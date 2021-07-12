Обзор PGI: в первом квартале продолжался рост продаж платиновых ювелирных изделий

В недавнем обзоре платинового ювелирного бизнеса (Platinum Jewellery Business Review, PJBR) за первый квартал 2021, опубликованном Международной платиновой гильдией (Platinum Guild International, PGI), говорится, что ритейлеры и производители платиновых ювелирных изделий сообщили об устойчивом восстановлении на трех из четырех ключевых рынков, несмотря на трудности в ювелирной отрасли, вызванные продолжающейся пандемией.

Хью Даниэль (Huw Daniel), генеральный директор PGI, сказал: «В первом квартале 2021 года в ювелирной отрасли вернулся спрос на драгоценные украшения, но восстановление на некоторых рынках может замедлиться, поскольку очередные волны COVID омрачают перспективы. Помимо ускорения тенденций в отрасли, в прошлом году мы наблюдали возрождение большого интереса к платине. Ювелиры все чаще обращаются к этому драгоценному металлу, который эффективно преподносился как металл, имеющий особое значение, и стал важным, поскольку потребители ищут способы символизировать и отмечать события в беспрецедентные времена ограничений».

В отчете также говорится, что недавний опрос потребителей показывает сохраняющиеся положительные настроения потребителей и высокий спрос на драгоценные украшения на различных потребительских рынках в эти трудные времена.

Исследование показывает устойчивый рост на 3-х из 4-х рынков:

Китай:

Китай, крупный рынок платиновых ювелирных изделий, показывает, что доверие китайских потребителей возросло, когда была взята под контроль пандемия. Этот позитивный настрой в Китае создал хорошую основу для восстановления потребления драгоценных ювелирных изделий. PGI отмечала резкий рост в категории ювелирных изделий в первом квартале 2021 года по сравнению с низкой базой за тот же период, когда в прошлом году оказал влияние COVID-19, при этом производство изделий из платины увеличилось на 65% в годовом выражении.

Для привлечения молодых потребителей в первом квартале было выпущено или обновлено несколько платиновых коллекций. Во время китайского Нового года PGI привлекла 33 ритейлера, имеющих 325 магазинов, для проведения рекламных мероприятий, что привело к значительному увеличению продаж как по объему, так и по стоимости.

Сообщается, что розничные партнеры PGI сообщили о 52%-ом росте по сравнению с тем же периодом 2020 года за счет недавно выпущенных или обновленных платиновых коллекций в сочетании с рекламной деятельностью. Например, PGI сотрудничала по вопросу добавления футуристических подколлекций для обновленной коллекции «G&W» компании Chow Tai Fook, в результате чего было выпущено в продажу 103 ассортиментных позиции товаров через более чем 3 500 магазинов, ориентированных на города второго и третьего уровня. Показатели Luk Fook в материковом Китае также резко выросли в первом квартале на 140% в годовом выражении. Показатели самостоятельных и франчайзинговых магазинов в материковом Китае выросли за тот же период на 93% и 70% в годовом выражении. Бизнес электронной торговли в материковом Китае вырос на 43% в годовом выражении.

Сообщается, что PGI не только поставляла индивидуализированные рекламные механизмы и стимулы для продаж, но и стимулировала розничных продавцов пополнять свои складские запасы платиновых изделий. Кроме того, хорошая посещаемость торговых центров и огромные усилия ритейлеров привели к значительному увеличению продаж как по объему, так и по стоимости в магазинах, которые принимали в этом участие.

В отчете подчеркивается тот факт, что экономика Китая продемонстрировала рост на 18,3% в годовом выражении при расширении спроса и повышении жизнеспособности рынка, несмотря на многочисленные факторы, создающие неопределенность. Ювелирная отрасль показала значительный рост во всех категориях. Розничные партнеры PGI добились роста продаж платиновых ювелирных изделий на 52% в годовом выражении в первом квартале по сравнению с низкой базой за тот же период год назад. В отчете также говорится, что рекламные кампании будут включать в себя различные мероприятия с реальным участием, онлайн-продажи и рекламные акции, особенно на новых каналах, таких как электронная торговля в режиме прямой трансляции.

Кроме того, в первом квартале на 62% в годовом выражении увеличилось производство платиновых ювелирных изделий. В первые два месяца первого квартала на производство платиновых изделий негативно сказался высокий спрос на золото со стороны розничных продавцов во время китайского Нового года. С марта продажи платины немного улучшились, так как розничные торговцы представили много новых платиновых товаров для весенне-летнего сезона.

Продажи ювелирных изделий резко выросли в первом квартале 2021 года по сравнению с низкой базой за тот же период прошлого года. Хотя объем производства платиновых изделий в Китае по-прежнему ниже уровней 2019 года, в первом квартале объем производства платиновой продукции вырос на 65% в годовом выражении, в то время как продажи розничных партнеров PGI выросли на 52% в годовом выражении.

Для привлечения молодых потребителей в первом квартале было выпущено или обновлено несколько платиновых коллекций. PGI сотрудничала с местными розничными торговцами с целью увеличения продаж платины во время китайского Нового года с помощью рекламных мероприятий.

США:

Еще один крупный и важный рынок платиновых ювелирных изделий - это США, где с третьего квартала 2020 года наблюдается устойчивый рост. Это объясняется различными причинами, такими как снижение числа случаев COVID, проведение вакцинации и предоставление государственных субсидий. Успех также объясняется тем, что розничные партнеры занимаются платиной, а также работой PGI по укреплению позиций платины в ювелирных изделиях с бриллиантами, которые всегда были доминирующей категорией на рынке США.

Согласно отчету, продажи платиновых ювелирных изделий стратегических партнеров PGI-USA продемонстрировали уверенный рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост в основном объясняется ростом бижутерии с драгоценными камнями и высоким спросом на свадебные украшения из-за отложенных свадеб и помолвок.

Чтобы поддержать партнеров, которые стремятся сделать платину стратегическим направлением своего бизнеса, PGI-USA недавно объявила о новой инициативе «Платиновый грант на развитие бизнеса» (Platinum Business Development Grant), нацеленной на будущий рост.

ВВП США в первом квартале вырос в годовом исчислении на 6,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что отражает продолжающееся восстановление экономики и реакцию правительства на COVID-19. Ювелирные изделия из платины продолжали уверенно расти, и отрасль с большим энтузиазмом относилась к платине.

Япония:

Что касается Японии, то третий рынок исторически является самым сильным рынком платиновых ювелирных изделий, на котором в первом квартале наблюдалось снижение розничных продаж платиновых ювелирных изделий на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, платина по-прежнему считается самым эффективным белым металлом, используемым для изготовления драгоценных ювелирных изделий, что можно объяснить продажами свадебных украшений и ювелирных изделий, основанных на активах, особенно через каналы внемагазинных продаж.

В первом квартале продажи платиновых ювелирных изделий через внемагазинные каналы выросли на 15% в годовом исчислении, при этом как электронная торговля, так и теле-торговля расширили целевую аудиторию в течение года, когда из-за COVID-19 люди оставались дома. Согласно PGI, все три розничных партнера бренда Platinum Woman продолжат программу в течение двух пиковых периодов продвижения летом и зимой 2021 года. Были разработаны новые ассортиментные позиции товаров, и PGI начала приглашать дополнительных кандидатов в партнеры.

ВВП Японии в первом квартале сократился впервые за три квартала на фоне возобновления случаев заболевания COVID-19 и медленной вакцинации. В первом квартале возник застой из-за введения второго чрезвычайного положения. Продажи платиновых ювелирных изделий немного снизились, в то время как внемагазинные продажи выросли на двузначные числа.

Продажи платиновых ювелирных изделий снизились, хотя покупки в Интернете и на ТВ продолжали расти. В марте 2021 года розничные продажи в Японии выросли на 5,2% в годовом выражении после снижения в годовом исчислении в течение трех месяцев подряд. Это было самое большое снижение за пять месяцев, поскольку потребление восстановилось после ущерба, нанесенного COVID-19.

Введение второго чрезвычайного положения в 1-ом квартале ослабило восстановление и понизило спрос на ювелирные изделия. Продолжалась поляризация продаж между недорогими и дорогостоящими ювелирными изделиями. Общий объем продаж платиновых ювелирных изделий несколько снизился, в то время как внемагазинные продажи в первом квартале выросли, причем свадебные украшения показали лучшие результаты в платиновой категории.

В первом квартале показатели продаж платиновых ювелирных изделий в штуках упали на 5,5% в годовом выражении, несмотря на то, что это самый эффективный белый металл, используемый для изготовления драгоценных ювелирных изделий. что касается каналов продаж, очень сильно выросли внемагазинные продажи ювелирных изделий из платины - на 15% в годовом выражении. Канал электронной торговли внес основной вклад, в то время как теле-торговля также расширила свою целевую аудиторию за счет интеграции каналов электронной торговли. Продажи ювелирных изделий из платины всех уровней чистоты в штуках также продолжали расти, снизившись немного в первом квартале на 5-7% в годовом выражении. Что касается ценовых категорий, наилучшие результаты показали украшения из платины по цене от 200 до 299 тысяч йен, за ними следуют изделия по цене от 50 до 99 тысяч йен.

Что касается типа платиновых украшений, то по-прежнему лучше всего продавались свадебные ювелирные украшения благодаря использованию денег, освободившихся из-за отложенных свадеб, за ними последовали сережки и серьги-гвоздики.

Индия:

Индийский рынок после пятимесячного снижения числа новых случаев заражения COVID начал год на позитивной ноте. Сообщается, что розничные партнеры PGI добились успеха благодаря кампании «Платиновые дни любви» (Platinum Days of Love) наряду с программой активации в магазине - «Месяц любви» (Month of Love). Кампании также способствовали переходу на платину с золота и бриллиантов, используя праздники и свадебный сезон.

Индийские стратегические розничные партнеры PGI, имеющие 642 магазина, сообщили о росте продаж платины на 17% в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако к концу марта пандемия снова набрала силу, в результате чего перспективы на второй квартал выглядят неопределенными.

В отчете отмечается, что экономика Индии продолжила восстановление в первом квартале, в то время как вторая волна пандемии омрачила экономические перспективы. Восстановление ювелирной отрасли в последние кварталы вызвало оптимистичные настроения. Стратегические розничные партнеры сообщили о значительном восстановлении продаж платины в первом квартале на 17% в годовом выражении благодаря повышению спроса и целевым программам восстановления, проводимым PGI.

Ювелирная отрасль продолжила восстановление в праздничный и свадебный период. Настроения в ювелирной отрасли повысились благодаря стимулированию продаж, и ювелиры сосредоточились на улучшении оборота капитала и складских запасов. Продажи платиновых ювелирных изделий достигли значительного роста благодаря активным маркетинговым инициативам и программам торговли.

Ювелирная отрасль Индии получила поддержку из бюджета страны за счет снижения таможенных пошлин на золото и серебро до 7,5% с существующих 12,5%. Таможенная пошлина на платину снижена с 12,5% до 10%, что, как ожидается, повысит настроения в отношении платины. Ожидается, что это повысит спрос, а также объемы экспорта, что принесет облегчение ювелирной отрасли и ее потребителям.

В первом квартале 2021 года стратегические партнеры PGI зарегистрировали рост продаж золотых ювелирных изделий на 75-80% по объему.

Стратегические розничные партнеры PGI сообщили о восстановлении продаж ювелирных изделий с бриллиантами на 88-90% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, ритейлеры продолжали сообщать о падении продаж дорогостоящих ювелирных изделий с бриллиантами, цена которых превышает $2 680, поскольку они видят снижение посещаемости своими состоятельными клиентами. Таким образом, они начали процесс корректировки запасов своих дорогостоящих ювелирных изделий с бриллиантами путем снижения цен. Розничные торговцы заметили рост спроса на свадебные ювелирные украшения в связи с намеченными свадьбами в период с марта по июнь, но они отмечали и снижение самостоятельных покупок.

33 стратегических розничных партнера PGI, имеющие 642 магазина, сообщили о росте продаж платины в первом квартале на 17% в годовом выражении благодаря эффективным маркетинговым усилиям PGI и партнеров. Широкие маркетинговые инициативы PGI начались в первом квартале с кампании «Платиновые дни любви» наряду с программой активации в магазинах - «Месяц любви», которая помогла создать положительный ажиотаж по поводу платины среди потребителей и торговцев. Маркетинговые инициативы PGI были подкреплены сообщениями розничных партнеров обо всех платиновых брендах через свои платформы в социальных сетях.

Большинство производителей платиновых ювелирных изделий, работающих в штате Махараштра, используют 25% своей обычной рабочей силы из-за правительственных ограничений по сравнению с 50%, разрешенными ранее, что отрицательно скажется на объеме производства во втором квартале.

Наконец, можно считать, что устойчивое восстановление, указанное в отчете PJBR за первый квартал для платины и платиновых ювелирных изделий, отражает общую положительную динамику на ключевых рынках, поддерживаемую повышением интереса потребителей и доверия торговли. Однако будущему росту может помешать рост числа случаев заражения коронавирусом на некоторых рынках и возобновившаяся конкуренция в расходах на другие категории товаров.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



