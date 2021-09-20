Размышления о старательской добыче алмазов в Африке

По оценкам Всемирного банка (World Bank), более 41 млн человек заняты в старательском и мелкомасштабном горнодобывающем секторе (СМГС) по всему миру.

Журнал Resource World отметил, что в 2019 году во всем мире насчитывалось более 100 млн старателей.

По его данным, на долю СМГС приходится до 20% добычи алмазов.

Добыча алмазов силами СМГС ведется в основном в Африке.

Хотя этот сектор в Африке был связан с нелегальной добычей алмазов, поскольку некоторые правительства не смогли предоставить техническую поддержку и создать благоприятные условия, De Beers вносит свой вклад, начиная с района Коно в Сьерра-Леоне.

Через GemFair компания De Beers начала поддерживать формализацию СМГС в 2018 году, повышая стандарты и открывая новый источник этичного предложения алмазов через ведущий в отрасли канал распределения, принадлежащий группе.

Она начала с 14 участников сайтов, чтобы создать безопасный путь на рынок для алмазов, добытых старателями и малыми предприятиями с соблюдением этических норм.

Менеджер программы компании GemFair Руби Стоклин-Вайнберг (Ruby Stocklin-Weinberg) недавно сообщила информационному агентству Rough&Polished, что количество зарегистрированных участников, работающих с De Beers в Коно, сейчас выросло до 160.

В рамках программы подготовки горняков проведено обучение 1 049 человек справедливым трудовым нормам и более безопасным и экологически ответственным методам работы.

В 2020 году GemFair также заключила меморандум о взаимопонимании с Союзом стран бассейна реки Мано (Mano River Union, MRU) и Немецкой корпорацией развития (German Development Corporation, GIZ) о расширении программы обучения участников СМГС в Сьерра-Леоне, Гвинее, Либерии и Кот-д’Ивуаре.

Это сотрудничество позволит De Beers наращивать региональный потенциал в области фундаментальных показателей и оценки алмазов.

Ангола

Неофициальная добыча алмазов в очень больших масштабах впервые началась в Анголе в сентябре 1991 года после подписания Бисесских соглашений (Bicesse Accords) между правительством и повстанцами Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА), а также соглашения о проведении первых в стране всеобщих выборов.

Затем в Анголе в октябре 1991 года был принят новый закон об алмазах, который разрешил ангольским гражданам и физическим лицам владеть и торговать алмазами, полученными в районах за пределами концессий на добычу полезных ископаемых, и продавать их через признанные государством закупочные конторы.

УНИТА отклонил проведение выборов под наблюдением Организации Объединенных Наций в 1992 году и захватил долину Кванго и большую часть плато Лунда.

Пять лет спустя УНИТА ненадолго покинул основные рудники в Долине Кванго, но в 1998 году начал захватывать алмазные проекты.

Окончание гражданской войны в 2002 году привело к некоторой нормализации обстановки в стране, хотя до 2009 года не существовало правил для старательской добычи.

В Анголе насчитывалось более 700 мелких компаний по геологоразведке алмазов до начала обеспечения прозрачности деятельности, которая была начата в 2018 году министерством внутренних дел.

Было заявлено, что только 260 из них соответствуют требованиям для продолжения геологоразведки.

В настоящее время правительство Анголы поощряет старательские и полупромышленные кооперативы в том, чтобы они стали промышленными компаниями к 2023 году.

Angop (Агентство печати Анголы) процитировало министра минеральных ресурсов Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), заявившего в апреле прошлого года, что старатели, также известные в Анголе как алмазные кооперативы, должны быть оформлены официально и должны платить налоги, если они хотят продолжать свою деятельность.

ДРК

Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) несколько лет назад сообщил, что он работает с Демократической Республикой Конго (ДРК) над улучшением условий труда для старателей в соответствии со стандартами прослеживаемости, предложенными Инициативой развития алмазов (Diamond Development Initiative, DDI).

В этой центральноафриканской стране в 2018 году насчитывалось 200 000 старателей, которые были зарегистрированы DDI при поддержке Министерства горнодобывающей промышленности.

Годом ранее организация Global Witness сообщила, что в ДРК насчитывается более 700 000 старателей.

В 1981 году в стране был принят закон, который заставил государственную алмазодобывающую компанию Miniere de Bakwange (MIBA) открыть большинство своих месторождений для старателей.

Это открыло путь для старательской добычи алмазов на россыпных месторождениях вдоль притоков Бушимае и Лубилаш реки Санкуру (рудник Бакванга (Bakwanga)) недалеко от города Мбужи-Майи (бывший г. Бакванга) в провинции Восточное Касаи и вдоль реки Чикапа (алмазный рудник Форминиере (Forminière)) в провинции Западное Касаи.

Южная Африка

Согласно отчету, написанному Синазо Длакаву (Sinazo Dlakavu), выпускником геологического факультета Университета Нельсона Манделы, в августе Африканским институтом обсерватории Земли (Africa Earth Observatory Institute) под эгидой Университета Нельсона Манделы, в Южной Африке насчитывалось 220 малых и юниорных алмазодобывающих компаний.

В 2004 году в этом секторе в ЮАР работало около 2 000 компаний.

Mining Weekly сообщает, что продолжающееся сокращение числа малых и юниорных алмазодобытчиков ощущается в Намакваленде на западном побережье Южной Африки; Северо-Капской провинции, включая исторический алмазный центр Кимберли (Kimberley); и в Северо-Западной провинции.

Политические и нормативные вопросы, вопросы техники безопасности и безопасность, а также ненадежное электроснабжение были названы факторами, которые способствовали значительному сокращению числа малых алмазодобывающих компаний за последние годы.

Длакаву сказал, что правительство Южной Африки должно облегчить для новичков в секторе малых и юниорных алмазодобывающих компаний открытие своего бизнеса, начиная с разработки подходящей отраслевой политики горнодобывающей промышленности и соответствующих нормативных актов.

В 2018 году Департамент минеральных ресурсов ЮАР выдал два разрешения на добычу тысячам старателям, предоставив им законный доступ к 500 га земли в Кимберли в Северо-Капской провинции.

Старатели, известные как «зама-замас» (zam-zamas), организованные в Kimberley Artisanal Mineworkers (Старатели Кимберли), незаконно добывали обломки алмазов для продажи на параллельном рынке с участка, принадлежащего совместному предприятию Kimberley Ekapa Mining.

Танзания

В Танзании компания Petra Diamonds была вынуждена осуществлять проект, связанный с хвостохранилищами, образующимися в ходе старательской добычи, в феврале прошлого года, где местные жители смогут использовать старые хвостохранилища на руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании в официальном и контролируемом порядке.

Алмазодобывающая компания приняла решение внести изменения после того, как британская юридическая фирма Leigh Day подала иски в Высокий суд Англии и Уэльса в сентябре прошлого года от имени 32 анонимных лиц против Petra Diamonds и Williamson Diamonds.

В иске утверждалось, что Petra и Williamson Diamonds несут ответственность за нарушения прав человека, телесные повреждения и причинение смерти анонимных лиц на руднике Уильямсон и вокруг него в результате действий служб безопасности рудника.

В течение некоторого времени на руднике Уильямсон продолжалась незаконная старательская добыча из-за проблем с охраной большого периметра участка, на который была выдана специальная лицензия на добычу полезных ископаемых и который охватывает 30,6 км2, включая основное рудное тело площадью 146 га вместе с аллювиальными ресурсами.

Зимбабве

В Зимбабве старатели по добыче алмазов в основном работают нелегально, особенно в восточных частях страны.

Другие старатели якобы проводят раскопки возле лицензионного участка, принадлежащего Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC), что привело к их аресту охранниками компании.

По данным зимбабвийского Центра управления природными ресурсами (Centre for Natural Resource Governance), Мутаре, находящийся примерно в 60 км от месторождения Маранге (Marange), является местом деятельности для множества международных дилеров, покупающих алмазы у старателей, которые они контрабандой вывозят из страны через Мозамбик и Южную Африку.

Исследование, проведенное Коалицией гражданского общества Кимберлийского процесса (Kimberly Process Civil Society Coalition, KPCSC) в прошлом году, показало, что контрабанда алмазов из Зимбабве в Мозамбик старателями растет после закрытия официальных пограничных постов с целью предотвращения распространения COVID-19.

«Также в Зимбабве старатели сообщили, что у постоянных покупателей больше нет денег для торговли, в то время как новые игроки начинают покупать по значительно сниженным ценам», - говорится в отчете.

«Хотя официальный рынок все больше сокращается, это указывает на то, что незаконные субъекты могут накапливать дешевые алмазы, добытые старателями, которые они надеются продать с огромной прибылью, когда ограничения в международных цепочках поставок будут смягчены».

Выводы

Незаконная добыча и торговля алмазами тесно связаны со старателями в большинстве африканских стран, хотя предпринимаются усилия по формализации их деятельности.

Старым компаниям также полезно взять их под свое крыло, пока правительства занимаются облегчением процесса получения ими лицензий и вырабатывают требования.

Неспособность сделать это означает, что незаконная добыча полезных ископаемых и торговля будут продолжаться, что, к сожалению, не принесет пользы правительству ввиду оттока финансов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished