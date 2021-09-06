Сохранится ли тренд дарить «обручальные часы»?

Обручальное кольцо имеет долгую историю, а концепция восходит к древним египтянам. Они считали круг символом вечности и обменивались кольцами ручной работы из плетеного тростника. Однако за последние 5 000 лет во всем мире появились новые тенденции, что касается помолвки и предложения руки и сердца. Свадьбы претерпели значительные изменения, и, хотя некоторые пары сохраняют определенные традиции, другие решаются на нестандартные свадьбы и добавляют индивидуальности. Тенденция, связанная с помолвкой, которую мы наблюдаем сейчас, выглядит как «обручальные часы».

В последнее время часы становятся неотъемлемой частью помолвки. Говорят, что помолвочные часы существуют дольше, чем мы думаем. И в последние несколько лет эта уникальная традиция стала популярной, особенно в западных странах. Причин много, но, если вы девушка, делающая предложение парню, то, вероятно, вы предпочтете кольцу новые блестящие модные часы.

В последнее время можно было заметить, что количество запросов об обручальных часах увеличилось более чем на 40%, что свидетельствует о том, что пары отказываются от бриллиантовых колец в пользу часов. Вкусы и стиль меняются по мере того, как меняются времена и ситуация. Поскольку социальные сети, например, Twitter, показывают сотни «предложений руки и сердца», вариант дарения часов вместо обручальных колец является преобладающим! Исследования показывают, что мужское обручальное кольцо имеет особенно важное значение для мужчин. Они предпочли бы часы, а не кольцо. Подарите им модные часы высокого класса, и они будут хранить их вечно, больше, чем любой драгоценный камень!

Продолжающаяся пандемия создала ситуацию очень далекую от традиционных свадеб прошлого. Неудивительно, что пары предпочитают небольшие, более необычные церемонии проведения помолвок. Так что понятен всплеск популярности элегантных часов, которые являются полезными и экологичными, вместо бриллиантовых колец.

Конечно, самый известный способ сделать предложение - подарить обручальное кольцо. Традиционно мужчина дарит его своей девушке и просит ее стать его женой. Но времена меняются, и некоторые традиции тоже могут измениться. Когда женщины становятся более финансово независимыми, многие традиции перестают быть твердыми.

Законодатели мод в журналах, в том числе цифровых, сейчас «изо всех сил» стараются предложить изысканные часы вместо кольца, ... постоянно! Людям, которые планировали сделать предложение, но партнер не любит кольца, рекомендуют подарить элегантные часы!

По мнению стилистов, прекрасной альтернативой кольцу могут стать красивые или элегантные часы! По их словам, часы можно носить каждый день, если хочется. Часы, сделанные со вкусом, не только являются идеальными для помолвки, но и придают изысканный вид как мужчинам, так и женщинам.

В свадебном отчете за 2021 год на Lyst - глобальной платформе для модных покупок, говорится, что количество поисковых запросов по словам «пара», «помолвочные» и «свадебные» часы выросло примерно на 42%, что указывает на рост продаж элитных часов в будущем. Как сообщают, Морган Ле Каер (Morgan Le Caer), ведущий контент-менеджер Lyst, сказал: «В этом сезоне все больше пар отказываются от традиционных колец в качестве обручального подарка, в пользу часов, нейтральных в гендерном отношении. Сейчас люди с энтузиазмом относятся к этой тенденции, говоря, что их невесты более открыто заявляют, что им нужны конкретные часы вместо обручального кольца. То же самое и с мужчинами, которые хотят, чтобы им делали предложение о женитьбе, даря часы Rolex, а не обручальное кольцо. Вот так «изменился тренд» во всем мире!

Некоторые пользователи Twitter сказали, что женщинам следует дарить своему партнеру помолвочные часы в обмен на кольцо. Тем не менее, есть предположения, что рост обручальных часов объясняется количеством однополых браков. В социальных сетях, таких как Instagram, популярность обручальных часов растет. Кроме того, все больше продавцов предлагают часы парам, которые скоро поженятся. В любом случае, для женщин, которые хотят сделать предложение своим партнерам-мужчинам, или парам из числа ЛГБТИ, которые хотят отказаться от традиционного способа помолвки, часы становятся «самым любимым» подарком партнеру.

Однако часы дают возможность паре лично приобщиться к традициям помолвки и брака, без соблюдения устаревших социальных норм или учета стремительно растущих цен на кольца. Между тем, продажи часов в последнее время выросли, потому что они считаются предметом инвестиций, и, согласно Отчету о состоянии моды за 2021 год (The 2021 State Of Fashion Report), наблюдается общая тенденция к тому, чтобы делать подарок самим себе.

Хотя модели часов обычно предлагаются для мужчин, такие модели как подержанные 40-мм Submariner бренда Rolex, все больше привлекают внимание покупательниц. Для некоторых отсутствие чего-то, что сообщает об их статусе в плане отношений, добавляет привлекательности обручальным часам.

Популярность часов вообще растет в последние несколько лет. Дорогостоящие изделия стали особенно популярной категорией в условиях пандемии благодаря своей привлекательности в качестве объектов для инвестиций. Хотя кольца по-прежнему являются доминирующим элементом помолвки, по мнению опрошенных экспертов, часы предлагают универсальность и интимность, которые однажды могут перевесить плюсы традиционного кольца. Точно так же, как и бриллианты, часы некоторых брендов очень ценные. В некоторых часах даже есть бриллианты, что делает их совершенно особенными и идеальными для предложения руки и сердца.

В США Fashionphile в настоящее время готовится к продаже в 2021 году большего количества часов, чем в предыдущем году, что удвоит ее поступления от этой категории. Количество запросов со словом «часы» на сайте выросло на 73% по сравнению с 2020 годом, а количество запросов «женские часы» увеличилось на 92% по сравнению с прошлым годом. «Женщины воспринимают часы как ювелирные украшения». Фристик (Fristik) из Fashionphile говорит, что часы становятся все более распространенными в качестве подарков при помолвке, потому что они рассматриваются как предметы наследия, которые, как и кольца, передаются из поколения в поколение. Кроме того, по словам Фристик, это способ удовлетворить индивидуальные вкусы людей, которые могут не распространяться на кольца.

В Южной Корее в большинстве случаев жених и невеста обмениваются кольцами и часами. В настоящее время тенденция свадебных подарков сосредоточена на практичных вещах, таких как часы, и при этом корейские законодатели моды часто впервые сталкиваются с новыми международными брендами. В Galleria’s Luxury Hall East два этажа посвящены часам, есть бутики, в которых продаются такие бренды, как Vacheron Constantin, Officine Panerai и Patek Philippe.

Когда у пары наступает время помолвки, хотя они и чувствуют давление, чтобы следовать сложным традициям подарков, они следуют своему сердцу и дарят своему партнеру то, что сделает их счастливыми. Часы Rolex являются любимыми у южнокорейцев, хотя им нравятся все бренды люксовых часов, такие как IWC, Breitling, Audemars Piguet и т. д.

Интересно, что в западных культурах женщина находится в центре внимания во время церемонии, а кольцо занимает второе место. На этой части пути мужчин часто игнорируют. Однако во многих других культурах Азии и Ближнего Востока с обеих сторон, как правило, принимают участие семьи, и это более серьезное дело, чем просто два человека, обручившиеся тайно. Происходит обмен подарками от обеих семей. Часто у обеих сторон помолвки кольца, и все больше парней используют часы, чтобы отметить это событие, если они не хотят кольцо. Часы имеют настолько современные формы и пропорции, что неудивительно, что огромный коммерческий успех имели часы Cartier.

В Сингапуре ощущается неизменная радость от подаренных механических часов, когда мужчины и женщины вступают в брак. В ответ на обручальное кольцо дарят механические часы. Потому что эти часы теперь становятся его спутником в путешествии, которое станет их совместной жизнью. Есть 19 851 поставщик помолвочных часов, они расположены в основном из Азии. Крупнейшей страной или регионом-поставщиком является Китай, который поставляет соответственно 100% обручальных часов.

«Хотя обручальные часы - это относительно новая тенденция, они стали частью вашей личной истории и истории, особенным предметом, который может легко стать семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение», - сказал Брайан Сакава (Brian Sacawa), эксперт популярного канала He Spoke Style на YouTube.

Как и обручальные кольца, часы можно персонализировать с помощью циферблатов, гравюр, ремешков и многого другого, что cделает их значимым предметом для пары. Историк моды Кимберли Крисман-Кэмпбелл (Kimberly Chrisman-Campbell) согласилась с тем, что часы - хороший вариант, но она не думает, что эта тенденция набрала достаточную силу, чтобы заменить традиционные обручальные кольца.

«Я не думаю, что это идеальная замена кольцу, потому что часы не объявляют миру, что их владелец помолвлен или женат; для этого вам все равно нужно надеть кольцо», - сказала она, признав тем не менее, что в ближайшие годы эта тенденция может стать более популярной.

Ожидается, что часы станут устойчивой тенденцией для помолвок и сохранятся еще долгое время. Этот тренд широко используется, когда женщины хотят задать самый важный вопрос. На самом деле, в 2018 году Pinterest обнаружил, что число поисковых запросов на тему «идеи о том, чтобы женщины сделали предложение мужчинам» увеличилось на 336%. Умные часы или классические часы, с бриллиантами или без них, - вот что нравится большинству мужчин. Так что, если есть множество люксовых часов на выбор, … похоже, этот тренд сохранится!

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished