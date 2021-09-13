PGI: продажи платиновых ювелирных изделий увеличились во втором квартале 2021 года

Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) в своем годовом обзоре платинового ювелирного бизнеса (The Platinum Jewellery Business Review, PJBR) проанализировала розничные продажи платиновых ювелирных изделий, торговые показатели и настроения потребителей на своих четырех ключевых международных рынках - в Китае, Индии, Японии и США, сделав вывод о том, что экономика Китая сохранила динамику восстановления во 2-ом квартале 2021 года. В Индии экономика восстановилась, несмотря на сбои, вызванные второй волной COVID-19, и бизнес начал возобновлять работу в первую неделю июня. ВВП Японии во 2-ом квартале восстановился и продемонстрировал более высокий рост, чем ожидалось. В США ВВП восстановился до уровня, предшествующего пандемии, несмотря на потенциальные сдерживающие факторы со стороны нового штамма COVID. Продажи платиновых ювелирных изделий стратегическими партнерами PGI во 2-ом квартале заметно выросли.

Изучив отдельные рынки, PGI делает следующие выводы:

Китай: Хотя восстановление замедлилось во 2-ом квартале по сравнению с сильным отскоком в прошлом году, экономический рост Китая замедлился до 7,9% в годовом выражении во 2-ом квартале после зарегистрированного роста на 18,3% в годовом выражении в 1-ом квартале из-за возобновления распространения COVID-19 и сбоев в цепочке поставок, сбоев в производстве, более высоких затрат на сырье и продолжающееся снижение внутреннего потребления. Для поддержания роста, обусловленного внутренним потреблением, People’s Bank of China (Народный банк Китая) снизил норму обязательных резервов (RRR) и высвободил около $154 млрд в качестве долгосрочной ликвидности. Производство платины сократилось; брендовные коллекции стимулировали развитие платинового бизнеса и частично компенсировали резкое сокращение производства обычных ювелирных изделий, которое столкнулось с конкуренцией со стороны золота. Изделия из платины с драгоценными камнями пользовались большим успехом ввиду отложенного спроса на свадебные ювелирные украшения и запуска новых коллекций и дизайнов.

Согласно Обзору, общий объем транзакций с платиной через Шанхайскую золотую биржу (Shanghai Gold Exchange) во 2-ом квартале 2021 года увеличился на 70% в годовом выражении, до 17,0 тонн, достигнув нового квартального максимума, что компенсировало снижение в 1-ом квартале и привело к увеличению на 20%, до 28,9 тонны, в 1-ом полугодии. Данные китайской таможни показали, что чистый импорт платины также увеличился на 68% в годовом выражении, до 32,6 тонны, во 2-ом квартале 2021 года, что компенсировало снижение в 1-ом квартале и привело к увеличению на 18%, до 53,2 тонны, в 1-ом полугодии. Чистый объем импорта платины в Гонконг, показывающий неофициальный импорт для изготовления ювелирных изделий, увеличился на 115% в годовом выражении, до 2,9 тонны, во 2-ом квартале 2021 года и до 5,3 тонны в 1-ом полугодии 2021 года. Объем розничных продаж ювелирных изделий из платины оказался более устойчивым, чем производство ювелирных изделий. Объем продаж ритейлеров - партнеров PGI снизился на 15% в годовом выражении во 2-ом квартале 2021 года, что компенсировало рост на 42% в годовом выражении в 1-ом квартале (скорректированный) и привело к увеличению на 6% в годовом выражении в 1-ом полугодии 2021 года.

Индия: В Индии бизнес возобновил свою деятельность с июня на фоне очередного нестабильного квартала. Новый дельта-штамм вызвал еще один локдаун, что привело к сокращению продаж и числа посетителей во 2-ом квартале, и розничные торговцы готовы к работе в 3-ем квартале. Продажи платиновых ювелирных изделий от стратегических партнеров останутся на прежнем уровне или покажут небольшой рост по сравнению со 2-ым кварталом 2020 года. Индекс на текущий момент упал до нового исторического минимума, поскольку еще больше ухудшились потребительское восприятие общей экономической ситуации и картина занятости. Индекс прогнозов на будущее также показал аналогичную тенденцию, вызванную резким падением прогнозов в отношении улучшения общей экономической ситуации.

Ключевые стратегические партнеры PGI обратились к социальным сетям и мобильным сообщениям, чтобы повысить осведомленность об открытии своих магазинов и заверить своих клиентов в проведении вакцинации работников магазинов и применении обновленных протоколов безопасности. В центре внимания всех стратегических партнеров стоит приоритетная задача обеспечения вакцинации всего своего обслуживающего персонала. Около 70-80% их сотрудников были вакцинированы.

Основные стратегические партнеры увидели, что в июне бизнес возобновился после локдауна, длившегося с апреля по май. Партнеры PGI в крупных мегаполисах сообщили о восстановлении на 50 с лишним процентов в июне, в то время как в городах второго уровня, где заболеваемость COVID-19 была меньше, оно составляло 60-70%. По оценкам, продажи во 2-ом квартале 2021 года останутся на прежнем уровне или покажут небольшой рост по сравнению со 2-ым кварталом 2020 года, хотя фактических данных не сообщается из-за закрытия магазинов. Стратегические партнеры стремятся оптимизировать неотложный спрос за счет намеченных свадеб и основных праздников в период с июля по сентябрь. Они уже запланировали рекламные акции, маркетинговую работу и активацию розничной торговли в 3-ем квартале.

Япония: Продажи платиновых ювелирных изделий в Японии значительно выросли. Розничные продажи в Японии в июне выросли незначительно на 0,1% в годовом выражении, что ниже рыночных ожиданий в 0,2%, но все же в Японии отмечается рост розничной торговли четвертый месяц подряд, хотя и самыми слабыми темпами после 11,9% в годовом выражении в апреле и 8,3% в годовом выражении в мае. Розничные продажи увеличились на 3,1% в июне, что является максимальным показателем за четыре месяца, после двух месяцев снижения в апреле (-4,6%) и мае (-0,3%). В апреле и мае индекс потребительского доверия в Японии изменил тенденцию, ранее показывавшую рост, в связи с новой волной случаев заражения COVID-19 и объявлением третьего чрезвычайного положения, а в июне повысился до 37,4%. Чрезвычайное положение в девяти крупных префектурах действовало в течение двух третей времени в 1-ом полугодии 2021 года. Однако ни одна из мер на сегодняшний день не была столь же жесткой, как во время первого чрезвычайного положения во 2-ом квартале 2020 года, что привело к постоянному повышению посещаемости магазинов, особенно в связи с Олимпийскими играми, проходившими в Японии летом. Это пошло на пользу ювелирным изделиям из разряда активов и дорогостоящим платиновым изделиям. На фоне низкой базы, существовавшей во 2-ом квартале 2020 года, продажи платиновых изделий в штуках во 2-ом квартале выросли на 68,5% в годовом выражении, чему способствовала продажа серег и украшений для пирсинга, кулонов и ожерелий, а также свадебных украшений. Все каналы продаж, кроме покупок с доставкой «от двери до двери», выросли, при этом наибольшее восстановление произошло в универмагах - на 218% в годовом выражении, поскольку они были в основном закрыты в течение большей части 2-ого квартала 2020 года из-за резкого снижения продаж. Продажи платиновых ювелирных изделий в штуках во всех ценовых категориях выросли по сравнению с сорванным кварталом прошлого года, в основном за счет изделий стоимостью более $10 000, $1 000-$2 000 и $500-$1 000, особенно в современных сетях и универмагах. Прогноз на 3-ий квартал был осторожно оптимистичным, поскольку число вакцинированных увеличилось, особенно среди старших возрастных групп.

США: Продажи платиновых ювелирных изделий в США резко выросли на фоне улучшившихся торговых настроений. В июне розничные продажи в США увеличились, поскольку спрос на товары оставался высоким, несмотря на то, что расходы снова переключились на услуги. В июне продажи выросли на 18,7% в годовом выражении после роста на 28% в годовом выражении в мае и на 53% в апреле, и в настоящее время значительно превышают свой допандемический уровень. В ювелирной отрасли наблюдалось устойчивое восстановление благодаря улучшению настроений потребителей на фоне развертывающейся вакцинации и восстановления экономики. Стратегические партнеры PGI продемонстрировали исключительный рост во 2-ом квартале, а платина расширила свое присутствие в крупных и независимых розничных сетях.

Спрос на платиновые ювелирные изделия резко вырос во 2-ом квартале по сравнению с низкой базой прошлого года, при этом большинство компаний вернулись к уровню, предшествовавшему пандемии 2019 года. Некоторые сообщают, что 2-ой квартал 2021 года показал наилучшие квартальные показатели в истории компании. Продажи платиновых ювелирных изделий стратегическими партнерами PGI в США четвертый квартал подряд продемонстрировали рост во 2-ом квартале 2021 года, выраженный двузначными цифрами. Общий объем продаж платиновых ювелирных изделий в унциях от стратегических партнеров PGI подскочил на 48% в годовом выражении, в то время как продажи изделий в штуках выросли на 100% в годовом выражении. Стоимость продаж также выросла более чем на 150% в годовом выражении. По мере продолжения роста потребительских расходов на ювелирные изделия, ритейлеры использовали платину, чтобы получить выгоду от более высоких цен на изделия. Среди продаж платиновых ювелирных изделий бижутерия с драгоценными камнями продолжала превосходить другие категории с выраженным трехзначными цифрами ростом в штуках и по стоимости. Помолвочные и свадебные кольца также продемонстрировали рост, выраженный высокими двузначными цифрами, благодаря отложенным свадьбам и помолвкам, а продажи платиновых колец в штуках продемонстрировали впечатляющий рост примерно на 70% в годовом исчислении. Платиновые украшения, особенно брендовые коллекции в крупных и независимых сетях, выросли и показали впечатляющие результаты. PGI также работала с новыми партнерами по развитию бизнеса, чтобы продолжать обеспечивать особые стратегии, связанные с платиной, по всем каналам сбыта. Один из американских партнеров PGI, занимающийся брендовыми ювелирными изделиями, сообщил об увеличении продаж платины на 61% в годовом выражении по состоянию на конец мая. Несмотря на опасения по поводу следующей волны, вызванной распространением нового штамма, которая может помешать восстановлению бизнеса и розничных продаж, потенциальное негативное влияние на расходы на поездки и расходы, связанные с впечатлениями, может по-прежнему помочь поддерживать спрос на ювелирные изделия, а платина имеет хорошие возможности и используется розничными торговцами для привлечения потребителей с высокими расходами.

Исследование настроений потребителей PGI: Исследование показало, что во 2-м квартале 2021 года спрос на драгоценные ювелирные украшения стабильный на большинстве рынков, свадебные украшения и подарочные товары особенно способствуют увеличению средних расходов на драгоценные украшения. По сравнению с прошлым годом, когда многие страны пострадали от первой волны COVID-19, во 2-ом квартале 2021 года также наблюдалось восстановление средних расходов на ювелирные драгоценности за счет свадебных украшений и подарков, несмотря на сокращение числа потребителей, участвовавших в опросе.

Китай лидирует по росту продаж свадебных украшений, при этом средние расходы во 2-ом квартале выросли более чем на 20% в годовом выражении, в то время как Япония сообщает о заметном увеличении средних расходов на драгоценные украшения для подарков более чем на 10% в годовом выражении. Уверенность в покупках лично в магазинах в США повысилась. Даже с учетом последствий пандемии и преобладания онлайновых и бесконтактных покупок потребители в США по-прежнему отдавали предпочтение покупке ювелирных изделий в обычных розничных магазинах. Уверенность в покупках лично в магазинах повысилась: 63% американцев теперь чувствуют себя наиболее комфортно благодаря высокой численности вакцинированных людей, при этом 70% респондентов чувствуют себя наиболее комфортно, делая покупки лично в ювелирных магазинах, по сравнению с 35% в 4-ом квартале 2020 года. В рамках перекрестного исследования рынка было опрошено более 2 000 покупателей и владельцев ювелирных изделий в возрасте от 18 до 65 лет с четырех ключевых рынков PGI - Китая, Индии, Японии и США. PGI определила пять ключевых результатов для отрасли платиновых ювелирных изделий во 2-ом квартале 2021 года.

Прогнозы в отношении спроса на драгоценные украшения остаются стабильными в Китае, Японии и США, а китайские потребители демонстрируют самые высокие потребительские настроения во 2-ом квартале. 78% опрошенных китайцев, 66% индийцев и 59% американцев заявили, что в последние 12 месяцев они покупали не свадебные драгоценные украшения, а более 25% из них делали покупки в последние три месяца. По сравнению с предыдущим кварталом, Китай демонстрирует более высокие намерения тратить на драгоценные украшения во 2-ом квартале среди четырех рынков, поскольку 31% китайцев сообщают, что они готовы тратить больше на драгоценные украшения. Свадебные ювелирные украшения и подарочные товары приводят к увеличению средних расходов на драгоценные украшения. Китай лидирует по росту продаж свадебных ювелирных украшений, при этом средние расходы во 2-ом квартале выросли более чем на 20% в годовом выражении, в то время как Япония сообщает о заметном увеличении средних расходов на драгоценные украшения для подарков более чем на 10% в годовом выражении. Уверенность в покупках лично в магазинах повысилась: 63% американцев сейчас чувствуют себя наиболее комфортно благодаря большому числу привившихся, особенно женщины в возрасте 56-65 лет, при этом 70% респондентов чувствуют себя наиболее комфортно, делая покупки лично в ювелирном магазине, их число увеличилось с 35% в 4-ом квартале 2020 года.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished