«Солнечный камень» - достояние России

Янтарь многие века привлекал внимание людей. Из него делали амулеты, украшения, им декорировали интерьер и использовали его в лечебных целях. Некоторое время назад интерес к янтарю ослабел, однако сейчас привлекательность этого «солнечного камня» снова набирает обороты, а янтарная отрасль процветает. Давайте рассмотрим подробнее перспективы развития этого направления в России в сравнении с другими «янтарными» странами.

В Калининградской области сосредоточено 90% мировых запасов янтаря, а основным разработчиком янтарных месторождений является Калининградский янтарный комбинат. СМИ пестрят новостями о том, что комбинат продолжает добывать крупные самородки янтаря.

Так, недавно работниками комбината был найден янтарный самородок весом 2,5 кг. А за две недели до этого был извлечен камень весом 12 кг. В честь Дня России этот «солнечный камень» назвали «Душа России». Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Камень округлой формы, найденный работниками Приморского карьера, имеет светло-медовый цвет. Янтарные самородки весом более 2 кг являются большой редкостью, поэтому очень ценятся на янтарном рынке.

Для начала, давайте разберемся, что такое янтарь

Янтарь - это древесная смола. Средний возраст такой окаменевшей смолы составляет 40-50 млн лет. Благодаря своим химическим свойствам янтарь высоко ценится не только в ювелирной отрасли, но также используется в лечебных и промышленных целях, например в качестве лака или электроизолятора.

С точки зрения химии янтарь является углеводородом - соединением углерода, водорода и кислорода. Цвет и другие свойства камня зависят от многих факторов, например, условий формирования смолы, и различается в зависимости от месторождений.

К примеру, в балтийском янтаре содержится от 3 до 8 массовых процентов сукциновой (янтарной) кислоты. Это позволило выделить балтийский янтарь в отдельную группу ископаемых смол под названием «сукциниты».

По оценкам, мировой ресурсный потенциал янтаря (включающий подтвержденные запасы и ресурсы) составляет более 1 млн тонн.

Действительно ли этот камень пользуется спросом

«Калининградский янтарный комбинат», контролируемый Ростехом и разрабатывающий янтарное месторождение в Калининградской области, является одним из крупнейших участников янтарного рынка. На его долю приходится 65% добычи и промышленной переработки янтаря, который поступает на мировой рынок. В 2020 году комбинат добыл рекордные 525 тонн минерала. В текущем году предприятие намерено сохранить добычу на том же уровне. Добыча желтого камня во многом определяется спросом. А он как раз растет.

По словам генерального директора АО «Калининградский янтарный комбинат» Михаила Зацепина, особой популярностью на данный момент пользуются мелкие фракции янтаря. Это связано с тем, что многие производители ювелирных изделий научились «перерабатывать его в ювелирную и сувенирную продукцию». В связи с этим впервые за несколько лет склады комбината опустели на 70%, сообщает Интерфакс.

По данным ТАСС, Калининградский комбинат реализует 69% своей продукции на внутреннем рынке области. В другие регионы России поступает около 22% сырья, а остальная продукция экспортируется в Белоруссию, Китай, Францию, Японию, Испанию, Италию, Германию.

Стоит также учитывать, что переработка сырья создает добавленную стоимость в цене готовых изделий из янтаря.

Это, в свою очередь, способствует росту спроса на янтарное сырье. Обработанные камни затем используются ювелирами, а также в мебельном производстве, производстве изделий бытового и декоративного назначения.

Согласно Стратегии развития янтарной отрасли РФ до 2025 года, общая емкость мирового рынка ювелирной продукции с янтарем и иных продуктов переработки данной ископаемой смолы оценивалась в 2014 году на уровне 1,74 млрд долларов США, причем наибольшим спросом указанные товары пользовались в Индии, Китае, Японии и государствах - членах Европейского союза.

Где еще добывают янтарь

Кроме Приморского карьера в Калиниградской области, существуют и другие локации, где ведется добыча янтаря. В небольших объемах его находят в США, Канаде, Мексике, в Румынии, Доминиканской Республике и Белорусии. Кроме того, на Украине также есть три янтарных месторождения.

Наиболее крупными запасами высококачественного янтаря, пригодного для использования в производстве ювелирных изделий, обладают Россия (37,5 тыс. тонн), Польша (12 тыс. тонн) и Белоруссия (6,7 тыс. тонн).

Запасы янтаря в Калининградской области локализованы в относительно компактных месторождениях, в то время как запасы янтарного сырья в Польше и на Украине распределены по площади в несколько тысяч квадратных километров.

Таким образом, Россия имеет естественные конкурентные преимущества на мировом рынке янтаря-сырца. Запасы данной ископаемой смолы в Калининградской области имеют сравнительно малую глубину залегания и хорошо локализованы.

Пожалуй, вторым по объему добычи янтаря можно назвать Доминиканское месторождение. Именно здесь находятся залежи голубого янтаря с объемом добычи не более 50 кг в год.

В Ровненской области, Украина, также существует янтарное месторождение - близ посёлков Сарны, Клесово и Дубровицы. Благодаря тому, что залежи янтаря находятся близко к поверхности земли (3-10 метров), его добыча намного дешевле. Несмотря на это, рыночная цена никак от этого не меняется, так как янтарь добывается в небольшом количестве.

Недавно украинская инвестиционная компания Concorde Capital сообщила, что ООО «Центр «Сонячне ремесло» (входит в Concorde Capital) начало добычу янтаря-сырца на своем месторождении возле посёлка городского типа Владимирец (Ровенская обл.). Запасы янтаря-сырца на этом месторождении составляют около 40 тонн. Компания намерена разрабатывать этот участок в течение 5-6 лет.

Стоит отметить, что Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря. При этом официально страна ежегодно добывает около четырех тонн, что составляет приблизительно 5% от реальной добычи янтаря в Украине.

В Мьянме, на территории штата Качин расположено Бирманское месторождение. Объемы добычи ископаемых смол составляют около 500 кг в год.

Мексиканское месторождение в штате Чьяпас также является одним из основных мест добычи янтаря. На нем производят около 4 тонн янтаря в год.

Переработка «солнечного камня»

Согласно Стратегии развития янтарной отрасли РФ на период до 2025 года, по состоянию на 2016 год мировым лидером в сфере переработки и изготовления изделий из янтаря являлась Польша. Так, на долю этой страны приходилось около 70% мирового объема производимых ювелирных изделий с янтарем.

Исторически сложилось так, что польские ювелиры специализировались на изготовлении ювелирных изделий и бижутерии с янтарем. Поэтому этот камень приобрел ключевую позицию в польской ювелирной отрасли.

Кроме того, ювелирное производство янтаря в Польше существует при эффективной политике государственной поддержки этого направления, что, в свою очередь, способствовало развитию в этом регионе янтарного промышленно-туристического кластера.

Для примера, в городе Гданьске ежегодно перерабатывается более 100 тонн янтаря, а на долю изделий с янтарем приходится 90% оборота ювелирных фирм данного региона.

Сейчас на территории Польши действует около 1,5 тыс. частных малых и средних предприятий, обеспечивающих занятость более 7 тыс. человек.

Литва также является крупным центром переработки янтаря в ювелирные изделия. Литовская янтарная продукция ориентирована больше на экспорт. Именно эта страна является главным конкурентом Польши на мировом янтарном рынке. Литва использует сырье, добытое на территории самой Литовской Республики, а также использует импортные камни, добытые в России, Украине или Польше.

По экспертным оценкам, в 2016 году на долю литовских производителей приходилось около 18% мирового рынка ювелирных изделий с янтарем.

Однако не стоит забывать и о контрабанде, которая подпитывает этот рынок. Так, по оценкам специалистов по переработке янтаря, Литва получает значительное количество янтаря-сырца за счет контрабанды из Калининградской области и Украины.

Литва также использует янтарь-сырец для повторного экспорта. В частности, получаемый из России янтарь реэкспортируется литовскими предприятиями.

Центром янтарного производства в России является Калининградская область, перерабатывая в год 30 тонн сырца.

Часть добытого на Калининградском комбинате янтаря обрабатывается на предприятии АО «Янтарный Ювелирпром», которое было окончательно присоединено к комбинату 1 июля 2020 года. Сейчас вся продукция выпускается под единым брендом «Калининградский янтарный комбинат». По словам генерального директора комбината Михаила Зацепина, на заводе перерабатывается около 30 тонн янтаря. Помимо этого, другие заводы по переработке «солнечного камня» покупают еще 50 тонн в год.

Выручка фирмы по итогам 2020 года составила 238 млн рублей. При этом комбинат намерен выйти на выручку в 600 млн рублей. Для увеличения конкурентоспособности и мощностей завод приглашает мастеров из Костромы, Екатеринбурга, Якутии. Именно они специализируются на обработке кости и камня.

Развитие янтарной отрасли также способствует увеличению рабочих мест. Так, в прошлом году в компании трудоустроили 50 человек, сейчас же на ювелирном производстве занято более 150 человек. В планы компании входит увеличение числа нанятых работников до 300 человек.

Также для увеличения мощностей предприятие проводит реконструкцию и модернизацию помещений площадью 5 тыс. кв. метров.

Тем не менее несмотря на рекордные уровни производства янтаря и крупные ювелирные заводы, Российская Федерация недостаточно полно использует культурное измерение янтаря для продвижения готовой продукции. Если в Литве и Польше процветает так называемый «янтарный туризм», который привлекает внимание общественности к ценности янтаря, то в России это направление только начинает развиваться. На сегодняшний день янтарный комбинат устраивает специальные экскурсии на производство и привлекает маркетологов для продвижения ювелирной продукции с янтарем. Однако янтарным заводам в России не хватает правительственной поддержки, при которой янтарная ювелирная отрасль смогла бы раскрыть весь свой потенциал.

Виктория Кири для Rough&Polished