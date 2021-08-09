На пороге алмазного суперцикла

В отличие от многих разогнавшихся в конце прошлого года, но притормозивших весной-летом 2021 года commodities, таких как цветные металлы и сталь, рынок алмазов сохраняет достигнутые высоты и замахивается на новые. Если для публичных и ликвидных биржевых товаров проблема ограниченности предложения быстро урегулируется в рамках обычной балансировки рынка, то в ситуации с алмазами дефицит становится системным. АЛРОСА в июле cпрогнозировала наступление затяжного периода структурного дефицита, в течение которого предложение не будет соответствовать спросу. Запасы алмазов и бриллиантов в системе на минимуме на фоне продолжающегося подъема на рынках сбыта ювелирных изделий, в то время как возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены. Покупатели стремятся восполнить пробелы в товарных запасах, что уже обеспечило 16%-ный рост индекса цены на алмазы с начала года. Несмотря на то, что этот рост значительно опережает динамику бриллиантов и устойчивость рынка вызывает опасения у ряда его участников, препятствий на этом пути пока не видно. Даже вспышка дельта-штамма COVID-19 в Индии хоть и затруднила продажи алмазов в апреле-мае, но не вызвала полноценной коррекции, подкрепив мнение о возможности формирования суперцикла на рынке алмазов.

ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ

Продажи алмазов сезонно замедлились во втором квартале, испытывая давление из-за эпидемиологической обстановки в Индии. De Beers реализовала 7,3 млн карат в ходе двух торговых сессий по сравнению с 13,5 млн карат за три торговых сессии в первом квартале, что отражает влияние сокращения мощностей в Индии. Продажи АЛРОСА во втором квартале составили 11,4 млн карат, снизившись на 26% к первому кварталу, что вызвано его высокой базой.

Суммарная реализация АЛРОСА и De Beers во втором квартале оказалась на 15% ниже исторических уровней для этого периода, отмечает «ВТБ Капитал», однако, у двух горнодобывающих компаний наблюдались противоположные тенденции в продажах: объем продаж алмазов АЛРОСА в мае в размере $346 млн был на 13% выше исторического уровня, в то время как продажи De Beers отстали на 31%. «Масштабы второй волны COVID-19 в Индии привели к сокращению производственных мощностей и, как следствие, снижению спроса на алмазное сырье в то время, когда закупки midstream и так замедляются", - комментировал глава De Beers Брюс Кливер.

В июне ситуация с COVID-19 в Индии улучшилась, что нашло отражение в позитивных результатах продаж. Июньский цикл De Beers на $470 млн был на 23% выше по сравнению с предыдущим месяцем, хотя остался на 16% ниже среднего исторического показателя. АЛРОСА реализовала в июне алмазы на $374 млн, увеличив общие продажи к маю на 12%. На итоговый результат повлиял состоявшийся в этом месяце аукцион по 100,94-каратному бриллианту The Spectacle. Показатель продаж алмазного сырья оказался на 18% выше среднего значения для этого периода, это несколько выше ожиданий "ВТБ Капитала". Продажи за второй квартал составили $1,1 млрд и на 18% опередили прогнозы банка.

Перспективы продаж алмазного сырья в июле-августе остаются оптимистичными, с учетом того, что связанные с коронавирусом ограничения в Индии почти полностью сняты, а уровень запасов у огранщиков остается относительно низким, считает "ВТБ Капитал".

ЗАТЯЖНОЙ ДЕФИЦИТ

В своем комментарии итогов июньской торговой сессии АЛРОСА отметила, что рынок входит в период затяжного дефицита алмазов, в течение которого предложение не будет соответствовать спросу, из-за ограниченности запасов у добывающих компаний и предприятий среднего сегмента.

"Спрос на алмазное сырьё остаётся на высоком уровне. Запасы гранильного сектора в Индии по-прежнему достаточно низкие, при этом на всех ключевых рынках сбыта ювелирной продукции сохраняется оживление. В то же самое время, на фоне структурного снижения добычи алмазов на ряде месторождений запасы добывающих компаний приблизились к минимальным значениям. Индекс цен на алмазы с начала года заметно восстановился после прошлогоднего спада, вернувшись на "доковидный" уровень. При этом, на наш взгляд, возможности добывающих компаний по наращиванию производства ограничены", - прокомментировал заместитель гендиректора АЛРОСА Евгений Агуреев.

Текущее ограниченное предложение алмазного сырья в сочетании с высоким спросом не оставляет другого выхода, кроме как сбалансировать рынок за счет повышения цен, считает BCS. «Такая благоприятная конъюнктура на рынке в сочетании с сезонным эффектом ближе к концу года может поддержать продажи АЛРОСА и в будущем», - говорится в обзоре BCS.

