание LGD - это попытка человека создать алмазы ювелирного качества с физическими и химическими свойствами, подобными тем, которыми обладают природные алмазы. Китай преуспел в этой области, и, поскольку камни почти одинаковы, LGD стали новым выбором для бриллиантов. Непрерывное совершенствование технологии производства синтетических алмазов позволило изготавливать крупные монокристаллические алмазы промышленного качества. Культивированные алмазы имеют те же физические и химические свойства, что и природные алмазы, и могут быть сопоставимы с природными камнями с точки зрения целостности кристаллической структуры, прозрачности, показателя преломления, дисперсии и т. д. Положение выращенных алмазов на рынке постепенно получило признание во всем мире, появилось юридическое признание и была установлена структура отрасли и разработаны технические спецификации выращивания алмазов.

Что касается состояния спроса и предложения в Китае, отрасль положила начало повышению качества со стороны предложения и разнообразия выбора. Со стороны спроса и предложения, качество продолжает улучшаться, в то время как цены все еще могут снижаться. С одной стороны, обучение производителей синтетических алмазов, использующих технологию, постоянно совершенствуется, и ожидается, что в дальнейшем будут появляться бесцветные алмазы большого размера и высокой чистоты.

В качестве примера китайского сектора LGD стоит взглянуть на лидирующую компанию Huanghe Whirlwind. В целом отрасль активно расширяет производство, а оборудование, используемое при методе HPHT (высокого давления и высокой температуры), применяемом для выращивания алмазов ювелирного качества и промышленных алмазов, является универсальным, так что производители могут переключать производственные мощности в зависимости от спроса. В производстве также могут использоваться шестисторонний пресс HPHT в качестве основного оборудования, различный состав сырья и различные параметры процесса синтеза для получения монокристаллических алмазов.

Huanghe Whirlwind в настоящее время является лидером в своей стране, обеспечивая наиболее полную производственную цепочку поставок разнообразных сверхтвердых материалов. Компания производит сверхтвердые материалы, в основном алмазную продукцию, имеющую различные спецификации, например, промышленные алмазы, алмазы ювелирного качества, металлические порошки, сверхтвердые композитные материалы (композиты), сверхтвердые режущие устройства, алмазные проволочные пилы.

Производя самый полный в мире ассортимент сверхтвердых материалов, Huanghe Whirlwind теперь может предоставлять клиентам категории продукции, полные спецификации и стабильные характеристики всех видов сверхтвердых материалов и продукции, включая сверхтвердые монокристаллические материалы, кубический нитрид бора, поликристаллический алмаз и продукты, содержащие их, а также сверхтвердые вспомогательные материалы. Что касается выращенных в лаборатории алмазов, компанию Huanghe Whirlwind можно считать крупнейшим лидером рынка в настоящее время. Монокристаллические алмазы, производимые Huanghe Whirlwind, являются основным продуктом цепочки производства сверхтвердых материалов, а компания является одним из самых важных предприятий по производству сверхтвердых материалов в провинции Хэнань. Этот продукт поддерживает развитие всей отрасли переработки сверхтвердых материалов. Поскольку компания является ведущим китайским поставщиком сверхтвердых материалов в крупных масштабах, она способна поставлять самый полный ассортимент. Кроме того, она поддерживает всю производственную цепочку и уже является крупнейшей базой по производству синтетических алмазов в Китае, занимая первое место по объему производства в стране.

В 2020 году объем выращенных в лаборатории бриллиантов, произведенных Huanhge Whirlwind, составит около 20% мирового рынка продаж выращенных бриллиантов, из которых на высококачественные товары будет приходиться более 50%. Это одна из заслуженных ведущих компаний в области выращенных в лаборатории бриллиантов.

В настоящее время Huanghe Whirlwind имеет научно-исследовательский центр национального уровня. Компания также сформировала техническую систему со своими собственными характеристиками и освоила основные технологии, обладая правами интеллектуальной собственности. Сильные научно-исследовательские возможности Huanghe позволяют ей постоянно вводить новшества и обновлять свою продукцию.

Раннее развитие в Китае предприятий, занимающихся производством синтетических алмазов, использовалось для применения их продукции в строительстве, геологоразведке, добыче полезных ископаемых и механической обработке, а также на производстве в операциях фрезерования, резки, шлифования и сверления. Занятые в этих отраслях компании получат значительные выгоды от бурного роста алмазной отрасли. Синтетические алмазы обладают преимуществами, связанными с теплопроводностью, светопроводимостью, электропроводностью, передачей звука и т. д., и, как ожидается, это откроет новые области их применения в таких высокотехнологичных областях, как военная промышленность и полупроводники.

В последнее время внутренний рынок Китая быстро растет, и недостаточный спрос на международном рынке привел к росту китайского рынка. В Китае, где производится 90 процентов мировых LGD, бриллианты, выращенные для потребительского рынка, составляют 3 процента от общего алмазного рынка.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished