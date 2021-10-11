Горнодобывающая промышленность и сохранение биоразнообразия в Африке

1-2 октября в Красноярске прошел международный экологический саммит «Сибирская перспектив». Участники обсуждали роль крупного промышленного бизнеса в сохранении биоразнообразия. Руководитель Африканского бюро Rough&Polished Мэтью Няунгуа, выступил с докладом на этом мероприятии, сравнив позитивный и негативный опыт горнодобывающих компаний в кризисных ситуациях и их действия по защите окружающей среды и развитию биоразнообразия.

CATOCA

«Плохо управляемая деятельность по добыче полезных ископаемых может привести к загрязнению окружающей среды и нанести ущерб биоразнообразию, которое поддерживает экономику, обеспечивает продовольствие, топливо, строительные материалы и пресную воду…», говорится в Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (United Nations Environment Programme, UNEP).

Мы видели это, когда в средствах массовой информации приводилось высказывание исследователей из Университета Киншасы, которые в августе прошлого года заявили, что спутниковые снимки и интервью показали, что резервуар, используемый для хранения загрязнителей при добыче полезных ископаемых, прорвался предположительно в середине июля в районе добычи алмазов, простирающемся от провинции Южная Лунда до провинции Северная Лунда в Анголе.

В результате вода в двух притоках реки Конго, рек Чикапа и Касаи, стала красной, что привело к гибели рыб и бегемотов, а также вызвало диарею среди населения, проживающего на берегах этих рек.

Министр окружающей среды Конго Ева Базайба (Eve Bazaiba) позже заявила, что загрязнение рек произошло из-за разлива токсичного вещества на алмазном руднике в Анголе, принадлежащем компании Catoca, которая производит 75% алмазов Анголы.

Несколько недель спустя правительство ДРК заявило, что в результате загрязнения 12 человек погибли, а 4 400 заболели.

После этого Базайба заявила, что ДРК будет добиваться возмещения ущерба в соответствии с принципом «платит загрязнитель».

Но недавно Catoca выразила несогласие с заявлением об утечке тяжелых металлов с ее рудника в реку Чикапа и прилегающие районы.

Она заявила, что следственная экспедиционная группа проведет работу вдоль реки Чикапа до границы с ДРК, и что результаты этой экспедиционной группы направлены на опровержение обвинений, выдвинутых Демократической Республикой Конго.

Catoca заявила, что не сбрасывала токсичные продукты в реку Чикапа и прилегающие районы, поскольку компания не использует химические вещества в своем производственном процессе.

«Мы отвергаем все обвинения, однако в рамках нашей социальной ответственности и ввиду нашей твердой приверженности делу сохранения окружающей среды мы решили создать многопрофильную группу, в которую входят представители министерств, университетов, департаментов провинций, НПО и независимых лабораторий, которые проводят эту экспедицию, и очень скоро мы публично представим ее результаты».

Норникель

Катастрофа с Catoca напоминает людям об утечке дизельного топлива из-за разгерметизации бака на ТЭЦ компании Норникеля в прошлом году.

Хотя Catoca имеет право на свое мнение, она опровергла обвинения в загрязнении рек ДРК до того, как получила результаты своих расследований.

Такой шаг ставит алмазную компанию в затруднительное положение, учитывая, что те, кто их обвиняет, вооружены спутниковыми снимками, которые четко показывают источник загрязнения.

Компания Норникель иначе повела себя в случае утечки нефтепродуктов. Разные эксперты внимательно следили за действиями Норникеля после утечки. Они увидели, что компания Норникель признала проблему, нейтрализовала разлив, выплатила компенсации, устранила проблему и приступила к реализации некоторых программ развития.

Российская горно-металлургическая компания по производству никеля и палладия внесла позитивные изменения в политику и подходы к взаимодействию с коренными малочисленными народами Таймыра после разлива дизельного топлива.

Она разработала новую Комплексную экологическую стратегию, одобренную советом директоров компании в июне прошлого года.

Стратегия определяет шесть ключевых областей защиты окружающей среды и устанавливает цели, которые компания планирует достичь к 2030 году.

Это касается изменения климата, улучшения состояния воздуха, водных ресурсов, совершенствования обращения с хвостохранилищами и утилизации отходов, восстановления земель и сохранения биоразнообразия.

Норникель ведет свою деятельность недалеко от Таймыра, региона, в котором проживает более 10 000 человек из числа коренных малочисленных народов Севера.

Подписано пятилетнее соглашение о реализации комплексного плана содействия развитию коренных малочисленных народов Севера на общую сумму 2 млрд рублей.

Сюда входят традиционные виды деятельности, защита исконной среды обитания человека, а также финансирование жилья, здравоохранения, инфраструктуры, туристических, социальных и культурных проектов.

Еще один хороший пример из области горнодобывающей отрасли.

Алмазный путь

Этот проект, запущенный на Всемирной встрече на высшем уровне по устойчивому развитию (World Summit on Sustainable Development) в 2002 году, представляет собой совокупность объектов сохранения биоразнообразия и природных заповедников, принадлежащих компаниям De Beers Group и Debswana и управляемых ими, которые охватывают 200 000 гектаров в южной части Африки.

Первоначально в него входили природоохранные объекты, принадлежащие De Beers Group и E Oppenheimer and Son. В настоящее время он охватывает ряд объектов De Beers Group в Южной Африке и Ботсване.

Проект Алмазный путь включает восемь объектов площадью около 200 000 гектаров и простирается от Суккулентного Кару в регионе Намакваленд на западном побережье Южной Африки до Природного заповедника Венеция Лимпопо на северной границе страны, вплоть до края Национального парка Макгадикгади Панс в Ботсване, где находится Развлекательный парк Орапа.

De Beers и National Geographic также создали в конце августа этого года стратегическое партнерство Okavango Eternal, направленное на защиту исчезающих видов Африки, обеспечение водной и продовольственной безопасности свыше миллиона человек и создание возможностей для получения средств к существованию для 10 000 человек.

Алмазодобывающая группа заявила, что пятилетние обязательства направлены на совместную работу с местным населением, проживающим вдоль всей реки Окаванго, с целью выработки общих экологических решений, которые открывают коллективные экономические возможности.

Бассейн реки Окаванго, охватывающий южную Анголу, восточную Намибию и северную Ботсвану, является основным источником воды для людей, проживающих в дельте реки Окаванго.

National Geographic Explorer заявил, что бассейн реки Окаванго находится под угрозой, и их партнерство с De Beers поможет защитить это чудо природы.

Дельта реки Окаванго - одна из важнейших экосистем Африки, не имеющая себе равных по своему биоразнообразию. Здесь обитает самая большая в мире сохранившаяся популяция слонов, а также львы, гепарды, гиеновидные собаки и сотни видов птиц.

Устойчивость дельты реки Окаванго зависит от озер, из которых она вытекает, и рек, которые несут воду, образующуюся в результате дождей в высокогорьях Анголы.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished