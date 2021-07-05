Норникель расставил ESG-приоритеты

«Норникель», один из крупнейших производителей металлов, необходимых для перехода к «зеленой» экономике, опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2020 год. Ключевым темами в нем является экологическая программа и взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера. Фокус внимания к этой теме вызван как сложностями экологического характера, с которыми столкнулась компания в прошлом году, так и грядущим введением углеродного налога в ЕС.

Реализуя экологическую «Серную программу 2.0» с бюджетом $3,6 млрд, целью которой будет снижение выбросов диоксида серы на 95%, компания пока не ставит безусловные ориентиры по достижению углеродной нейтральности. Это объясняется нехваткой в настоящее время технологических решений по декарбонизации. Не дожидаясь технологических прорывов, «Норникель» приступил к конкретным мерам в этой сфере. Летом этого года компания начала выпускать партии низкоуглеродного никеля, активно идет работа по замещению нефтепродуктов альтернативными источниками энергии.

ЭКОЛОГИЯ

В 2020 году «Норникель» разработал новую Комплексную экологическую стратегию, которая была утверждена советом директоров компании июне этого года. В ней определены ключевые направления в области охраны окружающей среды и установлены целевые показатели, которые компания планирует достигнуть к 2030 году.

Стратегия охватывает шесть основных областей воздействия на окружающую среду: изменение климата, воздух, водные ресурсы, управление хвостохранилищами и отходами, восстановление земель и поддержку биоразнообразия.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Целью «Норникеля» является рост производства металлов, необходимых для перехода к «зеленой» экономике во всем мире, одновременно с удержанием объема выбросов парниковых газов на минимальном для горнометаллургической отрасли уровне.

Сейчас у «Норникеля» самый низкий уровень выбросов углекислого газа среди международных компаний горнодобывающей отрасли. В частности, уровень прямых и косвенных выбросов парниковых газов у «Норникеля» в среднем на 38% ниже, чем у сопоставимых международных компаний, таких как Anglo American, BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Freeport. В дальнейшем компания рассчитывает сохранить позицию в первом квартиле мировой никелевой отрасли по удельным выбросам парниковых газов на тонну Ni-эквивалента.

«Норникель» планирует ограничить объем абсолютных производственных выбросов парниковых газов (Охват 1+2) уровнем около 10 млн т CO2 -эквивалента до 2030 года. Это несколько ниже текущего показателя, но с учетом увеличения объемов производства на 30-40% к этому периоду, предполагает значительное снижение уровня выбросов. Год к году выбросы будут снижаться на 1,7%.

По итогам 2020 года прямые выбросы парниковых газов (Охват 1) снизились на 298,9 тыс. т (-4,09%) СО2-экв. по сравнению с 2019 годом. Сокращение выбросов произошло в основном за счет объектов энергетики, металлургического производства (закрытие плавильного цеха АО «Кольская ГМК»), авиационных перевозок и производства цемента. Оценка выбросов проводится на основе требований GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard — «Корпоративного стандарта по учету и отчетности Протокола по парниковым газам».

Важным фактором противодействия изменению климата является использование возобновляемых источников. Уже сейчас 46% потребляемой группой «Норникель» электроэнергии производится на основе возобновляемых источников, в Норильском промышленном районе эта доля достигает 55%. Электроэнергия с использованием возобновляемых источников производится на Усть-Хантайской ГЭС и Курейской ГЭС, водящих в АО «НТЭК». Использование других возобновляемых источников энергии ограничено фактором географии: длительностью полярной ночи, суровыми климатическими условиями, приводящими к выводу из строя объектов ветровой генерации.

Инвестпрограмма «Норникеля» предусматривает реализацию нескольких крупных проектов для увеличения объемов гидрогенерации, а также в целях экономии топливно-энергетических ресурсов и повышения надежности энерго- и газоснабжения.

Например, на Быстринском ГОКе планируется построить солнечную электростанцию мощностью от 5 до 50 МВт, что обеспечит около 20% потребностей предприятия.

ВОЗДУХ

Другое направление - область защиты окружающей среды и здоровья населения от загрязняющих веществ в атмосфере. Общие капвложения в этой сфере оцениваются в $3,6 млрд.

Основная инициатива в этом направлении – «Серная программа 2.0». Она направлена на поэтапное движение к лучшему мировому опыту утилизации выбросов SO2 и формированию экологически чистого производства.

Ее реализация в Норильском промышленном районе предусматривает сокращение выбросов диоксида серы на 45% в 2023 году и на 90% в 2025 году. Проекты по утилизации газов реализуются на крупнейших металлургических площадках Норильского промрайона – Надеждинском металлургическом заводе и Медном заводе. В 2023 году планируется запустить проект по утилизации печных газов на Надеждинском метзаводе, который приведет к снижению выбросов SO2 на 45% в Норильском промрайоне. Параллельно строятся мощности по нейтрализации серной кислоты известняком с получением гипса. На Медном заводе «Серная программа 2.0» для утилизации печных и конвертерных газов будет запущена в 2025 году – ее итогом будет снижение выбросов SO2 на 90%. После 2030 года «Норникель» приступит к утилизации бедных газов SO2 – цель сокращение выбросов на 95%.

Реализация «Серной программы 2.0» на Кольской ГМК предусматривает закрытие устаревшего плавильного цеха в поселке Никель (цех был закрыт в декабре 2020 года), а также медной цепочки рафинировочного передела в г. Мончегорске (закрыта в апреле 2021 года). Благодаря закрытию плавильного цеха в поселке Никель компании удалось сократить выбросы диоксида серы в п. Никель и г. Заполярном на 71% по итогам 2020 года. К 2021 году ожидается снижение выбросов на 85% на Кольской ГМК по сравнению с 2015 годом.

«Норникель» также внедряет систему мониторинга качества атмосферного воздуха с целью оценки и обеспечения его чистоты, а также принятия мер по сокращению выбросов пыли, формирующейся в ходе горных работ.

«До конца этого года будет запущено 20 установок мониторинга воздуха в Норильске, чтобы каждый житель города мог через мобильное приложение в любой день узнать, сколько и каких веществ содержится в атмосфере», - комментировал эту тему старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Сейчас показатель «Норникеля» по выбросам оксидов азота на 80% ниже, чем у конкурентов по глобальной горнодобывающей отрасли, по выбросам твердых частиц – на 65%.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

«Норникель» ориентируется на ответственное и рациональное использование водных ресурсов, а также снижение уровня загрязнения и стабильное обеспечение местного населения чистой питьевой водой.

Доля повторно и многократно используемой воды от общего количества используемой воды в 2020 году по предприятиям «Норникеля» составляет 86,4%. В основном это вода из поверхностных и подземных водных объектов, а также из сточных вод других организаций и естественного водопритока. На естественный водопроток и талую воду в 2020 году пришлось 12% от общего забора воды.

Показатели «Норникеля» по использованию водных ресурсов значительно лучше, чем у сопоставимых компаний отрасли. В частности, общий водозабор ниже на 51%, суммарный расход воды – на 14%, коэффициент многократного использования воды выше в 1,5 раза.

В области охраны водных ресурсов компания осуществляет:

- обеспечение бесперебойной работы водоочистных сооружений; - модернизацию систем мониторинга и контроля водных ресурсов с целью повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений, а также обеспечение очистки питьевой воды; - поиск «зеленых» решений и взаимодействие с научным сообществом и организациями по вопросам достижения этих целей.

Бюджет этих мероприятий - $1,1 млрд.

Рациональное управление отходами и хвостохранилищами

В число приоритетных задач «Норникеля» входят минимизация воздействия отходов производственной деятельности на окружающую среду, эффективное управление отходами, выявление альтернативных вариантов использования не утилизируемых отходов, внедрение принципов ответственного выбора поставщиков и обеспечение безопасной эксплуатации хвостохранилищ.

В этой сфере «Норникель» планирует внедрить международный отраслевой стандарт в сфере управления хвостохранилищами, а также применять технически и экономически обоснованные принципов эффективного использования ресурсов и предотвращения загрязнений с целью исключения или, если это невозможно, минимизации негативного воздействия отходов от деятельности компании на здоровье людей и окружающую среду.

Бюджет этих мероприятий - $0,6 млрд.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

«Норникель» осуществляет поступательную рекультивацию земель, затронутых строительством, отработкой месторождений и выбросами, и регулярно рассматривает и при необходимости обновляет планы по закрытию заводов и шахт.

Проекты разработки месторождений, ликвидации горных выработок и рекультивации земель сформированы компанией для всех разрабатываемых месторождений. В проектах предусмотрены технические мероприятия: планировка, формирование откосов, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений и другие работы. Месторождения, разрабатываемые компанией, находятся в стадии активной эксплуатации, ориентировочный срок их ликвидации или консервации — 2050 год.

В 2020 году компанией совместно с АНО «Экотерра» была разработана комплексная программа рекультивации земель, пострадавших от разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3. Для реализации программы будут использоваться технические решения наилучших доступных технологий. Итогом рекультивации станет восстановление земель до состояния, соответствующего требованиям законодательства РФ.

В ближайшие десять лет «Норникель» планирует завершить очистку территорий и рекультивацию земель в Норильском регионе. Цель - очистить территории от неиспользуемых и снесенных объектов. Для этого компания намерена создать новое специализированное подразделение по очистке и последующей рекультивации земель, а также приобрести специализированное оборудование с целью повышения эффективности очистки.

Бюджет мероприятий в области земельных ресурсов составляет $0,3 млрд.

Площадь преобразованных земель (Total land disturbed) у «Норникеля» на 90% меньше, чем у сопоставимых компаний горнодобывающей отрасли.

СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

«Норникель» понимает важность природоохранной деятельности и сохранения биоразнообразия и стремится минимизировать возможный негативный ущерб для биологических ресурсов, оказываемый производственной деятельностью.

В относительной близости от производственных лощадок Кольской ГМК находятся заповедники «Пасвик» (15 км) и Лапландский (10 км), от площадок Заполярного филиала — буферная зона заповедника «Путоранский» (80-100 км). Быстринский ГОК располагается в 160 км от регионального заказника «Реликтовые дубы» в Забайкальском крае. Производственные объекты «Норникеля» в 2020 году не оказывали существенных воздействий на территории, находящиеся в относительной близости заповедников, и территории с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий.

Для сохранения уникальной арктической природы компания уже более десяти лет оказывает поддержку заповедникам. Это взаимодействие включает развитие их научно-технической базы, поддержку общественных, волонтерских и образовательных экологических программ. «Норникель» поддерживает программы заповедников страны по изучению и сохранению редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу России, в том числе снежного барана-толсторога, белого медведя и гуся-пискульки.

Особым направлением является воспроизводство водных биологических ресурсов. Каждый год «Норникель» финансирует работы, направленные на инкубацию и последующий выпуск молоди ценных пород рыб в водные объекты с целью их воспроизводства. В 2020 году в воды Енисея было выпущено 136 тыс. двухмесячных мальков хариуса. На протяжении последних четырех лет в результате ежегодно проводимых работ, местная популяция хариуса и осетровых рыб увеличилась более чем на миллион особей. В 2021 году планируется продолжить работы в этом направлении.

БОЛЬШАЯ НОРИЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1 и 2

Реализация экологической стратегии напрямую связана с системными научными изысканиями, считает вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

В июле 2020 года по инициативе «Норникеля» Сибирским отделением Российской академии наук была организована Большая Норильская экспедиция. Ее задача была не только в том, чтобы исследовать причины и последствия инцидента на ТЭЦ-3 Норильска, но и в том, чтобы начать масштабное и комплексное изучение экосистем Таймыра и климатических изменений последних десятилетий.

В ходе полевого этапа экспедиции в Норильском промрайоне и на Таймыре было отобрано около двух тысяч проб воды, почв, донных отложений, образцов живых организмов, а также проведены приборные измерения многолетнемерзлых грунтов. Выводы и рекомендации экспедиции используются компанией для рационального управления водными ресурсами и рекультивационных мероприятий в связи с разливом нефтепродуктов в мае прошлого года.

«Результаты Большой норильской экспедиции, ставшей первым масштабным исследованием в Арктической зоне России со времен СССР, дают возможность ответить на три важных вопроса: понять уровень загрязнения после разлива топлива, найти лучшие методы для очистки территорий и выработать новые принципы хозяйствования в Арктической зоне», - сообщил Андрей Грачев.

Летом 2021 года «Норникель» анонсировал второй этап Большой Норильской экспедиции.

Он предусматривает ландшафтные, почвенные, ботанические исследования, изучение скорости деформации протаивающих грунтов на основе радарной космической съемки. В исследованиях будут снова задействованы почвоведы, биологи, зоологи и мерзлотоведы.

«Зачем мы все это делаем? Все просто: масштабность и стратегические перспективы „Норникеля“ требуют всеобъемлющих исследований Арктической зоны, и наоборот, результаты этих исследований дают импульс для развития нашей компании», - пояснил Андрей Грачев.

Одной из задач второго этапа Большой норильской экспедиции станут оценка возможности повторного загрязнения в случае половодья и учет всех рисков. Второй этап — исследования почвы, растений и донных отложений до рекультивации. И третий — оценка эффективности рекультивации, он запланирован на осень.

РАБОТА С КОРЕННЫМИ МАЛОЧИСЛЕННЫМИ НАРОДАМИ СЕВЕРА

В настоящее время на Таймыре, вблизи региона операционной деятельности компании, проживает более 10 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС): ненцев, долган, нганасан, эвенков и энцев. «Норникель» с уважением относится к правам, среде обитания, традиционной культуре и хозяйственной деятельности, историческому наследию и интересам коренных народов, и следует своим обязательствам по укреплению добрососедских связей. Компания на протяжении последних десятилетий реализует благотворительные и социальные проекты, направленные на повышение качества жизни коренных народов, населяющих Таймыр.

В прошлом году «Норникель» подписал пятилетнее соглашение по реализации комплексного плана содействия развитию КМНС на общую сумму 2 млрд рублей. Из них в 2020 году на проекты поддержки было направлено около 85 млн. рублей. Этот план включает поддержку традиционных видов деятельности, защиту исконной среды обитания, а также финансирование жилищных, медицинских, инфраструктурных, туристических социокультурных проектов. Перечень этих проектов был сформирован при непосредственном участии локальных сообществ.

Всего в эту программу входят 42 проекта. В их числе:

- проекты поддержки традиционных видов деятельности; - строительство жилья; - строительство новых пунктов первой медицинской помощи, приобретение специального оборудования; - поддержка образовательных проектов, строительство Дома культуры; - строительство детских игровых площадок, приобретение спортивного инвентаря; - туристические проекты.

Особенностью этой программы является то, что она основана исключительно на пожеланиях коренных малочисленных народов, пояснил Андрей Грачев. По итогам опроса представителей основных этнических групп «Норникель» сфокусировался на наиболее популярных мерах поддержки. К ним относятся создание сезонных рабочих мест, связанных с традиционным укладом, и меры по зарыблению реки Пясины и восстановлению поголовья дикого оленя.

«Норникель» также проводит грантовые конкурсы в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей». Грантовая поддержка направлена не только на сохранение многолетних традиций и практик, но и на развитие территории. Его победители — родовые общины, некоммерческие и бюджетные организации. В этом году грантовый фонд составил 46 млн рублей. Компания поддержит 28 общественно полезных инициатив, которые будут реализованы в 2021–2022 гг. Инициативы нацелены на решение самых разных социальных вопросов: возрождение национальных языков, формирование экологической культуры и проведение экологических акций, развитие инфраструктуры в поселках полуострова Таймыр, сохранение исторической памяти и т.д.

ЭКОТУРИЗМ

Важность экотуризма обусловлена не только ростом интереса к непопулярным ранее маршрутам в удаленные регионы, но его значением для сохранения природных богатств Арктики. В 2020 году Агентством развития Норильска была завершена разработка первого этапа мастер-плана туркластера «Арктический», который включает в себя территории Норильска и Дудинки. Частные инвесторы готовы вложить в проекты на территории кластера 4,3 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры. По итогам прошлого года туристический поток превысил 5 тысяч человек (рост на 4% к 2019 году), впервые заключено соглашение о продаже туров в Хатанге региональным туроператорам. По итогам совместной экспедиции с представителями WWF к бухте Прончищевой разрабатываются перспективные туристические маршруты.

Другой проект – туркластер «Затундра» - финансирует непосредственно «Норникель», объем инвестиций составит 20 млрд рублей. Предусматривается создание необходимой туристической инфраструктуры для развития природного туризма в одном из интереснейших и труднодоступных мест Сибири — базальтовом плоскогорье Плато Путорана. Проект ежегодно будет принимать до 50 тыс. человек.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ КОМПАНИЙ M&M ОТРАСЛИ. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

BHP

- На данный момент выбросы парниковых газов на 8% выше уровня 2017 года. К 2022 году производственные выбросы (охват 1 и 2) должны снизиться до уровня 2017 года и ниже, с учетом расширения бизнеса. Среднесрочная цель - снижение производственных выбросов парниковых газов не менее чем на 30% к 2030 году. Долгосрочная цель – нулевой уровень выбросов к 2050 году; - Стратегия компенсации выбросов, предполагающая приобретение квот на выбросы (carbon offsets), с помощью которых будет достигнуты целевые ориентиры уже к 2022 году;

- Программа климатических инвестиций (Climate Investment Program), озвученная в 2019 году, предполагает вложения $400 млн в проекты по снижению выбросов на производстве и по всей цепочке создания стоимости;

- Пятилетние целевые ориентиры по использованию водных ресурсов. Забор пресной воды в 2020 финансовом году на 19% ниже базового уровня 2017 года, что опережает 15%-ный целевой показатель. - Переход к 100% использования возобновляемых источников энергии на Escondida и Spence к середине 2020х.

ANGLO AMERICAN

- Первоначальный план по снижению эмиссии парниковых газов на 22% (по сравнению с 2016 годом) в 2020 году был превышен до 34%. Цель - снижение выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году. Достижение углеродной нейтральности на восьми ключевых активах к 2030 году, и на всем производстве до 2040 года; - Повышение энергоэффективности к 2030 году на 30%. В 2020 году потребление энергии снизилось на 8%. - Обязательство по сокращению выбросов охвата 3, в частности, в логистике товаров, статуса углеродной нейтральности в которой планируется добиться к 2050 году; - Рост доли возобновляемых источников энергии – 100% на активах в Чили с 2021 года и в Бразилии с 2022 года (с 85%). В целом по компании на возобновляемые источники сейчас приходится около 15% всей выработки энергии компании. Для роста этой доли рассматриваются в том числе собственных мощностей по выработке возобновляемой энергии. Внедрение низкоуглеродных операционных решений, которые включают производство и использование водорода, проект по созданию электролизеров запущен на руднике Mogalakwena; - Достичь цели по экономии расхода воды в 2020 году не удалось: сокращение составило 10% вместо запланированных 20%. В планах сокращение водозабора на 50% к 2030 году, повышение доли оборотного водоснабжения до 75%; - Стратегия по достижению чистого положительного воздействия (net positive impact, NPI) на биоразнообразие в регионах присутствия к 2030 году.

RIO TINTO

- Климатические цели. Сокращение абсолютных выбросов на 15% к 2030 году и интенсивности выбросов на 30% к уровню 2018 года. Долгосрочная цель: добиться нулевого уровня выбросов на всех предприятиях к 2050 году. Достижение целей привязано к вознаграждениям руководства. В 2020 году уровень выбросов не изменился к 2019 году, а с 2018 года снизился на 3%. Компания ожидает, что процесс ускорится к концу 2020-х годов, по мере разработки и реализации технологии в этой сфере. - Планы по созданию низкоуглеродной цепочки в конечном звене, производстве стали. Вместе с крупнейшими клиентами, такими как China Baowu Steel, Tsinghua и Nippon Steel установлены цели по снижению выбросов охвата 3. - Расходы на проекты, связанные с противодействием изменению климата, в 2020-24 гг оцениваются в $1 млрд, в том числе, в 2020 году - $140 млн. - Сегодня 75% электроэнергии, используемой предприятиями, непосредственно управляемыми компанией, происходит из возобновляемых источников. В 2020 году компания начала переход на возобновляемую энергию в Пилбаре (Западная Австралия), где строится солнечная электростанция. - Использование водных ресурсов в 2020 году снизилось на 5% к 2019 году, при этом доля пресной воды в водозаборе снизилась с 39% по сравнению с 66% годом ранее. - Реализуя политику по максимально быстрой реабилитации земельных ресурсов, компания начала готовить рекультивацию территории алмазного рудника Argyle, добыча на котором прекратилась в конце 2020 года. Земля будет возвращена местным общинам, в контакте с которыми начался сбор семян для заселения территории. Компания работает над инновационными решениями проблемы рекультивации отвалов и земель, подвергшихся воздействию горнодобывающей деятельности. - В области сохранения биоразнообразия ориентиром является «отсутствие чистых потерь», то есть баланс между негативным воздействием и положительными результатами за счет смягчения последствий. Например, компания отслеживает ситуацию с популяцией редких черепах, чьи регулярные нерестилища расположены поблизости от Cape Lambert в районе Пилбара. На Мадагаскаре компания обустроила три природоохранные зоны вокруг своей площадки QIT Madagascar Minerals, чтобы под контролем местных общин защитить районы обитания уникальных растений и животных, таких как лемуры. - В области управления отходами компания старается минимизировать воздействия, наращивая переработку и вторичное использование пустой породы, шлаков, хвостов. Например, на руднике Ою Толгой в Монголии перерабатывается до 50% отходов, что не только сокращает их складирование, но и стимулирует занятость местного населения. В пустой породе от добычи боратов в пустыне Мохаве (США) обнаружено высокое содержания лития, его готовятся извлекать, преобразуя подлежащие ранее уничтожению отходы. В 2020 году компания повторно использовала или переработала около 357 тыс. тонн неминеральных отходов и почти 14 миллионов тонн минеральных отходов.

VALE

- Климатические цели. Компания ориентируется на снижение углеродного следа (охват 1+2) на 33% к 2030 году по сравнению с уровнем 2017 года. В 2019 году выбросы охвата 1 и 2 составили 12,6 млн тонн CO2. Выбросы по всей цепочке создания стоимости (охват 3) планируется снизить на 15% к 2035 году (в 2018 году они составили 586 млн тонн С02 эквивалента). После достижения этих целей компания оценит возможность сокращения оставшихся выбросов за счет покупки углеродных квот (carbon credits). Долгосрочная цель – углеродная нейтральность к 2050 году. Компания потратит $2 млрд на проекты по сокращению выбросов в течение следующих 10 лет. - В области энергетики компания планирует перейти на полностью самостоятельную выработку в Бразилии к 2025 году, а к 2030 году использовать только возобновляемые источники энергии. Благодаря запуску проекта Folha Larga Wind Project в бразильском штате Баия ветровая энергетики увеличит свою долю в портфеле компании до 9%. Идет активная замена дизеля возобновляемыми источниками энергии в транспорте и на производстве. - Внедрение автономной системы транспортировки железной руды на руднике Brucutu. Эта инициатива имеет первостепенное значение в процессе сокращения выбросов углекислого газа и твердых частиц, учитывая, что беспилотные грузовики, перевозящие руду, потребляют меньше топлива. - Разработки в области искусственного интеллекта, которые позволят оптимизировать работу грузового транспорта, обеспечив необходимую скорость при минимальном расходе топлива. Технологическое решение было протестированы на активах в Бразилии, что позволило сэкономить 585 тыс. литров дизельного топлива и избежать выбросов в размере 1,5 тыс. тонн CO2, что эквивалентно посадке 2 тыс. деревьев. - В области охраны окружающей среды компания взяла на себя обязательство по защите 8,5 тыс. квадратных километров – эта зона более чем в 5 раз больше общей площади, занимаемой предприятиями компании. На части этой территории, которая принадлежит компании, обустроены заповедники. - В рамках национального плана по восстановлению естественной растительности (National Plan for Recovery of Native Vegetation) и в целях содействия реализации Парижского соглашения компания обязалась восстановить 100 тыс. гектаров, затронутых деятельностью человека (degraded areas) к 2030 году. Заповедник Vale (Reserva Natural Vale) в Линьярисе охватывает 23 тыс. гектаров сплошного атлантического леса, важнейшего источника сохранения и исследования биоразнообразия. Компания также взяла под защиту тропический лесной массив в штате Пара, способствуя борьбе с глобальным потеплением и предотвращая выбросы, вызывающие парниковый эффект из-за деградации лесов. - Учрежденный в 2009 году Vale Fund выделил около 120 млн бразильских реалов на 54 программы по сохранению и ответственному использованию Амазонки.

Помимо этого, в мае 2021 года BHP, Rio Tinto и Vale в партнерстве с австралийской отраслевой организацией Austmine, запустили инициативу Charge On Innovation Challenge. Это глобальный конкурс для технологических инноваторов с целью разработки новых концепций для электрификации крупнотоннажных самосвалов. Горнодобывающая отрасль нуждается в технологических решениях по быстрой зарядке большегрузного транспорта, что невозможно в рамках имеющихся возможностей зарядных устройств, пояснили инициаторы. Целью является значительное сокращение выбросов от открытых горных выработок, повышение уровень безопасности и производительность.

Игорь Лейкин для Rough&Polished