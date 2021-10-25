Исследование De Beers - При выборе бриллиантов потребители теперь ценят экологическую устойчивость

De Beers недавно опубликовала свой отчет по состоянию алмазной отрасли 2021 года, в котором подчеркивается, что за последние несколько лет экологическая устойчивость стала основным из приоритетов многих участников отрасли, и 30% потребителей оценили ее как наиболее важное соображение при выборе бриллиантов - выше цены и дизайна.

Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) сказал, что люди ожидают от компаний и брендов большего, чем когда-либо прежде, когда дело доходит до решения социальных и экологических проблем, таких как изменение климата, бедность и различные формы неравенства.

Он сказал, что помимо уверенности потребителей в том, что их покупка не причинила вреда, люди также хотят знать, что же поддерживает бренд или продукт и как он способствовал улучшению будущего для людей и всей планеты.

В отчете, основанном на глобальном исследовании с участием более 8 400 человек на семи ключевых потребительских алмазных рынках, было обнаружено, что соображения экологической устойчивости влияют на решения потребителей о покупке во всех секторах.

Число высказавшихся в поддержку того, что компании должны «нести ответственность» за «идеологию по совершенствованию мира», среднее значение по данным, полученным от 20 стран (%)



Источник: De Beers. Надпись: Источник: GlobeScan Radar, 2020

Исследование показало, что при выборе между экологически безопасным природным бриллиантом от известного бренда, который был произведен в соответствии с экологическими, социальными и корпоративными целями (environmental, social and governance, ESG), и бриллиантом, который не имеет гарантии экологической устойчивости от известного бренда, почти 60% потребителей выберут экологически устойчивый вариант.

Число заинтересованных знать насколько компании являются социально экологически ответственными, среднее значение по данным, полученным от 17 стран (%)



Источник: De Beers

«Этот выбор сделан с полным осознанием того, что им, скорее всего, придется заплатить больше, - 85% имеющих желание выбрать экологически устойчивые варианты, готовы платить надбавку в среднем 15%», - говорится в отчете.

«Чем символичнее и эмоциональнее событие и чем больше вес в каратах, тем более чувствительны потребители к ESG-ценностям бренда. Защита окружающей среды, справедливое обращение с работниками и поставки из источников, не связанных с конфликтами, - вот три основных фактора, которые должны учитывать потребители бриллиантов», - говорится также в отчете.

Ориентация на молодых

В отчете отмечается, что более молодые потребители являются движущей силой спроса на бóльшую прозрачность и хорошую репутацию: 68% миллениалов и 65% представителей поколения Z приобрели товары с более высокими ESG-показателями, по сравнению с 42% покупателями из числа бэби-бумеров.

Соображения экологической устойчивости выше среди потребителей с высшим образованием (67%) и из состоятельных слоев населения (70%).

«Когда дело доходит до бриллиантов, то имея выбор между экологически безопасным природным бриллиантом и бриллиантом без гарантии экологической устойчивости, 59% миллениалов более старшего возраста выберут экологически устойчивый вариант», - сказала De Beers.

«Похоже, это продолжится и в следующем поколении, поскольку 21% представителей поколения Z уже учитывают факторы экологической устойчивости при покупке ювелирных изделий», - добавила компания.

В отчете также отмечается, что алмазная отрасль на протяжении двух десятилетий находится на пути непрерывного совершенствования в области этических и ответственных поставщиков по всей цепочке создания стоимости.

Благодаря новым технологиям, революционные программы определения происхождения и отслеживания теперь доступны участникам отрасли на всех этапах цепочки создания стоимости, давая возможность отрасли находиться в авангарде ESG-инноваций в области ответственных источников поставок.

«Важно то, что эти инновации позволяют отрасли сообщать потребителям не только происхождение их бриллиантов, но также их социальное назначение и положительное воздействие», - говорится в отчете компании.

Общее направление

В отчете De Beers подчеркивается, что совместные решительные действия всех участников отрасли по установлению стандартов и оценке прогресса окажут наибольшее влияние и сделают ESG-критерии стандартной практикой для алмазной отрасли.

В нем говорится, что корпоративные действия важнее для потребителей, чем слова, и информацию об экологической устойчивости необходимо эффективно доводить до потребителей.

«Насколько быстро и эффективно могут быть реализованы значимые изменения, зависит от степени решимости отрасли и от способности компаний продолжать включать ESG-критерии в основные бизнес-стратегии», - сказала De Beers.

«Существуют различные партнеры и программы, поддерживающие участников торговли в достижении этой цели, в том числе Совет по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC)», - добавила компания.

В отчете говорится, что у алмазной отрасли есть огромная возможность сообщить, как она согласует работу с текущими ожиданиями потребителей в отношении этических вопросов и экологической устойчивости, и опираться на свой опыт создания положительных социально-экономических и экологических выгод по всей цепочке создания стоимости.

Успех зависит от экологической устойчивости, которая является частью как краткосрочной, так и долгосрочной деятельности.

De Beers заявила, что прогресс уже наблюдается и набирает обороты, поэтому отрасль должна продолжать ставить экологическую устойчивость в центр своего конкурентного ценностного предложения, чтобы оказывать действительно положительное воздействие на людей и планету и укреплять доверие потребителей к бриллиантам, а также их стремление приобретать их.

«У алмазной отрасли есть прекрасная возможность продемонстрировать свою репутацию в области экологической устойчивости новому поколению потребителей, которые ценят действия и доказательства, а не риторику», - сказал Кливер.

«Отрасль должна срочно предоставить потребителям более непосредственно информацию об их бриллиантах и ​​о том положительном воздействии, которое они имеют для людей и планеты на всем протяжении цепочки создания стоимости».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished