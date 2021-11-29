Платина в 2021 году: падение цены, но укрепление позиций

Начало этого года сулило платине, как и многим другим индустриальным металлам, безоблачные перспективы. В ключевой для платины автомобильной отрасли спрос активно рос за счет увеличения выпуска большегрузных автомобилей и ужесточения стандартов выбросов. Представлялось, что предложение не успевает за ростом спроса, тем более после февральской аварии на предприятии «Норникеля».

Возникший в течение года дефицит полупроводников, с которым столкнулся автопром, не стал для платины таким болезненным ударом, как для палладия, в силу ее меньшей зависимости от автомобильной индустрии (40% спроса у платины против 80% у палладия). Но так как параллельно развивающаяся электрификация транспорта грозит подорвать позиции платиноидов как необходимого компонента автокатализаторов, рынок воспринял перемены очень настороженно. Платина к концу октября скорректировалась почти на 25% со своих максимумов середины февраля.

Между тем, по мнению участников отрасли, платина сейчас представляет хорошую инвестиционную возможность, с учетом стареющего парка коммерческих автомобилей и перспектив водородной экономики.

Если инвесторы могли пока этого не ощутить, то крупные игроки индустрии успели отреагировать. Impala Platinum в конце октября сообщила, что ведет переговоры о покупке Royal Bafokeng, рассчитывая в результате опередить Amplats и стать крупнейшим производителем платиноидов в Южной Африке с объемом выпуска 3,45 млн унций в год. Заинтересованность Implats в поглощении конкурента может говорить о том, что спрос на платиновые активы сохраняется, несмотря на понесенный отраслью урон вследствие недостатка полупроводников, отмечает агентство Bloomberg.

Фундаментально рынок платины колебался в этом году на грани баланса. World Platinum Investment Council (WPIC) в сентябре признал, что на рынке платины будет наблюдаться избыток предложения в этом году, так как производство функционирует на полную мощность, а инвестиционный спрос сокращается. Профицит оценивается в 191 тыс. унций (при общем объеме рынка 8 млн унций). В своем предыдущем обзоре, вышедшем в мае, WPIC прогнозировал, что рынок будет дефицитен в объеме 158 тыс. унций, что позволило бы 2021 году стать третьим последовательным годом с дефицитным предложением металла.

Предложение превысило спрос уже по итогам второго квартала 2021 года – профицит составил 161 тыс. унций, сообщил WPIC. Восстановительный постковидный спрос в автомобильном секторе и промышленности не смог уравновесить фактор работающих на 97% мощности рудников и переработки запасов незавершенного производства, образовавшихся во время локдаунов в 2020 году. В итоге поставки платины вырастут в этом году на 17% при ожидаемом росте спроса всего на 1%.

«Норникель» ожидает в этом году более значительного профицита на рынке платины, оценивая его в 1 млн унций. Избыток обусловлен тем, что восстановление спроса в автопроме, ювелирной промышленности и других отраслях будет отставать от растущего предложения.

Спрос на платину (без учета инвестиций), по оценке «Норникеля», вырастет на 9%, до 7 млн унций, в основном благодаря восстановлению глобального рынка автомобилей и увеличению объемов использования металла при производстве грузовиков в Китае. Введение в Китае нормативов China V привело к трехкратному увеличению объемов платины, затрачиваемой на производство каждого грузовика. Это позволит компенсировать продолжающееся сокращение доли автомобилей с дизельным топливом на европейском рынке и обусловит увеличение потребления металла в автопроме в этом году на 20%. По оценкам Johnson Matthey, использование платины в дизельных автомобилях вырастет в этом году на 14%, но останется как минимум на 10% ниже допандемийного уровня.

Рост в этом году был бы более весомым, если бы не остановки производства автомобилей из-за нехватки полупроводников, подчеркнул WPIC. «Нехватка микросхем ограничивает потенциал роста автомобильного сектора», - подчеркнул глава WPIC Пол Уилсон. Влияние глобального дефицита полупроводников на производство автомобилей оказалось сильнее, чем первоначально казалось, отметил в октябре один из основных производителей автокатализаторов и аккумуляторов Umicore.

Понять масштаб проблемы позволит пример Stellantis (образована в результате слияния Fiat Chrysler и PSA), которая производила в год около 8,7 млн автомобилей под 14 брэндами. Четвертый по объему производства автомобилей в мире концерн не смог собрать в третьем квартале 600 тыс. автомобилей или 30% запланированного выпуска из-за нехватки чипов. Нехватка полупроводников, которая поначалу казалась одной из временных проблем, порожденных пандемией, может продлиться и в течение будущего года, хотя первоначально крупнейшие автопроизводители во главе с VW надеялись, что проблема рассосется к концу лета. Глава Ford Europa Гуннар Херманн полагает, что ограничения могут сохранятся до 2024 года, причем, полупроводниками они не ограничиваются – поставки других расходных материалов, таких как литий, пластик и сталь также идут со сбоями.

Дефицит чипов связан с повышенным спросом на гаджеты во время пандемии и резким всплеском экономической активности на фоне логистических проблем, но усугубился он еще и по мере перехода на электромобили. EV более требовательны – например, если для обычного Ford Focus нужно около 300 чипов, то новые электромобили этого же производителя должны быть оснащены 3 тыс. чипов.

При этом автопроизводители не только не сокращают выпуск EV, но, реагируя на растущий запрос на декарбонизацию, отдают им приоритет, бросая все силы на то, чтобы запустить свои новинки в срок. Крупнейший автопроизводитель VW намерен к 2025 году стать лидером по выпуску электромобилей, опередив Tesla, а 2030 году довести долю EV до 70% от общих продаж в Европе. Помимо Европы, активно идет электрификация и в Китае, власти которого поставили амбициозные цели по сокращению выбросов. Впрочем, для производителей платиноидов сюрпризом этот тренд не является. «Норникель» отмечает, что электрификация как минимум до 2025 года будет развиваться в основном за счет гибридных автомобилей, в которых, как и в традиционных, используются автокатализаторы.

Если дефицит чипов не смог затормозить развитие электромобилей, то другая постпандемийная реальность выглядит, по крайней мере пока, угрожающе для этого прогрессирующего сектора. Развивающийся энергетический кризис в Китае и, в меньшей степени в Европе, должен донести до всех инвесторов, что электрификация с помощью аккумуляторных электромобилей столкнется с очень серьезными препятствиями, считает глава Northam Platinum Пол Данн (Paul Dann).

В реальном секторе, не отягощенном проблемой нехватки чипов, произошло стремительное восстановление после пандемии, что обеспечит спросу на платину в этом сегменте по итогам года рост на 25%, в основном за счет нефтяной отрасли и химии, считает WPIC. С другой стороны, спрос в ювелирном секторе, который является вторым по значению для платины, вырастет в этом году весьма незначительно – на 4% (после падения на 13% в прошлом году), что вызвано динамикой выпуска украшений в Китае и ужесточением конкуренции с золотом.

Инвестиционный спрос замедлится после всплеска в 2019 и 2020 гг, сократившись на 66%, хотя останется выше среднего доковидидного показателя. Спрос со стороны ETF-фондов в первой половине года был менее значителен, чем во втором полугодии 2020 года, поскольку аппетит инвесторов был погашен высокими уровнями цен. В середине февраля платина достигла 6-летнего максимума, превысив отметку в $1300 за унцию. Это происходило на фоне того, как интерес инвесторов к платине подогревался широким вниманием к вопросам ESG и ожиданиями ускоренного расширения мощностей по производству возобновляемой энергии и, в частности, водородной экономики.

Предложение растет быстрее спроса. По прогнозам «Норникеля», объем первичного производства вырастет на 25% до 6,1 млн унций, поскольку горнодобывающие компании ЮАР активно выпускают незавершенное производство, накопленное в 2020 году. Это фактор более чем перекрыл потери, которые производство платины понесло из-за вызванной подтоплением приостановки работы рудников самого «Норникеля», которые обернулись потерями около 70 тыс. унций. Вторичное предложение от переработки увеличится на 11%, до 1,9 млн унций, так как утилизирующие предприятия вернутся на полную мощность после периода ограниченной активности во время пандемии.

В 2022 году профицит на рынке платины снизится до 0,7 млн унций, считает «Норникель», так как спрос на автопром и ювелирную промышленность продолжится, а темпы роста предложения замедлятся. Будущее спроса на платину сильно зависит от перспектив развития водородной экономики, считает компания.

В долгосрочной перспективе WPIC рассчитывает на улучшение фундаментального состояния рынка, как за счет нормализации со стороны предложения, так и за счет возобновления роста в автопроме, где производители все чаще используют платину вместо более дорогого палладия. Стремление автопроизводителей отдать приоритет высокомаржинальной продукции, каковой является дизельный большегрузный транспорт, также выглядит благоприятно для платины, в отличие от палладия, считает WPIC.

Еще один фактор – интерес инвесторов к водородной экономике, то есть к тем плюсам, которые платина может получить, найдя применение в водородных топливных элементах (fuel cells). По оценкам Пола Данна из Northam Platinum, водородная экономика станет основой для переоценки платины, которая в течение 2020-х достигнет паритета с палладием, утраченного в 2017 году. Сейчас, по его словам, платина представляет отличную инвестиционную возможность, так как растущая потребность в автомобилях и стареющий коммерческий парк создают в будущем существенный и пока не удовлетворенный спрос в будущем.

Тем не менее, пока рынок консервативен в оценках ближайших перспектив металла. Аналитики и трейдеры, опрошенные Reuters в конце октября, резко снизили свои прогнозы по цене платины и палладия, из-за того, что нехватка чипов вынудила автопроизводителей частично остановить конвейеры. Они ожидают, что платина будет стоить около $1 тыс. за унцию в конце этого года и $1110 в 2022 году, то есть в среднем всего на 3% выше уровня конца октября. Этот же пул три месяца назад прогнозировал $1137,5 за унцию в четвертом квартале этого года и $1228 в будущем году.

Отдельно стоит отметить вопрос о замещении платиной палладия в автокатализаторах. По мнению «Норникеля», крупнейшего производителя палладия, этот проект, несмотря на широкое освещение в СМИ, не получил широкого распространения и может стать значимым фактором для рынка только в долгосрочной перспективе. Johnson Matthey отмечает, что автопроизводители в Китае, стремясь сократить издержки на фоне высоких цен на палладий и падения продаж, установили платиносодержащие катализаторы на некоторое количество бензиновых автомобилей. Но масштаб эксперимента пока незначителен, вне Китая для таких изменений потребуется гораздо больше времени, поэтому пока ситуация почти ничего меняет в спросе на палладий и платину, считает Johnson Matthey.

Игорь Лейкин для Rough&Polished