Устойчивое развитие алмазодобывающих компаний как индикатор гармоничного развития отрасли

Об устойчивом развитии (УР) сейчас не говорят разве что самые ленивые. Вопросы, связанные с ответственным ведением бизнеса, приверженности ESG1-критериям, публикацией нефинансовой отчётности с каждым днём становятся актуальнее, и уже в ближайшей перспективе те самые «ленивые» компании рискуют остаться далеко позади тех, кто вовремя взял курс на развитие с учётом высоких экологических, социальных и управленческих стандартов. Особое значение в настоящее время принимает проблема изменения климата и, в частности, регулирование выбросов парниковых газов. Несмотря на то, что для алмазодобывающей отрасли проблема сокращения выбросов парниковых газов стоит не очень остро (совокупные выбросы парниковых газов сферы охвата 1 и 22 алмазодобывающих компаний мира3 в 2019 г. составили около 3,2 млн т СО 2-экв. , тогда как выбросы только сферы охвата 1 одной лишь золотодобывающей Barric Gold, к примеру, в этом же году составили 5,9 млн т СО 2-экв. ), большинство компаний уделяет ей достаточное внимание. Без попытки составления каких-либо рейтингов и рэнкингов, рассмотрим, как российские и зарубежные4 компании раскрывают информацию об этой и других проблемах экологического и социального характера, какие меры они принимают для устойчивого развития и насколько амбициозные цели на будущее ставят.

De Beers Group

De Beers Group уделяет серьёзное внимание вопросам устойчивого развития и ежегодно публикует отчёты о своей деятельности в рамках корпоративной социальной ответственности (КСО). В компании действует стратегия устойчивого развития «Building Forever», в которой определены направления и цели развития до 2030 г.5 Стратегия De Beers согласуется с 16 из 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН6 (за исключением ЦУР2 - ликвидация голода), также установленными до 2030 г. Сама компания ставит перед собой 12 амбициозных целей, объединённых в четыре группы:

1. Защита окружающей среды:

адаптация к изменениям климата (цель по достижению углеродной нейтральности к 2030 г.);

сохранение водных ресурсов (цель по сокращению потребления воды на 50%);

сохранение биоразнообразия (цель по достижению чистого положительного воздействия на биоразнообразие).

2. Обеспечение равных возможностей:

разнообразие талантов в ювелирном секторе (цель по увеличению разнообразия творческих талантов в ювелирном секторе);

поддержка женщин (цель по поддержке 10 тыс. женщин-предпринимателей и привлечению 10 тыс. девушек к изучению инженерно-технических наук);

повышение разнообразия рабочей силы (цель по достижению равных возможностей, включая гендерный паритет, для всех сотрудников компании).

3. Ведущие этические практики в алмазной отрасли:

поддержка кустарной добычи (цель по разработке решений для улучшения условий труда старателей);

информация о происхождении алмазов (цель по обеспечению прозрачности информации о происхождении каждого алмаза);

ответственный выбор поставщиков (цель по расширению принципов передовой практики за пределы цепочки добавленной стоимости для продвижения отраслевых стандартов);

4. Развитие регионов присутствия:

обеспечение здоровья и благополучия (цель по достижению ЦУР 3 (хорошее здоровье и благополучие) во всех регионах присутствия компании);

развитие навыков и образовательной деятельности (цель по установлению партнёрских отношений во всех регионах присутствия);

улучшение качества жизни (цель по созданию четырёх рабочих мест в каждой из стран-партнёров на одно рабочее место в компании).

Свои отчёты о КСО De Beers составляет по стандарту GRI (The Global Reporting Initiative). Помимо вышеперечисленных 12 направлений, входящих в стратегию устойчивого развития, De Beers предоставляет отчётность по результатам работы ещё по ряду направлений, таких как закрытие рудников и передача активов, управление отходами и предотвращение загрязнения, безопасность, трудовые отношения, повышение прозрачности и др7.

Также De Beers публикует ключевые показатели по снижению своего влияния на окружающую среду, социальному и экономическому развитию. В частности, выбросы парниковых газов компании по сферам охвата 1 и 2 в 2020 г. составили 1,5 млн т СО 2-экв. , что на 12% меньше результатов 2019 г. и на 21% - 2018 г. За три года (2018-2020 гг.) компании удалось значительно (в 2,7 раза) сократить выбросы SO 2 и на треть - выбросы NO 2 , хотя во многом это было связано с сокращением добычной деятельности из-за пандемии COVID-19.

Среди инновационных решений, новых технологий и мер, реализуемых De Beers для устойчивого развития, стоит отметить следующие:

внедрение программы FutureSmart Mining 8 , разработанной Anglo American и подразумевающей изменение подхода к добыче полезных ископаемых, в том числе за счёт технологии сверхточной добычи и анализу больших данных;

замена большей части ископаемого топлива на альтернативные экологически виды топлива (биодизель), а также переход на использование электроэнергии из ВИЭ;

разработка технологии CarbonVault 9 по улавливанию углерода из атмосферы и его удерживанию в кимберлитовых породах;

проект «Алмазный путь» («Diamond Route»), в рамках которого создана сеть из восьми заповедников в Ботсване и ЮАР; помимо поддержки богатого разнообразия дикой природы и охраняемых видов, в этих заповедниках также проводятся научно-исследовательские программы в партнёрстве с международными университетами, образовательные программы с местными школами и туристами для поддержки местного экономического развития;

реализация программы развития микропредприятий, принадлежащих женщинам в партнёрстве с «ООН-женщины» с целью обучения деловым навыкам женщин-предпринимателей из Ботсваны, Намибии и ЮАР и увеличению их доходов в среднем на 25%;

разработка и внедрение набора строгих стандартов - принципов деловой практики (Best Practice Principles), подразумевающих соблюдение норм в области защиты прав человека и трудовых норм, а также спектр других этических, социальных и экологических требований всеми клиентами и подрядчиками De Beers;

разработка инновационной технологической платформы Tracr 10 с помощью технологии блокчейн, которая обеспечивает гарантию происхождения и подлинности природных алмазов по всей производственной цепочке;

пилотный проект GemFair11 по предоставлению старателям доступа к мировому рынку алмазов и возможностей обучения; для начала проект планируется реализовать в Сьерра-Леоне.

АК АЛРОСА (ПАО)

Российская АК АЛРОСА не отстаёт от De Beers в сфере устойчивого развития. В компании действует Политика в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.12 Компания ежегодно публикует отчёты об устойчивом развитии по стандарту GRI. АЛРОСА вносит вклад в достижение 11 из 17 ЦУР ООН (3-9, 12-13, 15, 17). Деятельность в области устойчивого развития АЛРОСА ведёт по пяти ключевым направлениям:

1. ответственное ведение бизнеса;

2. охрана труда и промышленная безопасность;

3. развитие человеческого капитала;

4. охрана окружающей среды;

5. развитие регионов присутствия.

Ключевые показатели деятельности компании публикуются в отчётах, в том числе количество выбросов парниковых газов, потребление энергоресурсов, объемы отходов и др.

Среди инициатив АК АЛРОСА в области устойчивого развития следует выделить следующие:

проведение испытаний уникального шахтного электровоза на аккумуляторах совместно с АО «Роснано» «Лиотех»;

запуск пилотного проекта по очистке отработанных моторных масел и их вторичному использованию для частичной замены дизельного топлива, используемого при производстве взрывчатых веществ;

реализация проекта по переводу автомобильного транспорта на газомоторное топливо и подготовка проекта по переводу системы отопления г. Удачный на газ (завершение планируется в 2023 г.);

применение солнечных батарей в летний период для обеспечения водоснабжения отопительной системы одного из вахтовых посёлков (Нюрбинский ГОК);

создание ООПТ «Живые алмазы Якутии» площадью более 32 тыс. га, где содержатся олени, бизоны, яки и друге животные;

внедрение внутрикорпоративной системы управления цепочками поставок алмазно-бриллиантовой продукции;

создание корпоративного университета, программа которого включает более 70 образовательных программ, а также центра подготовки кадров;

реализация внутренних социальных программ, в том числе по обеспечению сотрудников жильем, путёвками на санаторно-курортное лечение, медицинским обслуживанием и др.;

внедрение технологии «Dunobil insomnia» для контроля усталости водителей.

Sociedade Mineira de Catoca LDA

Ангольская компания Catoca не публикует стратегию устойчивого развития, однако упоминает о следовании данному курсу на своем официальном сайте13. Основные аспекты экологического и социального развития рассматриваются в ежегодных отчётах компании. В число мер по охране окружающей среды входят проведение лекций по экологическому просвещению, внедрение передовой практики по управлению отходами и сточными водами, мониторинг качества воды, применение GPS-навигаторов и т.п.

В сфере внутренней социальной ответственности Catoca реализует жилищную программу (строительство жилого посёлка для рабочих), обеспечивает медицинское страхование и страхование жизни, предоставляет потребительские и автокредиты.

В сфере внешней социальной ответственности Catoca поддерживает программу поощрения рыбоводства и садоводства, обеспечивает более 30 тыс. детей школьными обедами, проводит образовательные программы для детей, оказывает медицинскую помощь населению.

АО «АГД ДАЙМОНДС»

Ещё одна российская компания - АГД ДАЙМОНДС начала публикацию годовых отчётов об устойчивом развитии по стандарту GRI в 2018 г.14 с раскрытием основных показателей деятельности. Ключевые направления компании в области устойчивого развития следующие:

1. достижение экономических целей бизнеса;

2. обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды;

3. способствование социально-экономическому развитию регионов присутствия;

4. гарантия достойной оплаты труда, защиты прав, социальной поддержки и развития персонала;

5. соблюдение принципов этичности и добросовестности, не допущение коррупции.

АГД ДАЙМОНДС вносит свой вклад в достижение 10 из 17 ЦУР ООН (1, 3-4, 6, 8-9, 11-13, 15). Среди мер, предпринимаемых компанией для устойчивого развития, можно отметить:

применение XRT сепаратора TOMRA на обогатительной фабрике, что позволяет увеличить извлечение алмазов и снизить капитальные затраты;

применение (впервые в России) интеллектуальных компактных дробилок ThyssenKrupp, что позволяет улучшить показатель сохранности алмазов при обогащении;

обеспечение прозрачности производственно-сбытовых цепочек;

использование мазута (основное топливо для дизель-генераторных установок собственного энергокомплекса компании) с пониженным содержанием серы для снижения воздействия на атмосферу и внедрение энергосберегающих двигателей к насосам водопонижающего контура;

проведение биотехнических мероприятий, в частности создание солонцов - солевых кормушек для копытных животных;

применение технологии гидропосева для укрепления гидротехнических сооружений;

система корпоративного обучения и различные социальные программы для сотрудников (ДМС, организация отдыха и лечения и др.);

активная деятельность по противодействию коррупции, в том числе открытие «Линии доверия» для консультирования сотрудников с руководителем и службой безопасности по вопросам коррупции.

Petra Diamonds

Компания Petra Diamonds в настоящее время занимается разработкой стратегии устойчивого развития и планирует представить её в 2021 г.15 В том числе, будут утверждены цели устойчивого развития с конкретными индикаторами для мониторинга. Petra Diamonds с 2009 г. публикует отчёты в рамках КСО в соответствии со стандартом GRI, содержащие ключевые экологические, социальные и экономические показатели. Компания делает акцент на приверженность критериям ESG в своей деятельности.

В качестве примеров мер по обеспечению устойчивого развития компании Petra Diamonds можно привести следующие:

введение мер по снижению энергопотребления, включающих внедрение виртуальных серверов, стандартизация протоколов печати, изменение принципа работы вентиляторов, модернизация насосных станций и др.;

проведение работ по частичной реабилитации и рекультивации земель на площади рудников параллельно с разработкой месторождений (на неиспользуемых участках), что позволяет сократить обязательства по восстановлению после консервации рудников;

запуск инициативы по развитию мелкомасштабной добычи алмазов из отвалов рудника Коффифонтейн (Koffiefontein) для поддержки кустарной и предотвращению нелегальной добычи алмазов;

проведение кампаний по поддержке женщин и продвижению возможностей развития для женщин в горнодобывающей промышленности;

проведение кампании «Здоровье и безопасность начинаются с меня» («HSE 16 Starts With Me») среди сотрудников компании по предотвращению инцидентов и несчастных случаев на работе;

ежегодное проведение добровольного тестирования на ВИЧ, которое проходят все сотрудники компании (актуально для ЮАР);

ежегодное проведение «Роуд-шоу по этике», в рамках которого руководство Petra проводит встречи с сотрудниками во всех своих подразделениях и разработка обучающих онлайн-программ, в том числе по вопросам защиты прав человека, противодействию взяточничеству и коррупции.

Mountain Province Diamonds

Канадская компания Mountain Province действует в соответствии с принципами снижения воздействия на окружающую среду, защиты интересов своих сотрудников и представителей местных сообществ. В 2014 г. компания заключила соглашение Ni Hadi Xa с шестью местными сообществами, включающее стратегию инновационного экологического мониторинга. Новаторство заключается в использовании традиционных знаний, накопленных местными жителями, которые проводят регулярные полевые наблюдения и работают в сотрудничестве с экологической командой Mountain Province. Компания ежегодно публикует отчёты КСО17, в которых публикуются некоторые ключевые показатели социального развития, а также перечисляются меры и инициативы, направленные на устойчивое развитие компании.

Помимо оригинального подхода к экологическому мониторингу, обеспечивающего эффективное смягчение влияния добывающей деятельности на дикую природу, Mountain Province стремится к увеличению доли представителей местных сообществ (в особенности женщин) в штате сотрудников компании, проводит образовательные программы для детей и взрослых, спортивные мероприятия и др.

Lucara Diamond

Канадская компания Lucara Diamonds, действующая в Ботсване, ежегодно публикует отчёты об устойчивом развитии в соответствии со стандартами GRI18. В 2019 г. компания взяла на сеть обязательства в отношении 10 из 17 ЦУР ООН (1-6, 8-9, 16-17), в ближайшей перспективе планируется постановка конкретных целевых показателей. В своих отчётах Lucara указывает ключевые показатели экологического (в том числе данные по количеству выбросов парниковых газов по сферам охвата 1 и 2 и углеродоёмкости), социального и экономического развития.

Наиболее интересным решением Lucara в области устойчивого развития стало внедрение безопасной платформы цифровых продаж Clara19. Clara использует собственную аналитику наряду с облачными технологиями и технологиями блокчейн для модернизации существующей цепочки поставок алмазов от рудника до конечного потребителя.

Gem Diamonds

Британская компания Gem Diamonds, оперирующая в Южной Африке, также регулярно публикует отчёты об устойчивом развитии по стандартам GRI20. В качестве приоритетных ЦУР ООН компания рассматривает 6 из 17 (1, 3, 6, 8, 10, 12). Gem Diamonds указывает некоторые ключевые показатели своей деятельности в сфере ESG в отчётах об устойчивом развитии, а также в годовых отчётах21 (в том числе данные по выбросам парниковых газов, потреблению водных ресурсов и электроэнергии).

В 2019 г. Gem Diamonds провела работу по оценке рисков, связанных с изменением климата, по результатам которой был разработан план адаптации, в основе которого два направления развития:

непрерывность бизнеса за счет адаптации к последствиям изменения климата и минимизации выбросов парниковых газов;

обеспечение возможностей устойчивого землепользования после проведения работ по консервации рудников и рекультивации земель.

Также Gem Diamonds инвестирует во внешние социальные проекты 1% от годовой выручки и 1% от каждого реализованного алмаза массой более 300 кар, проводит образовательные программы, работает над повышением мер безопасности и др.

Подведём итоги. В таблице 1 сведены данные о наличии/отсутствии тех или иных данных об устойчивом развитии рассмотренных алмазодобывающих компаний. В целом можно отметить достаточно высокий уровень раскрытия информации в области устойчивого развития – практически все компании публикуют отчёты КСО с ключевыми показателями в рамках УР. Пять из восьми компаний, в том числе обе российские, берут на себя обязательства по выполнению ЦУР ООН. В то же время стратегия устойчивого развития в виде отдельного документа есть только у двух «гигантов»: De Beers Group и АК «АЛРОСА» (ПАО), а целевые показатели развития в долгосрочной перспективе ставит перед собой только De Beers Group. Особого внимания заслуживает тот факт, что российские алмазодобывающие компании в целом не уступают, а по некоторым показателям даже опережают зарубежные в сфере устойчивого развития, ведь в нашей стране эта тема приняла актуальность гораздо позже, чем в странах Европы и Америки. Во многом это связано с тем, что основной объем российских алмазов отправляется на экспорт, и компаниям просто необходимо идти «в ногу со временем» и следить за последними мировыми тенденциями как в сфере АБК, так и бизнеса в целом. Однако хочется верить, что все эти усилия направлены не только на обеспечение хорошей репутации и рост выручки, а действительно помогают гармонично развиваться, учитывая интересы сотрудников, местных жителей в регионах присутствия и всех остальных.

Таблица 1 Качественная характеристика параметров раскрытия информации об устойчивом развитии алмазодобывающих компаний

Компания Стратегия УР как отдельный документ Приоритетные ЦУР Отчётность в рамках КСО Ключевые показатели в рамках УР Плановые показатели деятельности в рамках УР De Beers Group + 1, 3-17 + + + АК АЛРОСА (ПАО) + 3-9, 12-13, 15, 17 + + - Catoca - - +/-* - - АО «АГД ДАЙМОНДС» - 1, 3-4, 6, 8-9, 11-13, 15 + + - Petra Diamonds -** - + + -** Mountain Province - - + +/- - Lucara Diamond - 1-6, 8-9, 16-17 + + - Gem Diamonds - 1, 3, 6, 8, 10, 12 + + -

Источники: открытые данные компаний

Примечания: *имеется отчётность в бумажном виде (не в открытом доступе), **материалы ожидаются в 2021 г.

Анастасия Смольникова, эксперт-аналитик Института проблем естественных монополий, для Rough&Polished

1 ESG - Environmental, Social, and Corporate Governance; совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем

2 Под выбросами сферы охвата 1 (Scope 1) понимаются прямые выбросы от использования ископаемого топлива, под выбросами сферы охвата 2 (Scope 2) – косвенные выбросы от приобретаемой электроэнергии

3 В оценку включены алмазодобывающие компании, предоставляющие данные по выбросам ПГ: De Beers Group, АК АЛРОСА (ПАО), АО «АГД ДАЙМОНДС», Petra Diamonds, Lucara Diamond, Gem Diamonds; АК АЛРОСА (ПАО) предоставляет данные только по сфере охвата 1

4 В данной статье не рассмотрена компания Rio Tinto, поскольку она является диверсифицированной и не предоставляет отдельной информации в области УР по алмазной отрасли; также не рассмотрены компании Arctic Canadian Diamond Company (т.к. она не предоставляет данных в открытом доступе) и Stornoway Diamonds (т.к. доступ к отчётам УР на момент написания текста был закрыт)

5 https://www.debeersgroup.com/~/media/Files/D/De-Beers-Group-V2/documents/sustainability-and-ethics/building-forever-goals-summary-2030.pdf

6 https://sdgs.un.org/goals

7https://www.debeersgroup.com/~/media/Files/D/De-Beers-Group-V2/documents/building-forever/our-material-topics-progress-2019-report.pdf

8 https://www.angloamerican.com/futuresmart/futuresmart-mining

9 https://www.debeersgroup.com/sustainability-and-ethics/protecting-the-natural-world/carbon-vault

10 https://www.tracr.com/

11 https://gemfair.com/

12 http://www.alrosa.ru/

[1]3 http://www.catoca.com/ru/visao-geral/

14 https://www.agddiamond.ru/prom_secure/ecoinform/

15 https://www.petradiamonds.com/wp-content/uploads/Petra-Diamonds-Limited-Sustainability-Report-2020.pdf

16 HSE - health, safety and environment

17 https://filecache.investorroom.com/mr5ircnw_mntprovincetest/2530/MPD%20CSR-Proof-V2-edit-02.07.20RM.pdf

18 https://lucaradiamond.com/site/assets/files/62670/2019_sustainabilityreport-1.pdf

19 https://claradiamonds.ca/

20 https://www.gemdiamonds-reports.co.za/reports/sd-2021/pdf/gem-diamonds-sus-report-2020.pdf

21 https://www.gemdiamonds.com/downloads/2021/reports/gem-diamonds-annual-report-and-accounts-2020-final-1.pdf