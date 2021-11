Разве мы не обязаны рассказать миллениалам и поколению Z правду о природных алмазах и бриллиантах?

15 лет назад борец за гражданские права доктор Бенджамин Чавис (Benjamin Chavis), один из соучредителей некоммерческой организации Алмазы творят добро1 (Diamonds Do Good), встретился с Нельсоном Манделой, и великий человек лично попросил выдающегося доктора помочь «добиться большей осведомленности о пользе для Африки тех благ, которые приносят алмазы2».

Фонд Алмазы творят добро, финансируемый отраслью природных алмазов, недавно передал пожертвования в Фонд Flaviana Matata Foundation in Tanzania (Флавианы Матата в Танзании), созданный супермоделью Флавией Матата (Flavia Matata) для поддержки образования и расширения прав и возможностей девочек, а также в Sentebale (основанный принцем Гарри для поддержки благополучия и психического здоровья молодых людей, инфицированных ВИЧ, в Лесото и Ботсване). Это связано со многими положительными сообщениями о природных алмазах и идет на пользу отрасли, производящей предметы роскоши, поэтому логично, что социальная направленность и устойчивость часто являются центральными в их деятельности.

Так почему же потребители не слышат больше о хороших делах, таких как Алмазы творят добро? В какой-то степени, это вина нашей отрасли, которая по-прежнему зацикливается на 4 «С» - весе в каратах, огранке, цвете и чистоте - и ​​не спешит осознавать необходимость говорить с сегодняшними новыми потребителями о пятой «С» - сообществе (местном населении). Хорошая новость заключается в том, что есть что рассказать, потому что природные алмазы вносят огромный финансовый, экологический и социальный вклад почти во всех странах, где они обнаружены. Но, возможно, эти хорошие новости перечеркиваются другой, очень тревожной информацией. Идеи, продвигаемые горсткой компаний, занимающихся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами, преимущественно (но не исключительно) в США, которые публикуют неточную информацию и/или с помощью намеков и искажений, очерняют природные алмазы и бриллианты, тем самым бросая тень на всю отрасль; (примеры смотрите во второй части этой статьи под заголовком «Ложь дважды облетит весь мир, пока правда еще обувается».

Эта повестка, направленная против природных алмазов, настолько разочаровывает, что торговая организация Международная ассоциация выращенных алмазов и бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA) заявила, что одной из ее ключевых задач является «продвижение на рынок, на котором можно надлежащим образом передавать правдивую, точную и не вводящую в заблуждение информацию потребителям о товарах наших членов с выращенными в лаборатории бриллиантами и ​​их методами работы3».

Между прочим, я открыл страницу на веб-сайте IGDA под названием «Этический устойчивый выбор» (Ethical Sustainable Choice), и там есть довольно непривлекательная фотография взрывов, произошедших в огромном открытом карьере, сопровождаемая надписью … «Воздействие на землю. 2,63 тонны отвальных пород удаляется при добыче одного карата алмаза4». Стоит задуматься о двух очень важных моментах:

1. Во-первых, устойчивость касается не только окружающей среды - может быть, пятьдесят лет назад она касалась только этого, но не сегодня; сегодня она означает баланс, включающий не только экологию (и я не принимаю в расчет то, что кимберлит поглощает выбросы углерода или что такая компания, как De Beers, движется к нейтральному уровню выбросов углерода), но и приносит пользу людям. Там, где вы предпочитаете видеть только большую дыру в земле, мы также видим школы, больницы и рабочие места, процветающее местное население и охраняемую дикую природу. Сегодня вы не останавливаете всех, кто водит автомобили из-за того, что в их автомашинах используется бензин; вы не закрываете все школы и больницы из-за того, что им нужно электричество, которое может быть получено за счет использования ископаемого топлива. Вы работаете над долгосрочным решением, которое принесет пользу всем.

