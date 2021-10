Как крупнейшие ювелирные компании мира продают выращенные в лаборатории бриллианты

Эта статья, написанная Полом Зимниски (Paul Zimnisky), была опубликована в журнале Solitaire International Magazine, а теперь публикуется на Rough&Polished с разрешения автора и журнала.

Во время четырехчасового аналитического мероприятия, проведенного в сентябре, крупнейший мировой ювелирный магазин Pandora представил обновленную информацию о своей недавней попытке заняться выращенными в лаборатории бриллиантами. Линия под торговой маркой Pandora Brilliance в настоящее время проходит испытания исключительно на рынке компании в Великобритании, однако руководство заявило, что решение о выведении ее на глобальный рынок, «вероятно, будет принято к концу года», поскольку компания все еще «учится маневрировать в пространстве».

Компания Pandora, известная своими культовыми чарм-браслетами, продает около 100 миллионов ювелирных изделий в год, при этом средняя цена покупки двух изделий составляет около $75. Pandora Brilliance придает новую динамику ассортименту товаров компании с начальной ценой, которая варьируется от £250 фунтов стерлингов ($340) за лабораторный бриллиант весом 0,15 карата в серебре до £1 290 фунтов стерлингов ($1 765) за изделие с 1-каратным камнем в золоте.

Имея 6 700 точек продаж в более чем 100 странах, Pandora, вероятно, является крупнейшей ювелирной компанией в мире, которая выходит на рынок лабораторных бриллиантов, как заявил генеральный директор Александр Лачик (Alexander Lacik) в интервью, данном в июне изданию Bloomberg: «Было много мелких игроков, занимающихся лабораторными бриллиантами, но не было никого сильного … мы будем применять маркетинговые мускулы».





Магазин Pandora в центре Манхэттена в октябре 2021 года. Источник: Пол Зимниски.

Однако Лачик также подчеркнул, что стратегия компании в отношении лабораторных бриллиантов является средством «демократизации» бриллиантов, делая их «доступными» для более широкого населения. Линия Pandora Brilliance включает подвески, серьги, браслеты и кольца, хотя кольца напрямую не продаются как обручальные. Соответственно, похоже, что маркетинговый подход Pandora к лабораторным бриллиантам больше ориентирован на «бижутерию» - продукт предназначен в первую очередь для новой потребительской базы, а не для существующей демографической группы покупателей бриллиантов.

Swarovski, еще один легендарный мировой бренд бижутерии, представил коллекцию лабораторных бриллиантов фантазийных цветов в начале 2020 года после тестирования различных стратегий, связанных с лабораторными бриллиантами в предыдущие годы. Линия, которая доступна в 16 ярких фирменных цветах, включая Androgyny Flamingo, Cubist Sky и Heavy Metal Cherry, также не позиционируется как свадебный продукт.

Тем не менее, основные американские универсальные магазины на среднем рынке, Macy’s и JCPenney, начали продавать лабораторные бриллианты в 2018 году, включая предложения обручальных колец. Ни одна из компаний пока не предоставила публичных отзывов об успехе продукта.

Signet Jewelers, крупнейшая ювелирная компания в США и родитель Kay Jewelers, Zales и James Allen, в 2019 году начала продавать ограниченное количество лабораторных бриллиантов с вариантами для новобрачных. Но Signet, похоже, еще не продвигает продукт активно и не дает публичных отзывов о спросе на свой предложенный товар. Например, по состоянию на октябрь 2021 года на целевой странице веб-сайта Zales по-прежнему выставлены природные бриллианты, и нет упоминания о лабораторных бриллиантах.



Пример стратегии выдающихся ювелирных компаний в отношении лабораторных бриллиантов



На основании наблюдений и разрозненных сведений Пола Зимниски





Надписи: Company - Компания. Offer Lab-Grown Diamonds - Предложение выращенных в лаборатории бриллиантов. Market LGD as Bridal Jewelry - Маркетинг выращенных в лаборатории бриллиантов как свадебных ювелирных украшений. Yes - Да. No - Нет. N/A - Нет данных. Anаlysis as of October 2021 - Анализ по состоянию на октябрь 2021 г.

Примечательно, что все вышеперечисленные компании, которые в настоящее время продают лабораторные бриллианты, исторически продавали другие искусственные драгоценные камни или имитаторы бриллиантов, например, искусственный рубин, изумруд, сапфир, муассанит или хрусталь. С другой стороны, известные ювелирные компании, которые раньше не занимались (любыми) созданными в лаборатории камнями, в настоящее время не продают лабораторные бриллианты.

Tiffany & Co., крупнейшая ювелирная компания в мире, а также такие легендарные ювелирные дома, как Cartier и Bulgari, не включают лабораторные бриллианты в свой ассортимент. Не делают этого и Chow Tai Fook, Luk Fook или Chow Sang Sang, крупнейшие ювелирные компании в Большом Китае. В прямой переписке с Luk Fook в начале этого года один из руководителей компании сказал, что они не продают лабораторные бриллианты, так как считают его товаром для «другой категории клиентов».

Частная компания Blue Nile, которая считается крупнейшим онлайн-продавцом бриллиантов в мире, в конце прошлого года начала предлагать лабораторные бриллианты Lightbox компании De Beers. Эта линия продается исключительно как не свадебные ювелирные украшения, и их цена составляет $800 за карат (за солитер размером до 2 каратов). В сентябрьском подкасте JCK Jewelry District генеральный директор Blue Nile Шон Келл (Sean Kell) отметил, что средняя цена продажи обручального кольца его компании составляет около $10 000, отметив, что компания идентифицируется как «компания драгоценных ювелирных изделий».

Предполагается, что конкурент Blue Nile, компания Brilliant Earth, которая в последние недели стала публичной в США при оценке выше $1 млрд, является крупнейшим продавцом лабораторных бриллиантов в мире. Хотя компания занимается продажей лабораторных бриллиантов с 2012 года, она еще не представила каких-либо количественных показателей продаж по этой категории, и тем не менее, средняя сумма продаж компании составляет свыше $3 100, включая природные бриллианты.





Пол Зимниски, дипломированный финансовый аналитик, является независимым экспертом алмазной отрасли и консультантом, работающим в районе Большого Нью-Йорка. Пол Зимниски является выпускником Школы бизнеса им. Роберта Г. Смита (Robert H. Smith School of Business)Мэрилендского университета (University of Maryland), имеет степень бакалавра по финансам, а также международный профессиональный сертификат Дипломированного финансового аналитика (Chartered Financial Analyst, CFA). С ним можно связаться по адресу paul@paulzimnisky.com и в Twitter @paulzimnisky.