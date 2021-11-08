Ресурсы ЮАР – основа восстановления экономики и укрепления ее международных позиций

Южно-Африканская Республика (ЮАР, Южная Африка) занимает ведущие позиции в мире как по запасам, так и по добыче многих видов минеральных ресурсов. Их разнообразие, а также критическая зависимость мировых держав от некоторых из них делают Южную Африку объектом непрекращающейся конкуренции за доступ к ее месторождениям и обеспечение надежных поставок сырья.

Запасы неэнергетических полезных ископаемых ЮАР оцениваются на сумму от 2,4 до 3 трлн долларов. Это делает ее одной из самых богатых в мире среди ненефтяных держав. Так, например, на долю Южной Африки приходится более 90% мировых запасов металлов платиновой группы (МПГ), 80% марганца, 72% хрома, 32% ванадия и 13% золота. При этом большая часть ресурсов была обнаружена с помощью устаревших методов разведки. А значит при использовании современных технологий имеется огромный потенциал для открытия новых месторождений мирового значения.

Минеральные богатства страны являются основой чёрной и цветной металлургии. На ЮАР приходится более 59% мирового производства металлов платиновой группы (МПГ), 30% марганцевой руды, 25% феррохрома. Горнодобывающая промышленность ЮАР обеспечивает около 78% глобальных поставок первичной хромовой руды, 54% алюмосиликатов и почти 50% марганцевой руды.

Трансформация экономики ЮАР: от аграрной к постиндустриальной

До конца 60-х гг. XIX века Южная Африка оставалась преимущественно аграрной страной. Структурные изменения в ее экономике стали возможны благодаря сырьевой революции, начавшейся с обнаружения в 1866 г. на берегу реки Оранжевая алмаза, а затем в 1870-х гг. – крупных алмазных месторождений в районе Кимберли – кимберлитов. Позже за городом закрепился статус алмазной столицы, который до сих пор является одним из центров мировой добычи алмазов.

Поиски алмазов привели к открытию месторождений золота в 1886 г. в Витватерсранде (ныне провинция Гаутенг). В дальнейшем были открыты месторождения каменного угля, марганца, хрома, меди, платины, урана и других полезных ископаемых.

Развитие угольной промышленности было тесно связано с ростом спроса на топливо при добыче золота и алмазов. В частности, быстрое развитие новых угольных бассейнов в Трансваале (Боксбург, Витбанк) в 80-90-е гг. было связано с ростом золоторудной промышленности.

Обладая богатейшими запасами угля на Африканском континенте и не менее богатыми ресурсами железной руды, ЮАР создала мощную черную металлургию. Обрабатывающая промышленность появилась в основном уже после Второй мировой войны.

Экономика ЮАР сегодня

Сегодня ЮАР – промышленно развитая страна, относящаяся, согласно классификации Всемирного Банка, к странам с уровнем доходов выше среднего (в 2020 г. валовый национальный доход (ВНД) на душу населения – 5,410 долл.). ЮАР – единственная африканская страна, которая является полноправным членом такого престижного форума, как «большая двадцатка» (G20). В феврале 2011 г. она официально присоединилась к блоку БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), превратившемуся в БРИКС, – неофициальному клубу крупнейших развивающихся экономик мира.

До 2012 г. экономика ЮАР была крупнейшей на Африканском континенте, но затем уступила лидирующее положение Нигерии. В 2020 г. ВВП Нигерии (432 млрд долл.) по-прежнему опережал ВВП ЮАР (302 млрд долл). Введенные ограничения в связи с пандемией COVID-19 негативно сказались на экономике страны, ВВП которой за 2020 год показал сильнейшее падение за всю историю ЮАР (-7%).

Горнорудная отрасль наиболее остро ощутила на себе излишне жесткий, на мой взгляд, карантин из-за эпидемии COVID-19, который привел к существенному сокращению производства золота, алмазов и МПГ. К тому же цены на сырьевые товары характеризуются высокой степенью волатильности, усиливающейся в периоды неопределенности и мировых кризисов.