РАСХОЖДЕНИЕ В ЦЕНАХ НА АЛМАЗЫ И БРИЛЛИАНТЫ

Смещение баланса спроса и предложения на рынке алмазов позволило De Beers и АЛРОСА одновременно повысить цены. В июне АЛРОСА и De Beers, пользуясь сильным спросом и сокращением запасов в midstream, повысили цены на алмазное сырьё на 3,5 - 5%, с начала года рост цен на алмазы достиг 15-19%. Для De Beers это повышение стало пятым за восемь последних месяцев. АЛРОСА, как ожидают источники на рынке, в июле может вновь поднять цены.

По данным источников Rapaport, расхождение между спросом на камни более высокого и низкого качества сохраняется: алмазы более 1 карата подорожали на 5% и выше, в то время как более мелкие камни - примерно на 3%.

По сравнению с алмазами рост цен на бриллианты более скромен – индекс Rapaport на камни 1 карат с начала года вырос на 11%.

Это расхождение настораживает, пишет в одном из своих июльских Weekly Market Comment агентство Rapaport. Высокие цены на алмазы давят на рентабельность. «Цены на алмазное сырье вышли из-под контроля, при этом на вторичном рынке премии в ряде случаев превышают 10%. Нет никаких гарантий, что цены на бриллианты последуют за ростом цен на алмазы. Рентабельность производственного сектора находится под давлением», - говорится в обзоре. Даже если рост цен на алмазы объясним благодаря сильному спросу со стороны огранщиков и активности на вторичном рынке, то в долгосрочной перспективе он несет угрозу для рынка, пишет обозреватель Rapaport Ави Кравиц. По его данным, цены снова возрастут и во время июльской торговой сессии АЛРОСА.

Традиционно Rapaport приводит мнение скептически настроенных в своем взгляде на устойчивость рынка сайтхолдеров. «Рынок алмазного сырья совершает необоснованные скачки. Товар продается только потому, что он есть", - говорит один их них.

«ВТБ Капитал» также обращает внимание на то, что динамика цены на алмазы сильно оторвалась от бриллиантов (в среднем на 5-9 п.п.). В связи с этим и по причине вероятного сезонного затишья в ближайшие месяцы, «ВТБ Капитал» ожидает приостановки роста цен на некоторое время. «С учетом высокого объема розничных продаж (несмотря на то что продажи ювелирных изделий с бриллиантами показали отстающую динамику) и запасов ниже нормы, мы полагаем, что цены на бриллианты в ближайшие месяцы могут сократить отставание в росте от необработанных камней», - говорится в обзоре инвестбанка.

В июне рост цен на бриллианты усилился в среднем до 2,2% против 0,7% в мае, предпочтение также отдавалось более крупным камням. Бриллианты 1-3 карата подорожали на 2,4 – 4% к предыдущему месяцу.

MIDSTREAM

Поддержит цену бриллиантов в ближайшие месяцы и ситуация в индийской огранке, где в июне сохранялся высокий объем невыполненных заказов (backlogs) и нехватка рабочей силы, вызванная ограничениями на перемещение. Динамика рынка улучшилась по сравнению с маем, реагируя на смягчение эпидемиологической ситуации.

Чистый импорт алмазов в Индию в июне вырос в 1,9 раза к данным 2019 года, до $1,64 млрд, отражая растущие продажи алмазного сырья и поставки в основной регион переработки. Месяцем ранее рост импорта алмазов был более скромным - на 33%.

Рост чистого экспорта бриллиантов из Индии в июне к аналогичному периоду 2019 года составил 14% (до $1,91 млрд) после замедления до 5% в мае, но это все еще ниже 35% в апреле.

Данные статистики позволяют говорить о снижении запасов, и, по оценкам «ВТБ Капитала», за 5 месяцев интенсивных закупок алмазного сырья индийская огранка избежала значительного накопления товарных запасов.

РИТЕЙЛ

Спрос со стороны конечного потребителя оставался в мае стабильно высоким во всех ключевых регионах. В США продажи ювелирных украшений в мае выросли на 51% к данным 2019 года, в Китае – на 49%.

Продажи Signet, крупнейшего розничного продавца ювелирных изделий с бриллиантами в США, выросли на 18% к данным 2019 года. Показатель стал рекордным, несмотря на снижение посещаемости магазинов, которое было более чем компенсировано ростом цены. Сопоставимые продажи драгоценных камней Chow Tai Fook в апреле-июне выросли на 14% по сравнению с данными 2019 года на фоне «оптимистичных настроений потребителей». При этом динамика в этом сегменте уступала реализации золотых украшений, которая взлетела на 66%. Продажи драгоценных камней Luk Fook в первом квартале выросли на 27%.

Товарные запасы в ритейле, по оценкам «ВТБ Капитала», остаются ниже нормы. Товарооборот крупнейших публичных ритейлеров ювелирных изделий с бриллиантами в США и Китае в первом квартале 2021 года был на 12% ниже исторического среднего показателя. Кварталом ранее оборот был ниже на 5%. Эта динамика позволяет говорить о том, что ритейлеры по-прежнему обладают недостаточными запасами, что улучшает перспективы спроса на бриллианты.

На фоне развертывания вакцинации доверие потребителей в США в июне восстановилось почти до уровней, существовавших до пандемии, но распространение дельта-варианта COVID-19 делает перспективы весьма неопределенными. Динамика заражений COVID-19 в июле-августе может иметь решающее значение для устойчивости восстановления продаж в секторе ритейла, полагает «ВТБ Капитал».

ПРОДАЖИ ГОХРАНА

Значимым событием для глобального рынка могут стать в этом году продажи из запасов Гохрана, мотивацией для которых служит рост цен на алмазное сырье. Предусмотренный российским бюджетом план по реализации Гохрана довольно скромен - $70 млн (в эту сумму входят и потенциальные продажи драгметаллов), но в июле Гохран высказался о возможности продаж накопленных ранее алмазов на более крупную сумму, чтобы извлечь выгоду из восстановления мирового спроса после пандемии. Точные объемы и сроки не озвучивались.

По оценкам «ВТБ Капитала», за более чем 13 лет Гохран аккумулировал запасы на сумму около $1,1 млрд, что эквивалентно почти 60% общего дефицита рынка в 2021-22 гг. Пока Гохран не осуществлял сколько-нибудь значительные продажи: реализация алмазов Гохрана не превышала $100 млн. Но крупная продажа – на сумму $500 млн и более – станет преградой для дальнейшего роста цен на алмазы и может создать риск накопления запасов для АЛРОСА, считает «ВТБ Капитал». Одним из сценариев может быть покупка АЛРОСА всего объема сырья, который захочет реализовать Гохран. «Атон» тоже считает, что продажи Гохрана - возможность для АЛРОСА пополнить свои запасы, однако интенсивные продажи, свыше $50 млн в месяц, могут способствовать снижению мировых цен на алмазы в сезонно спокойный период.

НАРАЩИВАНИЕ ДОБЫЧИ

Добыча крупнейших производителей во втором квартале и I полугодии оказалась предсказуемо сдержанной, а уровень запасов достиг очередного минимума, поддерживая тезис об ограниченности предложения.

Прогноз по добыче De Beers на этот год, несмотря на рост показателя второго квартала на 15% к предыдущему периоду и на 134% к аналогичному периоду прошлого года, несколько сократился – с 32-34 млн карат до 32-33 млн карат, в зависимости от рыночной конъюнктуры и масштабов любых дальнейших сбоев, связанных с COVID-19. Компания уже дважды понижала прогноз на год из-за производственных проблем на своих рудниках.

АЛРОСА во втором квартале 2021 года снизила производство на 8% к январю-марту, до 7 млн карат, в основном в связи с сезонным ростом обработки песков с низким содержанием алмазов. За полугодие добыча компании выросла на 6%, до 14,5 млн карат, за счет низкой базы прошлого года, когда были приостановлены работы на ряде месторождений с невысокой маржинальностью.

Часть этих активов вернулись к полной производительности еще в прошлом году (рудник «Айхал» и «Севералмаз»), на остальных добыча возобновилась в этом. В июне-июле АЛРОСА возобновила добычу на законсервированных в прошлом году трубках «Заря» и «Зарница». Несмотря на низкие объемы производства («Заря» и «Зарница» в 2019 году обеспечили менее 3% общей добычи по группе АЛРОСА), этот шаг может говорить о том, что компания ускоряет выполнение своего докризисного плана по восстановлению объемов добычи до уровня 37–38 млн каратов в 2022 году, полагает «Атон».

Между тем, АЛРОСА в текущем году по-прежнему планирует добыть 33 млн карат, базовый сценарий компании предполагает увеличение добычи до 37-38 млн карат к 2024 году. Компания рассматривала возможность наращивания производства в среднесрочной перспективе за счет ряда операционных улучшений, но их потенциал, по-видимому, ограничен.

Запасы АЛРОСА к концу июня снизились до 8,4 млн карат с 12,8 млн карат на начало апреля, благодаря реализации около 4,5 млн карат из запасов во втором квартале.

Игорь Лейкин для Rough&Polished