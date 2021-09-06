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09 августа 2021

Бриллианты и инфляция

06 сентября 2021
Аналитика

Это график IDEX Diamond Index, отражающий динамику цен на бриллианты с 2019 года по конец августа 2021 года (источник - http://www.idexonline.com/):

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А это график индекса S&P 500 за сопоставимое время:

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Высокая положительная корреляция очевидна. Следует заметить, что в предыдущие годы корреляции между движением IDEX Diamond Index и S&P 500 практически не наблюдалось, или же она была пренебрежимо слабой. Сегодняшняя картина с большой вероятностью позволяет предположить, что на оба рассматриваемых показателя влияют идентичные факторы, что вполне объяснимо, поскольку США по-прежнему являются крупнейшим мировым потребителем бриллиантов, и, по-видимому, сохранят этот статус еще продолжительное время.

Динамику S&P 500 в рассматриваемый период определяли два основных фактора: пандемия COVID-19 (и, соответственно, меры борьбы с ней, обеспечившие вынужденное ограничение мобильности населения и проседание сектора услуг) и беспрецедентная накачка рынков ликвидностью со стороны ФРС США, стартовавшая в октябре 2019 года с суммы $60 млрд в месяц и непрерывно возраставшая до сегодняшних $120 млрд в месяц. Влияние этих факторов на рекордный рост американских фондовых индексов настолько велико, что все остальные причины можно из анализа без особого сожаления исключить. В равной степени это утверждение касается и бриллиантов: COVID-19 существенно ослабил давление на этот рынок со стороны конкурирующих отраслей (таких, как путешествия), а «пандемийный» тренд на резкое оживление интернет–торговли, весьма удачно пойманный ювелирным ритейлом, совпал со щедрым дождем «вертолетных денег», что и обеспечило уверенное восхождение цен на бриллианты к новым высотам.

Столь настойчивое стремление и биржевых и бриллиантовых индексов к штурму абсолютных рекордов, заставило многих аналитиков задаваться вполне закономерными вопросами: «Когда же это все лопнет?» и «Где надежный индикатор, указывающий на близкий разрыв пузыря?». Поскольку, на наш взгляд, причины синхронного движения вверх фондового и бриллиантового рынка в настоящий момент абсолютно идентичны, ответ на эти животрепещущие вопросы лежит в плоскости анализа инфляционных процессов и вероятной реакции ФРС на динамику инфляции.

Сейчас ФРС выкупает активы с темпом в $120 млрд в месяц. Такая интенсивная эксплуатация печатного станка привела к тридцатилетнему рекорду инфляции в США (ценовой уровень потребительских расходов достиг 4,2% при таргете в 2%). Значительная часть этой ликвидности уже перетекла на фондовый рынок, который стал своеобразным «инфляционным» бенефициаром – многие активы продемонстрировали рост, труднообъяснимый с позиций традиционных показателей экономической эффективности. В эту же модель вписывается и бриллиантовый рынок – цены вверх толкнули, главным образом, не ограниченное предложение алмазного сырья, не новации в маркетинге, а деньги, свалившиеся на потребителя в результате битвы с коронавирусной инфекцией. Таким образом, и фондовый и бриллиантовый рынки оказались в фокусе инфляционного давления.

Борьба с ускоряющейся инфляцией для монетарных властей США становится наиболее существенной проблемой. 27.08.2021 г. на экономическом симпозиуме в Джексон–Хоуле глава ФРС Дж. Пауэлл заявил о возможном начале сворачивания выкупов активов уже в текущем году. Хотя он не назвал конкретных сроков, но многие эксперты склоняются к мысли, что программа QE может быть окончательно завершена летом 2022 года, что приведет к устойчивому достижению таргета инфляции в 2%. Разумеется, сворачивание QE инерционный процесс, и баланс ФРС будет еще некоторое время расти, хотя и не так стремительно, как сегодня. И пока этот рост будет продолжаться можно надеяться на рост цен на бриллианты. А вот после его прекращения – увы, пути фондовых и бриллиантовых индексов, на наш взгляд, разойдутся, особенно если процентная ставка останется возле текущих значений. Скорее всего, это произойдет в первой половине 2024 года.

Сергей Горяинов, Rough&Polished

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