Но, тем не менее, Южная Африка остается региональным лидером и производственным хабом, сохраняя более высокий уровень ВНД на душу населения и имея диверсифицированную экономику. На ЮАР приходится большая часть экономической и промышленной инфраструктуры континента с первоклассной сетью автомобильных, железных дорог и портов. Государственная компания Eskom производит около 90% электроэнергии, потребляемой внутри страны, и порядка 45% электроэнергии, используемой на континенте.

Южная Африка является ведущим производителем и поставщиком целого ряда полезных ископаемых, располагая более чем 1 800 шахтами и карьерами по всей стране. На долю горнодобывающей отрасли в 2020 г. пришлось 8,2% от общего ВВП страны и было занято непосредственно 451 427 человек (без учета занятости в смежных отраслях экономики).

По мере восстановления мировой экономики, считаю, что именно богатая минерально-сырьевая база ЮАР может послужить драйвером роста южноафриканской экономики.

Минерально-сырьевая база ЮАР

Именно с обнаружения алмазов и золота началось развитие Южной Африки в качестве горнорудной державы. Благодаря развитию этих отраслей строились автомобильные и железные дороги, а экономика Южной Африки превратилась в крупнейшую на континенте. Между тем, обе отрасли за более чем полуторавековое существование претерпели кардинальные изменения.

По состоянию на 2020 г. запасы алмазов в ЮАР оценивались примерно в 130 млн карат. По этому показателю страна занимает 4 место после России, Ботсваны и Конго. Добыча алмазов составила 8,5 млн карат и дала 6 место в мире. Правительство ЮАР намерено к 2023 году оставлять для последующей обработки порядка 70% добываемых в стране алмазов. Сейчас лишь порядка 4% обрабатывается на месте.

Южная Африка доминировала в мировом производстве золота в XX веке, имея более 75% мировых запасов в 1970 г. Но из-за истощения ресурсов и высоких эксплуатационных затрат доминирование страны в мировом золотом секторе с тех пор снизилось с 1-го места в 1970-х гг. до 8-го места в 2018 г.

Южная Африка располагает значительными запасами цветных металлов, включая никель, медь, цинк, свинец, титан, циркон, сурьму и кобальт. Эта отрасль обеспечивает занятостью около 17 000 работников.

Южная Африка является крупнейшим производителем металлов платиновой группы, включающих в себя платину, палладий, родий, рутений, осмий и иридий. В частности, на ее долю приходится более 80% мирового производства платины, свыше 30% палладия и около 80% родия. Здесь трудится порядка 38% (172 000 человек) от общего числа занятых в горнодобывающей промышленности Южной Африки.

Впервые с 2010 г. продажи МПГ обогнали продажи угля и внесли самый значительный вкладом в общий объем продаж горнодобывающей промышленности, достигнув в 2020 г. 190 млрд рандов. Это было больше, чем стоимость продаж железной руды и золота вместе взятых.

Из шести металлов МПГ родий является самым дорогим, так как это чрезвычайно редкий металл. Он также используется для нейтрализации токсичных газов в выхлопной системе автомобиля (окись углерода).

Продажи родия и палладия составляют 72,7 % в общем объеме продаж МПГ, а остаток приходится на платину. Десять лет назад доля платины составляла 68,1%.

Угольная отрасль является наиболее значимой составляющей горнодобывающей промышленности с точки зрения добавленной стоимости. На ее долю приходится около 24% от общего объема добычи полезных ископаемых. Доказанные запасы угля в 2020 г. составили примерно 9,9 млрд тонн. Южная Африка потребляет примерно 75% добываемого ею угля.

Несмотря на то, что уголь по-прежнему доминирует в энергетическом балансе Южной Африки, в последние годы он уступил некоторые позиции другим источникам энергии. Если 2013 г. возобновляемые источники энергии (вода, ветер и солнце) внесли 0,4% в общий объем произведенной электроэнергии, то в 2019 г. этот показатель увеличился почти до 5 %. Доля угля за тот же период снизилась с 88,3% до 87,2 %. В 2006 г. доля угля составляла 92,8 %.

Резервы урана ЮАР составляют 6% мировых. ЮАР располагает крупнейшими запасам урана в Африке и занимает 5-е место в мире по этому показателю. Большая часть урана производится главным образом как побочный продукт переработки золотосодержащих руд, поэтому его генерация сильно зависит от производительности золотодобычи

Южная Африка, располагая двумя ядерными реакторами на электростанции Куберг (Koeberg) в Западном Кейпе, является единственной страной на Африканском континенте, производящей ядерную энергию.

Южная Африка не располагает значительными доказанными запасами нефти и газа, производя нефть и газ из угля, а также импортируя сырую нефть. Если разведка на шельфе и разведка сланцевого газа на суше окажутся успешными, Южная Африка будет иметь локализованные поставки нефти и газа в страну, что будет способствовать диверсификации энергетического баланса страны.

Чёрная металлургия ЮАР базируется на местном сырье, являясь важной экспортной отраслью и источником доходов. Здесь находятся крупнейшие месторождения хрома, марганца и ванадия, а также значительные залежи железной руды, сурьмы, меди, никеля, свинца, титана, цинка и циркония.

ЮАР – крупнейший в мире производитель хромовой руды, ключевого ингредиента в производстве нержавеющей стали. В 2019 г. она поставила в Китай 12,5 млн тонн этого минерала – 83% от общего объема импорта хрома в КНР.

В 2019 г. Южная Африка стала крупнейшим в мире производителем и экспортером марганцевой руды, на долю которой приходится 30% мирового производства и почти 50% мирового экспорта. Страна поставляла (в основном в Китай, Индию, Японию и Норвегию) марганцевую руду на 3,16 млрд долл, что сделало металл восьмым по объему экспортируемого продукта.

ЮАР была первой африканской страной, которая начала промышленную добычу меди с открытием в 1966 г. медного рудника Palabora. Этот рудник остается одним из крупнейших и самых глубоких открытых карьеров в мире. Rio Tinto – дочерняя компания Palabora Mining Company – управляет шахтой, плавильным и нефтеперерабатывающим комплексом – единственным в Южной Африке производителем рафинированной меди. Производя около 80 000 тонн в год, она обеспечивает большую часть потребностей Южной Африки в меди и экспортирует остальное.

В настоящее время на рынке редкоземельных металлов доминирует Китай, который производит около 60% редкоземельных элементов в мире, перерабатывает около 80% и является центральным игроком в глобальной цепочке поставок. Крупнейшие экономики мира полностью зависят от китайского импорта: 80% импорта в США и 98% импорта в ЕС приходится на Поднебесную. Поэтому возможность ограничения поставок или даже их остановки могут нанести серьезный ущерб промышленности и планам декарбонизации. Это заставляет страны искать альтернативные источники.

ЮАР в будущем сможет составить конкуренцию Китаю на мировом рынке редкоземельных металлов. В провинции Западный Кейп расположен рудник Steenkampskraal, который является самым высокосортным рудником редкоземельных элементов в мире. Его запасы оцениваются в почти 790 000 тонн, и он входит в десятку стран по этому показателю.

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По мере восстановления мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, возобновления традиционных связей, транспортных и логистических цепочек, оживления спроса у ЮАР имеется потенциал не только относительно быстро выйти на «допандемийный» уровень производства, но и существенно нарастить масштабы добычи, переработки и экспорта.

Спрос на сырье в будущем не только сохранится, но и по некоторым видам увеличится. В эпоху цифровизации возрастает спрос на редкоземельные элементы, которые также называют «технологическими металлами». По мере перехода к четвертой промышленной революции усилится значение композиционных материалов. Учитывая мировую тенденцию к экологичному производству, возрастет потребность в металлах платиновой группы.

Ведущие державы понимают опасную зависимость от одного поставщика, поэтому стремление к диверсификации источников сырья будет одним из краеугольных камней обеспечения их национальной безопасности. За доступ к природным ресурсам ЮАР уже ведется ожесточенная конкуренция и, по всей видимости, она будет лишь усиливаться.

С учетом вышеизложенного, ЮАР, в недрах которой располагается фактически вся таблица Менделеева, без сомнения будет играть все более весомую роль не только на Африканском континенте, но и в международных делах.

Маргарита Образцова для Rough&Polished