2. Во-вторых, я ломал голову, чтобы определить, какой алмазный рудник показан на фотографии, так как он просто не похож ни на один алмазный рудник, который я видел… НАШЕЛ ЕГО !!! Похоже, это фотография взрыва, сделанная с несколько другого ракурса, на Стойленском железорудном руднике5 в Белгородской области на западе России…, которая не имеет абсолютно никакого отношения к алмазам. Это действительно не очень умно.

Рис. 1 (слева): Фотография взята из материала «этический и устойчивый выбор» Международной ассоциации выращенных бриллиантов.

Сайт ассоциации. www.theigda.org/ethical-sustainble-choice (*орфографическая ошибка допущена ассоциацией).

Рисунок 2 (справа): «Взрывные работы». Фотография взята со страницы мультимедийных материалов Стойленского ГОКа. www.sgok.nlmk.com/en/media-center/multimedia/blasting-works.

Но давайте продолжим, потому что на кону стоит нечто гораздо более важное. Действия имеют последствия, даже если они непреднамеренные, последствия для людей, которые заслуживают лучшего и многие из которых не в состоянии защитить себя.

Первый вопрос должен быть совершенно очевидным: выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты имеют полное право на существование и на успех, но их успех зависит от природных алмазов и бриллиантов. Если непорядочные люди в отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов будут продолжать подрывать привлекательность природных бриллиантов, потребитель потеряет интерес ко всем бриллиантам, особенно к выращенным в лаборатории. Если положить одно испорченное яблоко в бочку с хорошими яблоками и не убрать его быстро, в конечном итоге придется выбросить всю бочку.

Но есть еще кое-что более фундаментальное... . Если кто-то успешно подрывает отрасль природных алмазов и бриллиантов, кто пострадает на самом деле? Скажем иначе; откуда берется бóльшая часть природных алмазов и бриллиантов в мире? Они поступают из Африки, где они вносят огромный вклад в социальный и финансовый аспекты жизни местного населения там, где они добываются, но давайте на мгновение оставим в стороне выгоды, даже если они являются огромным ключевым преимуществом, потому что при этом все-таки упускается из виду главное .

Дело в том, что, когда вы стремитесь подорвать отрасль природных алмазов и бриллиантов с целью получения прибыли , в первую очередь страдают миллионы обычных людей, работающих в этой отрасли, целые семьи с их реальной жизнью, настоящими мечтами, настоящими надеждами и настоящими страхами, местное население, даже страны, которые полагаются на доходы от природных алмазов, чтобы жить, иногда чтобы просто выжить, иногда чтобы попытаться улучшить свою жизнь,... это чернокожие африканцы.

Пожалуйста, не делайте вид, что страдают только крупные компании, такие как De Beers; даже в Ботсване, где у них есть совместное предприятие (Debswana) с правительством в соотношении 50:50, они получают лишь менее 19% прибыли,… остальная часть возвращается в страну… на дороги, школы, больницы и так далее. Подавляющее большинство работников компании Debswana на всех уровнях - это чернокожие африканцы. Местные предприятия, с которых они приходят, управляются чернокожими африканцами - природные алмазы имеют жизненно важное значение для существования Ботсваны как страны. Шахтеры в Южной Африке - это чернокожие африканцы. 1,5 млн старателей, добывающих алмазы в Западной Африке - чернокожие африканцы. В этом случае, когда кто-то подрывает сами источники их средств существования, на самом деле вызывает дальнейшую маргинализацию некоторых из и без того самых маргинализированных людей на планете, и делается это ради прибыли… почему считать это нормальным? Если вы так думаете, то, пожалуйста, сядьте в самолет, отправьтесь в Сьерра-Леоне (которая сегодня является демократической) и спросите людей, занятых добычей алмазов на кимберлитовом месторождении и старательской добычей алмазов, будут ли они довольны, если вы закроете их отрасль, уничтожите их рабочие места и источники дохода, но вы также можете добавить, что сможете увеличить свою собственную прибыль... Я почти уверен, что вы не получите ответа, который хотите услышать. Алмазная отрасль несовершенна, мало отраслей являются совершенными, но она прилагает огромные усилия, чтобы двигаться в правильном направлении, и ее социальный вклад в жизнь народов Африки просто неоспорим.

Нельсон Мандела хотел, чтобы люди услышали, что природные алмазы принесли пользу Африке. Для тех участников отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов в США, кто считает приемлемой деловой практикой подрывать природные алмазы и бриллианты с помощью намеков и инсинуаций, иногда непорядочности, а иногда точнее сказать, просто проявляя нечестность, есть очень простой посыл. Через год после смерти Джорджа Флойда, «жизни черных» (Black Lives) должны «иметь значение» (matter) не только для американцев в Америке. Они должны иметь значение везде.

Примеры: «Ложь дважды облетит весь мир, пока правда еще обувается», - Марк Твен.

Примером может служить американский интернет-магазин «12 Fifteen6». «Добытый из недр алмаз весом в один карат - это продукт более чем 87 000 фунтов7 перемещенной земли… Это немалое воздействие. Фактически только в Канаде насчитывается более 10 000 заброшенных рудников . Проведите исследование, и вы обнаружите, что нет необходимости покупать добытые из недр бриллианты. Не сейчас. Вообще когда-либо8». Я провел исследование. В Канаде есть три работающих и два закрытых алмазных рудника, каждый из которых вносит или вносил значительный вклад в жизнь своего местного населения. Остальные 9 998 так называемых «заброшенных рудников» никогда не имели отношения к алмазам.

Компания-партнер Diamond Nexus9 предупреждает потребителей, чтобы они избегали канадских алмазов … «Сколько бы долларов вы ни тратили на канадский алмаз, поддерживайте рынок африканских алмазов10»… Что касается ущерба окружающей среде… «Каждый день канадские рудники производят один миллион тонн пустой породы и 950 000 тонн хвостов, представляющих собой тонкоизмельченные горные породы и руду от переработки добытых из недр материалов, таких как алмазы». Только если проверить исходные документы11, обнаружится, что приведенные в них цифры пустой породы и хвостов относятся ко всему горнодобывающему сектору Канады12.

Diamond Nexus также предупреждает, что «Коренные жители опасаются, что животные (карибу и овцебык) будут питаться растительностью, которая растет возле хвостохранилищ, что может внести токсичные тяжелые металлы в пищевую цепочку». Но если проверить исходную статью, обнаруживается, что это статья о добыче золота, свинца и цинка, а не о добыче алмазов13.

И 12Fifteen, и Diamond Nexus входят в группу компаний Forever, офис которой находится во Франклине, штат Висконсин. Forever сообщает потребителям, что «Как только любая добыча полезных ископаемых на суше или дноуглубительные работы в океане становятся частью уравнения, они приносят некоторое зло14…, - отрасль, которая изобиловала и продолжает изобиловать конфликтами, коррупцией, нанесением вреда окружающей среде и сомнительной потребительской практикой….15». Это первый гвоздь в гроб Африки.

Базирующаяся в Калифорнии Diamond Foundry, которая в начале этого года получила широкую известность благодаря вливанию капитала в размере $200 млн от американского финансового гиганта Fidelity, перечисляет, чего «НЕ» делают их выращенные в лаборатории бриллианты. Я нажимаю «Не финансируют конфликты16» (No conflicts funded), и тут речь идет о… России… Правда? По словам Diamond Foundry, «40% всех бриллиантов, продаваемых в розничных магазинах в США, напрямую финансируют правительство Путина» и что «… покупка алмазов из России - хороший способ продемонстрировать вашу поддержку Путина и его правительства». Я совсем этого не знал. Давайте проверим эту цифру на достоверность.

Точной статистики по российским бриллиантам, закупленным американскими потребителями, не существует, а в качестве доли от мирового объема производства за последние десять лет Россия даже ни разу не произвела 40% мирового объема природных алмазов по объему или стоимости17. Кроме того, бриллианты, продаваемые в розничной торговле в США, в основном уже вставлены в ювелирные изделия, и цена включает стоимость огранки и полировки, оправы ювелирных изделий - золота или платины, оптовые наценки на ювелирные изделия, розничные наценки и т. д.18, практически ни одна из этих составляющих не связана с российской стороной. Так что еще раз, как мы можем подтвердить эту цифру в 40%?

Поэтому я взял алмазодобывающую компанию АЛРОСА в качестве представителя производства алмазов в России и предположил, что, поскольку на США приходится около половины мирового объема потребления ювелирных изделий с бриллиантами, то половина объема добычи алмазов АЛРОСА может в конечном итоге приходиться на американские ювелирные изделия с бриллиантами. Хорошо, давайте посчитаем. Половина объема продаж алмазов АЛРОСА в 2019 году составила $1,7 млрд; половина продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США в том году составила $19,6 млрд19. Исходя из этого, 8% продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США приходятся на долю АЛРОСА..., компании АЛРОСА, а не правительства России. Правительствам Якутии и России принадлежит по 33% акций АЛРОСА, и все, что получает федеральное правительство в Москве, так это свою долю в налогах и дивидендах, выплачиваемых АЛРОСА... Я знаю это, потому что цифры не просто общедоступны, а счета проверяются компанией PWC . В 2019 году налоги и дивиденды от АЛРОСА, выплаченные федеральному правительству в Москве, составили около $499 млн20…, так что, если половина из них приходилась на продажи ювелирных изделий с бриллиантами в США, это составляет 0,6%21 объема продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США22, которые… «напрямую финансируют правительство Путина»…, а не 40%. Между прочим, в число других акционеров АЛРОСА входят основные учреждения США23, такие как State Street, Vanguard, JP Morgan, Blackrock и Fidelity24. Похоже, они считают, что это компания, в которую можно инвестировать.

Diamond Foundry также заявляет, что «Tiffany не раскрывает этот факт25»…, какой факт? Что она покупает алмазы в России? Да, она покупает26.

Под заголовком «Земля не перемещается27» (No Land Displaced) показана диаграмма «Аудит цепочки поставок на основе источника поставок алмазов»28 (Supply Chain Audit based on Diamond Source), которая показывает, что наибольшее воздействие на окружающую среду из-за «Природных алмазов» (Mined Diamonds) оказывает Китай. В 201929 году Китай произвел… 51 карат природных алмазов…, не 51 000, не 51 000 000, а всего 51! Весь годовой объем производства может уместиться в одной (очень маленькой) руке, но эта диаграмма подразумевает, что производство алмазов в Китае оказывает большее влияние на землепользование, чем 38,5 млн каратов, произведенных компанией АЛРОСА, и делает более высокие выбросы в атмосферу, чем остальная часть мировой добычи алмазов вместе взятые. Действительно? Я отмечаю, что Китай является крупнейшим производителем выращенных в лаборатории алмазов, большая часть энергии вырабатывается угольными электростанциями..., тем не менее, эта диаграмма показывает, что воздействие выращенных в лаборатории алмазов на окружающую среду в Китае является..., как вы уже догадались, - крошечным.

АУДИТ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКА ПОСТАВОК АЛМАЗОВ

В 2019 г. Китай произвел лишь 51 карат природных алмазов!

Надписи: China Lab-grown - Выращенные в лаборатории алмазы в Китае. US Lab-grown - Выращенные в лаборатории алмазы в США. Mined Australia - Природные, Австралия. Mined Botswana - Природные, Ботсвана. Mined China - Природные, Китай. Mined Democratic Republic of Congo - Природные, Демократическая республика Конго. Mined Russian Federation - Природные, Российская Федерация. Created China - Синтетические, Китай. Created USA - Синтетические, США. Air Emissions - Выбросы в воздух. GHGs - Парниковые газы. Land Use - Использование земли. Waste - Загрязнение. Water Consumption - Потребление воды. Water Pollution - Загрязнение воды.

В материале под заголовком «Не вытесняется дикая природа31» (No Wildlife Displaced) приводятся слова бывшего генерального директора Tiffany & Co. Майкла Дж. Ковальски (Michael J. Kowalski) из интервью, данного изданию New York Times, в котором обсуждаются… «опасные последствия добычи полезных ископаемых»… в разделе о Проекте горной добычи в Бристольском заливе (Bristol Bay Mining). Только если посмотреть исходную статью, оказывается, что статья 2015 года «Золото не стоит такой цены» (Gold isn’t worth the price) не имеет ничего общего с добычей алмазов и посвящена исключительно Проекту горной добычи в Бристольском заливе, касающемуся добыче меди и золота на Аляске.

Торговый партнер Diamond Foundry, компания The Clay Pot в штате Нью-Йорк, сообщает своим клиентам, что « большая часть бриллиантов не является «бесконфликтной». Алмазная отрасль давно ассоциируется с нарушениями прав человека, использованием детского труда, разрушением экологии, неотслеживаемым происхождением и картельным ценообразованием32 ».

По иронии судьбы, если это не оттолкнуло вас полностью от природных бриллиантов, The Clay Pot направляет вас на веб-сайт www.Diamondfacts.org33..., на котором сообщается, что торговля конфликтными алмазами практически прекращена..., а затем переходит к обсуждению всех преимуществ и выгод, которые природные алмазы приносят людям в развивающихся странах….

Diamond Foundry также информирует потребителей о том, что, хотя их выращенные в лаборатории бриллианты не связаны с картельным ценообразованием (No Cartel Pricing), «Картельное ценообразование является причиной того, что добытые из недр алмазы и бриллианты стоят дороже34», и указывают на существование ценового сговора в плане формирования цен на природные алмазы (и как это работает)35. Картельное ценообразование не применяется для природных алмазов и бриллиантов. Если бы оно применялось, антимонопольные органы США и Европы были бы в курсе дела, прежде чем вы могли бы сказать: «Это чушь собачья». Но The Clay Pot повторяет мнение…, что их выращенные в лаборатории бриллианты на 30-40% дешевле… «крупный высококачественный добытый из недр алмаз будет дорогим где-бы то ни было, потому что это товар, который контролируется внешними силами36 ».

Другой партнер компании Diamond Foundry, ювелирная компания Lori McClean из Нью-Йорка, берет прямо за горло. «Откровенно говоря, современная алмазная отрасль страдает от нищеты. Большая часть алмазов совсем не являются «бесконфликтными». Они могут участвовать в финансировании насилия и войн, нарушении прав человека, бедности и нанесении ущерба окружающей среде в результате применения методов и практики горной добычи37. Прочитав это, подумает ли ваш типичный потребитель о покупке природного бриллианта… и почему это считается нормальным?

Vérité, партнер Diamond Foundry, также продает «… алмазы и драгоценные камни, добытые в Канаде. Мы считаем, что эти камни являются бесконфликтными и позволяют избежать человеческих и экологических потерь при добыче полезных ископаемых38». Это довольно очевидный вопрос, на который не дается ответа. Как получается, что канадский алмазный рудник избегает «человеческих и экологических потерь при добыче полезных ископаемых», а ботсванский алмазный рудник - нет…, или давайте скажем, что это еще один гвоздь в гроб Африки.

Miadonna из Портленда, штат Орегон, сообщает своим потенциальным покупателям: «Несмотря на то, в чем вас хочет убедить алмазодобывающая отрасль, добыча, распределение и продажа конфликтных алмазов по-прежнему остаются серьезной проблемой, которую необходимо решать. «ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ мужчин, женщин, детей и младенцев подвергаются издевательствам, изнасилованиям и убийствам повстанцами, которые, как известно, все еще используют конфликтные алмазы в качестве источника финансирования39». Быстро развивающаяся программа Gemfair40 компании De Beers в Западной Африке объединяет старателей и мелкие алмазодобывающие предприятия с мировым рынком с помощью цифровых технологий и за счет обеспечения соблюдения этических стандартов работы; это также гарантирует, чтобы они получали справедливую стоимость за свои алмазы. У меня есть простой вопрос: думаете ли вы, что кто-то из ее участников будет чувствовать, что это голословное заявление об изнасиловании, пытках и убийствах является сегодня справедливым способом изображения их продукта? Думаю, нет.

Компания Clean Origin из штата Коннектикут предупреждает, что «Алмазные рудники также подвержены опасности обрушения и взрыва, и рабочие часто сталкиваются с повышенным риском заболевания раком, потерей слуха, проблемами с легкими и другими проблемами со здоровьем, вызванными их профессиями. В 2010 году 33 шахтера в Чили застряли под землей в обрушившейся шахте на 69 дней41». Вот только - и я прошу прощения, если это кажется мелочью, - в Чили нет и никогда не было алмазных рудников. Но Clean Origin выражается очень ясно… «После долгих лет человеческих страданий и экологического опустошения стоит сделать паузу, чтобы задать вопрос, почему когда-либо будет существовать веская причина для покупки бриллианта, добытого из недр. Нет такой причины42».

Онлайн-платформа Frugal Rings43 из штата Юта информирует потребителей, что «…добыча является относительно дорогой, но DeBeers опубликовала открытые документы, например, показывающие, что их производственные затраты (на карат) на добычу природных алмазов колеблются в районе $100. Это означает, что камни продаются в розничной торговле с наценкой от 3 000% до 5 000%… - неплохо (для De Beers) 44…». 5 000%? Что ж, в 2019 году средние затраты De Beers составляли $96 за карат45, а цена реализации была $132 за карат. Наценка в размере 5 000% к себестоимости алмаза означает, что на добычу камня, проданного в розницу за $5 000, затрачено всего $1, или, другими словами, средний алмаз De Beers, затраты на добычу которого составляют $96 за карат, продается в розничной торговле по цене $480 000 за карат. Действительно?! Кто-то, может быть, что-то курит..., но когда я проверил, марихуана разрешена в Юте только в медицинских целях.

Американский розничный торговец выращенными в лаборатории бриллиантами ADA Diamonds, похоже, утверждает, что алмазодобывающие компании ввели потребителей в заблуждение, заявляя, что производство выращенных в лаборатории алмазов дешевле, чем природных алмазов46, «предельные затраты на выращивание каждого алмаза в лаборатории всегда будут выше, чем затраты De Beers и других алмазодобывающих компаний на добычу алмазов из недр Земли47». Если ADA Diamonds имеет в виду, что производство выращенного в лаборатории алмаза весом 2 карата обходится дороже, чем производство природного алмаза весом 0,01 карата, это, вероятно, так. Но на сайте об этом не говорится. Является ли выращивание алмаза весом в 1 карат дороже, чем производство природного алмаза в 1 карат? Проще говоря, НЕТ.

… И так далее, и тому подобное - это история, направленная против природных алмазов и бриллиантов, и хотя эти примеры относятся к некоторым американским компаниям, занимающимся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами, они не действуют самостоятельно. Настало время остановить это, и я думаю, что потребители и все остальные в алмазной отрасли с этим согласятся.

Ричард Четвоуд управляет консультационным бизнесом, занимающимся алмазной отраслью. Он также является председателем Намибийской алмазодобывающей компании Trustco Resources и председателем Консультативного совета австралийской технологической компании www.Yourdiamonds.com, а также занимает должности неисполнительного директора и консультанта в нескольких других алмазных (и иных) компаниях. В этой статье он выражает свое собственное мнение.

