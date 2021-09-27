Рынок алмазов против коррекции вместе с Бейонсе

Консенсус в алмазной отрасли насчет ближайших перспектив к сентябрю стал не так оптимистичен, несмотря на близость праздничного сезона. Большинство участников рынка и часть экспертов считает, что рынок может получить новые аргументы для продолжения роста, пока сохраняется дефицит предложения, а спрос потребителей в США остается ненасытным. По мнению других, комбинация высоких цен и избыточных запасов может обернуться сдутием «пузыря» при малейшем охлаждении потребителя к украшениям.

Как бы то ни было, нельзя не согласиться, что пиковые уровни цен на бриллианты опасно выглядят осенью этого года, когда коррекция не щадит даже таких неоспоримых бенефициаров экономического роста, как палладий и медь. А структурный дефицит полупроводников не приводит к заоблачному росту компаний-производителей, а, наоборот, давит на их финансовые показатели, так как сбои в поставках заставляют ключевых клиентов Volkswagen и Apple сокращать производство. Эти свежие примеры говорят о том, что ни блестящие перспективы и востребованность, ни острый дефицит не гарантируют долгого и стабильного роста. Индустрия реагирует проактивно, привлекая для продвижения своей продукции звезд калибра Бейонсе. Но будут ли бриллианты исключением?

Признаки охлаждения цен на алмазы и бриллианты наметились в августе-сентябре, хотя пока это может объясняться сезонным затишьем (но до этого, в мае-июле, его признаков мы не наблюдали). Цены на алмазы приостановили свой последовательный рост, в ходе которого индекс с начала этого года поднялся на 16%, вернувшись на допандемийный уровень осени 2019 года. На своем августовском сайте De Beers оставила цены без изменений после пяти индексаций за последние восемь торговых циклов между декабрем 2020 года и июлем этого года.

Потенциал для продолжения повышения цен еще есть, считает CFO АЛРОСА Алексей Филипповский. Если алмазы только вернулись к прежним рубежам, то бриллианты, благодаря сильному спросу на ювелирные изделия в США и Китае, превысили показатель начала 2019 года на 10-15%.

Рост цен на бриллианты, который сейчас опережает динамику цен на алмазы, способствует дальнейшему подорожанию алмазов, согласны аналитики BCS. Основываясь на анализе индекса цен с 2015 года, они считают, что цены на алмазное сырье могут вырасти еще на 9% до своего среднего уровня. Ювелирные изделия также дорожают: по данным компании Edited, цены на высококлассные ювелирные изделия за год выросли на 57% – до $2360. Наконец, объем накоплений домохозяйств в США стремительно вырос до аномального уровня: средние сбережения в 2020-21 гг. на 160% превышают доковидные уровни (2017-19 гг.), при этом чистая стоимость активов 1% самых богатых американцев выросла более чем на $8 трлн. Все это создает возможности для роста расходов на ювелирные изделия и, следовательно, для цен на алмазы, говорится в обзоре BCS.

Устойчиво сильный спрос на алмазы, высокая маржа на вторичном рынке и близость сезонного периода пополнения запасов создают основу для дальнейшего роста цена на алмазы в сентябре-декабре, согласен "ВТБ Капитал". "Ювелирная выставка в Лас-Вегасе добавила позитивных настроений, поскольку ювелиры сигнализировали о потребности в камнях, что указывает на высокий спрос в США. Отчетности ювелиров свидетельствуют о том, что пополнение запасов в ритейле еще не началось, и, в сочетании с высокой маржой на вторичном рынке, мы полагаем, что это создает основу для дальнейшего роста цен в сентябре-декабре", - говорится в обзоре Diamonds Watch, опубликованном в начале сентября.

Поддержку ценам оказывает фундаментальный дефицит предложения, вызванный сокращением объемов добычи на 18% к данным середины 2019 года из-за закрытия Argyle и замедления темпов производства АЛРОСА. Запасы доступного для продажи алмазного сырья остаются низкими, при этом цикл пополнения запасов в ритейле еще не начался. По расчетам "ВТБ Капитала", нормализация уровня запасов к первому кварталу 2022 году увеличит спрос на мировом ювелирном рынке примерно на 5%.

В августе запасы в midstream продолжали сокращаться, чему способствовал сильный спрос со стороны огранщиков. Импорт алмазов в Индию в августе, по данным GJEPC, составил $1,21 млрд, что на 54% выше уровня 2019 года и на 141% выше, чем в августе прошлого года. Экспорт бриллиантов из Индии ($2,052 млрд) оказался на 27% выше уровня 2019 года, что ниже динамики июля, когда экспорт превышал данные 2019 года на 55%. По сравнению с данными годичной давности экспорт в августе был выше на 86%.

В сегменте ювелирного ритейла сохраняется сильная динамика продаж. Signet сообщила о 97%-ном росте сопоставимых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале (на 36% по сравнению со вторым кварталом 2019 года), повысила свой годовой прогноз продаж на 5%. Динамике продаж также способствует активность ритейлеров в маркетинге. В то же время розничные продажи ювелирных изделий в США в июле увеличились на 36% к прошлому году (и на 50% к уровню 2019 года).

Прогнозы на праздничный период подкрепляют оптимизм участников рынка. Продажи ювелирных изделий в США вырастут в течение традиционного двухмесячного периода праздничных продаж, то есть с 1 ноября по 24 декабря, поскольку потребители используют отложенные накопления, говорится в исследовании Mastercard SpendingPulse. Еще одним фактором являются экономические стимулы правительства. Ожидается, что за «75 дней Рождества» с 11 октября по 24 декабря продажи украшений вырастут на 60% по сравнению с 2020 годом и на 55% по сравнению с этим же периодом двумя годами ранее.

«Быстрое восстановление удивительно, учитывая, где были отрасль и мир 18 месяцев назад, когда начал распространяться коронавирус. Исторически, ювелирные изделия и другие предметы роскоши запаздывают в восстановлении после рецессии. Но в этом году все не так - ювелирные изделия опережают многие другие категории товаров», - пишет обозреватель Rapaport Ави Кравиц. Он объясняет это в том числе дисбалансом доходов – в то время как домохозяйства с низкими доходами понесли основную тяжесть финансовых трудностей, благосостояние состоятельных американцев, традиционных покупателей драгоценностей, увеличилось.

Подъем на рынке был очевиден по объемам сделок, заключенных в ходе Las Vegas jewelry week (включает в себя JCK) в конце августа. Несмотря на снижение посещаемости из-за того, что многие крупные участники остались дома под влиянием опасений по поводу штамма Delta, заказы соответствовали обычному уровню, отметил Кравиц. Ритейлеры из всех сил пытались найти нужные им бриллианты в преддверии праздников по выгодным ценам, поскольку популярные позиции оказались дефицитными.

Индустрия вступает в праздничный сезон с уверенностью и оптимизмом, считает Кравиц. Невзирая на ужесточившуюся конкуренцию за деньги потребителя или потенциальный экономический спад, отрасль предпринимает меры для поддержания спроса, в рамках маркетинговых компаний привлекая в качестве амбассадоров певицу Бейонсе и теннисистку Эмму Радукану (обе сотрудничают с Tiffany) и актрису Ану де Армас (Natural Diamond Council).

Маржа у дилеров на вторичном рынке алмазного сырья к августу достигла 10-15%, что в 4-5 раз выше обычного. И хотя цены на бриллианты в августе снизились на фоне затишья на рынке, сезонное пополнение запасов у ювелиров также может привести к росту цен на бриллианты к концу года, полагает "ВТБ Капитала".

Между тем, Rapaport ближе к концу сентября стал отмечать неоднозначные тенденции на вторичном рынке. По данным агентства, торговля в целом стала достаточно осторожной (хотя в целом это может объясняться сезонным затишьем). Цены на бриллианты по некоторым позициям просели, продолжая тенденцию августа. Наметилась слабость в камнях от 0,3 до 0,7 карата. Хотя ориентированные на США дилеры оптимистичны, беспокойство вызывает замедление активности на втором крупнейшем рынке, в Китае. Золотая неделя в Китае начинается 1 октября на фоне опасений насчет торможения экономического роста – индекс промышленного производства КНР упал в сентябре из-за последствий энергетического кризиса. Настораживает рынок и навязчивое регулирование компартией благосостояния некоторых слоев населения.

Спрос на ювелирные изделия в США остается важнейшей составляющей успеха рынка, но что будет, если потребители перестанут спешить в магазины завтра? Такой вопрос ставит в своей статье Эдан Голан. Часть покупателей приобретает украшения, как и другие потребительские товары, в кредит, что является отличительной чертой американского консюмеризма. Использование кредитных средств чревато инфляцией и формированием «пузыря». С другой стороны, многие ритейлеры реагируют на рост спроса, частично обусловленный кредитом, закупая дополнительные объемы товара. В итоге цены на бриллианты за год выросли в целом на 24,7%, что является самым продолжительным и впечатляющим периодом роста цен более чем за десять лет.

Голан напоминает, что за предыдущим периодом пиковых цен, закончившимся в августе 2011 года, последовало сильное 4-летнее падение рынка, а за ними шесть лет «боковика». «В то время рынок был наводнен деньгами, и ритейлеры в Китае и Индии стремились к расширению бизнеса, для чего требовалось наличие товарных запасов. Так было до тех пор, пока их больше не потребовалось. В тот момент цены были слишком высокими для американского рынка, в результате чего спрос упал на трех из четырех основных потребительских рынков», - пишет эксперт. По его мнению, циклическое снижение, вызванное во многом спекулятивным характером покупок алмазного сырья, могло начаться уже в сентябре.

Игорь Лейкин для Rough&Polished



